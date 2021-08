–

De parte de ANRed August 11, 2021 44 puntos de vista

Los trabajadores de la L铆nea 60 y familiares de David Ramallo se declararon en estado de asamblea permanente ante el intento de la justicia de cerrar la causa por la muerte laboral del trabajador: 芦repudiamos la propuesta de resoluci贸n de la causa del fiscal Marcelo Retes que pide el sobreseimiento de los responsables del asesinato laboral de nuestro compa帽ero. El fiscal pretende responsabilizar a David como causante de su propia muerte sin ning煤n fundamento t茅cnico y sin tener en cuenta las pericias realizadas por PFA, la CNRT y por nuestro perito, el ingeniero Castro禄, remarcaron. En tanto, Santiago Menconi, delegado de la L铆nea 60 expres贸: 芦El fiscal Retes est谩 actuando como si fuese un abogado defensor directamente. A falta de un mes para que se cumplan los cinco a帽os del crimen laboral de David Ramallo, no podemos dejar pasar esto de largo, porque queremos justicia para nuestro compa帽ero y para que dejen de seguir matando trabajadores en sus puestos laborales禄. Por ANRed.

As铆 lo informaron el Cuerpo de Delegados de la L铆nea 60 y familiares de David Ramallo en un comunicado: 芦Quieren cerrar la causa de David Ramallo. Repudiamos la propuesta de resoluci贸n de la causa del fiscal Marcelo Retes que pide el sobreseimiento de los responsables del asesinato laboral de nuestro compa帽ero. El fiscal pretende responsabilizar a David como causante de su propia muerte sin ning煤n fundamento t茅cnico y sin tener en cuenta las pericias realizadas por PFA, la CNRT y por nuestro perito, el ingeniero Castro芦, denuncian.

En la misma l铆nea, detallaron que junto con la Coordinadora Contra la Represi贸n Policial e Institucional (CORREPI), que lleva la causa, contestaron por escrito argumentando t茅cnicamente cu谩les fueron las fallas que provocaron la muerte de David: 芦probamos que antes de su muerte con el cuerpo de delegados de la 60 ya hab铆amos denunciado que las condiciones de trabajo no eran seguras y que la cabecera de Barracas estaba funcionando sin habilitaci贸n. Demostramos tambi茅n que las medidas de seguridad que hubieran evitado la muerte de David siguen fallando hoy: el martes pasado un colectivo que estaba siendo arreglado en la cabecera de Maschwitz se desplaz贸 quedando suspendido sobre la fosa. Por pura casualidad no lamentamos otra v铆ctima fatal禄, remarcaron.

芦Esto prueba que la muerte de David pudo haberse evitado con las medidas de seguridad adecuadas. Por eso repudiamos el accionar del fiscal y exigimos juicio y castigo a los responsables. Tambi茅n pedimos al Juez Manuel Gorostiaga, titular del Juzgado Criminal y Correccional N掳 2, que rechace la petici贸n de sobreseimiento por prematura e infundada y reasuma la instrucci贸n de las actuaciones, teniendo en cuenta las pericias de la PFA, la CNRT y la parte querellante禄, finaliza el comunicado.

En comunicaci贸n con ANRed, el delegado de la L铆nea 60 Santiago Menconi, en referencia al fiscal que pretende cerrar la causa, expres贸: 芦Retes est谩 actuando como si fuese un abogado defensor directamente, solicitando el desprocesamiento de los responsables del crimen laboral de David Ramallo: Marcelo Paciutto (presidente de la L铆nea 60) y An铆bal Tripaldi (encargado del taller)禄, remarc贸.

As铆 mismo, agreg贸: 芦nosotros entendemos que este pedido que est谩 haciendo el fiscal, que deber铆a acompa帽ar la presentaci贸n que hicimos desde la querella junto con los familiares y amigos de David, no tiene raz贸n de ser, dado que no tiene ning煤n sustento t茅cnico. El fiscal en ning煤n momento tiene en cuenta la pericia de la CNRT, como tampoco la de la Polic铆a Federal Argentina ni la realizada por nuestro propio perito, el ingeniero Edgardo Castro. Entendemos que a falta de un mes para que se cumplan los cinco a帽os del crimen laboral de David Ramallo, no podemos dejar pasar esto de largo y vamos a denunciarlo en todos los medios. Lo entendemos necesario porque queremos justicia para nuestro compa帽ero y para que dejen de seguir matando trabajadores en sus puestos laborales禄, finaliz贸 Menconi.