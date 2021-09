–

ERE EN BANCO SABADELL LA LLAVE DEL FUTURO DE LA PLANTILLA DE BANCO SABADELL Mientras contin煤an apareciendo noticias sobre conversaciones entre BS y BBVA para acordar una posible fusi贸n, Banco Sabadell quiere entrar por la puerta grande de la banca espa帽ola con un ERE acu帽ado con sus propias iniciales, el primero en toda la historia de la entidad. Durante las reuniones previas al inicio formal del ERE, los sindicatos firmantes del XXIV Convenio Colectivo de Banca y la empresa, han presumido del nuevo redactado de su articulo 12, que establece como prioridad la defensa del empleo en el sector promoviendo la negociaci贸n de medidas alternativas a las extinciones de los contratos de trabajo para mejorar la fortaleza y solidez de las empresas, en fin, pura mofa y sarcasmo. Ya hemos advertido de la mala fe de Banco Sabadell, contraria al literal del XXIV Convenio colectivo de Banca y al Estatuto de los Trabajadores, y demostrada con sus continuas manifestaciones sobre la imposici贸n del ERE a la representaci贸n de los trabajadores 鈥淪脥 O S脥鈥, y la falta de una valoraci贸n seria de las posibles medidas paliativas. Este 煤nico motivo, la falta de buena fe, ser铆a suficiente para invalidar todo el procedimiento y por ende impugnar el expediente de regulaci贸n de empleo. En cualquier caso, los informes t茅cnicos presentados por la empresa solo esconden su 煤nica intenci贸n: que los mismos ganen m谩s dinero a costa de los de siempre: una plantilla exahusta por la carga de trabajo y el desgaste por imponer a una clientela mal servida una transformaci贸n digital que no va ni a su ritmo, ni al ritmo de la transformaci贸n tecnologica del banco, carente de inversiones que otras empresas del sector ya hace tiempo que realizan. Pero Banco Sabadell, por lo que pueda ser, quiere justificar el ERE m谩s indigno, sinverg眉enza y desacomplejado de la historia del sector, con la firma de al menos el 50% de la representaci贸n social, blind谩ndose a posibles impugnaciones del resto de los sindicatos y dando validez al procedimiento. La respuesta a la pregunta de 驴qui茅n tiene la llave del futuro de la plantilla del Banco? no solo se contesta con la direcci贸n de la propia entidad, sino con la representaci贸n sindical obtenida en las 煤ltimas elecciones: CCOO 40,20% // UGT 17,05 // SICAM-APROBAS 11,96% // ALTA 11,20% // CGBS 9,16% // CSC 3,82% Los sindicatos minoritarios CGT, CIG, ELA y LAB, asistimos sin voz, sin voto y sin informaci贸n, con la pregunta 驴qui茅n o qui茅nes pondr谩n el cascabel al gato? Desde CGT, te animamos que reclames a tus delegados/as sindicales y a la empresa la retirada de este Expediente de Regulaci贸n de Empleo, c贸mplices de esta injustificada destrucci贸n de empleo. Porque en Banco Sabadell NO SOBRA NADIE, en todo caso, la alta direcci贸n. NING脷N ERE A NEGOCIAR 29 de septiembre de 2021