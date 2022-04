–

SINDICAL | Santander | Extra铆do del cnt n潞 430

Soy delegada de la secci贸n sindical de CNT en el grupo Urgatzi, empresa bien conocida por las trabajadoras de las residencias de Vizcaya en donde estuvieron en huelga un a帽o; y, la 煤ltima empresa en hacerse con el Servicio de ayuda o atenci贸n a Domicilio (SAD) del gobierno de Cantabria.

Llevo desde el a帽o 2008 trabajando en dicho servicio como auxiliar de ayuda a domicilio. Entr茅 cuando era una empresa p煤blica denominada Emprendiser. Luego, fue privatizada en el 2011. Se dividi贸 por lotes el servicio. Dichos lotes son licitados aproximadamente cada tres a帽os por el gobierno de Cantabria, con lo que supone una p茅rdida de derechos progresiva y creciente. Este negocio se basa en bajos salarios y en precarizar a煤n m谩s las condiciones laborales de las trabajadoras, en el dinero p煤blico que reciben del gobierno y en los copagos de los usuarios. Sin aportar nada ni crear puestos de trabajo puesto que ya est谩n creados, pero eso s铆 se llevan ping眉es beneficios: no pagando el exceso ni cotizando por las horas reales trabajadas en los contratos a tiempo parcial; adem谩s de trabajar de dos a tres d铆as de libranza al a帽o gratis sin pagar el plus de domingos y festivos de dichos d铆as; sin las compensaciones de los festivos trabajados en virtud de un acuerdo del comit茅 de empresa y la empresa. Nos tienen a libre disposici贸n sin pagar el plus de libre disposici贸n por la supuesta deuda de horas para recuperarlas, ya que cuando un usuario renuncia al servicio: por ingreso hospitalario, vacaciones etc. nos ponen a deber esas horas, pero la empresa las cobra. Vamos, un sue帽o para el patr贸n hecho realidad: trabajo gratis; coche a su servicio, cuyo kilometraje no se paga ni un tercio de lo gastado en combustible; realizaci贸n de funciones que no nos corresponden por ser de una categor铆a superior, como el control de glucemia entre otros; sin medios materiales para realizar nuestro trabajo -somos gr煤as humanas con gran desgaste f铆sico; y, por si fuera poco, excluidas de la ley de prevenci贸n de riesgos laborales. Una larga lista de abusos que llevo denunciando desde hace a帽os. Ahora, por si eso fuera poco, estamos obligadas a llevar un tel茅fono m贸vil con una aplicaci贸n para tenernos bien controladas, mientras pagamos de nuestro bolsillo la recarga de la bater铆a y de la conexi贸n virtual.

Tambi茅n nos vemos obligadas a disponer de ordenador y conexi贸n a internet para que nos comuniquen los servicios a trabajar. Aderezado todo ello con pretender que firmemos un documento de confidencialidad con la empresa. Desde esta secci贸n se ha peleado por nuestros derechos y, por que al menos se respete el convenio colectivo de por s铆 nefasto pero claro, lo negocian los de siempre. El pr贸ximo que se est谩 negociando es el VIII convenio de la dependencia, ser谩 a煤n peor.

Cuando pides tus derechos te responden que eres una privilegiada, utilizando el mismo argumento de siempre que si los ancianos y dependientes tienen que estar bien cuidados, pura manipulaci贸n, claro que lo est谩n y muy bien gracias a nosotras porque sin las trabajadoras, este servicio no funcionar铆a, sin su capital humano y nuestra habilidad en los cuidados. Pero tambi茅n queremos que nos cuiden, estar descansadas, que nos paguen un sueldo digno y se reconozcan nuestros derechos establecidos por ley como a nuestros compa帽eros sanitarios que tambi茅n deben ser cuidados y reconocidos. Pero solo acumulamos ansiedad, estr茅s y frustraci贸n.

Con la pandemia del Covid 19 nos declararon trabajadoras esenciales, eso s铆 para explotarnos a base de bien, adem谩s de ser un vector de la enfermedad. Un ejemplo: personalmente ped铆 equipos de protecci贸n individuales y la respuesta de la coordinadora de turno fue: 鈥淏煤scate la vida, pues鈥. N贸tese la delicadeza. Nos obligan a arriesgar la vida y nuestra salud como la de nuestros compa帽eros sanitarios sin recibir tan siquiera reconocimiento a nuestra digna labor y respecto a nuestros derechos, los cuales no son privilegios. Se han conseguido gracias a las luchas de las compa帽eras y compa帽eros que nos han precedido.

En resumen, el sistema se mantiene por la desigualdad: sector feminizado, salarios de miseria, precarizaci贸n de las condiciones de trabajo y abultados beneficios para las empresas en connivencia con los pol铆ticos.