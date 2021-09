–

PLANTAR UN ÁRBOL EN PALESTINA

La lucha contra el apartheid climático en Palestina

Manal Shqair

En nuestro planeta cada vez más caliente, las causas y los impactos del cambio climático son [hasta cierto punto] conocidos. Lo que también se ha hecho evidente es que muchos aspectos de la respuesta a la crisis climática están fomentando la discriminación y la exclusión del “otro” histórica y sistemáticamente marginado. Esto no hace sino afianzar un sistema de apartheid climático.

Como red de organizaciones de base y medioambientales palestinas, la formación de la Coalición Palestina para la COP26 (PCC) es una expresión de nuestra lucha para lograr un desmantelamiento radical del sistema de apartheid que Israel nos impone, incluido el apartheid climático.

Establecida en 2020, la PCC está formada por la Red de ONGs Medioambientales Palestinas, que representa el capítulo palestino de Amigos de la Tierra Internacional; la Campaña Stop the Wall, el Comité de Coordinación de la Lucha Popular, el Instituto Palestino para la Biodiversidad y la Sostenibilidad de la Universidad de Belén y la Unión de Agricultores Palestinos.

Nos hemos reunido en una coalición para obtener lo mejor de nuestras experiencias de muchos años en la lucha por preservar nuestro medio ambiente y nuestra presencia como pueblo, nuestra identidad, nuestra historia y nuestra cultura frente a la embestida israelí contra nuestra existencia y nuestro ecosistema, y transmitir las voces palestinas sistemáticamente silenciadas a través de los espacios habilitados por la Coalición Popular de la COP26 con sede en Glasgow.

La presencia de Palestina en este espacio global de transformación de abajo hacia arriba forma parte de nuestros esfuerzos para enfatizar que la búsqueda de soluciones al cambio climático debe incluir y fortalecer la administración ambiental indígena. Esto se debe a que la destrucción medioambiental a la que nos enfrentamos en Palestina y en todo el mundo está profundamente arraigada en el racismo, el colonialismo y el sexismo.

La destrucción de nuestro medio ambiente causada por las prácticas de apartheid israelíes es una condición previa para la colonización de nuestra tierra y la destrucción de nuestra sociedad. A pesar de ello, Israel se promociona a sí mismo como pionero en el avance tecnológico a través del cual pretende encontrar soluciones a la crisis climática, lo cual es un acto de supremacía racial que persiguen las potencias colonizadoras para socavar y devaluar los conocimientos y las culturas de los pueblos colonizados.

Desde la ocupación del resto de Palestina en 1967, Israel ha arrancado unos dos millones de árboles para allanar el camino a la colonización de tierras palestinas para construir asentamientos sólo para judíos, carreteras de circunvalación del apartheid y el Muro del Apartheid. Israel ha causado una destrucción medioambiental perjudicial no sólo arrancando árboles y destruyendo las tierras agrícolas de los palestinos, sino también plantando árboles no autóctonos y ecológicamente inapropiados que no encajan en nuestro ecosistema para cubrir los pueblos palestinos destruidos en 1948, cuando nació Israel. El pionero en esto, a través del cual Israel blanquea sus prácticas de apartheid, es el Fondo Nacional Judío.

En medio de la guerra que Israel y sus instituciones han estado librando contra nosotros y nuestro medio ambiente, nunca nos quedamos quietos ni pasivos; más bien, mientras tratamos de reclamar nuestra tierra colonizada y preservar los pequeños trozos de ella que aún están en nuestras manos, contrarrestamos las prácticas israelíes para desarraigarnos a nosotros y a nuestros árboles de nuestras tierras ancestrales plantando más árboles, especialmente en las zonas amenazadas por la limpieza étnica israelí como la llamada Área “C”.

El cultivo de árboles es una alternativa, entre otras, con la que intentamos contrarrestar la colonización israelí y los daños medioambientales. La plantación de árboles, principalmente de árboles autóctonos como los olivos, refuerza la conexión que Israel pretende romper entre los palestinos y su tierra sometiendo a los agricultores palestinos a diferentes formas de violencia.

Vemos en la Coalición Popular COP26 un espacio a través del cual el PCC puede compartir las prácticas anticoloniales palestinas que regeneran el medio ambiente con otros grupos oprimidos que participan en este espacio; de los que también aspiramos a aprender de sus experiencias. Este enfoque mutuo de adquisición de conocimientos en el que creemos firmemente en el PCC afirma que debemos vivir en el planeta a base de compartir porque nadie debe ser prescindible, sino que toda la vida es importante e indispensable.

Stop the JNF trabaja con la Coalición Palestina COP26 y sus miembros en campañas de solidaridad en torno a la COP26 y para apoyar sus iniciativas de plantación de árboles.

Manal Shqair es coordinadora de campañas de Stop the Wall y coordinadora de difusión internacional de la Coalición para la Defensa de la Tierra, Palestina colonizada. Stop the JNF está trabajando con la Coalición Palestina COP26 y sus miembros en campañas de solidaridad en torno a la COP26 y para apoyar sus iniciativas de plantación de árboles.