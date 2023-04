–

Lo que empieza solo a vislumbrarse en las luchas acaecidas Francia, el desaf铆o al poder y al capital, es lo que las luchas en el Sur global han logrado inmediatamente despu茅s de 2011.

Publicamos este art铆culo de Maurizio Lazzarato, al hilo de la de la colaboraci贸n entre Effimera, Machina-DeriveApprodi y El Salto, sobre las movilizaciones que han estallado en Francia tras la 芦reforma禄 de las pensiones implementada por el gobierno de Emmanuel Macron. El an谩lisis se mueve en dos direcciones: por un lado, Lazzarato explora las formas de expresi贸n conflictiva en relaci贸n con el ciclo de luchas reactivado por los gilets jaunes, con sus potencialidades rearticuladoras y con los l铆mites del movimiento; por otro, examina el ciclo de movilizaciones en el escenario m谩s amplio de la redefinici贸n de la relaci贸n de fuerzas entre las clases en esta coyuntura y de la transformaci贸n de equilibrio global entre las superpotencias verificado en el escenario mundial.

Vayamos directamente al coraz贸n del problema: tras las enormes manifestaciones contra la 芦reforma禄 de las pensiones, el presidente Macron decidi贸 芦aprobarla por la fuerza禄 (passer en force) privando a la Asamblea nacional francesa de su poder legislativo e imponiendo la decisi贸n soberana de aprobar la ley que eleva la edad de jubilaci贸n de los 62 a los 64 a帽os. En las manifestaciones de protesta de estas semanas, la respuesta inmediata fue 芦nosotros tambi茅n pasamos a la fuerza禄. Entre voluntades opuestas 鈥搇a voluntad soberana de la m谩quina del Estado-capital y la voluntad de clase鈥 decide la fuerza. El compromiso capital-trabajo se ha roto desde la d茅cada de 1970, pero la crisis financiera y la guerra han radicalizado a煤n m谩s las condiciones del enfrentamiento.

Intentemos, pues, analizar los dos polos de esta relaci贸n de poder basada sobre la fuerza en las sucesivas condiciones pol铆ticas posteriores verificadas entre 2008 y 2022.

El marzo franc茅s

El movimiento parece haber captado el cambio de fase pol铆tica provocado primero por la crisis financiera de 2008 y despu茅s por la guerra. Ha utilizado muchas de las formas de lucha que el proletariado franc茅s ha desarrollado durante los 煤ltimos a帽os, manteni茅ndolas unidas, articul谩ndolas y legitimando de hecho sus diferencias. A las luchas sindicales, con sus marchas pac铆ficas que se fueron transformando poco a poco para integrar componentes no salariales (el 23 de marzo, la presencia de j贸venes, universitarios y estudiantes de instituto ha sido masiva), se sumaron las manifestaciones 芦salvajes禄, que durante d铆as se desarrollaron al anochecer en las calles de la capital francesa y de otras grandes ciudades (donde han sido a煤n m谩s intensas) .

Esta estrategia de actuaci贸n por grupos que se desplazan constantemente de una parte a otra de la ciudad, despistando a los flics [polic铆as], es una clara herencia de las formas de lucha de los gilets jaunes [chalecos amarillos], que empezaron a 芦aterrorizar禄 a la burgues铆a, cuando en lugar de desfilar tranquilamente entre R茅publique y Nation, llevaron el 芦fuego禄 a los barrios de los ricos situados en el oeste de Par铆s. En la noche del 23 de marzo, se contaron novecientos veintitr茅s 芦d茅parts de feu禄 [salidas por fuego] solo en Par铆s. Los flics declaran que las noches 芦salvajes禄 se han instalado en un nivel superior al de las 芦escurribandas禄 de los gilets jaunes.

Ning煤n sindicato, ni siquiera el m谩s pro presidencialista, la Conf茅d茅ration Fran莽aise D茅mocratique du Travail (CFDT), ha condenado las manifestaciones 芦salvajes禄. Los medios de comunicaci贸n, todos, sin excepci贸n, propiedad de oligarcas, que esperaban ansiosos, tras los primeros 芦actos violentos禄, un vuelco de la opini贸n p煤blica, se sintieron decepcionados: dos tercios de los franceses segu铆an apoyando la revuelta. El 芦soberano禄 se hab铆a negado a recibir a los sindicatos, dando a entender claramente su voluntad de enfrentamiento directo, sin mediaciones. Todo el mundo hab铆a deducido de ello que solo hab铆a una estrategia que adoptar: articular diferentes formas de lucha sin dejarse abochornar por la distinci贸n 芦violencia/pacifismo禄.

La masificaci贸n y la diferenciaci贸n de los componentes presentes en las manifestaciones se encuentran tambi茅n en los piquetes de huelga, tan importantes o m谩s que las manifestaciones. Probablemente, la elecci贸n de Macron tambi茅n estuvo motivada por el bloqueo, no del todo exitoso, de la huelga general del 7 de marzo (隆el d铆a 8 la situaci贸n hab铆a vuelto pr谩cticamente a la normalidad!). Pero lo que Macron no previ贸 fue la aceleraci贸n propinada al movimiento tras la decisi贸n de aplicar el Art铆culo 49.3潞 de la Constituci贸n francesa, que permite al gobierno aprobar una ley sin contar con la aprobaci贸n de la misma por la Asamblea Nacional.

El 煤nico movimiento que no se ha integrado en la lucha ha sido el de las banlieues. La conjunci贸n entre los 芦petits blancs禄 (el sector m谩s pobre del proletariado blanco) y los 芦barbares禄 (los franceses hijos de inmigrantes, los 芦ind铆genas de la rep煤blica禄) tampoco se ha producido esta vez. Ello no es un hecho menor, como se ver谩 m谩s adelante, porque aqu铆 est谩 en juego la posible revoluci贸n mundial, la conjunci贸n Norte/Sur. Se ha producido una articulaci贸n de hecho, que ha sido universalmente aceptada, entre las luchas de masas y las luchas de una parte minoritaria, que se ha dedicado a prolongar el conflicto por la noche utilizando las poubelles (cubos de basura), amontonados en los laterales de las calles debido a la huelga de los trabajadores de la limpieza urbana, para bloquear a la polic铆a y meter zbeul (foll贸n, del 谩rabe magreb铆 zebla, basura). Llam茅mosla de momento 芦vanguardia禄, porque no s茅 c贸mo llamar a esta minor铆a, esperando que los cretinos habituales no apelen al leninismo. Aqu铆 no se trata de llevar la conciencia al proletariado, que carecer铆a de ella, ni de introducir funciones de direcci贸n pol铆tica, sino articular la lucha contra el brazo de hierro impuesto por el poder establecido. La relaci贸n masas/minor铆as activas est谩 presente en todos los movimientos revolucionarios. Se trata de replantearla en las nuevas condiciones, no de eliminarla.

Antes de las grandes movilizaciones de estos d铆as exist铆an diferencias y divisiones que atravesaban al proletariado franc茅s, debilitando su fuerza de choque. Aqu铆 solo podemos resumirlas: los sindicatos y los partidos institucionales de izquierda, con la excepci贸n de La France Insoumise, nunca entendieron el movimiento de los gilets jaunes, ni su naturaleza, ni las reivindicaciones de estos trabajadores que no encajan en los est谩ndares cl谩sicos del trabajo asalariado, habiendo mostrado todos ellos indiferencia, cuando no hostilidad, hacia sus luchas. Por el contrario, estos sindicatos y partidos institucionales de izquierda han expresado una enemistad abierta hacia los 芦b谩rbaros禄 de las banlieues (con la excepci贸n de nuevo de La France Insoumise), a la cual se han unido determinados sectores del movimiento feminista, cuando todos ellos se han mostrado d贸ciles ante de las campa帽as racistas lanzadas por el poder y los medios de comunicaci贸n contra el 芦velo isl谩mico禄. Por su parte, ni los gilets jaunes ni los 芦b谩rbaros禄 de las banlieues han sido capaces de desarrollar formas de organizaci贸n aut贸nomas e independientes capaces de aportar su punto de vista, que ni los sindicatos ni los partidos, encerrados en torno a unas bases en continuo proceso de disminuci贸n, quieren siquiera considerar. En el seno de los 芦b谩rbaros禄 se ha desarrollado una teor铆a decolonial, muchas de cuyas posturas pueden compartirse, pero que hasta la fecha ha sido incapaz de arraigar en los barrios y dotarse de una organizaci贸n de masas. El movimiento feminista, en cambio, est谩 bien organizado y ha desarrollado an谩lisis l煤cidos y profundos, expresando posiciones radicales, pero no aporta rupturas pol铆ticas de esta magnitud. No da la batalla pol铆tica en el seno de las luchas en curso, aunque las mujeres son seguramente las m谩s afectadas por las 芦reformas禄. As铆, el proletariado franc茅s se hallaba fragmentado por el racismo, el sexismo y las nuevas formas de trabajo precario.

El movimiento actual ha hecho bouger les lignes [que se muevan las cosas] como dicen los franceses, es decir, ha desplazado las l铆neas divisorias, recomponiendo parcialmente las diferencias. Las acciones ecol贸gicas tambi茅n han encontrado fuerza y recursos en el seno de las luchas. Los enfrentamientos de Sainte-Soline contra la construcci贸n de grandes embalses destinados a recoger agua para la industria agroalimentaria, en los que la polic铆a utiliz贸 armas de guerra, suscitaron indignaci贸n y provocaron la movilizaci贸n durante los d铆as siguientes con la reanudaci贸n de manifestaciones 芦salvajes禄, aunque a menor escala. 驴Un salto en las recomposiciones? Tal vez sea demasiado pronto para decirlo, pero en cualquier caso los distintos movimientos que han barrido Francia en los 煤ltimos a帽os se han injertado en la movilizaci贸n sindical, d谩ndole poco a poco otra imagen y otra sustancia: el desaf铆o al poder y al capital. En dos meses estos movimientos han quemado a Macron y han colocado su presidencia en un callej贸n sin salida.

Cuando el sistema pol铆tico de los pa铆ses occidentales se vuelve olig谩rquico y cuando el consenso ya no puede asegurarse con los salarios, las rentas y el consumo, continuamente bloqueados o recortados, la polic铆a se convierte en el eje fundamental de la 芦gobernanza禄. Macron ha gestionado las luchas sociales acaecidas durante su presidencia 煤nicamente mediante la polic铆a. La brutalidad de las intervenciones policiales est谩 ahora en el centro de la estrategia de orden p煤blico de Francia. Francia no solo tiene una gran tradici贸n revolucionaria, sino tambi茅n una tradici贸n de ejercicio de la violencia contrarrevolucionaria, que ha sido inaudita en las colonias y proporcionada al peligro corrido por el poder en la metr贸poli, donde en 1848 las clases dominantes francesas hicieron intervenir al ej茅rcito colonial, la Arm茅e d’Afrique que hab铆a conquistado Argelia, para reprimir la revoluci贸n. En estos momentos, lo que est谩 en juego en el movimiento no se remite tan solo al trabajo y a su rechazo, sino que ata帽e al futuro del propio capitalismo y de su Estado, 隆como ocurre siempre que estallan guerras entre imperialismos!

La lecci贸n que podemos sacar de estos dos meses de lucha es la urgencia de repensar y reconfigurar el problema de la fuerza, de su organizaci贸n y de su utilizaci贸n. La t谩ctica y la estrategia han vuelto a ser de nuevo necesidades pol铆ticas de las que los movimientos se han preocupado poco, centr谩ndose casi exclusivamente en la especificidad de sus relaciones de poder (sexistas, racistas, ecologistas, salariales). Y, sin embargo, estos movimientos han elevado el nivel de la confrontaci贸n al moverse objetivamente juntos, pero sin que se halla producido una coordinaci贸n subjetiva, lo cual ha desestructurado al poder constituido. O se propone de nuevo el problema de la ruptura con el capitalismo, con todo lo que ello implica, o seguiremos actuando tan solo a la defensiva. Lo que surge cuando se impone la guerra entre imperialismos es siempre, hist贸ricamente, la posibilidad de su 芦colapso禄, del cual tambi茅n puede surgir una nueva divisi贸n del poder en el mercado mundial y un nuevo ciclo de acumulaci贸n. Estados Unidos, China y Rusia son plenamente conscientes de lo que est谩 en juego. Que la lucha de clases pueda elevarse a este nivel del enfrentamiento sigue siendo dudoso.

La autocracia occidental

La Constituci贸n francesa prev茅 siempre la posibilidad de que el 芦soberano禄 decida en el seno de las instituciones llamadas democr谩ticas, de ah铆 la invenci贸n de su Art铆culo 49.3, que permite legislar sin pasar por la Asamblea Nacional. Es la inscripci贸n en la Constituci贸n de la continuidad de los procesos de centralizaci贸n pol铆tica, que comenzaron mucho antes del nacimiento del capitalismo. La centralizaci贸n de la fuerza militar (el monopolio leg铆timo de su ejercicio), tambi茅n anterior al capitalismo, constituye la otra condici贸n indispensable para el surgimiento de la m谩quina del Estado-capital, que a su vez proceder谩 inmediatamente a centralizar la fuerza econ贸mica constituyendo monopolios y oligopolios, que no han hecho m谩s que aumentar en tama帽o, as铆 como en peso econ贸mico y pol铆tico, a lo largo de la historia de este sistema hist贸rico.

Gran parte del pensamiento pol铆tico ha ignorado el capitalismo realmente existente, eludiendo la consideraci贸n de sus procesos de centralizaci贸n 芦soberana禄, lo cual ha allanado el camino a los conceptos de 芦gubernamentalidad禄 (Foucault), de 芦gobierno禄 (Agamben, quien se moviliz贸 mucho durante la pandemia, pero ha desaparecido de escena una vez estallada la actual guerra entre imperialismos, que es de hecho muy poco biopol铆tica), y de 芦gobernanza禄. Las declaraciones de Foucault a este respecto son significativas del clima te贸rico de la contrarrevoluci贸n: 芦La econom铆a es una disciplina sin totalidad, la econom铆a es una disciplina que empieza a manifestar no solo la inutilidad, sino la imposibilidad de un punto de vista soberano禄. Los monopolios son los 芦soberanos禄 de la econom铆a, que solo aumentar谩n su voluntad de totalizaci贸n combin谩ndose con el poder 芦soberano禄 del sistema pol铆tico y el poder 芦soberano禄 del ej茅rcito y la polic铆a. El capitalismo no es id茅ntico ni al liberalismo ni al neoliberalismo. Ambos son radicalmente diferentes y han constituido un verdadero sinsentido describir el desarrollo de la m谩quina Estado-capital como el paso de las sociedades soberanas a las sociedades disciplinarias y, luego, a las sociedades de control. Las tres centralizaciones (econ贸mica, estatal y militar) se complementan, pero quien manda siempre y en todo caso son las formas de gubernamentalidad (liberal o neoliberal), que utilizan y abandonan esos procesos de centralizaci贸n a medida que el choque de clases se radicaliza.

Los enormes desequilibrios y polarizaciones existentes entre los Estados y entre las clases, que estas centralizaciones provocan, conducen directamente a la guerra, la cual expresa una vez m谩s la verdad del capitalismo (el choque de imperialismos), cuyas repercusiones pol铆ticas son inmediatas, sobre todo en los peque帽os Estados europeos. Mientras el presidente franc茅s afirma la soberan铆a frente a su 芦poblaci贸n禄, ha cedido, como buen vasallo, otra gran parte de la misma a Estados Unidos, que ha logrado sustituir, gracias a la guerra contra el 芦oligarca ruso禄, el eje franco-alem谩n por el eje conformado por Estados Unidos, Gran Breta帽a y los pa铆ses del Este de Europa en cuyo centro los estadounidenses han instalado al m谩s reaccionario, sexista, clerical, hom贸fobo, antiobrero y belicista de los pa铆ses europeos, Polonia. En estos momentos, no solo la hip贸tesis federal es una utop铆a, sino tambi茅n la Europa de las naciones. El futuro ser谩 de los nacionalismos y de los nuevos fascismos. Si alguien quisiera alguna vez resucitar el proyecto europeo tras el nuevo consentimiento servil a la l贸gica del imperialismo del d贸lar, primero tendr铆a que emprender una lucha de liberaci贸n del colonialismo yanqui.

En el tablero internacional, Francia cuenta menos de lo que contaba antes de la guerra, pero como todos los se帽ores subalternos, Macron vierte toda su venenoso rencor y su impotencia sobre sus 芦s煤bditos禄 a los cuales reserva el tratamiento de su polic铆a. Seg煤n el Financial Times (25 de marzo de 2023), 芦Francia tiene el r茅gimen que, entre los pa铆ses m谩s desarrollados, m谩s se acerca a una dictadura autocr谩tica禄. Resulta divertido leer en la prensa internacional que el capital est谩 alarmado (The Wall Street Journal), porque 芦las marchas forzadas impuestas por Macron a la transformaci贸n de la econom铆a francesa en un entorno favorable para las empresas se hace a expensas de la cohesi贸n social禄. Su verdadera preocupaci贸n no son las condiciones de vida de millones de proletarios y proletarias franceses, sino el peligro 芦populista禄 que amenazar铆a con poner en discusi贸n la Alianza Atl谩ntica, la OTAN global y, por lo tanto, a Estados Unidos que la dirige: la 芦rebeli贸n parlamentaria禄 y el 芦caos que se extiende por todo el pa铆s plantean cuestiones ominosas para el futuro de Francia a todos aquellos que esperan que permanezca firmemente en el campo liberal, partidaria de la UE y de la OTAN禄 (Pol铆tico). El Financial Times teme que Francia 芦siga los pasos de estadounidenses, brit谩nicos e italianos y opte por el voto populista禄. No est谩 claro si estos medios de comunicaci贸n son hip贸critas o irresponsables. Les gustar铆a tener dos cosas al mismo tiempo: ingresos financieros y monopol铆sticos y cohesi贸n social, democracia y dictadura del capital, empresas exentas de impuestos, financiadas suntuosamente por un sistema de bienestar completamente descuajeringado redise帽ado a su favor, y paz social. Der Spiegel habla de 芦d茅ficit democr谩tico禄, de 芦la propia democracia en peligro禄, cuando son las pol铆ticas econ贸micas que estos medios defienden a diario en nombre del establishment las causas de la autocracia occidental que no tiene nada, pero que nada, que envidiar a la oriental.

El ciclo de las luchas mundiales despu茅s de 2011

Lo que empieza solo a vislumbrarse en las luchas acaecidas Francia, el desaf铆o al poder y al capital, es lo que las luchas en el Sur global han logrado inmediatamente despu茅s de 2011. El Sur global desempe帽贸 una funci贸n estrat茅gica decisiva, incluso m谩s que las luchas en Occidente, ya en el siglo XX. La dimensi贸n internacional de las relaciones de fuerza es un nudo decisivo para volver a tomar la iniciativa. La crisis de 2008 no solo abri贸 la posibilidad de la guerra (que ha llegado puntualmente), sino tambi茅n la posibilidad de rupturas revolucionarias (la realidad de las luchas se mueve, est谩 obligada a moverse, en esta direcci贸n, si no quiere ser arrastrada por la acci贸n conjunta de la guerra y los nuevos fascismos).

La 煤ltima globalizaci贸n no solo ha labrado diferencias, sino que tambi茅n ha creado Norte en el Sur e implantado Sur en el Norte. De ello no debe deducirse en absoluto una homogeneidad de los comportamientos pol铆ticos y de los procesos de subjetivaci贸n entre estas dos fracciones diferentes. La polarizaci贸n centro-periferia es inmanente al capitalismo y debe reproducirse imperativa y continuamente. Sin la depredaci贸n del 芦Sur禄, sin la imposici贸n del desarrollo 芦lumpen禄 y del 芦intercambio desigual禄 (Samir Amin), la tasa de beneficio est谩 destinada a caer inexorablemente a pesar de todas las innovaciones, tecnolog铆as e inventos que el Norte pueda producir bajo el control del mayor empresario tecnocient铆fico, el Pent谩gono estadounidense. Esta es la raz贸n subyacente de la guerra actual. El gran Sur quiere salir de esta relaci贸n de subordinaci贸n, de hecho ya ha salido parcialmente de ella, siendo esta voluntad pol铆tica la que amenaza la hegemon铆a financiera y monetaria estadounidense y su supremac铆a productiva y pol铆tica.

Hay al menos dos grandes diferencias pol铆ticas que subsisten entre Occidente y el resto del mundo. Comencemos por la primera. La no integraci贸n de los 芦b谩rbaros禄 de las periferias francesas en las luchas actuales, a pesar de que constituyen uno de los estratos m谩s pobres y explotados del proletariado franc茅s, es ya un s铆ntoma, interno esta vez a los pa铆ses occidentales, de las dificultades para superar la 芦divisi贸n colonial禄 de la que los blancos se han beneficiado durante mucho tiempo.

En el seno del ciclo de luchas iniciado en 2011, se ha producido una diferenciaci贸n similar a la que se produjo en el siglo XX. Entonces ten铆amos, por un lado, las revoluciones socialistas o de liberaci贸n nacional (con tintes socialistas en todo caso) en la totalidad del gran Sur y, por otro, luchas de masas, algunas muy duras, pero incapaces de desembocar en procesos revolucionarios exitosos en Occidente. Hoy tenemos grandes huelgas en Europa (Francia, Gran Breta帽a, Espa帽a e incluso Alemania) y en cambio verdaderos y propios levantamientos, insurrecciones y apertura de procesos revolucionarios en el gran Sur. Consideremos solo algunos ejemplos, Egipto y T煤nez, por un lado, que inauguraron el ciclo en 2011, y Chile e Ir谩n, que han experimentado ciclos muy intensos de luchas m谩s recientemente, para destacar las diferencias y las posibles convergencias existentes.

Resulta dif铆cil comparar el levantamiento de la Primavera 脕rabe con 芦Occupy Wall Street禄, aunque hubo una circulaci贸n de las formas de lucha: derrocamiento del poder establecido, millones de personas movilizadas, sistemas pol铆ticos sacudidos hasta sus cimientos, represi贸n con cientos de muertos, la posibilidad de abrir un verdadero proceso revolucionario, que fue inmediatamente abortado porque, como rezaba un cartel en El Cairo durante el levantamiento, 芦media revoluci贸n, ninguna revoluci贸n禄. Occupy Wall Street nunca puso sobre la mesa relaciones de poder de esta magnitud, ni logro producir, aunque sea durante breves per铆odos, 芦vac铆os禄, desestructuraci贸n o deslegitimaci贸n de los dispositivos de poder, como peri贸dicamente determinan los levantamientos registrados en el Sur. Y sigue siendo el Sur el que abre y promueve nuevos ciclos de lucha (v茅ase tambi茅n el feminismo sudamericano), que se reproducen con menor intensidad y fuerza en el Norte.

Chile, el pa铆s en el que naci贸 el 芦neoliberalismo禄 despu茅s de que la acci贸n de la m谩quina del Estado-capital destruyera f铆sicamente los procesos revolucionarios en curso y convocara a Hayek y Friedman para construir sobre esa masacre el mercado, la competencia y el capital humano (no confundir nunca neoliberalismo con imperialismo y capitalismo, 隆hay que distinguirlos siempre con cuidado!), presenta otro tipo de insurrecci贸n de la que se pueden extraer otras lecciones, aunque, como en el Norte de 脕frica, se trate de derrotas pol铆ticas.

En Chile, a diferencia de Egipto, una multiplicidad de movimientos (la importancia del movimiento feminista e ind铆gena es significativa) se expres贸 en el levantamiento. Pero en un determinado momento de la lucha entre las clases nos enfrentamos a un poder que ya no es solo el poder patriarcal o heterosexual, que ya no es solo el poder racista o el poder del patr贸n, sino que es el poder general de la m谩quina Estado-capital, que los engloba, los reorganiza y, al mismo tiempo, los desborda. El enemigo ni siquiera es solo el poder nacional, la soberan铆a de un Estado como el chileno. En estas situaciones nos enfrentamos directamente a las pol铆ticas imperialistas, porque cualquier ruptura pol铆tica, como en Egipto (m谩s que en T煤nez) o en Chile o Ir谩n, corre el riesgo de poner en cuesti贸n las relaciones de fuerza en el mercado mundial, as铆 como la organizaci贸n global del poder: tanto el levantamiento chileno como el egipcio fueron seguidos muy de cerca por Estados Unidos, que no dud贸 en intervenir con su 芦injerencia estrat茅gica禄. Una situaci贸n similar se ha producido tambi茅n en Francia: el desarrollo de las luchas se encuentra, a partir de una lucha 芦sindical禄, frente a la totalidad de la m谩quina del Estado-capital.

En el seno de estos momentos de lucha se llega un punto de no retorno para ambos contendientes, porque no es posible consolidar formas estables de contrapoder, de espacios o territorios 芦liberados禄, sino durante cortos per铆odos de tiempo. La soluci贸n zapatista no es generalizable, ni reproducible (como, por otra parte, siempre han afirmado los propios zapatistas). No est谩 claro c贸mo se puede implantar un 芦doble poder禄 duradero en las condiciones actuales del capitalismo. Al mismo tiempo, la toma del poder no parece, desde 1968, una prioridad. 隆La situaci贸n es un rompecabezas! A pesar de las diferencias pol铆ticas existentes entre el Norte y el Sur, surgen, no obstante, problemas transversales: qu茅 sujeto pol铆tico debemos construir que sea capaz, al mismo tiempo, de organizar la multiplicidad de las formas de lucha y de puntos de vista y de plantear la cuesti贸n del dualismo del poder y de la organizaci贸n de la fuerza.

Las revueltas, las insurrecciones (pero tambi茅n, aunque de manera diferente, las luchas en Francia) producen una serie de rompecabezas: la imposibilidad de totalizar y sintetizar las luchas y la imposibilidad de permanecer 煤nicamente en la dispersi贸n y la diferencia; la imposibilidad de no rebelarse desestructurando el poder y la imposibilidad de tomar el poder; la imposibilidad de organizar la transici贸n de la multiplicidad al dualismo de poder impuesto por el enemigo y la imposibilidad de permanecer 煤nicamente en la multiplicidad y la diferencia; la imposibilidad de centralizaci贸n y la imposibilidad de enfrentarse al enemigo sin centralizaci贸n. Reflexionar a fondo sobre estos rompecabezas es la condici贸n sine qua non para crear lo posible de la revoluci贸n. S贸lo en estas condiciones, superando estas imposibilidades, lo imposible se hace posible.

La segunda gran diferencia entre el Norte y el Sur se refiere a la guerra en curso y al imperialismo. El imperialismo define el salto cualitativo dado en el proceso de integraci贸n de los tres procesos de centralizaci贸n econ贸mica, pol铆tica y militar mencionados, que la Primera Guerra Mundial sancion贸 y que han alcanzado su punto culminante durante el 芦neoliberalismo禄, a pesar de la libre competencia, la libre empresa, la lucha contra cualquier concentraci贸n de poder que distorsione aquella, etc茅tera, hasta el punto de imponer, como hacen hoy, la inflaci贸n de los beneficios (芦pricing power禄, el poder de fijar los precios desafiando al autodenominado 芦neoliberalismo禄) no contentas estas clases dominantes con la depredaci贸n que ejercen a escala mundial ni con la reorganizaci贸n de las pol铆ticas de bienestar que han impuesto a su favor. El movimiento franc茅s no se ha expresado sobre la guerra entre imperialismos. La lucha contra la reforma de las pensiones se inscribe en este marco, aunque nunca se haya planteado la cuesti贸n.

El hecho de que Europa est茅 en guerra y Occidente reorganice el Estado del bienestar en Estado de guerra cambia considerablemente la situaci贸n pol铆tica. Tal vez sea mejor as铆, aunque se trate de una limitaci贸n pol铆tica evidente. De haberse posicionado respecto a la guerra interimperialista, probablemente habr铆an surgido en el movimiento franc茅s posiciones pol铆ticas diferentes e incluso opuestas. En el Sur global, en cambio, el veredicto sobre la guerra es claro y un谩nime: se trata de una guerra entre imperialismos, cuyo origen es, sin embargo, el imperialismo estadounidense al que se adhieren las suicidas clases pol铆ticas europeas. El Sur solo est谩 dividido entre Estados partidarios de la neutralidad y Estados alineados con Rusia, rechazando todos ellos, no obstante, las sanciones y el suministro de armas.

En el Sur la categor铆a de imperialismo nunca ha sido cuestionada como en Occidente. El gran error de Negri y Hardt en Imperio (2000), cuya formaci贸n supranacional ni siquiera ha comenzado, es significativo de una diferencia de an谩lisis y de sensibilidad pol铆tica que les llev贸 a afirmar, en el 煤ltimo volumen de su trilog铆a, que el Imperio imposible habr铆a optado por las finanzas despu茅s de probar la guerra. Exactamente lo contrario de lo que ha sucedido: las finanzas estadounidenses, habiendo producido y continuando produciendo crisis repetidas, que ponen continuamente al capitalismo al borde del colapso, cuya salvaci贸n se verifica exclusivamente por la intervenci贸n de la soberan铆a de los Estados, en primer lugar del estadounidense, obliga a Estados Unidos a la guerra. El imperialismo contempor谩neo, cuyo concepto podr铆a resumirse (simplific谩ndolo mucho) en el tri谩ngulo monopolio/moneda/guerra, tambi茅n arroja luz sobre los l铆mites de las teor铆as que lo han ignorado y nos obliga a adoptar el punto de vista del Sur, que nunca lo ha abandonado porque a煤n lo lleva a cuestas. Como nosotros por lo dem谩s, 隆pero preferimos fingir que no!

驴C贸mo salir de la contrarrevoluci贸n?

Uno admira con toda la raz贸n las luchas del proletariado franc茅s. Uno se entusiasma, porque reconoce rasgos de las revoluciones del siglo XIX (e incluso de la gran revoluci贸n), porque estas luchas siempre dificultan la contrarrevoluci贸n en curso con una continuidad y una intensidad que no se ven en ning煤n otro pa铆s occidental. Sin embargo, hay que permanecer alerta. Si los proletarios y proletarias franceses se levantan con una regularidad impresionante contra las 芦reformas禄, solo consiguen, al menos hasta ahora, retrasar su aplicaci贸n o modificarlas marginalmente, produciendo y sedimentando, por otra parte, procesos de subjetivaci贸n sin precedentes, que se acumulan como sucede en las luchas actuales (de las luchas contra la Loi 2016-1088 relative au travail, 脿 la modernisation du dialogue social et 脿 la s茅curisation des parcours professionnels 鈥搃mpulsada por el gobierno de Manuel Valls y la entonces ministra de Trabajo Myriam El Khomri鈥 a los gilets jaunes pasando por las Zones a Def茅ndre). Las luchas, sin embargo, han sido todas, al menos hasta ahora, defensivas, cuyo sentido reactivo puede ciertamente invertirse, pero existe todav铆a un obst谩culo de partida considerable para que ello suceda.

Para explicar lo que debemos llamar, a pesar de las grandes resistencias expresadas al respecto, 芦derrotas禄, debemos quiz谩 remontarnos a c贸mo se han impuesto las conquistas salariales, sociales y pol铆ticas hist贸ricamente. Si en el siglo XIX las primeras victorias fueron fruto de las luchas de las clases trabajadoras europeas, en el siglo XX el Sur desempe帽贸 un papel estrat茅gico cada vez m谩s importante. Fueron las revoluciones, temidas en el Norte y victoriosas en el Sur, las que obstruyeron la m谩quina del Estado-capital, oblig谩ndola a hacer concesiones. Lo que daba miedo era la autonom铆a e independencia del punto de vista proletario que all铆 se expresaba. La conjugaci贸n de las revoluciones campesinas en el Sur con las luchas obreras en el Norte dio lugar a un frente objetivo de luchas transversal a la 芦l铆nea de color禄, que forz贸 aumentos salariales y pol铆ticas de bienestar en el Norte y la ruptura de la divisi贸n colonial, que hab铆a reinado durante cuatro siglos, en el gran Sur. Este es el fruto m谩s importante de la revoluci贸n sovi茅tica (Lenin nunca fue a Londres ni a Detroit, sino que se le ve铆a por Pek铆n, Hanoi, Argel, etc茅tera), que solo fue prolongada por los 芦pueblos oprimidos禄.

Al igual que el socialismo es imposible en un solo pa铆s, tambi茅n es imposible imponer condiciones a la m谩quina del Estado-capital desde una sola naci贸n. Las clases obreras occidentales hab铆an sido derrotadas por el estallido de la Primera Guerra Mundial, cuando la inmensa mayor铆a del movimiento obrero acept贸 enviarlas al matadero para gloria de sus burgues铆as nacionales. Para cuando tanto la clase como el movimiento obrero se hab铆an redimido mediante el antifascismo, la iniciativa ya estaba en manos de las revoluciones 芦campesinas禄, cuya fuerza empuj贸 a los centros del capitalismo hacia el Este. Para entonces, las clases trabajadoras occidentales se hab铆an integrado en el desarrollo y, aunque se rebelaron, nunca estuvieron en condiciones de amenazar realmente a la maquinaria del Estado-capital. Durante ese mismo periodo, las revoluciones del gran Sur se han transformado en m谩quinas de producci贸n o en Estados-naci贸n.

Una vez desaparecida la amenaza de la revoluci贸n en el Norte y su presencia real en el Sur, la relaci贸n de fuerzas se ha invertido radicalmente: empezamos a perder y seguimos perdiendo, pieza a pieza, todo lo conquistado (el paso de la edad de jubilaci贸n de 60 a 67 a帽os, siete a帽os de vida capturados de un plumazo por el capital, es quiz谩 la se帽al m谩s clara de la derrota). Hasta la contrarrevoluci贸n iniciada en la d茅cada de 1970, incluso cuando 茅ramos derrotados pol铆ticamente, avanz谩bamos econ贸mica y socialmente. Hoy perdemos en ambos frentes. Ahora, tras la crisis de 2008, estallan luchas significativas en todas partes (el marzo franc茅s es una de ellas), pero si no se reteje la red de las insurrecciones y de las luchas a escala global, subjetivamente esta vez, dudo que pueda romperse la jaula de la contrarrevoluci贸n.

Hombres y mujeres de buena voluntad proponen civilizar la guerra de clases situada en el origen de las guerras entre Estados. Les deseamos buena suerte. En un solo siglo (1914-2022), los diversos imperialismos han llevado a la humanidad al borde del abismo en cuatro ocasiones: durante la Primera Guerra Mundial; durante la Segunda Guerra Mundial, con el punto 谩lgido del nazismo; durante la Guerra Fr铆a, en la que se vislumbr贸 por primera en la historia la posibilidad del fin nuclear de la humanidad; y en la guerra actual, de la que Ucrania no ser谩 m谩s que un episodio, que podr铆a revivir esta 煤ltima eventualidad.

Frente a esta tr谩gica y recurrente repetici贸n de guerras entre imperialismos (ni siquiera contamos las dem谩s), se trata de reconstruir las relaciones internacionales de fuerza y elaborar un concepto de guerra (de estrategia) adecuado a esta nueva situaci贸n. El Manifiesto comunista daba una definici贸n que sigue siendo de absoluta actualidad, aunque haya sido eliminada o haya ca铆do en el olvido de la pacificaci贸n: 芦[鈥 la guerra ininterrumpida, a veces disfrazada, a veces abierta. Disimulada o expl铆cita, requiere siempre un conocimiento de las relaciones de fuerza, as铆 como una estrategia y un arte de la ruptura, adaptados a estas relaciones. La guerra, hist贸ricamente, pero parece que todav铆a hoy es as铆, puede dar lugar a una transformaci贸n revolucionaria禄 o a una nueva acumulaci贸n de capital a escala mundial. Otra posibilidad que el Manifiesto comunista de Marx y Engels consideraba est谩 a la orden del d铆a, agravada por el desastre ecol贸gico en curso, 芦la destrucci贸n [no solo] de las dos clases en lucha禄, sino tambi茅n de la humanidad.

Sobre el autor

Maurizio Lazzarato, soci贸logo y fil贸sofo, vive y trabaja en Par铆s, donde investiga las transformaciones del mundo del trabajo y las nuevas formas de los movimientos sociales. Su 煤ltimo libro publicado es L’intollerabile presente, l’urgenza della rivoluzione. Classi e minoranze (2022). Coautor junto a 脡ric Alliez de Guerres et capital (2016), libro recientemente publicado por Traficantes de Sue帽os, Guerras y capital (2022), y autor entre otros textos de Puissances de l’invention. La psychologie 茅conomique de Gabriel Tarde contre l’茅conomie politique (2002); Les r茅volutions du capitalism (2004); La fabrique de l鈥檋omme endett茅 : Essai sur la condition n茅olib茅rale (2011); Gouverner par la dette (2014); Marcel Duchamp et le refus du travail (2014), as铆 como autor de diversos trabajos de investigaci贸n militante efectuados con Antonella Corsani, Intermittents et pr茅caires (2008); con Antonella Corsani, Antonio Negri y Yann Moulier Boutang, Le bassin de travail immat茅riel dans la m茅tropole parisienne (1996) y con Antonio Negri y Yann Moulier Boutang, Des entreprises pas comme les autres : Benetton en Italie, le Sentier 脿 Paris (1993).

