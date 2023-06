–

De parte de Diario De Burgos June 21, 2023 334 puntos de vista

Ahora que la izquierda parlamentaria a la izquierda del PSOE est谩 de enhorabuena, ahora que han confluido en un solo grupo parlamentario y que se prometen las unas a las otras ganar las elecciones. Yo me hago ciertas preguntas鈥

驴Qu茅 pasa?

Es probable, al menos as铆 lo parece en la ciudad de Burgos, que los votantes de la izquierda el 28 de Mayo del 2023 se quedaran en casa. No fueron a votar. La abstenci贸n subi贸 3 puntos respecto a 2019. Esto significa 5000 votos menos. A la izquierda del PSOE desaparecieron nada menos que 6000 votos y el PSOE perdi贸 otros 3500 votos. Sin embargo el PP ganaba 2500 y VOX 4000. Resumiendo ?10000 votantes menos de izquierda, ?6000 m谩s de derecha y ?5000 m谩s de abstenci贸n. D茅jenme so帽ar con esta 鈥cuenta de la vieja鈥 y pensar que la gente no suele cambiar en su orientaci贸n pol铆tica cada 4 a帽os. Si subi贸 la abstenci贸n en 5000 personas y hubo 6000 votantes de derechas m谩s o menos cuadra con esos 10000 votos de izquierda que faltaron y que parece se quedaron en casa.

En esta nueva democracia la izquierda parlamentaria est谩 contra la espada y la pared. O entra en el juego sucio de las fakenews y el favor de los medios o se ver谩 abocada al fratricidio. Hace tiempo que Unidas Podemos (en adelante UP) plant贸 cara a los medios de comunicaci贸n, eligi贸 fratricidio. El problema es que no tiene nada que hacer frente a una apisonadora medi谩tica que la maltrata constantemente. Todos los espacios en los medios de informaci贸n la vapulean, da igual si son p煤blicos o privados, del clero o de un mangante magnate, da igual si son mentiras o verdades鈥 El linchamiento ha sido tan atroz que nunca pens茅 que algunos l铆deres de este partido me llegar铆an a dar pena. Cuando el desgaste es tan alarmante que incluso tus propios votantes, influidos obviamente por la cloaca medi谩tica, te tienen asco y estas noqueado es f谩cil que tus hermanas con carnet del PCE terminen definitivamente contigo. UP parece m谩s que probable que termine uni茅ndose a esa larga lista de siglas de izquierdas que si a煤n existen nadie sabe donde est谩n: IU, PCE, IB, PSUC, FP, PASOC, PCPE, IC鈥

驴Pero qui茅n ha dejado agonizando a UP?

驴A caso han sido sus hermanas?. No nos hagamos un l铆o, si la imagen p煤blica de los l铆deres de ese partido tuviese un trato imparcial UP es muy probable que siguiese aglutinando voto. Si a sus l铆deres les hubiesen dejado hablar en alg煤n programa que cocina el capital para progres. Otro gallo cantar铆a si como pas贸 al principio a los l铆deres de UP les hubiesen seguido dejando salir en 鈥La sexta noche鈥. Si UP termina por morirse, lo habr谩 matado la oligarqu铆a y sus redes medi谩ticas, que son todas las de este pa铆s y gran parte de las redes sociales. Lo han dejado tan maltrecho que sus hermanas lo han tenido f谩cil para, probablemente, acabar con 茅l de una forma aparentemente normal y razonable. Negociaciones a puerta cerrada, lideres poco populares y gabinetes de crisis. Ya sabes, 鈥lo llaman democracia y no lo es鈥 que tanto nos gusta cantar en la calle.

驴Qui茅n gobierna la nueva socialdemocracia de este pa铆s?

驴Acaso son las bases?, 驴la militancia? 驴o sus l铆deres?. Para m铆 ninguno de estos, la realidad es mucho peor. La izquierda parlamentaria es una encerrona, es una quimera que tarde o temprano terminar谩 rindiendo pleites铆a a la oligarqu铆a o acabar谩 siendo fagocitada por ella misma en versiones m谩s serviles con el capital. Lo 煤nico que recrudece y aflora a la izquierda parlamentaria es una explosi贸n social. 驴Qu茅 raz贸n tiene la militancia de izquierda para alegrarse de esto?, 驴de verdad saldr谩n a votar ilusionadas el 23 de Junio? 驴o si lo hacen como mucho lo har谩n pensando en la ultra derecha?. Incluso el infame Eduardo Inda se ha alegrado de todo lo ocurrido, vanagloriando a ciertos l铆deres y criticando a los despose铆dos. 驴Qu茅 sentido tiene que este enfermizo periodista alabe a los nuevos l铆deres de la izquierda?. Pues probablemente un par de cosas cosas:

La derecha concurre a las elecciones dividida, si terminan por matar a Podemos, todos los votos se concentran en un partido. Un partido 煤nico de izquierda no interesa para los que viven de blanquear la extrema derecha.

La historia nos ha dejado claro que los cambios de imagen de los partidos suelen salir muy mal. Un buen ejemplo lo tenemos en lo que podr铆amos llamar 鈥la gran hostia italiana鈥, cuando el PDS pas贸 a transformarse en el PS. 驴Qu茅 mejor plan para un partido al que quieres debilitar, pero no matar, que cambiar toda su imagen mientras mareas al electorado?.

En mi cabeza resuenan los razonamientos de Malatesta y Reclus, esos mensajes antielectorales nunca tuvieron tanto sentido como hoy. La izquierda parlamentaria es un pelele m谩s del capital, es un pelele tan genial que me muero por ver el siguiente cap铆tulo.

Votar significa formar traidores, fomentar el peor tipo de deslealtad. Ciertamente los electores creen en la honestidad de los candidatos y esto perdura mientras dura el fervor y la pasi贸n por la disputa.鈥 Elis茅e Reclus

驴Y si ganan?

Es evidente que no van a ganar, pero el recuento electoral favorecer谩 los resultados de un grupo 煤nico para la izquierda, sobre todo en ciertas regiones donde es raro verlo. Adem谩s favorecer谩 que los grandes no sean tan grandes. Para los partidos peque帽os esto es bueno. Pero la gran cuesti贸n de fondo es: 驴Ganar谩n votos?. Probablemente cueste encontrar los resultados tras el 23 de Julio ya que en los medios se centran en contar diputados y como mucho porcentaje de votantes. Pero estos datos est谩n totalmente sesgados por la participaci贸n, los partidos sin representaci贸n, los cortes para conseguir diputados鈥 La radiograf铆a social que nos ofrecen las elecciones se pierde.

La gran baza electoral es la amenaza de la ultra derecha. El adelanto de las elecciones es muy claro. El shock de muchos votantes que odian la idea de que la ultra derecha asalte las instituciones es la gran apuesta de la izquierda para animar el voto. Hay que tener claro que bajo el tel贸n de la extrema derecha se esconde el capitalismo y que si el capitalismo decide matar a la extrema derecha, lo har谩, con mucha m谩s facilidad con la que acaba con la izquierda y si no, 驴d贸nde est谩 Ciudadanos?.

Una lecci贸n para el anarquismo

Si esta nueva formulaci贸n pol铆tica de la izquierda parlamentar铆a es apoyada por la sociedad, podremos pensar, hay razones para ello, que la sociedad ha ca铆do en las redes de influencia de la oligarqu铆a. Ser谩 innegable que el rumbo social ha virado a la derecha, gane o pierda la izquierda.

Si, por el contrario, esta nueva izquierda no es apoyada por la sociedad son probables estos dos escenarios: O bien subidas de la abstenci贸n a la izquierda de la izquierda o un voto concentrado en el hegem贸nico partido socialdemocrata. Este escenario ser谩 mucho m谩s esperanzador. Es un s铆ntoma del abandono de la confianza en el parlamentarismo y eso puede ser el germen de una sociedad cr铆tica que no ha mordido el anzuelo del capital. Da igual si la izquierda o la derecha gana. La lucha y las grandes transformaciones nunca salen de los parlamentos.