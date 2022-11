–

De parte de SAS Madrid November 7, 2022 180 puntos de vista

La reapertura de 80 centros como puntos de atenci贸n urgente ha desatado una guerra entre los profesionales y el Gobierno de la Comunidad que deja sin doctores algunos puntos de la regi贸n: “No es cuesti贸n de ideolog铆as sino de l贸gica. No hay medios suficientes”.

Una se帽ora que parece haber salido apresuradamente de casa -tiene el pelo aplastado, ha escogido el conjunto arregladito de emergencia- baja de un taxi en la puerta de la urgencia extrahospitalaria de Alcorc贸n. Es s谩bado a mediod铆a. “No hay m茅dico”, anuncia un cartel pegado en la puerta. “驴No hay m茅dico?”, pregunta. Levanta la mano, hace dar marcha atr谩s al taxi y pide al conductor que la deje en el Hospital Universitario Fundaci贸n, situado a poco m谩s de un kil贸metro del centro elegido para atender urgencias en esta ciudad dormitorio que sobrepasa los 150.000 habitantes, uno de los 80 repartidos por la Comunidad. “驴As铆 estamos? 驴Sin m茅dico?”, resopla el taxista. “No es nada grave, pero necesito que me vean”, anuncia la mujer mientras monta de nuevo en el veh铆culo.

El pasado 27 de octubre, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, en contra del criterio de los sindicatos, abri贸 la red de urgencias 24 horas, que incluye los 37 Servicios de Urgencias de Atenci贸n Primaria (SUAP) y los 40 Servicios de Atenci贸n Rural (SAR) cerrados por la pandemia. Los profesionales sanitarios sostienen que supone una carga de trabajo inasumible por la falta de recursos. El Ejecutivo de Ayuso insiste en que se puede prestar el servicio. En consecuencia, algunos m茅dicos han decidido no acudir a las urgencias que se reparten voluntariamente.

En Alcorc贸n hay dos enfermeros y un celador, que informa a los pacientes. “Tengo una experiencia de 35 a帽os en la atenci贸n primaria. La Comunidad ejecuta una transici贸n con criterios ideol贸gicos. Se ha pasado de la universalizaci贸n de la sanidad a las derivaciones a la privada“, comenta J. al otro lado de la ventanilla. “Tampoco hay m茅dico en M贸stoles. S铆 lo hay en Villaviciosa de Od贸n. Derivamos a los pacientes a Villaviciosa o al hospital de aqu铆. Me da mucha pena anunciar a las personas que no podemos atenderlas. Una mujer ha venido con una crisis de ansiedad por un atropello y ha tenido que irse”.

Javier, que ha acudido con su hija al centro de salud, est谩 molesto con las explicaciones de J. “Nos ha enviado a Villaviciosa. Se supone que habr铆a m茅dico. Esta situaci贸n nos molesta a todos“. Luc铆a, casi octogenaria, solicita un test de ant铆genos. “Tengo catarro, pero los s铆ntomas me hac铆an pensar que era covid. Por suerte ha salido negativo. No s茅 a d贸nde vamos a llegar sin m茅dico“. Ayuso habr铆a descartado un plan de reapertura progresivo. Seg煤n indican fuentes bien informadas de la consejer铆a de Sanidad, el viceconsejero, Fernando Prados, habr铆a impulsado la medida sin prestar atenci贸n a un informe t茅cnico que avalaba la reapertura de s贸lo “10 centros por los recursos disponibles”. La disparidad de criterios se explica “por las guerras intestinas entre los equipos”.

“驴QU脡 VAMOS A HACER? VENIMOS AL HOSPITAL”

Quienes han acompa帽ado a los enfermos a las urgencias del Hospital Universitario Fundaci贸n de Alcorc贸n deambulan por el aparcamiento. “Esta situaci贸n es normal aqu铆”, comenta V铆ctor, de 20 a帽os, amigo de un enfermo al que no han podido atender en la urgencia extrahospitalaria. “驴Qu茅 vamos a hacer? Pues venimos al hospital. Mi amigo se siente mal, no est谩 bien, y hemos tenido que venir hasta aqu铆”. Una celadora coloca una silla de ruedas en la puerta. “Algunos pacientes vienen a que le atiendan chorraditas. S铆 que se ha notado hoy un aumento de los pacientes“. Sin embargo, las dos mujeres que atienden en el mostrador de admisiones no lo tienen tan claro. “No sabr铆a responderte. No podemos hacer una comparaci贸n. Los fines de semana hay siempre mucha gente”

M脡DICOS SATURADOS

M贸stoles tampoco tiene m茅dico en otro de los puntos de urgencia extrahospitalaria asignados por la Comunidad. Gema, celadora, y Bel茅n, enfermera, han atendido a lo largo de la ma帽ana a los pacientes. “Aqu铆, en realidad, vienen con asuntos programados de enfermer铆a. Curas o inyecciones. No hemos tenido ning煤n problema. Eso no quita que a lo largo del d铆a llegue un paciente con un infarto y haya que derivarlo”. Fueron informadas a primera hora de que no habr铆a m茅dico. “Nos lo dijeron al llegar. Sin m谩s”, quita hierro Gema. No parecen tener ninguna opini贸n sobre el problema. “Ella puede con todo”, se帽ala a su compa帽era, que sonr铆e. “Es una enfermera diez”.

Los profesionales tampoco est谩n conformes con el cambio de horario. Las urgencias antes comenzaban a las nueve de la noche. A partir de ahora, el turno arranca a las cinco. “Nos han informado mediante sms. No creo que en muchos trabajos te informen de esta forma de un cambio como 茅ste”, hace Sergio scroll en la bandeja de entrada del m贸vil. Es el enfermero de Villaviciosa de Od贸n. El m茅dico prefiere no hablar. “Mira. Aqu铆 nos informan de que hemos recibido un correo electr贸nico. El mensaje me lleg贸 el 27 de octubre a las 21.25. A esa hora me enter茅 que deb铆a entrar a trabajar al d铆a siguiente a las cinco de la tarde”, indica. “Nosotros hacemos autocr铆tica: muchos m茅dicos no quieren trabajar por la tarde. A nadie le gusta trabajar por la tarde un s谩bado, pero ya no se trata de ideolog铆a, de rojos o fachas, sino de sentido com煤n. No hay medios suficientes para mantener abiertos 80 centros“, explica.

La clave, seg煤n Sergio, es atender al n煤mero de habitantes. “No es normal que un m茅dico, como ocurre a veces en ciudades del tama帽o de Alcorc贸n, tenga que ver 120 pacientes en 24 horas sin ayuda, sin relevos ni tiempo para comer ni para desayunar ni nada”. No todos los pacientes de Alcorc贸n llegan hasta Villaviciosa. “Se quedan en el hospital, es m谩s l贸gico. Para venir hasta aqu铆 tienen que coger el coche”. La inminente jubilaci贸n de m茅dicos, a su juicio, acecha a la sanidad de la Comunidad. “No se podr谩n reponer. Adem谩s, 驴qu茅 m茅dico va a querer irse a ciudades como Alcorc贸n o M贸stoles para atender solos a una cantidad ingente de pacientes?”.

Enlace relacionado ElMundo.es 06/11/2022.