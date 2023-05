–

Los 23 trabajadores y trabajadoras de la UTE Loranca OHL-Geaser, encargada de la Limpieza Viaria del barrio de Loranca en Fuenlabrada, llevan 8 a帽os con los salarios congelados, con un convenio de empresa ya negociado pero que no llegaba a firmarse. En cualquier caso, el convenio, negociado por UGT, tiene un problema de base, no iguala las condiciones con las otras contratas de Fuenlabrada, que realizan el mismo trabajo con mejores condiciones, sumado a la situaci贸n de un IPC que no deja de subir. En este contexto, el 20 de febrero se constituy贸 la Secci贸n Sindical de CGT.

El 27 de febrero pedimos una reuni贸n al Concejal de Medio Ambiente, Espacio P煤blico y Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Fuenlabrada, del PSOE. La petici贸n al Concejal era 鈥buscar una mediaci贸n, como primer paso, para poder alcanzar una salida satisfactoria, a esta situaci贸n鈥, dejando clara la postura de la plantilla: 鈥no firmar un convenio que no conlleve la correspondiente equiparaci贸n y subida salarial de acuerdo a la carest铆a de la vida鈥, bajo el lema de: 鈥隆A igual trabajo, igual salario!鈥.

Mientras se constitu铆a la Secci贸n Sindical de CGT y se ped铆a la reuni贸n al Ayuntamiento, UGT intentaba pillarnos el con pie cambiado y daba un preaviso de elecciones sindicales en la empresa, que se terminaron celebrando el el jueves 30 de marzo. Finalmente Juan, que se presentaba por CGT, fue elegido delegado de personal, dejando clara que la mayor铆a de las y los trabajadores de la empresa quieren una manera diferente de organizarse.

Con todo esto, nos reunimos con el Concejal el martes 18 de abril y le trasladamos las reivindicaciones de la plantilla, su postura es que apoya el di谩logo y se comprometen a hablar con la empresa para que se sienten a negociar. Tambi茅n le planteamos la municipalizaci贸n del servicio, pero nos transmiti贸 que consideran que la privatizaci贸n funciona bien.

Y por fin el jueves 4 de mayo nos hemos reunido con la empresa y hemos acordado comenzar la negociaci贸n del convenio, constituyendo la comisi贸n negociadora y poniendo fecha a la siguiente reuni贸n para avanzar en esta direcci贸n.

