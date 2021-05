–

LA LUCHA DE LOS

CAMPESINOS

La

armonía es la ley fundamental de la vida. Cuando la armonía cesa, acontece la

muerte.

Nací

en la bella Andalucía, una de las regiones españolas mejor dotadas por la

Naturaleza, y en la que la mayoría de sus habitantes, los más útiles y

trabajadores, vivían en la mayor desgracia.

Desde

muy niño descubrí la causa del mal y me dispuse a combatirla, por muy caro que

me costara. A ningún ideal más hermoso hubiera podido consagrarle la

existencia, y esa determinación me hizo feliz y me llenó de contento.

El

suelo andaluz estaba en poder de algunos privilegiados, que lo destinaban, en

su mayor parte, a cotos de caza y a la cría de reses bravas. En cada pueblo,

media docena de tipos repugnantes, eran los amos del campo y del dinero.

¡Qué

tristeza me producían aquellos ejércitos inmensos de jornaleros, arrastrando

una vida triste y miserable, en una Naturaleza que les brindaba por doquiera la

alegría y la abundancia! ¡Cuánto dolor me causaban aquellas escuálidas mujeres,

ganando un real y medio y dos reales, en la cogida de las aceitunas, trabajando

de sol a sol, con los dedos ateridos por el frio del invierno en Sierra

Morena!.

¡

Como aquellos siervos amaban la madre tierra y suspiraban por su posesión!. Al

pie de los terrenos más fértiles, que les estaban vedados, en los pedregales

mas estériles, que no querían los ricos, trabajaban como fieras, hasta

transformarlos y sacarles alguna utilidad.

Recordamos

un caso extraordinario que merecía la pluma de Víctor Hugo para relatarlo, por

la calidad de los héroes que intervinieron. Aquellos trabajadores de la tierra

equivalían a los trabajadores del mar, que nos ensalza el citado hombre de

genio.

Entre

dos caminos angostos de mucho paso, bordeados por ricos olivares y campos

fértiles de trigo, había una larga faja de terreno rocoso que nadie había

pensado aprovechar. Apenas si daba yerba para el ganado. Un día aparecieron allí

un anciano y sus cuatro hijos mozos, todos con azadones y palas. Silenciosos se

pusieron a trabajar el suelo con el mayor ardor, ante la sorpresa de los

caminantes. Arrancaron y trituraron las rocas más blandas, calizas y pizarras,

y conservaron forzosamente las de granito. Llevaron tierra de unos sitios para

cubrir los otros. Se abrió un pozo; se construyó una alberca. Se sembraron árboles

frutales, algunos en un migajón de tierra entre las rocas. Se cultivaron

hortalizas y cereales. Se plantó una viña. Se pusieron olivos. Y el suelo

miserable, fecundado por el trabajo del hombre, rindió con creces sus dones.

Aquel

sitio se llamó desde entonces la “Huerta de las Conversaciones”, por la

extrañeza que producía aquella labor de Hércules y las conversaciones a que

daba lugar, primero de dudas, luego de admiración.

Nadie

premió, a no ser la tierra, la obra de aquellos hombres modestos, más dignos de

premios que muchos héroes soberbios de la historia.

A

la perdida de la tierra, siguió la perdida de la libertad para los desposeídos.

Les estaba prohibido quejarse en público de su suerte; tenían que hacerlo a

escondidas, como el que comete un crimen. Tampoco podían sustentar ideas

progresivas; bastante tenían con votar a quien le mandase el cacique.

Ni

unirse con sus compañeros de infortunio para organizar sus gremios; para eso

tenían las cofradías religiosas, y, como locales permitidos, las tabernas. Si

llamaban a la puerta de la justicia, les respondía pronto la injusticia, porque

el juez estaba al servicio del dinero.

La

religión los acogía fríamente, porque no tenían que dar nada a una Iglesia que

lo pedía todo. Así llegaron a odiar al juez y al sacerdote, tanto como al amo,

reconociendo en ellos un trío enemigo. A veces, la necesidad les hacia saltar

sobre algunas leyes impuestas, y cazaban o pescaban en terrenos vedados;

cortaban leña en los bosques del señor, para que sus hijos no muriesen de frio;

cogían un puñado de bellotas o castañas, unas habas, unos garbanzos, unas

espigas de trigo, rociados por los suelos, para apagar el hambre.

¡Buena

la habían hecho! La guardia civil aparecía iracunda, azuzada por los dueños, y

los molía a palos, encerrándolos después en la cárcel por tiempo indefinido.

Las pobres mujeres se empleaban con más facilidad que los hombres, como

costureras, cocineras, lavanderas y criadas de servicio, sirviendo de esclavas

de las señoritas; y si se descuidaban las que eran hermosas, de carne de placer

del señorito.

¡Pero

nunca aquellos hombres dejaron de amar la libertad y de suspirar por ella! La

esperaban llegar como otro nuevo sol, para reconfortar la vida.

Los

jornaleros andaluces no fueron nunca esclavos sumisos; conservaron siempre su

dignidad de hombres. En aquel ambiente de luz, la esclavitud no apago su alma,

sino que se conservó luminosa, vibrando al unísono con las armonías naturales.

Si no podían reunirse a la luz del sol y en las ciudades, se congregaban en los

campos, a la luz pura de las estrellas.

Los

que no sabían leer, no permanecían en las sombras de la ignorancia, sino que buscaban

a otros para que les leyeran y explicaran el contenido de la lectura. Así

estaban al corriente de los sucesos del día y, al mismo tiempo, recibían la

buena doctrina. Aquellos hombres fueron los primeros comunistas libertarios que

encontré en mi vida; aunque en las lecturas no aprendieran nada nuevo, su buen

sentido los orientaba a esa solución, como la aguja de la brújula se orientaba

hacia el polo magnético.

Todo

grito de rebeldía encontró en ellos su eco, y en las horas supremas de la lucha

estuvieron siempre presentes. Ya en 1857 se levantaron en armas, y después de

recorrer triunfantes los términos de Arahal, Paradas y Morón, fueron derrotados

por el ejercito cerca de Benoaján, muriendo fusilados más de ciento, sin contar

los que fueron a presidio, no sin ser torturados como acostumbraban a hacerlo

aquellos católicos fervorosos.

En

1861, en número de 30.000, siguieron a Pérez del Álamo, el veterinario andaluz,

por los campos de Loja, en pos de una republica que expropiara la tierra. Más

de 600 pasaron, al ser vencidos, por los Consejos de Guerra, siendo casi todos

fusilados o condenados a galeras. Pero muchos supervivientes de la tragedia

acompañaron después a Pérez del Álamo, en 1868, en la batalla de Alcolea, que

derrocó el trono de Isabel II.

En

la insurrección federal formaron el grueso de las fuerzas, sobre todo en la

provincia de Cádiz, luchando al lado de Guillen, Bohórquez, Cala y Salvochea.

Los políticos de la primera Republica desconocieron su valor y no les hicieron

justicia, faltas que pagaron con la derrota. En el mismo error incurrieron,

como es sabido, los hombres de la segunda Republica, sufriendo idénticas

consecuencias. Toda Revolución, en España, que no entregue la tierra al campesino,

está condenada al mayor fracaso.

La

Internacional de Trabajadores fue recibida en España con albricias, sobre todo

la fracción inspirada por Bakunin. Los campesinos andaluces se apresuraron a

ocupar un puesto en sus filas. Y cuando la Internacional fue perseguida y

puesta fuera de la ley, se refugiaron en las sociedades secretas, lo que dio

origen al tenebroso asunto de “La Mano Negra”.

Aquel

pueblo irredento tuvo un Cristo superior al que nos cuenta la leyenda: ese

Cristo se llamó Fermín Salvochea. Un Cristo que enseñaba esta doctrina: “Si

Cristo, en vez de predicar la resignación, hubiera predicado la rebeldía y la

expropiación, ya no existiría la miseria sobre la tierra; porque no hay que

decir al que tiene una capa que dé la mitad, sino al que no tiene ninguna, que

tome una donde quiera que la encuentre”.

El

ejemplo vivo de Salvochea, que había encarnado en su ser las grandezas de aquel

pueblo, y la divulgación de la doctrina comunista de Kropotkin, en el periódico

“El Socialismo”, publicado en Cádiz por los años 1888-1891, dieron un impulso

tan formidable al movimiento campesino,

que llegó a atemorizar a las clases dirigentes.

Salvochea

había sido detenido en Cádiz de una forma muy peregrina. La policía escondió

unos petardos en el centro obrero de aquella ciudad, que luego encontró en un

registro que hizo. Salvochea fue acusado de aquel delito. La trama era tan

burda, que nadie se llamó a engaño y los gaditanos se opusieron en la calle a

que fuera juzgado por los Tribunales de Justicia; pero siguió detenido, que era

lo que se pretendía.

El

momento era el más propicio para obrar, y desde Madrid destacó el enemigo un

agente provocador, que llegó a Jerez y aconsejó la inmediata revuelta, siendo

acogidas con entusiasmo las predicas del malvado. Una comisión fue desde Jerez

a la cárcel de Cádiz a pedir su opinión a Salvochea, que sospechando lo que

había de fondo, desaconsejó el movimiento. Pero como no llegó a convencerlos, les

rogó esperasen la llegada de Malatesta, que por aquel entonces estaba en

Madrid, a fin de que éste pudiera darse cuenta de lo que en realidad se

trataba. Salvochea no fue escuchado y la insurrección estalló en Febrero de

1892.

No

vamos a relatar lo ocurrido, pero sí diremos que sirvió a las mil maravillas a

los explotadores. Salvochea fue condenado a 17 años de presidio; cuatro

compañeros, Lamela, Zarzuela, “El Lebrijano” y Busiqui fueron ahorcados y otros

muchos torturados y condenados a presidio. “Hay justicia para nosotros”, gritó

Lamela al subir al patíbulo, dirigiéndose al pueblo de Jerez que silencioso

llenaba la plaza. ¡Todavía no se ha hecho justicia a aquellos campesinos! Pero

hay que hacerla y pronto, porque el grito de Lamela sigue resonando en el

corazón de los labriegos andaluces.

Lo

más raro de esta historia es que el agente provocador, apodado “El Madrileño”,

se vio enredado en las mallas de la red que tendió, de las que no pudo escapar

y fue también condenado a muchos años de presidio.

Salvochea

era un hombre de acción extraordinario, pero de acción oportuna, así que no

dejaba de repetir en toda ocasión: “Aquí no se hace nada, y cuando se hace

algo, se hace un disparate”. Hay que medir bien lo que se hace y hay que

desconfiar siempre de los agentes provocadores, que lanzan sin escrúpulo a los

hombres a la batalla, en momento inoportuno, mientras ellos cobran el precio de

su crimen en la retaguardia.

Muchos

años después, encontrándome preso en Madrid, nos decía un día Salvochea a

través de los barrotes de la prisión: “Ayer vino a buscarme “El Madrileño”, que

acababa de salir del presidio, se arrojó a mis pies y me pidió perdón por el

daño que había hecho a la causa principal. Le dije que se marchara de mi lado,

que no podía perdonar al que fue causante de la muerte de muchos compañeros

nuestros”.

Hemos

trazado una breve historia de las aspiraciones y luchas de los campesinos

andaluces por la conquista de la tierra y de la libertad, en un periodo que

precede a la segunda Republica española. Lo que aconteció durante la segunda

Republica, las luchas de los campesinos andaluces y extremeños, y la

incapacidad manifiesta de los políticos republicanos y socialistas para

resolver el problema del agro, ocasionando la muerte de la Republica, será

materia de un segundo articulo.

Aunque

nos referimos a los campesinos españoles, el problema es general y sus

consecuencias pueden aplicarse a todos los países de la tierra, en los que

exista la propiedad privada del suelo.

Revista

Ideas año 4 nº 22 Nov-Dic 1983

Dr.

Pedro Vallina