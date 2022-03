Desde la sección estatal de CGT en Cruz Roja queremos mostrar nuestra solidaridad con la lucha de las compañeras del Dispositivo de Atención Inmediata de Barcelona.

El DAI, es un recurso de acogida de urgencia de menores migrados sin referentes familiares, cuyo objetivo es dar cobijo, prestar asistencia sanitaria, social, y psicológica, a los niños y adolescentes, antes de que éstos sean derivados a un centro, por lo tanto, se trata de un dispositivo de acogida temporal. Es un proyecto financiado por la Generalitat de Cataluña y la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia (DGAIA), y gestionado por Cruz Roja, quién supuestamente recibe aproximadamente 3 millones de euros anuales para dicho fin.

Según han denunciado públicamente las compañeras, la realidad durante estos dos años y medio de funcionamiento del centro ha sido la siguiente: falta de recursos materiales y humanos, infraestructuras con desperfectos varios con filtraciones de agua constantes, falta de agua caliente y calefacción durante prácticamente toda la duración del proyecto, moho en las paredes, grietas; además de haber tenido que convivir con ratas, insectos y sus respectivos excrementos. Por si fuera poco, también denuncian haber sufrido el abuso de poder de sus superiores los cuáles utilizaban los técnicos para sus recados y quehaceres personales de forma habitual. El estado del centro era tal que es cerrado de urgencia y trasladado el 18 de diciembre pasado, después de una inspección del comité de seguridad y salud. A todo, hay que añadirle la afectación psicosocial que la nefasta gestión ha tenido sobre las compañeras, que se ha traducido en que tres cuartas partes de la plantilla se encuentre en situación de IT.

Es durante el mes de enero de 2022, ante la falta de respuestas por parte de la empresa, que garanticen la no repetición de estos hechos, que muchas compañeras decidieron organizarse sindicalmente para alzar la voz y reivindicar sus derechos como trabajadoras, así como hacer valer el interés de los menores que atendían.

Las reivindicaciones que plantean las compañeras son claras: condiciones laborales dignas para los trabajadores y menores, dejar de sufrir abuso de poder y maltrato institucional, procesos de contratación transparentes, plus de exposición, plus de desplazamiento en caso que deban permanecer durante más tiempo en la nueva localización, y que las personas responsables, en asunción de esta responsabilidad, sean apartadas y censadas para que no vuelvan a reproducirse hechos tan graves nunca más.