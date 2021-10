–

驴Cu谩ntos pensamientos guarda la mirada de Do帽a Inocencia Romero? 驴Cu谩nto dice esa pausa, entre mate y mate? 驴Cu谩ntos sucesos, movimientos, soportares y silencios contiene su vida? Fotos de Miguel Monn茅

12/10/2021

La abuela del Lof Fvta Xayen, la comunidad mapuche que hoy se encuentra resguardando su territorio, se cri贸 justamente en Los Algarrobos; 谩rea que el empresario 鈥渃hacarero鈥 Galv谩n y los 鈥渄efensores de la propiedad privada鈥 dicen que fue usurpada por quienes preexisten no solamente a ellos sino al Estado argentino. Inocencia es la historia viva y hecha cuerpo de los distintos procesos que fueron convirtiendo el territorio habitado por ella y su comunidad en lo que hoy llaman 鈥淰aca Muerta鈥.

Do帽a Inocencia Romero naci贸 en 1942, cuando el Neuqu茅n era todav铆a 鈥淭erritorio Nacional鈥, organizaci贸n producto de las campa帽as militares al 鈥渄esierto鈥 para anexar territorio ind铆gena al Estado. En ese entonces, el R铆o Neuqu茅n ten铆a un inmenso cauce, antes de alimentar a los lagos que -dice Inocencia con una risa de asombro- vinieron despu茅s, llenaron de agua, refiri茅ndose al Mari Menuco. Donde es lago antes era un barrial, del otro lado, 隆era barrial eso! 隆Antes se pod铆a estar! Los animales del finado de mi abuelo, llevaba los animales para all谩, y ella lo acompa帽aba a arriarlos. Recuerda la fuerza de los r铆os que antes eran inmensos, y todo se llevaba el agua. Incluso el R铆o Neuqu茅n con sus crecidas removi贸 un enterratorio o cementerio que constituye una evidencia ancestral en la zona de Los Algarrobos, y al que se le tiene mucho respeto por lo que se cuenta que se ha visto o escuchado all铆.

Inocencia no deja su tarea como criancera. En el corral con sus chicas.

Los Algarrobos es la tierra que alberg贸 a la madre de Inocencia, Damiana Painemil, y a su familia, y donde la cercan铆a con la costa permit铆a que los animales fueran a pastar, pr谩ctica que el desarrollo de las chacras y cercamientos de los privados fueron restringiendo. Do帽a Inocencia cuenta lo dif铆cil que se le hizo evitar que las chivas, ovejas, vacas y caballos fueran a alimentarse al lugar que siempre lo hab铆an hecho, que c贸mo les hacia entender a los animales que estaban acostumbrados: 隆Cu谩ntas veces corr铆a con las chivas! Siempre miraba, me cuidaba yo, pero 茅l no quer铆a que le comieran el pasto. Me insultaba un poco, v谩yase con los animales de ac谩 隆El campo es m铆o!, refiri茅ndose a Galv谩n. Esto gener贸 que Inocencia tuviera que desplazarse forzadamente, porque c贸mo seguir sosteniendo la vida sin la crianza de animales, sin las condiciones necesarias para ello, y con el arrinconamiento cada vez mayor de los nuevos terratenientes que la dictadura militar del 76 trajo a la regi贸n.

Inocencia conoce cada rinc贸n del territorio que supo recorrer a caballo y a pie: el bajo, la planicie, las bardas, la costa, el ca帽ad贸n, los Pilares de Tratay茅n, que son formaciones rocosas cuya sombrita fue bien apreciada cuando la abuela se ganaba all铆 y com铆a algo en los d铆as donde el sol se hac铆a sentir en la meseta. Y luego, hacia arriba se fueron, o debieron irse, a la parte m谩s alta del territorio comunitario, para levantar otro puesto, en donde pudo volver a tener de a poco y con mucho esfuerzo por las duras condiciones, su hogar y lo que expresa con tanta emoci贸n: a m铆, si no estoy viendo los animales parece que no tuviera nada. Siempre los estoy mirando a los animales.

Territorio, caminos y pozo petrolero a la vista del territorio que habita Inocencia.

驴Cu谩les son esas duras condiciones en las que el Lof Fvta Xayen desenvuelve su vida? No se trata nada m谩s de las altas temperaturas y de los fuertes vientos que caracterizan al territorio y con los que la gente ha convivido generaci贸n tras generaci贸n. Ahora es la falta de agua, el acceso cercenado a la costa, la contaminaci贸n que provocan las empresas extractivas con la perforaci贸n de pozos, el riesgo de explosi贸n de los ca帽os de gas y petr贸leo que, a la vez que proveen al pa铆s y a Chile, atraviesan el espacio de vida y cotidiano de Inocencia, y hace que su vida y bienestar de Lofce se vulnere cada vez m谩s. Pero a pesar de todo, ella desenvuelve las tareas diarias que entremezclan la cocina, el prendido de la estufa a le帽a, la limpieza, el hilado de lana y tejido de ropa de abrigo, el trabajo con los animales en el corral, ahora en plena 茅poca de parici贸n de chivas, y la siembra y cosecha en la huerta. Cuando llega la noche, la falta de luz el茅ctrica y el cansancio la invitan a descansar. Habla de que ya todo es a paso lento para ella, pero Inocencia se muestra firme y con un 谩nimo que refleja su gusto por vivir en el campo, pero tambi茅n su largo transitar, aguantar y sobrevivir a los avances de los terratenientes y, luego, o en simult谩neo, de las petroleras.

隆No! si ac谩 era un campo solo. Despu茅s entraron las petroleras y sonamos, se metieron por todos lados. Hicieron ese destrozo, lamenta Do帽a Inocencia. Con sus palabras, y su vivencia, la abuela se est谩 remitiendo al avance de la frontera hidrocarbur铆fera en Neuqu茅n y a la diversificaci贸n productiva y de signo neoliberal hacia los a帽os 80 y 90 con el descubrimiento y puesta en marcha del Yacimiento Loma la Lata, sobre el cual preexisten las comunidades Paynemil, Kaxipayi帽 y Fvta Xayen, en la regi贸n que en la 煤ltima d茅cada fue renombrada como 鈥淰aca Muerta鈥, a partir de la exploraci贸n y explotaci贸n no convencional mediante fracking. Entonces 驴es 鈥渆l boom de Vaca muerta el que hace que el Lof Fvta Xayen se acuerde de que el campo es de ellos鈥? Tal y como prejuzg贸 en un medio de comunicaci贸n una integrante de la familia Galv谩n. 驴O son todos y cada uno de los da帽os que la actividad extractiva y los terratenientes han generado los que han llevado a la gente a decir basta y a defender la posesi贸n tradicional de su territorio?

Inocencia dice que no sabe leer ni escribir, pero que s铆 tiene buena memoria. En ella guarda d茅cadas de despojos por parte de quienes vinieron de afuera, con t铆tulos de propiedad de dudosa procedencia, con proyectos de desarrollo econ贸mico y energ茅ticos de los grandes capitales cuando, tal y como expresa la abuela con enojo: ac谩 no tenemos gas, no tenemos luz, no tenemos agua, y otras cosas m谩s que nosotros no tenemos. Esos despojos est谩n representados por la combinaci贸n entre la obstrucci贸n a las zonas de pastoreo y los animales que han sufrido las consecuencias del petr贸leo, como lo que recuerda Inocencia, de las chivas empetroladas, hechos que fueron debilitando la actividad tradicional de crianceros, m谩s sigue vigente e intentando salir adelante. Tambi茅n por el creciente y violento cercamiento con alambrados y de la transformaci贸n del territorio con la instalaci贸n de pozos para la extracci贸n que fueron arrinconando a la gente hacia la barda. Y despojos por el bloqueo a la costa y la contaminaci贸n de las napas subterr谩neas que impiden un derecho fundamental: el acceso al agua potable.

Es as铆 que para Inocencia los terratenientes y las petroleras son lo mismo, la 煤nica diferencia es que unos llegaron antes que otros. Ella dice no entender de pol铆tica, que para eso est谩n los/as m谩s j贸venes, sus hijos/as, nietos/as y sobrinos/as, que son quienes hoy se encuentran al frente del proceso organizativo de la comunidad, acompa帽ados/as y fortalecidos/as por el Consejo Zonal Xawvn Ko de la Confederaci贸n Mapuce de Neuqu茅n que integran. Sin embargo, el sost茅n de la vida, el cuidado de todos los d铆as que Do帽a Inocencia dio y recibi贸, y su arraigo tradicional, heredado y afectivo en el territorio tambi茅n es pol铆tico porque busca lo justo.

Si las Constituciones nacional y provincial reconocen el derecho de posesi贸n y uso tradicional de la tierra: 驴Qui茅n podr铆a acusar de usurpadora a la abuela del Lof Fvta Xayen y, en efecto, a su descendencia?

