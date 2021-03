–

De parte de Amor Y Rabia March 24, 2021



Christine Padgham

15 de marzo de 2021

Algunos d铆as, el gobierno escoc茅s apunt贸 a una estrategia de “Zero Covid”. Algunos d铆as parece que tiene como objetivo ‘eliminar’ el virus SARS-CoV-2.

Y algunos d铆as, parece que no tenemos ning煤n plan.

La profesora Devi Sridhar, una de las asesoras m谩s fiables del gobierno escoc茅s, reflexiona abiertamente sobre ‘Zero Covid’, calificando lo que quiere decir de varias maneras. Recientemente, escribi贸 que cuando dijo que deber铆amos esforzarnos por lograr ‘Zero Covid’, se refer铆a a ‘virus end茅mico’. No son la misma cosa.

El 10 de marzo, Nicola Sturgeon (independentista escocesa presidenta del parlamento escoc茅s, AyR) declar贸 en el Parlamento que debemos “eliminar” el Coronavirus. Alguien necesita desafiarla para que defina “eliminar”.

La primera regla de la gesti贸n de cualquier proyecto es: determinar y definir su objetivo. Cuando el proyecto pueda destruir todas las estructuras econ贸micas y sociales de su naci贸n, establecer un objetivo claro parece un lugar importante para comenzar.

Hasta 2020/21, el estado ‘end茅mico’ de los virus siempre ha tenido lugar con el paso del tiempo y tras acumular niveles suficientemente altos de inmunidad comunitaria a trav茅s de la exposici贸n.

Por ejemplo, la “gripe rusa”: en 1889/90 sufrimos una pandemia espantosa y terrible. [Ver Un resfriado poco com煤n]. Ahora se defiende ampliamente que dicha pandemia fue causada por un coronavirus (llamado ‘OC43’) en lugar de un virus de la gripe. Hay poca diferencia: se estima que mat贸 a 1 mill贸n de personas en todo el mundo de una poblaci贸n total de tan solo 1.500 millones de habitantes. Cuando las personas enfermaron de gripe rusa, desarrollaron fiebre alta, fatiga y disfunci贸n del sistema nervioso central. Era una forma de morir extremadamente desagradable y muy contagiosa. Pero otros infectados, sin duda, experimentaron una enfermedad leve o incluso grave, y no murieron, sino que se recuperaron con diferente velocidad y 茅xito.

Este virus se propag贸 por la poblaci贸n durante algunos a帽os, aparentemente origin谩ndose en San Petersburgo, causando menos muertes a medida que pasaba el tiempo, mutando y evolucionando hasta que solo caus贸 s铆ntomas muy leves en la gran mayor铆a delas personas infectadas (hu茅spedes). R谩pidamente lleg贸 a un entendimiento pac铆fico general con el sistema inmunol贸gico humano colectivo.

驴Hemos logrado una ‘Cero Gripe Rusa’ 130 a帽os despu茅s? 隆No!

Es muy probable usted se haya infectado con la gripe rusa, especialmente si se trataba de coronavirus OC43, que todav铆a est谩 en circulaci贸n.

Probablemente contrajo este virus cuando era ni帽o y experiment贸 s铆ntomas de resfriado muy normales: su mam谩 y su pap谩 le habr铆an limpiado la nariz llena de mocos y lo enviaron a la escuela o lo llevaron al patio de recreo con las manos sin limpiar. Habr铆as estornudado a tus compa帽eros de juego, tosido a tus hermanos, abrazado a tus abuelos con tu nariz llena de mocos y dolor de garganta y, sin embargo, probablemente a煤n as铆 no lograste enfermar a muchos o ninguno de tus seres queridos a tu alrededor. Es posible que le hayas transmitido su coronavirus a un par de amigos o familiares desafortunados y ellos hayan hecho una mueca, mirando hacia arriba y diciendo algo como: “Debo haber sido contagiado por el beb茅”. 隆Qu茅 molestia! Pero no parec铆a necesario limpiarse las manos y no se requiri贸 ninguna cuarentena.

驴Recuerdas cuando sol铆amos vivir as铆? Libre de enfermarse. Cuando el malestar personal menor no era un asunto de inter茅s p煤blico o de ser tenido en cuenta.

Hemos vivido de esta manera en un entorno de ‘Influenza rusa no cero’ durante los 煤ltimos 130 a帽os. 驴Y se ha preguntado alguna vez ad贸nde se ha ido la gripe espa帽ola? La respuesta es: a ninguna parte. Si analizamos la poblaci贸n para detectar la gripe espa帽ola y la gripe rusa, f谩cilmente podr铆amos encontrarlas.

Nunca hubo un programa de vacunaci贸n contra la gripe rusa. Esto fue desafortunado para aquellos que murieron o sufrieron la gripe rusa larga, por supuesto, pero el caso es que no es necesario que los humanos interfieran con el desarrollo de un virus para forzarlo a alcanzar el estado ‘end茅mico’. Llegar谩 por s铆 solo. Obviamente, si puede inmunizar a una poblaci贸n pronto cuando aparece un nuevo virus con una vacuna segura y eficaz, y de ese modo salvar vidas, eso ser铆a maravilloso. 隆Las vacunas seguras y efectivas son realmente un milagro! Especialmente para enfermedades de alta mortalidad o enfermedades que afectan de manera desproporcionada a los j贸venes (ninguna de las caracter铆sticas se aplica al Coronavirus).

Pero es poco probable que logremos el “Zero Covid”, ya sea mediante una vacuna eficaz o sin ella.

El problema para los defensores / fan谩ticos de Zero Covid es que para llegar a ese punto de endemicidad (si eso es lo que quieren) deben permitir que el SARS-CoV-2 circule entre la poblaci贸n. Tiene que tener la posibilidad de infectar a las personas no vulnerables. No debemos hacerle frente, para permitirle que mute y evolucione para volverse m谩s transmisible y, sin embargo, eso es lo que hace impedir la interacci贸n humana durante una epidemia: obliga al virus a mutar y evolucionar para superar mejor el enorme obst谩culo que llamamos ‘distanciamiento social’. Como nosotros, har谩 todo lo posible para sobrevivir.

Mi profunda incomodidad personal por luchar mediante una distop铆a para alcanzar la utop铆a de Zero Covid radica m谩s en mi conocimiento de que el gobierno tiene una falta general de comprensi贸n de c贸mo funcionan las estad铆sticas y c贸mo las Leyes de las Matem谩ticas hace imposible que Zero Covid sea alcanzable con los tests usados actualmente. Esta falta de comprensi贸n parece muy preocupante, al estar acompa帽ada de una obstinada falta de voluntad para aprender y la determinaci贸n de desacreditar a todos los que cuestionan esa pol铆tica. Aqu铆 he escrito sobre por qu茅 Zero Covid y las pruebas masivas de Coronavirus no pueden coexistir.

A menudo se hace referencia a Nueva Zelanda como una zona de ‘Cero Covid’. Pero 驴es eso cierto?. Este es un gr谩fico mostrando las infecciones de primavera y verano que hubo all铆:

Casos de Coronavirus en Nueva Zelanda

El lector puede ver que esto no es cero, incluso aunque los n煤meros de personas infectadas son peque帽os. El Coronavirus est谩 presente, y hay buenas razones para pensar que, a pesar de cualquier reducci贸n de casos por vacunaci贸n, habr谩 un aumento de casos el pr贸ximo invierno. Se parece bastante a la situaci贸n en Escocia durante el verano. Nuestro per铆odo con un n煤mero bajo de infecciones de Coronavirus fue m谩s corto, pero tenemos diferentes climas y es probable que tengamos una susceptibilidad diferente al virus. Y sin duda, el hecho de que Nueva Zelanda se encuentre al final de la cadena global de viajes habr谩 jugado un papel en su capacidad para aislarse del Coronavirus.

Observo que nadie parece plantearse en Nueva Zelanda que la extensi贸n de las infecciones durante un per铆odo de tiempo mas largo podr铆a podr铆a ser realmente contraproducente. 驴No le estar谩n dando acaso al virus una mayor oportunidad de adaptarse de una manera antinatural e in煤til para los humanos para poder superar el “distanciamiento social”?

La estrategia de Nueva Zelanda es quiz谩s menos Zero Covid y m谩s ‘Covid de bajo nivel a largo plazo’. En cualquier caso, impusieron pronto un confinamiento duro, han cerrado sus fronteras lo m谩s completamente posible, hacen cumplir la cuarentena en ‘hoteles’ a aquellos desafortunados que dan positivo, y el Coronavirus sigue presente entre la poblaci贸n.

(Nueva Zelanda, desde el 1 de octubre y hasta el momento de escribir esto, ha llevado a cabo unos 675.000 tests, y seg煤n ellos se encuentra justo debajo de 550 positivos – una tasa positiva de 0,08%).

驴Cu谩l es la 煤nica manera de lograr cero casos de Covid ? Hacer cero tests.

El blog Drowning in Data es un excelente lugar para analizar los datos Coronavirus en Escocia. En un trabajo reciente, el bloguero ha analizado los datos de los tests para encontrar la cantidad de falsos positivos que hay en los resultados. Todo el m茅todo est谩 referenciado y usted mismo puede comprobar los c谩lculos. Aqu铆, las pruebas de la comunidad se han dividido en verdaderos y falsos positivos:

Tests de Coronavirus en Escocia

El gobierno escoc茅s simplemente debe saber esto a estas alturas; la mayor铆a de los positivos son falsos. Se ha dicho muchas veces. Yo y otros de Inform Scotland y otros grupos nos hemos puesto en contacto con ellos de manera repetida y constante, y tienen acceso a muchas recomendaciones. No es posible que no existan asesores conscientes de los problemas impl铆citos a llevar a cabo tests masivos entre la poblaci贸n. Podemos corregir los falsos positivos muy f谩cilmente haciendo tests de confirmaci贸n. Si hici茅ramos esto, significar铆a que podemos confiar en los tests para que den solo verdaderos positivos en la gran mayor铆a de los casos. Eso ser铆a un comienzo en el camino hacia la ‘eliminaci贸n’ de Covid.

As铆 que digamos que hacemos este primer paso. Quiz谩s consigamos un n煤mero similar de resultados positivos a Nueva Zelanda.

Pero, 驴por qu茅 habr铆amos de elegir seguir haciendo tests a gran escala? 驴Para qu茅 valen? 驴Es una buena estrategia o es una locura?

La gran mayor铆a de las muertes por Coronavirus se han producido en hospitales en la segunda y tercera olas. No han tenido lugar entre personas fuera de hospitales. El horrible giro en las muertes de Coronavirus que ocurrieron en A帽o Nuevo fue realmente bastante extremo e inesperado (y no sigui贸 un patr贸n epid茅mico) y la ocupaci贸n de hospitales y UCIs (unidades de cuidados intensivos) aument贸. Pero con un gran n煤mero de infecciones que han tenido lugar en los hospitales, como se ha informado ampliamente, y con todos los pacientes de hospital sometidos a tests en el momento de su admisi贸n y repetidamente durante su internamiento (y sin que aparentemente se hayan corregido los falsos positivos que hay en los hospitales) el aumento de la ocupaci贸n y el n煤mero de muertes en los hospitales no presenta necesariamente la imagen que el p煤blico podr铆a imaginar.

Muertes por Coronavirus en Escocia

Esta no es la imagen que demuestra que las personas enferman fuera de los hospitales, van al hospital para recibir tratamiento y luego termina atendida para hacer frente al Coronavirus en la UCI. Lo que sucede a menudo es que los pacientes existentes en los hospitales adquieren el estado de positivo de Coronavirus y estamos teniendo brotes en las residencias de ancianos, incluso despu茅s de que los residentes hayan sido vacunados. Como grupo, los pacientes de hospitales y los residentes de residencias de ancianos tienen una alta mortalidad y se les realizan tests con frecuencia. 驴Por qu茅 es ha de ser sorprendente que muchos de los que hayan dado positivo recientemente est茅n muriendo?

Hacer tests a un paciente en el hospital puede aportar alg煤n valor para el tratamiento o el aislamiento de ese paciente. Pero contarles de manera obsesiva, anunciar estas estad铆sticas y usarlas para justificar los confinamientos es totalmente absurdo en t茅rminos de informar al p煤blico sobre el riesgo, ya que a estos pacientes se les impide realizar sus actividades diarias aislados del resto de la poblaci贸n por estar cerrados en hospitales. Hacer tests no vale ni para reducir el riesgo ni para informar.

驴Los tests predicen las muertes por Coronavirus? 隆Ya no! Sol铆a 鈥嬧媓acerlo, pero la correlaci贸n se ha perdido. 驴La prueba predice la ocupaci贸n de las UCIs? De nuevo: 隆ya no! Esto tiene presumiblemente implicaciones para la planificaci贸n, pero tambi茅n implica que las pruebas no ya no logran identificar a los pacientes m谩s enfermos en particular. Esto se demuestra a continuaci贸n: la correlaci贸n ha desaparecido, especialmente en las 煤ltimas semanas:

Relaci贸n entre tests positivos y muertes por Coronavirus

Por lo tanto, los tests entre la poblaci贸n ya no identifican a las personas que probablemente enfermar谩n m谩s o morir谩n, y no previenen de manera efectiva los brotes verdaderos en hospitales o residencias de ancianos.

Pero se est谩 creando entre la poblaci贸n la impresi贸n de que un riesgo a una escala que ya no existe en las dimensiones que se nos da a entender. En lugar de Zero Covid, estamos generando un espejismo que muestra m谩s Coronavirus del que que realmente hay.

El SARS-CoV-2 se acabar谩 haciendo end茅mico en su momento, determinado por las leyes de las matem谩ticas y la inmunolog铆a, pero lo que estamos haciendo ahora con el distanciamiento social es probablemente forzar al SARS-CoV-2 a mutar para volverse m谩s transmisible. Y estamos haciendo tantos tests entre la poblaci贸n, donde la gente no muere de Covid, que distorsionamos el cuadro cl铆nico: no estamos identificando a los m谩s enfermos y estamos diluyendo la gravedad de Covid.

Mientras hagamos tests, siempre encontraremos Coronavirus. Nunca llegaremos a la utop铆a de Zero Covid.

No es necesario.