

De parte de Amor Y Rabia January 18, 2022

por Rabioso

De la alianza de Washington con Mao al caos en Kazajast√°n

A lo largo de 1942, cuando la incapacidad de la Alemania nazi de aplastar a la Unión Soviética anunció la derrota de las potencias del Eje, un grupo de especialistas de EEUU se dedicó a modelar la Grand Area, un proyecto que establecía las bases del futuro imperio estadounidense de manera similar al Ostplan nazi o la Esfera de Co-Prosperidad Asiática japonesa. En aquella época el teórico geopolítico estadounidense Nicholas John Spykman, profesor en la universidad de Yale, cuyas ideas tenían una amplia audiencia (e influencia) en los círculos de los planificadores de Washington, definió las líneas básicas que debía seguir la política de un EEUU convertido en potencia hegemónica, que se resumía en un principio: mantener Eurasia despedazada y evitar a toda costa su unificación porque, de lo contrario, sería imposible resistirse a su potencia. En palabras de Spykman (que calificaba a las Américas dominadas por EEUU de Nuevo Mundo y a Eurasia de Viejo Mundo):

si (EEUU) puede unir y organizar al Nuevo Mundo de manera que una gran masa de concentrada fuerza esté disponible para actuar al otro lado del océano, puede influir en la política de Europa y Asia. Y si el Viejo Mundo continua dividido y bajo equilibrios (contrapuestos), aquella fuerza exterior puede jugar un papel determinante en la vida política. Pero si, por el contrario, el Viejo Mundo puede ser unido y organizado de manera que una gran masa concentrada de fuerza esté disponible para actuar al otro lado del océano, el Nuevo Mundo será rodeado y, en función de su poder de resistencia, puede tener que someterse a los dictados del Viejo (1)

Las dos v√≠as del mundo: ARRIBA, Eurasia unificada, y EEUU es su sat√©lite, o Eurasia dividida, sat√©lite de EEUU (ABAJO), seg√ļn Nicholas J. Spykman, ‚ÄúThe Geography of the Peace‚ÄĚ (1944)





Este p√°rrafo implica que, si quiere mantener su hegemon√≠a, EEUU ha de aplicar una estrategia permanente de Divide y vencer√°s para imponer a Eurasia una Balanza de poder favorable a sus intereses. Basta con analizar el periodo de 1945 a nuestros d√≠as para reconocer la aplicaci√≥n de ese principio: nada m√°s acabar la Segunda Guerra Mundial, EEUU puso en marcha en Europa el Tel√≥n de acero para aislar la Europa occidental capitalista de la Europa oriental comunista, y en paralelo inici√≥ en Asia la Guerra de Corea, para parar el avance del comunismo. La principal amenaza a la divisi√≥n forzada que impuso a Eurasia vino de Europa, con la Ostpolitik alemana y la propuesta francesa (De Gaulle) de ‚Äúuna Europa hasta los Urales‚ÄĚ.

ASCENSO Y CAIDA DE LA ALIANZA CHINO-SOVI√ČTICA

Tras la Segunda Guerra Mundial, la victoria del partido comunista en la guerra civil china dio lugar a la creación de un bloque euroasiático enfrentado a EEUU, cristalizado en la alianza firmada entre la Unión Soviética y el nuevo gobierno comunista chino en 1950. Esta alianza se resquebrajará durante la crisis de Taiwan (1958) debido a la negativa del líder soviético Kruschev a apoyar la propuesta del líder chino Mao Tse Tung de una declaración de guerra de China a EEUU, seguida de un ataque nuclear soviético contra cuando las tropas estadounidenses que invadiesen territorio chino, una propuesta cuya existencia sería confirmada décadas después por el líder soviético Gromiko (2) La Unión Soviética se distanció de China y paralizó los proyectos de ayuda al desarrollo y la transferencia de tecnología de armas nucleares.

Gromiko confirmó en 1988 la propuesta de Mao de iniciar una guerra atómica contra EEUU en 1958 (FUENTE)

En 1958 Mao lanzó el Gran salto hacia adelante, un intento de industrialización acelerada que fracasó y no fue capaz de resolver los problemas económicos. Mao respondió a las críticas poniendo en marcha a partir de 1960 purgas internas en el Partido, siendo incapaz de acallar del todo a sus críticos. Esta situación desembocará en una guerra interna abierta que se visibiliza en la Conferencia de los siete mil cuadros de 1962.

Estalinismo en versi√≥n china: Mao, “el gran timonel”, con una ola de “Guardias Rojos” empu√Īando el “Peque√Īo. libro rojo” de Mao

Para frenar los intentos del presidente chino Liu Shaoqi y el secretario general del partido comunista Deng Xiaoping de relegarle a un puesto simb√≥lico carente de poder real, Mao lanz√≥ en 1966 la Revoluci√≥n cultural con la publicaci√≥n del manifiesto Bombardear el cuartel general. Esta ‚Äúrevoluci√≥n‚ÄĚ era en realidad una ofensiva caracterizada por un culto mesi√°nico a Mao, visualizado en cantidades inmensas de propaganda con su imagen y el reparto a cada ciudadano chino de su ‚ÄúPeque√Īo Libro Rojo‚ÄĚ, una selecci√≥n de citas suyas. Al mismo tiempo, Mao impuls√≥ la creaci√≥n de la Guardia Roja, organizaci√≥n juvenil que desat√≥ una gigantesca purga en el aparato estatal chino y entre los funcionarios del partido comunista, consistente en todo tipo de abusos (humillaciones, torturas, encarcelamientos, trabajos forzados, confiscaci√≥n de bienes, ejecuciones). En 1969, Mao se hab√≠a hecho con el poder en China, y proclam√≥ que la ‚Äúrevoluci√≥n‚ÄĚ hab√≠a terminado.

Estaciones de EEUU de espionaje militar de las actividades de la URSS instaladas en territorio chino tras la ca√≠da del Sha (FUENTE: G√©rard Chaliand y Michel Jan (1993), Atlas du nucl√©aire. Civil et militaire, p. 121, ‚ÄúLes stations am√©ricaines de d√©tection en Chine‚ÄĚ)

LA ALIANZA DE EEUU Y CHINA CONTRA LA URSS

En 1969, con Mao en el poder, China inici√≥ una guerra fronteriza con la Uni√≥n Sovi√©tica. Previamente los partidos comunistas de todo el mundo hab√≠an sufrido escisiones maoistas desde mediados de los a√Īos 60, que si bien hab√≠an sido apoyadas por China tambi√©n eran fomentadas por la OTAN para debilitar el movimiento comunista. El Partido Marxista-leninista de Holanda (MLPN), por ejemplo, fue creado a iniciativa del BVD, el servicio secreto holand√©s (3) Las redes de extrema derecha relacionadas con la OTAN tambi√©n crearon grupos como el Parti Populaire Suisse (PPS) en Suiza (4).

El maoismo se convertir√° en la base ideol√≥gica de los grupos ‚Äúde izquierda‚ÄĚ que luchar√°n contra los gobiernos europeos contrarios a los intereses de EEUU; en 1968 se acus√≥ a China de haber apoyado los sucesos de Mayo en Francia, dirigidos a derrocar a De Gaulle, responsable de sacar a Francia de las estructuras de la OTAN, expulsar a la organizaci√≥n del territorio franc√©s y proponer pactar con la Uni√≥n Sovi√©tica para romper la divisi√≥n artificial de Europa impulsada por EEUU (5) El maoismo fue tambi√©n la base ideol√≥gica utilizada en la creaci√≥n de grupos terroristas de izquierdas por toda Europa, utilizados por la red Gladio de la OTAN para poner en marcha la Estrategia de la tensi√≥n, utilizada para sembrar el caos en Europa occidental y someter a sus √©lites a los designios de EEUU.

Documento de la comisi√≥n encargada de disolver la PIDE que confirman las relaciones de Aginter Press (parte de la red Gladio) con el partido maoista suizo Parti Populaire Suisse (FUENTE: Jos√© Duarte de Jes√ļs, A Guerra Secreta de Salazar em √Āfrica, 2012)

Origen maoista ten√≠an la Fracci√≥n del Ej√©rcito Rojo (RAF) alemana, las Brigadas Rojas italianas, la ETA, el FRAP y el GRAPO en Espa√Īa, la Organizaci√≥n Revolucionaria 17 de Noviembre (17N) en Grecia o las Celulas Comunistas Combatientes (CCC) belgas, organizaciones que, o estaban trufadas de infiltrados, o eran artificiales o fueron claramente apoyadas y teledirigidas desde el poder (6) Seg√ļn un documento encontrado en los archivos de Aginter Press, una red terrorista internacional de extrema derecha que se hac√≠a pasar por una agencia de noticias, ‚ÄúLos c√≠rculos pro-chinos, con su t√≠pica impaciencia y entusiasmo, son los adecuados para ser infiltrados… Nuestra actividad debe ser la destrucci√≥n de la estructura del estado democr√°tico disfraz√°ndolo de actividades comunistas y pro-chinas; ya hemos infiltrado algunos de los nuestros en esos grupos‚ÄĚ (7).

El BAM, uno de los mayores proyectos de infraestructura de la URSS, puesto en marcha debido a las provocaciones chinas

Al mismo tiempo, China se dedic√≥ a desestabilizar Asia provocando tensiones en las fronteras con la URSS, lo que amenaz√≥ la log√≠stica del Transiberiano, demasiado cercano a la frontera, forzando a Mosc√ļ a poner en marcha un proyecto fara√≥nico, la construcci√≥n de la l√≠nea f√©rrea –Ď–ź–ú (–Ď–į–Ļ–ļ–į–Ľ–ĺ-–ź–ľ—É—Ä—Ā–ļ–į—Ź –ľ–į–≥–ł—Ā—ā—Ä–į–Ľ—Ć, Baikal-Amur Magistrale, BAM), para estrechar lazos econ√≥micos con Jap√≥n mediante la explotaci√≥n com√ļn de las riquezas de Siberia (8) Otro ejemplo del apoyo chino al acoso de EEUU a la URSS tuvo lugar en 1979, tras el derrocamiento del Sha y la llegada al poder del Ayatol√° Jomeini, que oblig√≥ a desmantelar las estaciones de escucha estadounidenses situadas a lo largo de la frontera irano-sovi√©tica; Pek√≠n permiti√≥ entonces a Washington construir una amplia red de estaciones de escuchas a lo largo de la frontera chino-sovi√©tica (9).

1972: Mao y Nixon

En 1969, durante la crisis fronteriza con China, el embajador soviético en EEUU preguntó a Washington si tendría un problema con un ataque nuclear soviético limitado contra China para destruir su programa de armas atómicas (10) irónicamente, EEUU había propuesto en 1964 al Kremlin un bombardeo conjunto americano-soviético para detener el programa nuclear chino (11) pero esta vez Washington no solo se opuso al plan soviético, sino que filtró la información al Washington Post, que lo publicó, forzando a los soviéticos a abandonar sus planes. A continuación, China y EEUU empezaron a acercarse discretamente, y, tras dos visitas secretas de Kissinger a China, en 1972 Nixon se reunió en Pekín con Mao, dando paso a una alianza entre ambos países que permitió a China liberarse del embargo económico que había sufrido a manos de EEUU (12) lo que permitió aumentar las exportaciones, y abrió la puerta a la próxima liberalización de la economía y la entrada del Capital anglosajón en el país.

1993: Pinochet en China. Aunque Allende fue el primero en reconocer diplomáticamente a China en América latina, el gobierno de Pekin mantuvo las relaciones con la dictadura.

La pol√≠tica exterior de China pas√≥ entonces a estar alineada con EEUU a nivel internacional. Tras el golpe de estado de Pinochet en 1973, China mantuvo las relaciones diplom√°ticas con Chile, siendo el √ļnico pa√≠s comunista (junto a Ruman√≠a) en hacerlo, concediendo adem√°s cr√©ditos a la dictadura chilena (13). En Indochina, mientras ten√≠a lugar la retirada de EEUU tras su derrota en la Guerra de Vietnam, China apoy√≥ a los J√©meres Rojos, que tras tomar el poder en Camboya en 1975 sumieron el pa√≠s en una brutal dictadura calificada de ‚Äúcomunista‚ÄĚ por la prensa mundial pese a que quemaron hasta las obras de Marx. Los J√©meres Rojos fueron financiados tras el fin de la guerra de Vietnam por Washington, mientras que el gobierno brit√°nico dio apoyo militar y armas a trav√©s del servicio secreto brit√°nico MI6 y el cuerpo de √©lite brit√°nico SAS, empleado para las tareas m√°s sucias. Todo esto fue sacado a la luz por el periodista John Pilger en 1990 en su documental Cambodia ‚Äď The Betrayal (14). Cuando Vietnam intervino militarmente en Camboya para acabar con las salvajadas de Pol Pot y sus secuaces, China reaccion√≥ atacando a Vietnam en el norte del pa√≠s.

Artículo de John Pilger denunciando que SAS británicas entrenaron a los Jémeres Rojos. Pilger destapó el apoyo angloamericano al maoista Pol Pot en Camboya

En √Āfrica, China se ali√≥ con los gobiernos m√°s reaccionarios y las fuerzas neocoloniales: mantuvo estrechas relaciones con el gobierno racista del Apartheid sudafricano (15) estrech√≥ lazos con la dictadura de Mobutu del Zaire (actual Congo), y apoy√≥ a la guerrilla maoista UNITA, que luchaba contra el gobierno comunista de Angola, aliado con la Uni√≥n Sovi√©tica y Cuba. la UNITA recib√≠a tambi√©n el apoyo de EEUU, el Zaire y el Apartheid sudafricano. China sigui√≥ la misma pol√≠tica antisovi√©tica en el cuerno de √Āfrica, apoyando en Somalia la dictadura de Siad Barre, que se enfrent√≥ militarmente en la guerra de Ogaden al gobierno comunista de Etiop√≠a, aliado de la URSS (16).

ARRIBA: El primer ministro chino Zhao Ziyang y el dictador Mobutu en el Zaire, hoy Rep√ļblica Democr√°tica del Congo (12.01.1983). ABAJO: El dictador somal√≠ Siad Barre visita China (17.04.1978)

En Asia, China apoy√≥ a la dictadura del general Zia, que derroc√≥ al gobierno de Zulfiqar Ali Bhutto, aliado con la URSS, ejecutando a Bhutto y poniendo en marcha la islamizaci√≥n del pa√≠s. Tanto China como Pakist√°n apoyaron las guerrillas maoistas Naxalitas en la India, pa√≠s aliado con la URSS (el primero en reconocer diplom√°ticamente a la URSS tras ser creada por Lenin). China tambi√©n particip√≥, junto a Pakist√°n, en la desestabilizaci√≥n de Afganist√°n puesta en marcha por EEUU; el gobierno chino apoy√≥ a los grupos islamistas afganos a finales de los a√Īos 70, mientras EEUU sembraba el caos en el pa√≠s para forzar a la Uni√≥n Sovi√©tica a intervenir militarmente. Seg√ļn un informe de la CIA del 4 de abril de 1979 (17) representantes chinos hab√≠an hablado con l√≠deres rebeldes afganos sobre el suministro de armas a los Muyahidines, los yihadistas cercanos a la Hermandad Musulmana apoyados por EEUU, que se estaban dedicando a arrojar √°cido a la cara de mujeres que estudiaban en la universidad, mostraban su cara o no tapaban su cuerpo; la invasi√≥n sovi√©tica tendr√≠a lugar 9 meses m√°s tarde, el 24 de diciembre, y adem√°s de islamistas la URSS tuvo que hacer frente a grupos armados maoistas apoyados por China, como la Organizaci√≥n para la Liberaci√≥n del Pueblo de Afganist√°n (Sazman-e Azadibakhsh-e Mardom-e Afghanistan, SAMA), un grupo fundado en 1978, m√°s de un a√Īo antes de la intervenci√≥n militar sovi√©tica (18).

Cartel de propaganda en memoria de Majid Kalakani, fundador del grupo armado maoista afgano Liberation Organization of the People of Afghanistan (SAMA), que luchó contra la URSS

En todas partes se reprodujo el mismo patr√≥n: el gobierno chino apoyando a los enemigos de la URSS, que a su vez estaban estrechamente relacionados con EEUU, la extrema derecha, y/o fundamentalistas religiosos. La relaci√≥n era tan estrecha que, cuando Mao se reun√≠√≥ con el presidente estadounidense Ford en 1975, durante los A√Īos del plomo, ambos intercambiaron opiniones sobre qu√© hacer con los diversos pa√≠ses del sur de Europa, en los que hab√≠a muchos grupos armados maoistas activos (19).

Transcripción de una reunión de Mao con el presidente Ford de EEUU y su Secretario de Estado (ministro de asuntos exteriores) Kissinger, en la que hablaron sobre los países del sur de Europa (FUENTE)

El apoyo de China a EEUU contra la URSS en la Guerra Fr√≠a era Realpolitik en estado puro, al ser parte de sus intentos de modernizar su econom√≠a, que hasta la d√©cada de los a√Īos 70 era b√°sicamente agr√≠cola. Tras la muerte de Mao lleg√≥ al poder Den Xiapoing en 1978, que elimin√≥ la minor√≠a maoista del aparato del estado (Banda de los cuatro), abandon√≥ las ideas socialistas como eje de la pol√≠tica econ√≥mica y puso en marcha un amplio programa de reformas econ√≥micas basado en introducir el capitalismo en el pa√≠s. Tras eliminar la colectivizaci√≥n de la agricultura se abri√≥ la puerta a la creaci√≥n de Zonas Econ√≥micas Especiales (SEZ) por toda la costa china, que ofrec√≠an al capitalismo anglosaj√≥n unas condiciones de explotaci√≥n a√ļn m√°s atractivas que las que ofrec√≠a la Uni√≥n Sovi√©tica al capitalismo europeo en el marco de la Ostpolitik. Las SEZs generaron un flujo enorme de capitales hacia China y, mucho m√°s importante, fueron en la pr√°ctica un mecanismo de transferencia de tecnolog√≠a que acab√≥ con el atraso de la econom√≠a del pa√≠s.

Jonas Savimbi (saludando), l√≠der del grupo armado maoista angole√Īo UNITA, aliado con EEUU y el r√©gimen del Apartheid sudafricano, que recib√≠a apoyo chino. En la imagen se ven en primer plano varias personas con la t√≠pica gorra maoista

La apertura china al Capital extranjero, permitiendo una explotaci√≥n brutal de su clase trabajadora, dio mas frutos que los simplemente econ√≥micos. Las SEZs eliminaron el papel de Hong Kong como instrumento de control de las exportaciones chinas, por lo que en 1979, un a√Īo despu√©s del anuncio de las reformas, el gobierno brit√°nico de Margaret Thatcher ofreci√≥ a Deng Xiaoping iniciar las negociaciones para que la ‚Äúperla de Asia‚ÄĚ pasara de nuevo a manos de Pek√≠n.

Horst Mahler, maoista alem√°n que suministr√≥ las bases ideol√≥gicas para crear el grupo terrorista RAF (Fracci√≥n del Ejercito Rojo), es un ejemplo del paso a la extrema derecha de destacados maoistas europeos tras la Guerra Fr√≠a (como ocurri√≥ con Pio Moa en Espa√Īa)

NADA ES GRATIS

Mientras China pon√≠a en marcha su versi√≥n de capitalismo de Estado, la Uni√≥n Sovi√©tica empez√≥ a tambalearse. Las tensiones con China, el hundimiento del precio del petr√≥leo organizado por EEUU y Arabia Saud√≠, la guerra de desgaste de la carrera de armamentos con EEUU, los obst√°culos occidentales a la transferencia de tecnolog√≠a (listas CoCom), los cont√≠nuos sabotajes y sanciones por parte de EEUU y sus aliados, as√≠ como el fomento permanente de la desestabilizaci√≥n de los pa√≠ses de la zona de influencia sovi√©tica –Alemania Oriental (1948), Hungr√≠a (1956), Checoslovaquia (1968), Afganist√°n (a√Īos 70, con ayuda de China) Polonia (a√Īos 80)– acabaron agotando al coloso sovi√©tico y dando lugar a su derrumbe controlado a partir de mediados de los 80. La ca√≠da de la URSS abr√≠a el camino a la hegemon√≠a global de unos EEUU carentes de rivales, que pasaron as√≠ a convertirse en una Hiperpotencia, seg√ļn el concepto acu√Īado por el diplom√°tico franc√©s Hubert V√©drine (20).

Mapa de las Zonas Económicas Especiales (SEZ) creadas a partir de 1980 en la costa china.

Sin embargo, una de las constantes de la historia es que las victorias de hoy son las derrotas de ma√Īana, porque es m√°s f√°cil aprender de una derrota que de una victoria. La victoria de EEUU en la Guerra Fr√≠a, basada en la puesta en marcha del modelo neoliberal, enterr√≥ el modelo industrial y liber√≥ el poder financiero de sus ataduras, dando un golpe mortal al Movimiento Obrero al poner en marcha la Globalizaci√≥n mediante la Deslocalizaci√≥n. Pero, al mismo tiempo, elimin√≥ el sometimiento de la potencia china, que ali√°ndose a EEUU logr√≥ romper las cadenas que le hab√≠a impuesto Occidente en el siglo XIX tras las Guerras del Opio brit√°nicas.

El proceso de introducción del capitalismo en China

Tras poner en marcha el derrumbe de la Unión Soviética, EEUU intentó hacer lo mismo con China. Para ello aprovechó la lucha de poder dentro del partido comunista en torno al secretario general, Zhao Ziyang, que quería aplicar un ajuste económico neoliberal similar al de Gorbachov en la URSS, y puso en marcha una revolución de colores (21) En junio de 1989, estudiantes chinos ocuparon la Plaza de Tiananmen en Pekín, un golpe blando en cuya organización participó la Open Society Foundations de George Soros a través del Fund for the Reform and Opening of China (22), se usaron francotiradores (23) y Gene Sharp, inventor de la estrategia de los golpes blandos, se desplazó a Pekín para asegurarse del éxito de la operación (24) El intento fracasó y, tras recuperarse el control de la situación, se expulsó a Zhao Ziyang y su camarilla del partido comunista y se paralizó el proceso de introducción del capitalismo en el país.

ARRIBA: Artículo de Gene Sharp sobre su estancia en China (FUENTE). ABAJO: El gobierno chino acusó a una organización financiada por George Soros de organizar el golpe de Tiananmen (FUENTE)

El fracaso de Tiananmen tendr√° graves consecuencias para EEUU, al perder la oportunidad de impedir el ascenso de China. Pero ni siquiera Wall Street era capaz de devorar a China y la URRS al mismo tiempo, y los siguientes a√Īos Washington decidi√≥ centrarse en el antiguo bloque sovi√©tico y Oriente Medio, donde tuvo bastante trabajo, como muestra un simple repaso a algunas de las crisis que tuvieron lugar entre 1989 y 1993:

OTO√ĎO 1989: Revoluci√≥n de colores en los pa√≠ses b√°lticos con presencia de Gene Sharp

MARZO 1990: Declaraciones unilaterales de independencia de los países bálticos

1990: Escalada de tesiones en Yugoslavia

AGOSTO 1990: Invasión de Kuwait por Irak

FEBRERO 1991: Guerra del Golfo

JUNIO 1990: Declaración de independencia unilateral de Croacia y Eslovenia, inicio de una década de guerras en Yugoslavia

AGOSTO 1991: Sustitución de Mijaíl Gorbachov por Boris Yeltsin al frente de Rusia tras un intento de golpe de estado

DICIEMBRE 1991: Disolución de la URSS

ENERO 1992: Introducción del capitalismo en Rusia

OCTUBRE 1993: Golpe de estado de Yeltsin, que rompe a ca√Īonazos la resistencia del parlamento ruso

Tras Tiananmen, el proceso de reformas econ√≥micas se paraliz√≥ en China, pero, ante el evidente desinter√©s de Washington en una confrontaci√≥n, en 1992 se reanud√≥ tras la gira de Den Xiaoping por las provincias del sur, con la reapertura de la Bolsa de Shangh√°i, cerrada por Mao 40 a√Īos antes, la privatizaci√≥n de la econom√≠a o la creaci√≥n de las SZEs en el interior de China.

El fin de la Guerra Fría dio lugar a la liberalización de la economía global, con bajadas o supresiones de las barreras al comercio. Y China, con una gigantesca fuerza laboral y una década de experiencia en la deslocalización de empresas occidentales, aprovechó la nueva coyuntura y aumentó de manera espectacular sus exportaciones, proceso que se aceleró tras su ingreso en la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 2001, que permitió su acceso a los mercados occidentales. Mientras tanto, EEUU seguía empantanado en el antiguo espacio soviético (ascenso de Putin, 2000) y en Oriente Medio (Guerra de Irak, 2001).

INFOGRAFICO 1 : Entre 1995 y 2011, China logró situarse como la tercera potencia global de las cadenas globales de producción, desbancando a Japón

FUERA DE CONTROL

Las crisis financieras de 2000 (puntocom), y 2008/9 (subprime), marcan el punto de inflexión de la hegemonía de EEUU. Aunque ambas crisis ayudan a Washington a someter al resto del mundo al Diktat de la Reserva Federal, las enormes dimensiones de la economía china, convertida en una década en el tercer centro de las cadenas globales de producción (ver Infografico 1) (25) la dotaron de monumentales reservas de dólares, haciéndola inmune a las carestías de divisa estadounidense típicas de las crisis financieras, que dejan secos los mercados financieros. Es más, será gracias a esas reservas de dólares como China pudo poner en marcha inmensos programas que impidieron que la crisis de 2008/9 se transformase en una nueva versión de la Gran Depresión.

INFOGRAFICO 2: Las gigantescas reservas de dólares permitieron a China evitar depender de las Lineas Swap de la Reserva Federal en la crisis financiera de 2008/9, convirtiéndose en una alternativa a Washington (FUENTE)

La Cara B del rescate chino de la econom√≠a global fue que China aprovech√≥ sus enormes reservas de divisas para conceder cr√©ditos a los gobiernos que no quer√≠an someterse a las draconianas condiciones del FMI y el Banco Mundial (ver Infografico 2) (26) EEUU aprovech√≥ la crisis, provocada por la especulaci√≥n financiera neoliberal, para someter a los bancos centrales del resto del mundo, aprovechando la carencia de d√≥lares que permitiesen a las empresas cumplir sus contratos basados en la divisa estadounidense. La Reserva Federal, due√Īa de la imprenta -m√°s bien bot√≥n- que produce d√≥lares, aprovech√≥ para imponer los intereses de Washington y los fondos de inversi√≥n estadounidenses, a cambio del suministro ilimitado de d√≥lares mediante Lineas Swap. As√≠ EEUU acab√≥ con la independencia del Banco Central Europeo (BCE) y convirti√≥ al Euro en un vasallo del d√≥lar. Curiosa crisis, que vali√≥ para reforzar la hegemon√≠a del pa√≠s que la hab√≠a provocado.

En 2013 China anuncia la puesta en marcha de sus planes para crear rutas de comercio euroasi√°ticas (Belt and Road Initiative, RBI)

Tras convertirse en una fuente de financiación alternativa a EEUU gracias a sus reservas de divisas, China aceleró los pasos para convertirse en una potencia global:

2011: El Banco Central de China empieza a convertir el Yuan en una divisa global

2011: China Inicia las negociaciones para un acuerdo de libre comercio en Asia, el Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)

2013: El presidente chino Xi anuncia en Kazajast√°n la puesta en marcha de la Belt and Road Iniciative (BRI), proyecto monumental para crear rutas comerciales en Eurasia

2013: China inicia las negociaciones para la creación del AIIB (Asian Infrastructure Investment Bank), una alternativa china al FMI y el Banco Mundial, para financiar la construcción de la BRI.

2015: El gobierno chino anuncia su plan Made in China 2025 de crear empresas chinas capaces de competir con las occidentales en los principales sectores económicos, desde los coches eléctricos a la tecnología aeroespacial

2016: El Yuan se une al dólar, el euro, la libra y el yen en la cesta de divisas del FMI

En 2013 se inician las negociaciones para crear el AIIB, alternativa china al FMI/BM

Pero China no era el √ļnico desaf√≠o al que deb√≠a hacer frente EEUU: de manera paralela al ascenso de China tuvo lugar el ascenso de Rusia.

Mao Tse Tung y Den Xiaoping, padres del ascenso de la superpotencia china

LAS DESGRACIAS NUNCA VIENEN SOLAS

Tras la suspensión de pagos de de Rusia en 1998 (que llevó a la quiebra al fondo LTCM e hizo tambalearse el sistema financiero) y la guerra de Kosovo, en la que casi hubo un enfrentamiento entre tropas rusas y de la OTAN por el control del aeropuerto de Pristina, las relaciones entre Rusia y EEUU empeoraron rápidamente. Fue entonces cuando llegó al poder Putin, que para establecer una zona de influencia rusa crea en 2000 la Comunidad Económica Euroasiática (EurAsEc), y en 2002 la alianza militar Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (CSTO).

La EurAsEc (–ē–ź–≠–°), bloque econ√≥mico liderado por Rusia creado en 2000, se transform√≥ en 2014 en la Uni√≥n Econ√≥mica Euroasi√°tica (–ē–ź–°). Para evitar la participaci√≥n de Ucrania, EEUU organiz√≥ el golpe del Maidan con grupos neonazis

Para acabar con el caos que hab√≠a dominado la pol√≠tica y econom√≠a de Rusia desde el final del comunismo, Putin ofreci√≥ inmunidad a Yeltsin y los oligarcas surgidos durante la transici√≥n al capitalismo, a cambio de que se reconociesen la autoridad del estado, dejasen de participar en la pol√≠tica y acabasen con los esc√°ndalos Kompromat en sus enfrentamientos. Los que se negaron, como Roman Abramovich, Vladimir Gusinsky o Boris Berezovsky, se exiliaron a UK. Putin acab√≥ tambi√©n con la Guerra de Chechenia, detr√°s de la cual estaban grupos de yihadistas financiados por Arabia Saud√≠ y Turqu√≠a, as√≠ como personajes como Fred Cuny, personaje estrechamente relacionado con la Open Society Foundations de George Soros, que hab√≠a participado en apoyar el gobierno islamista de Bosnia, y que muri√≥ en 1995 mientras colaboraba por ‚Äúmotivos humanitarios‚ÄĚ con yihadistas chechenos.

En 1996 China, Kazajst√°n, Kirguist√°n, Rusia y Tayikist√°n crearon la SCO, una alianza de seguridad euroasi√°tica. En 2002, Kazajast√°n, Kirguist√°n, Tayikist√°n, Bielorusia y Rusia crearon el OTSC/CSTO, alianza militar liderada por Rusia.

Tras estabilizar la situaci√≥n pol√≠tica y econ√≥mica rusa y recuperar el control del C√°ucaso, Putin acab√≥ con la colonizaci√≥n de la econom√≠a rusa por empresas occidentales, especialmente en el sector energ√©tico, la joya de la corona de la econom√≠a rusa. En 2003 nacionaliz√≥ Yukos, una de las mayores empresas privadas del sector energ√©tico, para impedir su venta a la empresa estadounidense Exxon, tras lo cual encarcel√≥ a su jefe, Mija√≠l Khodorkovsky. A continuaci√≥n, Putin impuls√≥ la concentraci√≥n del sector energ√©tico ruso en pocas empresas, y de dedic√≥ a eliminar la participaci√≥n de empresas occidentales en el sector, como en el proyecto LNG en la isla de Sajalin. Al mismo tiempo impuls√≥ la conversi√≥n de la EurAsEc, formada por una parte de las antiguas rep√ļblicas sovi√©ticas, en la Uni√≥n Econ√≥mica Eurasi√°tica (UEE), una zona de libre comercio liderada por Rusia.

Para impedir la restauración de Rusia como potencia regional, Washington puso en marcha a partir de 2000 una serie de revoluciones de colores que derribaron a los gobiernos de la mayoría de los países de la periferia rusa, sustituyéndoles por regímenes de ultranacionalistas antirusos y pro-EEUU. Uno de los gobiernos derrocados fue el ucraniano, que había aprobado participar en la Unión Económica Eurasiática, siendo sustituido por una alianza de nacionalistas y oligarcas antirusos que rechazaron participar en la UEE.

La resurrecci√≥n de Rusia como potencia independiente y el final del saqueo occidental acab√≥ con el periodo de bonanza que hab√≠a salvado de la quiebra al capitalismo neoliberal estadounidense, que a finales de los a√Īos 80 hab√≠a dado se√Īas de una peligrosa debilidad, reflejada en la crisis bancaria de S&L en 1986 y el derrumbe de Wall Street en 1987, que perdi√≥ un 20% de su valor en un solo d√≠a. En 1998, la ca√≠da del fondo Long-Term Capital Management (LTCM) provoc√≥ un enorme agujero en el sistema financiero global, obligando a la crema y nata del capitalismo estadounidense y europeo a unir fuerzas para evitar una quiebra generalizada, dando lugar a la gigantesca burbuja financiera que estall√≥ en 1999/2000, la burbuja puntocom.

El anuncio por Sadam Husein, a finales de 2000, de que Irak dejaba de usar el dólar para vender su petróleo y lo sustituía por el euro, dio lugar a la breve aparición del Petroeuro como sustituto del Petrodólar. Esta amenaza existencial a la hegemonía global de la divisa estadounidense fue respondida de inmediato por EEUU con los preparativos de la invasión de Iraq, que tuvo lugar a comienzos de 2003, a pesar de la oposición europea. De nuevo, como en 1989, EEUU estaba demasiado ocupado en estabilizar el sistema financiero y asegurarse el control de Oriente Medio y el antiguo espacio soviético como para además enfrentarse a China, que fue la principal beneficiaria del impulso a la globalización de la economía para superar la crisis financiera.

VICTORIAS PIRRICAS

Uno de los ejes de la pol√≠tica exterior de EEUU desde la Guerra Fr√≠a es frenar por todos los medios la explotaci√≥n rusa de sus inmensas fuentes de energ√≠a, uno de los pilares de la pol√≠tica exterior de Putin (27) El derrocamiento del gobierno ucraniano y la llegada al poder de Yulia Timoshenko, una oligarca que se hab√≠a enriquecido robando gas de los gasoductos rusos que atraviesan Ucrania, no pod√≠a acabar bien. La decisi√≥n del gobierno golpista ucraniano de paralizar el env√≠o de gas ruso a Europa a trav√©s de su territorio provoc√≥ la alarma en Berl√≠n, impulsando al Kapital alem√°n a aprobar la construcci√≥n de Nord Stream, un gigantesco gasoducto que marc√≥ el fin de la dependencia rusa de los pa√≠ses de Europa del este para el suministro de gas en el norte de Europa; South Stream, un proyecto similar para el sur de Europa, as√≠ como la alianza energ√©tica de Rusia con Italia y Libia dio lugar a una nueva ronda de revoluciones de colores. Esta vez Washington intent√≥ sustituir los reg√≠menes del norte de √Āfrica y Oriente Medio por otros en manos de la Hermandad Musulmana, la aliada de Washington en la lucha contra la URSS en Afganist√°n.

Tras √©xitos iniciales en T√ļnez y Libia, que destrozaron la vieja alianza entre Gadafi y el capital italiano (compra de hidrocarburos a Libia a cambio de que Libia reinvirtiese en Italia el capital recibido), provocando la ca√≠da de Silvio Berlusconi, el hombre de Putin en la UE, y hundiendo a Italia en una crisis econ√≥mica de la que a√ļn no se ha recuperado. Sin embargo, el intento de derrocar r√°pido al gobierno sirio en 2012 fracas√≥, entre otras cosas por la falta de apoyo entre la poblaci√≥n de una balcanizaci√≥n y limpieza √©tnica yihadista, y la Blitzkrieg de la Hermandad Musulmana se transform√≥ en una guerra convencional.

Fue precisamente entonces, en 2013, cuando el gobierno ucraniano se negó a firmar un acuerdo de asociación con la UE que implicaba abrir su economía a las empresas europeas sin permitir una entrada recíproca de los productos ucranianos en la UE, provocando además la pérdida de los mercados rusos, los principales de la industria ucraniana. La respuesta de Washington, temeroso de que Ucrania acabarse formando parte de un bloque económico liderado por Rusia, fue organizar un nuevo golpe de estado con ayuda de bandas abiertamente neonazis. Pero esta vez, a diferencia de 2003, Rusia estaba preparada, se hizo con el control de Crimea, cuyo puerto de Sebastopol es uno de los pilares del sistema de defensa ruso y, aprovechando que para legitimar su gobierno los golpistas habían recuperado la antigua Constitución que incluía una cláusula que permitía a Crimea la celebración de un referendum de independencia, llevó a cabo una votación que por abrumadora mayoría aprobó la integración de Crimea en Ucrania, mientras aparecían en la zona del Dombás, zona de habla rusa del este de Ucrania, curiosos personajes, no pocos de ellos de nacionalidad rusa, que pusieron en marcha un alzamiento armado contra la justa golpista. Tras varias escaramuzas entre milicias de corte neonazi y los independentistas del Donbás, las fuerzas ucranianas fueron derrotadas en la batalla de Debaltsevo (febrero de 2015). De esta forma, el conflicto del Donbás se congeló, impidiendo la entrada de Ucrania en la OTAN, ya que sus estatutos impiden el ingreso de países con un conflicto militar en marcha. Es este un método ruso muy ingenioso para parar el avance de la alianza militar occidental en sus fronteras, que ha aplicado en Moldavia con el conflicto de Transnistria, y en Georgia con los conflictos de Abjasia y Osetia del sur.

En septiembre de 2015, tras el fin de los enfrentamientos en el Dombás, Rusia anunció su intervención en el conflicto sirio, arrasando con su potente aviación a las fuerzas yihadistas apoyadas por la OTAN. El intento de Turquía de hacer frente a los rusos, mediante el derribo de uno de sus aviones en noviembre de 2015, fue respondido de manera contundente por Rusia con la ruptura de relaciones comerciales entre ambos países. Pero la intervención rusa no buscaba salvar a Siria, sino defender sus intereses energéticos. Tras ver el líder turco Erdogan que no podría derrocar a Asad, lo que amenazaba con liquidar sus planes de convertir Turquía en un hub energético para el sur de Europa, y hacer frente a un intento de derrocarle por EEUU, aceptó la propuesta de Putin de una alianza entre ambos países para alcanzar sus objetivos. Rusia abandonó sus planes de suministrar gas a Italia, cuyo gobierno es de todas formas antiruso, a cambio de que Turquía permitiese a Rusia construir South Stream, que pasó a llamarse Turkstream. De esta forma, el intento de EEUU de hacerse con el control de la región agrietó la OTAN, al provocar el estrechamiento de lazos entre Rusia y Turquía.

Pivot of Asia, el cerco de China mediante el apoyo de la NED a grupos separatistas en el interior del país y apoyar la desestabilización de los países fronterizos con China, junto al refuerzo del despliegue militar de EEUU en el Pacífico

PIVOT, TTIP, TTP: EL FRACASO DE OBAMA

En noviembre de 2015, mientras ten√≠a lugar el climax del enfrentamiento entre Rusia y Turqu√≠a, el presidente de EEUU Barack Obama anunci√≥ sus planes de reorganizar las estructuras del poder imperial estadounidense en Asia para frenar a China. En proyecto, llamado Pivot of Asia, buscaba parar el ascenso chino mediante un cerco siguiendo el modelo aplicado contra Rusia, creando caos en sus fronteras, pero llegaba demasiado demasiado tarde: aprovechando su enorme poder econ√≥mico puesto de manifiesto en la crisis financiera de 2008/9, China hab√≠a logrado en pocos a√Īos consolidar su poder en Asia, sustituyendo a EEUU en el control de la alianza ASEAN, y estrechando alianzas con los pa√≠ses de su periferia mediante la deslocalizaci√≥n de los sectores econ√≥micos de menos valor a√Īadido.

Todas estas iniciativas de China amenazaban con convertirla en un rival mucho más peligroso que lo había sido nunca la Unión Soviética, y además facilitaban el estrechamiento de los lazos económicos en el seno de Eurasia, haciendo realidad lo que Spykman consideraba como la principal amenaza a la hegemonía de EEUU. Para hacer frente a China, Obama impulsó dos tratados de libre comercio, el TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) con la UE y el TPP (Trans-Pacific Partnership) con los países del Pacífico. Ambas iniciativas buscaban partir en dos el continente euroasiático. El fracaso de ambas iniciativas fue absoluto, debido a la dependencia global de China provocada por la falsa recuperación de la crisis de 2008/9.

La llegada al poder de Trump en EEUU en 2016 dio lugar a una escalación de las tensiones de EEUU con sus aliados y contrincantes. Desde su llegada al poder, Trump obligó a los países de la UE a aumentar su presupuesto militar, puso en marcha una escalada de tensiones militares con Rusia en Europa, intentó bloquear la construcción de gasoductos rusos en Europa y empezó una guerra comercial con China que rápidamente alcanzó las dimensiones de una guerra total, mientras aceleraba el despliegue militar en la frontera de China.

La alianza energética entre Rusia y China ha permitido a Rusia diversificar sus mercados y acabar con su dependencia de Europa

TODO O NADA

La reacción de China y Rusia a las amenazas de Trump fue estrechar sus lazos. Putin aprovechó que China necesitaba un aliado para hacer frente a EEUU y logró que Pekin apoyase la compra a gran escala de gas ruso, lo que permitió la construcción de un enorme gasoducto (Power of Siberia 1), ya construido, y siguiendo el modelo de Nord Stream se ha aprobado recientemente la construcción de una ampliación, Power of Siberia 2. Estos acuerdos permiten a Rusia diversificar los mercados de su sector energético, hasta ahora dependiente de los mercados europeos, y acabar con el tradicional boicot de EEUU al desarrollo de los inmensos yacimientos de gas y petróleo de Siberia.

Los intentos de EEUU de debilitar la econom√≠a rusa han sido una constante de la pol√≠tica de EEUU en la √ļltima d√©cada. El golpe de estado en Ucrania buscaba aprovechar la dependencia del Complejo Militar-Industrial ruso de Ucrania, que data de la √©poca de la URSS, pero ha servido para que Rusia llevase a cab un siempre anunciado pero nunca cumplido programa de sustituci√≥n de las importaciones con productos locales. Lo mismo ocurri√≥ cuando EEUU amenaz√≥ con expulsar a Rusia del sistema SWIFT de transacciones financieras a ra√≠z de la crisis ucraniana. Es esta una amenaza seria, como se vio tras la expulsi√≥n en 2017 de Ir√°n, que perdi√≥ la mitad de sus ingresos en el comercio con el extranjero y un tercio de los ingresos por la venta de hidrocarburos. Pero Rusia no es Ir√°n, y respondi√≥ poniendo en marcha una amplia estrategia para desdolarizar su comercio exterior. Para ello cre√≥ su propio sistema de transferencias financieras, el, SPFS (–°–ł—Ā—ā–Ķ–ľ–į –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–ī–į—á–ł —Ą–ł–Ĺ–į–Ĺ—Ā–ĺ–≤—č—Ö —Ā–ĺ–ĺ–Ī—Č–Ķ–Ĺ–ł–Ļ, Sistema de Transferencia de Mensajes Financieros), elimin√≥ los d√≥lares de las reservas de divisas del Banco Central de Rusia, vendi√≥ los Bonos del Tesoro de EEUU de su fondo de inversiones, introdujo cl√°usulas en sus contratos de suministro de energ√≠a para que se pueda pagar en monedas alternativas al d√≥lar (rublos y euros, por ejemplo), y acord√≥ con China y la India eliminar el d√≥lar de sus intercambios comerciales.

Desde 2020 todos los estados que forman parte de la CSTO/OTSC, la alianza militar encabezada por Rusia, han sufrido crisis internas provocadas por EEUU con ayuda de sus aliados entre las élites locales

Ante su fracaso de Wall Street en lograr hacer chillar la econom√≠a rusa, el Pent√°gono ha puesto en marcha una campa√Īa de desestabilizaci√≥n de los pa√≠ses que forman parte del √°rea de influencia rusa, que ha dado lugar a que todos los pa√≠ses miembros del tratado militar liderado por Rusia, la CSTO/OTSC, hayan sufrido intentos de desestabilizaci√≥n interna usando revoluciones de colores. Pero Mosc√ļ ha aprendido a lidiar con esta estrategia, y ha aprendido a beneficiarse de ella, us√°ndola para eliminar a los aliados internos de EEUU en el seno de las √©lites locales, como ha ocurrido en Bielorusia en 2020 y 2021 y, hace unos d√≠as, en Kazajastan.

Con China est√° pasando algo similar: los sabotajes de EEUU de las empresas chinas de alta tecnolog√≠a y su expulsi√≥n de las redes de telecomunicaci√≥n europeas han dado lugar a un estrechamiento de lazos entre China y Rusia, interesada en dotarse de la tecnolog√≠a china, que es de las m√°s avanzadas del sector. Y la respuesta de Pek√≠n al cerco econ√≥mico occidental ha sido centrarse en el inmenso mercado interno del que dispone, que ha logrado construir en la √ļltima d√©cada. En cuanto a los intentos estadounidenses de fomentar crisis internas en China, la revoluci√≥n de colores en Hong Kong fue un completo fracaso y desacredit√≥ a la oposici√≥n, que ped√≠a abiertamente una intervenci√≥n de EEUU, se manifestaba con banderas estadounidenses, ped√≠a volver a ser una colonia brit√°nica, pegaba salvajemente a quien mostraba su desacuerdo con su vandalismo (usando paraguas para ocultar la violencia), y difund√≠a un supremacismo racista antichino.

¬ŅVolver a empezar? Tras la Segunda Guerra Mundial, la victoria de la URSS sobre el nazismo en 1945 y su control de Europa oriental, y la victoria de la revoluci√≥n china y las revueltas anticoloniales en Corea e Indochina permitieron al bloque comunista abarcar buena parte de Eurasia

El fracaso de la opci√≥n militar, al ser imposible tanto una ocupaci√≥n como un enfrentamiento directo debido al gigantesco arsenal nuclear ruso; y la falta de efecto de las sanciones econ√≥micas, debido al enorme tama√Īo del mercado interior chino y que las amenazas de Biden de imponer a Rusia un embargo de tecnolog√≠a electr√≥nica s√≥lo estrechar√≠a los lazos entre China y Rusia), anuncian un enfrentamiento basado en una guerra de desgaste, similar a la Primera Guerra Mundial.

