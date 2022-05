–

Hege Markussen (HM) es investigadora en Historia de las Religiones en la Universidad de Lund, en Suecia. Su inter茅s en las comunidades alev铆es surgi贸 de un estudio de la orden suf铆 Bektasi, que realiz贸 para su tesis de maestr铆a en 1999. Para su doctorado, realiz贸 un trabajo de campo de largo plazo en una asociaci贸n alev铆 en Estambul, donde particip贸 en cursos que ense帽aban a la generaci贸n m谩s joven la naturaleza y la historia del alevismo. All铆, se dio cuenta de la importancia de las narrativas hist贸ricas para el cultivo de las identidades religiosas alev铆es. Desde entonces, ha seguido persiguiendo una comprensi贸n del papel de la historiograf铆a en la identidad alev铆. Actualmente, trabaja en un proyecto que re煤ne y analiza la vida de los alev铆es y las historias familiares para llegar a entendimientos alternativos de la historia de la Turqu铆a moderna.

Derya 脰zkul (D脰) es investigadora en estudios de migraci贸n. Actualmente, trabaja como investigadora principal en el Centro de Estudios sobre Refugiados de la Universidad de Oxford. Antes de esto, Derya trabaj贸 en la Universidad de Sydney, donde se desempe帽贸 como tutora y realiz贸 su investigaci贸n de doctorado sobre las condiciones de los migrantes alev铆es en Alemania y Australia, y c贸mo estas condiciones tuvieron un impacto en sus reclamos de sus respectivos estados. Aunque sus proyectos actuales exploran otros aspectos de la migraci贸n, est谩 profundamente interesada en las condiciones para los alev铆es, particularmente en Turqu铆a, donde sus derechos a煤n est谩n en juego.

-En Am茅rica Latina los alev铆es no son conocidos. Por favor, cu茅ntanos un poco sobre ellos, sus or铆genes, creencias religiosas y cultura.

-HM/D脰: La definici贸n de alevismo es debatida. Todo el alcance de este debate se describe en el primer cap铆tulo de nuestro libro. Es bastante com煤n entre los alev铆es no considerar al alevismo como una religi贸n, sino m谩s bien como una cosmovisi贸n, una cultura o una ideolog铆a filos贸fica. Podr铆amos llamarlos alev铆es seculares. Para aquellos que consideran que el alevismo es una tradici贸n religiosa, la principal disputa es si es una tradici贸n isl谩mica o no. La historiograf铆a chi铆ta del Ehl-i Beyt y los doce imanes es central en la fe alev铆, y la tr铆ada de Al谩, el Profeta Muhammad y el Imam Al铆 es el centro de la devoci贸n po茅tica, musical y ritual. Adem谩s, el liderazgo religioso tradicional (dedelik) se basa en el linaje sagrado que se remonta al Ehl-I Beyt. El ritual principal es el ritual cem, que tradicionalmente se realizaba una vez al a帽o en las aldeas, pero que hoy en d铆a se ha convertido en un ritual semanal en las asociaciones urbanas en Turqu铆a y que se lleva a cabo (aunque de manera menos sistem谩tica) en la di谩spora alev铆 europea. Los alev铆es evitan ir a las mezquitas y tienen sus propios centros comunales, cemevis, para los que expresan demandas de reconocimiento del Estado turco. Las creencias y pr谩cticas alev铆es est谩n incrustadas en una cosmovisi贸n m铆stica, que es posible a trav茅s del cultivo del yo, alcanzar la comprensi贸n del cosmos y la realidad real. Los medios para esto pueden ser lecturas esot茅ricas del Cor谩n, poes铆a, m煤sica y la devoci贸n de los santos. Adem谩s, los fen贸menos naturales divinos como los 谩rboles, las rocas, las monta帽as y los manantiales de agua son parte integral de la fe.

En t茅rminos de origen, el concepto 鈥淎lev铆鈥 abarca una serie de grupos interrelacionados con diferentes experiencias hist贸ricas en Turqu铆a. Lo m谩s decisivo para la comprensi贸n colectiva del pasado alev铆 es el K谋z谋lba艧 rural de Anatolia, cuya historia se remonta a los partidarios del Imperio Saf谩vida en el per铆odo otomano. Tambi茅n incluye a los Bekta艧is, entendidos como la Orden Suf铆 Bekta艧iyya y los linajes de autoridad sagrada relacionados con la familia 脟elebi en la ciudad de Hac谋bekta艧, en el centro de Anatolia, y los alev铆es kurdos, especialmente de Dersim.

-Ustedes publicaron el libro 鈥淭he Alevis in Modern Turkey and the Diaspora. Recognition, Mobilisation and Transformation鈥. 驴Podr铆an ampliarnos sobre el libro, sus art铆culos y su objetivo principal?

-HM/D脰: Siendo una colecci贸n de art铆culos, el libro proporciona instant谩neas de las condiciones contempor谩neas y las preocupaciones de varias comunidades alev铆es. Tiene un 茅nfasis particular en las 煤ltimas dos d茅cadas, es decir, el per铆odo del reinado del AKP (partido gobernante en Turqu铆a, N. de R.), y la agencia de varios grupos alev铆es que trabajan por el reconocimiento pol铆tico y legal del alevismo y su visibilidad social.

El libro tiene tres partes, cada una de las cuales destaca aspectos espec铆ficos de los procesos de reconocimiento. La primera parte trata de campos relevantes de disputas entre el Estado turco y las comunidades alev铆es: los talleres alev铆 del AKP que parec铆an ser un intento del Estado de lidiar con las reclamaciones alev铆es, pero resultaron ser una maniobra pol铆tica sin salida, narra sobre el ataque incendiario de Mad谋mak en Sivas en 1993 y sus consecuencias, y sobre Dersim como un 谩rea alev铆 controvertida. La segunda parte analiza el movimiento alev铆 europeo y c贸mo se ha desarrollado en Alemania, Francia, Gran Breta帽a y Australia.

La tercera parte enfatiza algunos de los cambios en el liderazgo religioso, los cemevis y los medios de comunicaci贸n que se han desarrollado como resultado del tiempo, las condiciones cambiantes y el movimiento alev铆. El libro cierra con dos cap铆tulos que reflexionan sobre los desarrollos del campo de los estudios alev铆es, con un enfoque en las relaciones entre las aldeas alev铆es y el movimiento urbano alev铆 y los puntos ciegos en la investigaci贸n alev铆 sobre g茅nero, generaci贸n, ciudadan铆a y la comprensi贸n de Turqu铆a.

-Los alev铆es han experimentado complejos procesos de identidad debido a las presiones tanto del Estado turco como de la sociedad turca. 驴Cu谩les han sido los acontecimientos hist贸ricos que han marcado la identidad alev铆 contempor谩nea?

-HM/D脰: La urbanizaci贸n masiva y la migraci贸n internacional de 1960 en adelante, han sido decisivas para el desarrollo posterior de la identidad alev铆, ya que sentaron las bases para la di谩spora alev铆 en Europa y las comunidades urbanas alev铆es en las ciudades m谩s grandes de Turqu铆a desde las que comenz贸 el movimiento comunitario en la d茅cada de 1990.

La polarizaci贸n pol铆tica y social en la d茅cada de 1970, que condujo al golpe de Estado de 1980 en Turqu铆a, fue un per铆odo cr铆tico para el v铆nculo entre los alev铆es y la izquierda pol铆tica. Este per铆odo tambi茅n experiment贸 la primera violencia sancionada por el Estado contra los alev铆es en el per铆odo moderno: la masacre de Mara艧.

M谩s tarde, durante el aumento de la visibilidad social alev铆 en la d茅cada de 1990, dos experiencias m谩s de este tipo, el ataque incendiario de 1993 en Sivas y los tiroteos de 1995 en Gaziosmanpa艧a, en Estambul, se han convertido en una parte central de la identidad y la historia de los alev铆es.

-Algunos grupos minoritarios en el Medio Oriente han formado di谩sporas en los pa铆ses europeos. 驴C贸mo est谩 compuesta la di谩spora alev铆, en qu茅 pa铆ses residen, cu谩ntos son y c贸mo se integran en las sociedades?

-HM/D脰: Los alev铆es han residido en la mayor铆a de los pa铆ses europeos (y en Australia) desde la d茅cada de 1960. Emigraron al extranjero principalmente debido a sus necesidades econ贸micas, la persecuci贸n del Estado turco, las reunificaciones familiares y m谩s recientemente con fines educativos. La mayor concentraci贸n de alev铆es se encuentra en Alemania, con aproximadamente 700.000 u 800.000 personas. Las estimaciones para Gran Breta帽a y Francia son de 300.000 y 150.000, respectivamente. Tambi茅n hay considerables poblaciones alev铆es en los Pa铆ses Bajos, B茅lgica y Suiza, y la poblaci贸n en los pa铆ses escandinavos asciende a unos 20.000.

Muchos alev铆es en Europa est谩n organizados en, o se relacionan con, asociaciones alev铆es que forman parte de redes transnacionales europeas de sindicatos y federaciones que trabajan por el reconocimiento y la visibilidad en Europa y Turqu铆a. Lo que se ha llamado el movimiento alev铆 (a menudo en la investigaci贸n etiquetado como un movimiento social) comenz贸 en Alemania a finales de la d茅cada de 1980 y se extendi贸 a Turqu铆a y otros pa铆ses europeos. Hoy en d铆a, existe una cooperaci贸n considerablemente estrecha entre las federaciones nacionales alev铆es.

Cuando se trata de la integraci贸n en las sociedades europeas, los alev铆es han buscado el reconocimiento como religi贸n a trav茅s de las estructuras nacionales disponibles para el registro, el apoyo estatal y (en el caso de Alemania) la integraci贸n en los planes de estudio escolares. Los alev铆es tienen cuidado de informar a las autoridades europeas que no tienen nada que ver con los grupos de inmigrantes musulmanes provenientes de Turqu铆a.

-En el libro hablan sobre el reconocimiento, la movilizaci贸n y la transformaci贸n de los alev铆es de Turqu铆a y la di谩spora. 驴C贸mo interact煤an desde la di谩spora con su homeland en Turqu铆a? 驴C贸mo es la lucha alev铆 por el reconocimiento cuando es quiz谩s el grupo minoritario m谩s reprimido y marginado en Turqu铆a?

-HM/D脰: Existe una estrecha cooperaci贸n entre las asociaciones alev铆es en Europa y Turqu铆a, y en el movimiento alev铆 uno de los objetivos, si no el m谩s importante, es cambiar las condiciones de los alev铆es en Turqu铆a. Por lo tanto, los alev铆es europeos no solo trabajan por el reconocimiento en los diversos pa铆ses europeos, sino que tambi茅n presionan entre los partidos pol铆ticos europeos para influir en las relaciones y actitudes del pa铆s hacia Turqu铆a y su trato a la poblaci贸n alev铆. Adem谩s, muchos alev铆es viven lo que podr铆a llamarse vidas transnacionales. Eso significa que pueden vivir en un pa铆s europeo, tener familia en otro pa铆s europeo, as铆 como en Turqu铆a, viajar extensamente o mantener su comunicaci贸n regularmente entre los pa铆ses.

-La resistencia al Estado, las reivindicaciones de derechos y su identidad particular, pero tambi茅n la negociaci贸n, forman parte de las estrategias alev铆es contempor谩neas. 驴Qu茅 ejemplos concretos de estos procesos hay en Turqu铆a y la di谩spora?

-HM/D脰: En Turqu铆a, el objetivo principal del movimiento alev铆 es obtener reconocimiento como una tradici贸n religiosa y no solo cultural. Eso incluye reclamar la reorganizaci贸n (para incluir el alevismo) o abolir la Presidencia de Asuntos Religiosos (Diyanet), que financia y controla los asuntos isl谩micos en el pa铆s. Uno de los principales objetivos del movimiento alev铆 tambi茅n ha sido que los cemevis sean reconocidos como un lugar de culto para que puedan recibir apoyo estatal en Turqu铆a.

La educaci贸n es otro campo de contenci贸n. Los alev铆es exigen ser eximidos de las clases obligatorias de confesi贸n isl谩mica sunita y ven el alevismo tratado sin respeto en las escuelas, tanto en el plan de estudios como en las aulas por los maestros. Ha habido muchos ejemplos de estudiantes alev铆es que han sido denigrados por algunos maestros en funci贸n de su identidad alev铆 o su falta de conocimiento isl谩mico sunita. Tales casos a menudo se visibilizan a trav茅s de medios de comunicaci贸n no convencionales.

Ante las dificultades de impugnar esas pr谩cticas a nivel nacional, los alev铆es buscaron sus derechos tambi茅n a nivel supranacional. Con este fin, los individuos y asociaciones alev铆es han hecho uso con 茅xito de instituciones como el Parlamento Europeo y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (CEDH). No obstante, al menos hasta ahora, las decisiones del CEDH no han tenido ning煤n impacto sustancial en sus reclamaciones en Turqu铆a. Esto se debe a la renuencia de la actual dirigencia pol铆tica.

-M谩s all谩 de las pr谩cticas y acciones oficiales del Estado turco, 驴c贸mo se perciben los alev铆es en la sociedad turca? 驴Se han incorporado las demandas alev铆es a las protestas y movilizaciones sociales de Turqu铆a? Pienso en Gezi Park, Bogazici University, por ejemplo.

-HM/D脰: Aunque las asociaciones y fundaciones alev铆es son bastante visibles en Turqu铆a, todav铆a hay muchas personas y familias alev铆es que ocultan su identidad alev铆 por temor a ser maltratadas o discriminadas en las escuelas, en los lugares de trabajo y en contacto con las autoridades. Todav铆a hay viejos prejuicios contra los alev铆es en la sociedad turca, como cuentos de comportamiento incestuoso en rituales (historias inventadas llamadas 鈥渕um s枚ndu鈥) e ideas de atraso e impureza. A medida que aumenta la polarizaci贸n social en el pa铆s, estos prejuicios adquieren una nueva actualidad y aumentan los sentimientos de inseguridad de los alev铆es.

Muchos alev铆es participaron en las manifestaciones del parque Gezi y algunas de las personas que perdieron la vida por la brutalidad policial fueron alev铆es. Entonces, aunque los objetivos de las manifestaciones eran mucho m谩s amplios de lo que los alev铆es reclaman, en estas protestas encontraron un lugar para ponerse del lado de otros grupos que protestaban contra la politizaci贸n de la religi贸n y el creciente autoritarismo en Turqu铆a.

-驴Pueden darnos alg煤n ejemplo de ciudadanos turcos alev铆es destacados? 驴Activistas sociales, pol铆ticos, artistas e intelectuales que podamos seguir desde Am茅rica Latina?

-HM/D脰: Un pol铆tico crucial es el jefe del principal partido de la oposici贸n (CHP), Kemal K谋l谋莽daro臒lu. K谋l谋莽daro臒lu es el l铆der del CHP desde 2010 y es un alev铆 originario de Dersim. Aunque no publicita su identidad alev铆, ni la usa por razones pol铆ticas, 茅sta ha sido politizada por el partido gobernante AKP, especialmente en momentos en que parece beneficiar a sus agendas pol铆ticas.

