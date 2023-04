–

Hein Htet Kyaw para Libcom

Myanmar tiene una larga historia de tradiciones de izquierda totalitaria estalinista desde su época colonial en su resistencia al colonialismo británico. Más tarde, el régimen socialista estalinista dirigido por el dictador militar general Ne Win gobernó el país. Después, el régimen socialista estalinista se transformó en una burocracia militar en la que los oficiales militares se convirtieron en la nueva clase que oprimía a los movimientos democráticos.

La comunidad de izquierdas durante la década de 1900

Aunque el partido comunista de Birmania se creó con la influencia ideológica del Partido Comunista de la India y el comunismo de Earl Browder, más tarde se degradó aún más hasta convertirse en un culto a la personalidad estalinista y maoísta bajo el liderazgo analfabeto de Thakin Than Tun, Thakin Zin y Thakin Chit. En términos generales, la dirección del partido comunista de Birmania puede clasificarse en tres facciones.

La primera es la que jura su lealtad ideológica al browderismo. La segunda fracción incluye la tradición leninista de una pequeña minoría en el Politburó (que posteriormente fue purgada por los maoístas durante la década de 1960). La última fracción representa el culto a la personalidad maoísta (que aún controla el partido actual).

Fuera del PCB, hubo otros movimientos de izquierda que se identificaron como algo único respecto al PCB. El partido socialista, representado por los socialdemócratas y los militares, era una de esas fracciones. Solía haber algunos movimientos sindicalistas bajo la bandera de la Fracción Socialista Roja, que dirigía Thakin Lwin. A pesar de enarbolar la bandera del sindicalismo, Thakin Lwin y su fracción optaron por mantenerse fieles al culto a la personalidad estalinista.

Sin embargo, el anarquismo nunca fue una fracción de éstos movimientos, al menos en las referencias históricas contemporáneas. Mientras que el concepto de “tomar el poder del Estado” por parte de alguna vanguardia elitista es demasiado común en Birmania, el concepto de construir comunidades desde la base, el concepto de la ayuda mutua y la idea antiautoritaria eran desconocidos para el público. Thakin Nu, el primer primer ministro de Birmania, fue conocido por escribir algunos artículos anarquistas. Sin embargo, su artículo distaba mucho del anarquismo y no tenía nada que ver con él.

Así, el anarquismo se ha convertido en un insulto para que los izquierdistas autoritarios acusen a alguien con quien no están de acuerdo. El término “anarquista” se utiliza para deshumanizar a alguien o devaluar su legado político. Un ejemplo de ello es el caso de Thakin Ba Tin (H.N. Goshal). Thakin Ba Tin fue el único miembro del politburó que votó en contra del enfoque guerrillero maoísta en la reunión del comité justo antes de que el PCB iniciara la guerra civil (década de 1940). Antes de esa reunión, Thakin Ba Tin escribió un libro mientras estaba en el Partido Comunista de la India titulado “Sobre la situación política actual en Birmania y nuestra tarea”, que básicamente aboga por el enfoque marxista ortodoxo de la “huelga de masas”. En una reunión del politburó del PCB, Thakin Ba Tin decidió defender su posición a favor del enfoque marxista ortodoxo de la “huelga de masas” frente al enfoque guerrillero maoísta. Sin embargo, la facción de Thakin Than Tun, partidaria de la guerrilla maoísta, ganó la votación mayoritaria, y el partido comunista de Birmania inició la primera y más larga guerra civil histórica contra el gobierno socialdemócrata de la Birmania poscolonial. Ese debate o lucha política persistió en el seno del politburó del PCB hasta que Thakin Ba Tin y sus seguidores fueron asesinados sin piedad en la selva durante la década de 1960 (cuando el Partido del Programa Socialista de Birmania se había hecho con el gobierno). Mientras llamaban a matar a Thakin Ba Tin, la dirección del CPB, se informó de que Thakin Than Tun y Thakin Zin acusaron a Thakin Ba Tin de ser un anarquista. Este es el ejemplo perfecto de cómo estos fascistas rojos maoístas utilizaron el término anarquista como calumnia contra los izquierdistas con los que no están de acuerdo. Además, esto revela lo analfabetos que son y lo ignorantes que son sobre las diferencias entre las tácticas políticas del marxismo ortodoxo y el anarquismo.

En el siglo XXI, con el desarrollo histórico de tener que presenciar el régimen militar estalinista de nueva clase local y los regímenes maoístas internacionales, unos pocos grupos minoritarios de izquierdistas progresistas de Birmania buscaron nuevas alternativas. Algunos encontraron sus alternativas en tendencias marxistas ortodoxas como el leninismo y el trotskismo. Otros se definieron como anarquistas. Otros se inclinaron por el enfoque socialdemócrata de las reformas graduales.

Es muy difícil encontrar datos históricos sobre los movimientos anarquistas de principios de la década de 2000. Sin embargo, el movimiento anarquista de Birmania tiene una enorme influencia en el movimiento del ateismo del siglo XXI. (El cómo los maoístas y los estalinistas se apropiaron del budismo para hacerlo compatible con sus ideologías se tratará más adelante en otro artículo). Uno de los fundadores de los “Ateos birmanos”, Thiha JP, es conocido por ser uno de los primeros anarquistas de la corriente anarquista actual. Se describe a sí mismo como un “autodenominado anarquista punk”.

Thiha JP es conocido por sus perspicaces escritos sobre las antiguas filosofías materialistas indias y el anarquismo.

Al igual que en Occidente, el movimiento contracultural punk está muy interconectado con el anarquismo en Myanmar. Incluso en la actualidad, los anarquistas más populares de Birmania son sin duda una banda punk llamada “Rebel Riots”. Rebel Riots es conocida por sus proyectos de ayuda mutua y sus letras de música progresista. Hasta ahora, esto de deshumanizar o degradar a la gente que no está de acuerdo con ellos parece ser algo habitual. Rebel Riots, a pesar de tener una gran cartera de proyectos de ayuda mutua y activismo musical, sigue siendo acusado de ser una “ONG punk” por parte de algunos izquierdistas estalinistas online que no han hecho nada efectivo en la lucha contra el capitalismo y la junta militar.

Anarquismo de síntesis o tontos útiles de los tankies

[Nota de ALB.- Tankie o tanquista, es un adjetivo con el que la izquierda anglosajona califica a aquellas personas estalinistas que celebraron en su día el aplastamiento de las rebeliones populares contra sus regímenes, en la Europa del Este de los años 50, 60 y 70. Evidentemente los soviéticos utilizaron principalmente tanques]

Al no haber literatura anarquista traducida al birmano, el anarquismo en Birmania es bastante superficial. La mayoría de los autoproclamados anarquistas no tienen ni idea de los movimientos anarquistas revolucionarios de la historia. Además, el fetichismo de la etiqueta de suscribirse como “anarquistas” tiende a jugar un papel de drogadictos, bohemios y lumpenproletarios a los que les gusta hacer lo que les da la gana. A pesar de autoproclamarse anarquistas durante una o dos décadas, resulta que siguen estando muy influidos por las perspectivas tanquistas. La mayoría de ellos siguen creyendo en los cultos a la personalidad de Stalin y Mao y están influidos por personalidades tanquistas como Polpot, Ho Chi Minh y Fidel Castro. A pesar de anunciarse como anarquistas, siguen participando activamente en la política de partidos, apoyando o participando tanto en el Partido Comunista de Birmania como en partidos socialdemócratas de centro-izquierda como el Partido Democrático para una Nueva Sociedad. Entre estos ejemplos se encuentran figuras de la izquierda populista como “Zin L” y algunos otros autodenominados anarquistas de su generación.

Cuando me acerco a muchos de estos autodenominados anarquistas, resulta que las historias de las rebeliones de Kronstadt, el Ejército Revolucionario Insurgente de Ucrania, la Rebelión Campesina contra los bolcheviques y otros movimientos radicales de izquierda contra los bolcheviques les son totalmente ajenas. Cuando escribí sobre estas cosas en “Libertarian Marxism Myanmar”, estos tontos útiles del fascismo rojo y del maoísmo acusaron a la página de ser propaganda libertaria de derechas.

Sólo una pequeña parte de los anarquistas de Birmania que conocían y habían leído sobre Nestor Makhno y Max Stirner se acercaron a mí para discutir en detalle estos temas. Como resultado de nuestras discusiones, la política anarquista en Birmania se ha transformado en un movimiento en el que los tanquistas ya no pueden dar órdenes a los anarquistas, puesto que éstos se han organizado ideológicamente. Ahora, junto con estos anarquistas actuales, estamos planeando formar un grupo anarcosindicalista en el que podamos realizar proyectos adecuados de ayuda mutua, compromiso con la comunidad y campañas para producir materiales de lectura anarquistas.

Personalmente, como alguien que también trabaja estrechamente con grupos trotskistas occidentales como la International Socialist Alternative y la Alliance for Workers’ Liberty, en general no tengo ningún problema en trabajar con gente de praxis diferente siempre que no sean burocráticamente autoritarios e hipócritas. Me complace trabajar con progresistas de todas las ideologías siempre que no sea de forma jerárquica y burocrática. Sin embargo, los maoístas de Birmania son hipócritas en todos los sentidos posibles. Mientras denuncian a la dictadura militar como malvada, encuentran en el Partido Comunista de China una especie de salvador para ellos. Mientras denuncian el genocidio de los rohingya para su retorno político, nunca denunciaron públicamente al Partido Comunista de China por el genocidio de los uigures. De hecho, defendieron la causa del genocidio uigur contra el Partido Comunista de China.

En el pasado (principios de la década de 2010), la mayoría de los anarco-tankies (tontos útiles de los fascistas rojos) no han hecho nada efectivo cuando se trata de movimientos de ayuda mutua, movimientos de auto-administración, movimientos sindicalistas y campañas contra la censura. Esas actividades están siendo dirigidas por unos pocos anarquistas que quieren distanciar su movimiento de los movimientos maoístas (fascistas rojos).

Cuando los anarquistas no se educan, el neoliberalismo aprovecha su ignorancia

Aparte de eso, la mayoría de estas fracciones están mal informadas sobre la política mundial a pesar de tener el privilegio de ir a las mejores universidades privadas y públicas de Birmania con el patrocinio de sus padres. Tomando la política socialdemócrata occidental de Bernie y AOC como “izquierda radical”, estos autoproclamados anarquistas adoptaron la política de la prueba de fuego. La mayoría de ellos ignoran por completo la existencia de grupos anarcosindicalistas como la AIT, la IWW, etcétera. Como resultado, están muy influenciados por la política de la identidad, que tiene sus raíces en la culpa blanca liberal y la política de señalización de la virtud de los liberales privilegiados occidentales.

Al parecer, con su ignorancia de la literatura clásica sobre la política de izquierdas y su conciencia de culpa por su identidad como budistas o birmanos en un país de mayoría budista o birmana, acabaron respaldando el movimiento nacionalista de derechas de las minorías étnicas y religiosas. Por ejemplo, Maung Zarni, un popular académico del mundo occidental, llegó a acusar a Kirt Mausert de señalar al ARSA (Ejército de Salvación Rohingya de Arakan) como grupo terrorista por ser alguien que trabaja para aumentar la islamofobia en Birmania. Al parecer, el ARSA ha matado ya a muchos activistas rohingya progresistas y moderados en los campos de refugiados. Esto explica el complejo de salvador birmano/budista del activista neoliberal que acusa de islamófobo a todo aquel que tenga una opinión diferente a la suya cuando se trata de asuntos relacionados con la comunidad musulmana. Este tipo de mentalidad es algo que se puede encontrar en la mayoría de los budistas birmanos/bamaríes culpables que se autodenominan progresistas. Aparte de estos neoliberales birmanos que se odian a sí mismos, hay una tendencia que se basa en el complejo de salvador.

En este caso, Maung Zarni, con su complejo de salvador birmano/budista, y Kirt Mausert, con su complejo de salvador blanco, tienden a tener una similitud entre ellos, a pesar de sus enfrentamientos personales sobre cuestiones de ARSA. Ambos no dudan en denunciar a toda la clase trabajadora birmana como racista monolítica cuando se trata de la cuestión rohingya. Ambos no reconocieron la diversidad de pensamientos dentro de las comunidades budistas birmanas y las comunidades musulmanas birmanas cuando se trata de la cuestión rohingya. No tuvieron en cuenta las diferencias entre los elementos progresistas, los conservadores y los neutrales (que son demasiado pobres para informarse sobre estas cuestiones). Esto me parece un tipo de racismo anti-Bamar/Birmano, escribiendo como ex-musulmán/ex-budista de religión/raza mixta.

Uno de los líderes más influyentes del Partido Comunista de Birmania contemporáneo, el camarada Kyin Maung, tiene una opinión diferente sobre la cuestión del nacionalismo étnico como izquierda antigua u ortodoxa. En sus artículos, el camarada Kyin Maung señaló correctamente cómo la ideología nacionalista contrastaba con la política de clase tradicional. Así, el camarada Kyin Maung, a pesar de ser maoísta, señaló correctamente que la solidaridad de la clase obrera es necesaria a pesar de tener diferentes orígenes étnicos y religiosos. Este análisis me recuerda lo que dijo el profesor Adolph Reeds cuando el movimiento Black Lives Matter fue adoptado por el antirracismo neoliberal debido a que los izquierdistas no supieron dirigirlo hacia los movimientos de solidaridad con la lucha de clases.

Otro ejemplo de este tipo de política reaccionaria podría ser un autodenominado tankie o anarquista llamado “Kyi T”, que alzó la voz en apoyo de los talibanes cuando la clase trabajadora y las mujeres progresistas de Afganistán luchaban por liberarse de los talibanes y su islamismo. Este tipo de política es común entre maoístas, estalinistas y tanquistas que eran lo suficientemente ingenuos como para pensar que el islamismo era antiimperialismo, y no es compartida por los anarquistas. Sin embargo, tales puntos de vista políticos han sido desacreditados innumerables veces por musulmanes orgánicos, marxistas y progresistas tanto dentro como fuera de Oriente Medio. Incluso los marxistas y anarquistas de países vecinos como Pakistán y Bangladesh se sentirán asqueados por ese antiimperialismo de idiotas. Incluso los reformistas religiosos musulmanes de Birmania dijeron públicamente que los talibanes no tenían nada que ver con su versión progresista del Islam. Sin embargo, este activista narcotraficante de influencia maoísta y de origen musulmán, “KYI Thit”, que se autoproclamaba anarquista, anunció públicamente su apoyo a los talibanes. Este tipo de pseudoizquierdistas musulmanes que sólo son hostiles a la comunidad budista pero apoyan a los elementos fundamentalistas musulmanes están creciendo gradualmente hasta superar en número a los verdaderos camaradas musulmanes progresistas de izquierdas que se atreven a desafiar a los elementos fundamentalistas dentro de la comunidad musulmana y a los elementos racistas de la comunidad budista en Birmania.

Discriminaciones contra los anarquistas

Desde que los anarquistas han dejado de estar controlados por los tanquistas y han empezado a cuestionar los crímenes de guerra tanto de Stalin como de León Trotsky, la izquierda autoritaria de Birmania ha perdido la paciencia con los anarquistas. Esperamos ser testigos de una gran discriminación contra los anarquistas que participan activamente con grupos de milicias de izquierda como el EPL, etc.

Cuando socialdemócratas y tanquistas se unen

Superficialmente, sería difícil digerir el hecho de que los socialdemócratas y los tanquistas a veces se unan contra las organizaciones libertarias de extrema izquierda. Tal es el caso de Birmania. Sin embargo, según las dos almas del socialismo de Hal Draper y el socialismo desde abajo, es evidente que tanto el estalinismo como la socialdemocracia reformista son similares en lo que se refiere a su política de socialismo desde arriba.

La primera publicación de los anarquistas birmanos

A pesar de tener muchos desafíos, los anarquistas de Birmania están tratando de establecer federaciones adecuadas donde puedan distanciarse de las tendencias autoritarias de la vanguardia elitista. La página “Libertarian Marxism Myanmar” desempeña su papel de fortaleza teórica de primera línea contra el fascismo rojo autoritario. Recientemente se ha creado el canal de telegramas “Autonomists”, donde la mayoría de los anarquistas comparten sus textos políticos localizados.

Algunos textos traducidos están siendo publicados por nuestros compañeros anarquistas a través del canal de telegramas llamado “The Autonomist”. Los contenidos traducidos son los siguientes:

Confederalismo democrático de Abdullah Ocalan

Cómo las ideas de mi padre ayudaron a los kurdos a crear una nueva democracia de Debbie Bookchin

Algunos textos de David Graeber

Algunos textos de Murray Bookchin

Algunos artículos de libcom.org: La política de la revolución: Aprender del marxismo autonomista de Gary Kinsman Abandonar el activismo Construyendo la autonomía urbana: The Construction of a Communal Form of Life in Mexico City’s Peripheries por Sam Law



Proyectos personales

Personalmente, estoy motivado para compilar o escribir sobre algunos libros sobre “Los levantamientos de izquierda contra los bolcheviques”, que incluyen temas como

La lucha de la rebelión de Kronstadt contra los bolcheviques

La lucha del Ejército Revolucionario Insurgente de Ucrania

Levantamiento de Pitchfork

La Rebelión de Tambov

Además, como comunista libertario que encontró muchas aspiraciones en un líder trotskista chino, Chen Duxiu, y en un líder marxista iraní, Mansoor Hekmat, también estoy trabajando duro para escribir sobre ellos en birmano.

Resumen

Resumiendo, el anarquismo en Birmania solía ser muy superficial y estaba influenciado por algunos académicos ricos occidentales autoproclamados anarquistas con complejos de salvador blanco. Por ese anarquismo era reaccionario e ineficaz a la hora de digerir los valores políticos antiautoritarios. En aquel entonces, algunos anarquistas que lograron romper sus lazos con los fascistas rojos también terminaron como anarquistas individualistas debido a la falta de una comprensión histórica adecuada del anarquismo.

Los años 2020 son los años en los que nuestra generación de anarquistas tendrá que esforzarse al máximo para producir materiales de aprendizaje para la comprensión histórica del anarquismo y también para los desarrollos posteriores del anarquismo contemporáneo. Con mi inusual confrontación contra las tendencias autoritarias de izquierda con esta página de Facebook “Libertarian Marxism Myanmar”, fue realmente una gran cosa que los anarquistas correctamente educados en Birmania se unieran a pesar de pertenecer a diferentes tendencias del anarquismo. Con nuestra lucha unida para producir más literatura anarquista y organizar comunidades de ayuda mutua, es inevitable que haya tendencias anarquistas más fuertes en Birmania para la próxima generación.

