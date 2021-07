–

De parte de Kurdistan America Latina July 28, 2021 39 puntos de vista

Las luchas de las mujeres kurdas en Rojava (Kurdist谩n sirio, norte de Siria) fueron conocidas por muchas personas en el mundo durante los brutales ataques de ISIS (Estado Isl谩mico de Irak y Siria) contra la ciudad de Kobane, en el norte de Siria, el 15 de septiembre de 2014. Mientras los hombres y las mujeres kurdas trataban de defender la ciudad de los milicianos de ISIS, con municiones limitadas y armas inadecuadas, en comparaci贸n con las sofisticadas armas en manos de ISIS, los kurdos de todo el mundo salieron a las calles para ser la voz de los kurdos en Rojava y Kobane. Desde la batalla para defender Kobane en adelante, los medios de comunicaci贸n y los pol铆ticos occidentales han empezado a hablar de las valientes mujeres kurdas que han luchado contra ISIS y su brutal trato -incluyendo la esclavitud- de las mujeres. Fueron las tropas bajo el mando de la comandante kurda, Rojda Felat, quienes derrotaron al ISIS en Raqqa, la capital de ISIS, en 2018. Las mujeres combatientes kurdas se unieron a todas las operaciones militares desde Raqqqa hasta Baghouz, el 煤ltimo basti贸n de ISIS, para derrotarlo. En los territorios liberados, una de las im谩genes m谩s impresionantes ha sido la de las mujeres rasgando y quemando sus burkas negras (un atuendo que cubre el cuerpo de la mujer de pies a cabeza) con alegr铆a. Pero sus logros no se limitan a operaciones militares. En este documento analizar茅 las formas en que el Movimiento de Mujeres Kurdas es un ejemplo de organizaci贸n de las mujeres en tiempos de conflicto, y c贸mo tratan de garantizar sus logros en materia de igualdad de g茅nero para el per铆odo posterior al conflicto.

Antes de analizar esto, una pregunta sigue resonando en muchos o铆dos: 驴c贸mo es que las mujeres kurdas se unen a la lucha contra ISIS en tal n煤mero, y por qu茅 las mujeres est谩n en la vanguardia de la lucha? 驴Cu谩l es la historia detr谩s de esta notable desviaci贸n de la norma, y qu茅 pueden aprender las defensoras del cambio social y el feminismo de esta situaci贸n en Rojava?

Las respuestas a estas preguntas se encuentran en la organizaci贸n pol铆tica, social y militar kurda en el Medio Oriente. Las mujeres kurdas en Siria se han estado organizando pol铆tica y militarmente bajo 鈥淵ekitiya Star鈥, que es una organizaci贸n paraguas del Movimiento de Mujeres Kurdas en Siria/ Rojava, desde 2005. Seg煤n Ruken Ehmed, miembro de Yekitiya Star, dado que el r茅gimen sirio prohibi贸 todo tipo de organizaci贸n social, las mujeres no pudieron organizarse por lo que toda organizaci贸n social tuvo que llevarse a cabo bajo el partido Baaz. Por ejemplo, la organizaci贸n por los derechos de las mujeres se hizo bajo el nombre de 鈥淚ttihad Nisa鈥 (Movimiento de Mujeres), organizaci贸n que pertenec铆a al Partido Baaz. En este contexto represivo, justo antes de que estallaran los levantamientos sirios, muchos pol铆ticos kurdos fueron encarcelados en las famosas c谩rceles de Siria, incluyendo activistas kurdas.

Cuando las fuerzas del r茅gimen de Assad abandonaron Kobane (Ayn Al Arab, en 谩rabe) en 2012, los kurdos tomaron el control de la ciudad. Desde entonces, han estado luchando por la instituci贸n de una nueva forma de autogobierno en Rojava, que adquiri贸 una nueva dimensi贸n con el establecimiento de los cantones aut贸nomos en enero de 2014. En octubre de 2015, las Fuerzas Democr谩ticas Sirias (FDS) se establecieron como una fuerza armada apoyada por la coalici贸n liderada por Estados Unidos, para incluir a diferentes grupos 茅tnicos en la lucha contra ISIS. El 6 de septiembre de 2015, el Consejo Democr谩tico Sirio (CDS) fue establecido como el ala pol铆tica de las (FDS), que ha sido apoyada por la coalici贸n liderada por los Estados Unidos en la lucha contra el ISIS, y gan贸 territorios anteriormente controlados por el ISIS. Hay tres regiones administrativas en las que el CDS es eficaz: Afrin, Jazeera, 脡ufrates, y Raqqa, Tabqa, Manbij, Deir Ezzor se a帽adieron a las primeras regiones establecidas. El nombre para las regiones administradas por el CDS se denomina Administraci贸n Aut贸noma del Norte y el Este de Siria (AANES).

Las mujeres kurdas han estado al frente de esta lucha y la han hecho suya

Las comandantes que entrevist茅 en 2016 insisten en que no s贸lo luchan porque son kurdas, sino tambi茅n porque son mujeres: para ellas, la lucha es tambi茅n contra la dominaci贸n masculina dentro de la comunidad kurda y en todo el Medio Oriente. El logro de la igualdad de g茅nero es uno de los aspectos m谩s importantes de la lucha en curso en Rojava, y un ejemplo sin precedentes en Medio Oriente. En una entrevista reciente en las Naciones Unidas, Nubuhar Mustafa, una mujer kurda de la Junta Asesora de Mujeres Sirias, dijo que 鈥渓a mentalidad patriarcal est谩 arraigada en las sociedades en general y en Medio Oriente en particular. Donde se niega la participaci贸n de las mujeres en general, ya sea en el avance econ贸mico, en los procesos pol铆ticos, en la administraci贸n del pa铆s o en la toma de decisiones鈥 La participaci贸n de las mujeres en cualquier lugar y momento es muy importante鈥 (junio de 2019). A帽adi贸 que en un pa铆s devastado como Siria, la participaci贸n de las mujeres en los procesos de paz, a pesar de que los hombres las menosprecien, es una se帽al de confianza en s铆 mismas y de esperanza para el futuro de las mujeres en Siria.

Para las mujeres kurdas en Rojava, es importante buscar maneras de asegurar que las mujeres no sean s贸lo instrumental para la causa nacional durante la revoluci贸n y devueltas a sus hogares despu茅s, como se vio en las reacciones negativas que las mujeres enfrentaron despu茅s de las revoluciones en Vietnam, Rusia y Francia. Por lo tanto, las mujeres kurdas han comenzado a organizarse en 谩reas que mejorar铆an su estatus en la sociedad local. Por ejemplo, la construcci贸n de nuevas instituciones educativas ha sido una forma de involucrar no s贸lo a las mujeres sino tambi茅n a los hombres en el cambio social a largo plazo. El sistema de copresidencia conformado por un hombre y una mujer el cual se aplica en todas las instituciones a todos los niveles es otro indicador importante del cambio social a largo plazo.

Inspiraci贸n intelectual para Rojava

La declaraci贸n del Movimiento de Mujeres Kurdas sobre su visi贸n de una sociedad igualitaria se basa en la idea del confederalismo democr谩tico: 鈥淢ientras luchamos por la liberaci贸n de la mujer, tambi茅n luchamos por todas las dem谩s formas de opresi贸n, bien sea relativas al g茅nero, la etnia, la clase o la religi贸n. Frente a la amenaza de ISIS, creemos que nuestra mayor victoria ser铆a construir una sociedad libre de toda opresi贸n, en la que las personas de diferentes etnias y religiones puedan vivir juntas en paz y en democracia. Esto no puede lograrse mediante la continuaci贸n de las estructuras existentes de los Estados-naci贸n, el patriarcado y el capitalismo, que fue lo que ocasion贸 esta crisis, en primer lugar. A cambio, estamos estableciendo una alternativa a los sistemas existentes, una 鈥榯ercera v铆a鈥. Esta tercera v铆a se llama confederalismo democr谩tico. El confederalismo democr谩tico se basa en el paradigma de una sociedad basada en la democracia, la ecolog铆a y la liberaci贸n de la mujer; una coexistencia pac铆fica de todas las etnias y religiones. Es un modelo democr谩tico para una democracia directa y radical, organizado por el pueblo desde la base en comunas y asambleas. Este modelo, basado en la autoadministraci贸n m谩s que en un Estado nacional centralizado y monocultural, fue desarrollado por Abdullah 脰calan, el fundador del movimiento de liberaci贸n kurdo鈥. (https://kurdishsolidaritynetwork.wordpress.com/2016/11/06/the-womens-movement-in-rojava/)

La organizaci贸n social de base en Rojava (norte de Siria) se inspira en la filosof铆a del l铆der kurdo preso Abdullah 脰calan, que ha estado recluido en r茅gimen de aislamiento en la isla turca de Imrali desde su captura en Kenia en 1998. Mientras ha estado en prisi贸n, la filosof铆a de 脰calan ha experimentado un desarrollo significativo, yendo m谩s all谩 de una teor铆a, bastante ortodoxa de liberaci贸n nacional basada en la tradici贸n marxista-leninista, a un marco mucho m谩s ambicioso basado en una concepci贸n renovada de la libertad, la democracia y la comunidad. Por lo tanto, el objetivo original de establecer una naci贸n socialista independiente de Kurdist谩n cambi贸 hacia la autodeterminaci贸n que se cree pueda ser alcanzada a trav茅s de la democracia radical.

Es m谩s, 脰calan ha criticado al Movimiento de Libertad Kurdo por luchar para establecer un Estado-naci贸n kurdo, sobre la base de que el Estado-naci贸n era el resultado del resultado del ambiente pol铆tico y social del siglo XX y que el Estado-naci贸n se consideraba entonces como la 煤nica forma de autodeterminaci贸n. En su nuevo paradigma ideol贸gico radical, el Confederalismo Democr谩tico, 脰calan argumenta que las formaciones de Estados-naci贸n no necesariamente traer谩n la democratizaci贸n, ya que los derechos humanos, la libertad y la democracia han sufrido bajo la ideolog铆a de los estados-naci贸n (Jongerden 2017).

En ese sentido, hay tres cantones y cientos de comunas construidas en el norte de Siria como reflejo del Confederalismo Democr谩tico el cual se organiza considerando las necesidades de las personas que forman las comunas en sus barrios, aldeas, pueblos y ciudades. Cada comuna tiene un representante en las asambleas ampliadas formadas por comunas. Por ejemplo, si un problema no es resuelto en la comuna local, se apelar谩 en una asamblea ampliada representada por varias comunas. Bajo el sistema comunal del norte de Siria, las mujeres tambi茅n han formado sus propias comunas para atender sus necesidades y problemas y es uno de los pasos importantes para institucionalizar la igualdad de g茅nero en la sociedad. As铆, mientras que cada comuna est谩 representada bajo el TEV-DEM (Movimiento para una Sociedad Democr谩tica), las comunas de mujeres est谩n representadas bajo el partido Kongreya Star, como mencion茅 brevemente en la introducci贸n. Cada comuna tiene cinco comit茅s que incluyen salud, educaci贸n, comit茅 de resoluci贸n de problemas, comit茅 de econom铆a y comit茅 de defensa personal.(https://kurdishsolidaritynetwork.wordpress.com/2016/11/06/the-womens-movement-in-rojava/).

Academias Jineoloj卯

La cr铆tica profunda sobre los or铆genes de la dominaci贸n tiene claras implicaciones feministas: al hacer esta cr铆tica, las mujeres de Rojava no s贸lo se unieron a las filas armadas de las YPJ (Unidades de Protecci贸n de la Mujer), sino que abrieron Institutos Jineoloj卯 y centros de mujeres para educarlas ideol贸gicamente para una naci贸n democr谩tica. En la Universidad de Qamishlo, en el norte de Siria, hay un Departamento de Jineoloj卯 que se parece a los programas de Estudios de la Mujer en Occidente pero con una filosof铆a diferente. El sistema que exist铆a en Rojava bajo el r茅gimen sirio era uno en el que las mujeres estaban en gran parte ausentes de la econom铆a, la educaci贸n, la defensa y la organizaci贸n social. La Revoluci贸n Rojava deconstruye el sistema anterior y cre贸 alternativas, en primer lugar, estableciendo la presencia de las mujeres en todos los sectores en los que antes estaban ausentes. Estos institutos son lugares donde las mujeres descolonizan el sistema educativo anterior mediante la implementaci贸n de un curr铆culo intersectorial que abarca la diversidad del norte de Siria y la construcci贸n de un movimiento en torno a estos institutos.

驴Qu茅 es Jineoloj卯?

Jineoloj卯 como una nueva forma pr谩ctica y te贸rica de conocimiento surge de las m煤ltiples opresiones de las mujeres kurdas ante el nacionalismo, el patriarcado, las dificultades econ贸micas, el Estado y el colonialismo. Las mujeres kurdas critican los 鈥渆sfuerzos acad茅micos feministas鈥, diciendo que se han hecho de forma limitada en asuntos modestos y restrictos al trabajo acad茅mico. Y la producci贸n de conocimiento se mantiene bajo el control de un sistema hegem贸nico y se vende por un trabajo remunerado, por lo que argumentan que el retorno de las obras de los eruditos ha sido limitado. En el libro de Jineoloj卯 dice: 鈥淛ineoloj卯 ser谩 una forma de conocimiento producido en las academias alternativas, donde el conocimiento producido se dedicar谩 a toda la sociedad, y tambi茅n tiene como objetivo infundir este conocimiento en las vidas de las personas. Por lo tanto, hablamos de las nuevas formas de academias, que emplear谩n un lenguaje sencillo y herramientas de comunicaci贸n a las que todas las mujeres puedan tener acceso鈥.

Adem谩s, en una entrevista, una de las instructoras de estos institutos, Zozan Sima, dice: 鈥淟as mujeres que no pudieron encontrar su lugar en los movimientos feministas dominantes, formaron diferentes movimientos feministas y continuaron su lucha all铆. Aunque esto ha tenido un impacto tremendo en la teor铆a feminista en t茅rminos de multiculturalismo, tambi茅n ha causado que las mujeres act煤en desorganizadamente y ha afectado la posibilidad de trabajar juntas sobre una base com煤n. Ha habido solidaridades limitadas y peri贸dicas, sin embargo, a pesar de los muy dif铆ciles y graves problemas de las mujeres, no se ha desarrollado una lucha por la libertad sostenible e institucionalizada de las mujeres. Es m谩s, ha habido esfuerzos para escapar de la organizaci贸n鈥.

En lugar de esperar a que la teor铆a y el movimiento feminista incluyan al Movimiento de Mujeres Curdas, con el objetivo de expandir el movimiento feminista, ellas encuentran necesario desarrollar la Jineoloj卯 en lugar de llamarlo feminismo curdo con las lecciones aprendidas de los a帽os de experiencias de las mujeres curdas. Las mujeres kurdas sintieron la necesidad de transferir el dinamismo que se ha logrado en las esferas pol铆tica y social al 谩mbito acad茅mico. Aunque la Jineoloj卯 no se limita al campo acad茅mico, es una de las bases importantes para ello. A la Jineoloj卯 le parece peligroso y problem谩tico que los te贸ricos feministas delimiten el trabajo acad茅mico a las universidades.

Autonom铆a e igualdad de g茅nero

La circunscripci贸n del norte de Siria no s贸lo incluye o reconoce a los kurdos, sino tambi茅n a los armenios, sirios, 谩rabes, turcomanos y yezid铆es. La idea de autonom铆a democr谩tica se opone directamente a la ideolog铆a del Estado-naci贸n, especialmente en Oriente Medio, donde est谩 estrechamente ligada a las ideas de homogeneidad cultural y 茅tnica. El nuevo sistema en Rojava es m谩s bien un sistema multicultural, multiling眉e y multirreligioso que est谩 dise帽ado para 鈥減ermitir la participaci贸n legal de individuos que sean capaces de movilizarse y organizarse en funci贸n de su etnia, religi贸n, g茅nero y clase鈥. Es un sistema de autogobierno que rechaza el modelo de administraci贸n centralizada. Este es el modelo de autogobierno defendido tambi茅n por el movimiento kurdo en la frontera con Turqu铆a. El 6 de septiembre de 2018 se construy贸 un nuevo modelo de administraci贸n sobre la base del sistema cantonal declarado en 2014: Consejo Democr谩tico Sirio que pretende ser un modelo para la Siria posconflicto y propone una Siria federativa que podr铆a ser gobernada desde el gobierno local en lugar de un gobierno centralizado e incluir a todos los diferentes grupos 茅tnicos y religiosos y que aboga por la igualdad de g茅nero en todos los segmentos de la sociedad. El Consejo Democr谩tico Sirio es una ala pol铆tica que gobierna tres regiones aut贸nomas principales: 脡ufrates, Jazeera y Afrin. Estas regiones no est谩n reconocidas ni por el gobierno sirio ni por el Estado internacional.

Se establecieron refugios para mujeres en cada ciudad de Rojava, donde las abogadas defienden a las mujeres que se enfrentan a la violencia, ya sea pol铆tica, social o dom茅stica. Hay centros llamados Mala Jin (Casa de Mujeres) que comenzaron a establecerse en 2011, donde las mujeres buscan ayuda cuando enfrentan problemas. La violencia contra las mujeres es el foco principal de estas casas. Estas casas tambi茅n funcionan como centros de mediaci贸n o de resoluci贸n de disputas; si los problemas no pueden ser resueltos en estas casas, s贸lo entonces son llevados a los tribunales.

En mis entrevistas con Meryem Kobane y Roza Haseke, miembros de alto rango del YPJ, ambos subrayaron la importancia de Abdullah 脰calan en la Revoluci贸n Rojava y el espacio que se ha abierto para las mujeres dentro de ella, que se remonta a 1979, cuando visit贸 Siria por razones pol铆ticas y de organizaci贸n.

Estas mujeres luchadoras prefieren llamarse a s铆 mismas 鈥渦nidades de protecci贸n鈥. Y dicen: 鈥淟a revoluci贸n no cambi贸 la vida de las mujeres en una noche, sino que les dio visibilidad, 隆las mujeres son visibles ahora!鈥 Dicen que las mujeres luchadoras estuvieron entre los primeros m谩rtires de Rojava; luchan para proteger su tierra y a su gente. Sin embargo, para que las mujeres sean reconocidas como agentes de la sociedad, es necesario cambiar todo el sistema. Dicen que es importante reconocer que las mujeres no son s贸lo luchadoras en Rojava, como se dice en los medios de comunicaci贸n occidentales, sino que tambi茅n lo son en todos los campos.

Estas mujeres definen la autoprotecci贸n de manera amplia, no limit谩ndose a participar en la autodefensa militar de los cantones aut贸nomos, sino protegi茅ndose a s铆 mismas contra la dominaci贸n masculina y la opresi贸n 茅tnica, protegiendo sus pensamientos, idioma y derechos culturales. Para las mujeres de Rojava, todo esto necesita ser protegido, y si no te proteges a ti misma, ser谩s oprimida y atacada f谩cilmente. La autoprotecci贸n no debe entenderse s贸lo como tomar las armas, sino como organizarse y luchar por sus derechos sociales, pol铆ticos y c铆vicos, y el derecho a la protesta.

El cambio que se est谩 produciendo en las regiones kurdas aut贸nomas de Siria no debe percibirse como un simple cambio de poder, que pasa del control de un gobierno o de una etnia a otro, sino como una transformaci贸n social que permite que las minor铆as tengan voz y voto y participen en la din谩mica del poder a medida que se construye una sociedad m谩s igualitaria. En la regi贸n m谩s amplia, hay una reacci贸n violenta contra los derechos de las mujeres, y Rojava es un ejemplo prometedor de un camino hacia la igualdad de g茅nero que el mundo occidental deber铆a apoyar. Mientras trabajan para construir una sociedad basada en un compromiso sist茅mico con la equidad de g茅nero, las mujeres de Rojava quieren dialogar con organizaciones internacionales de mujeres y compartir sus experiencias.

Las mujeres kurdas y la guerra

Mientras que los hombres son imaginados como guerreros, las mujeres son asociadas con la paz y en su mayor铆a representadas como personas que se oponen a los conflictos. 驴Ha cambiado el papel de las mujeres como 鈥渁gentes de paz鈥 para las mujeres kurdas o no, ya que han tomado las armas y luchado activamente en el campo de batalla, convirti茅ndose en parte de la 鈥榲iolencia鈥? Cuando entrevist茅 a Roza Hasake, una comandante kurda de las YPJ (Yekineyen Parastina Jin 鈥 Unidades de Protecci贸n de la Mujer) en el norte de Siria, respondi贸 a mis preguntas sobre la asociaci贸n de las mujeres con el pacifismo y si se ve a s铆 misma como pacifista o no: 鈥淟a existencia de movimientos de paz me da fuerza, es muy importante para nosotros. Luchan para detener la guerra. Sin embargo, veo que sus esfuerzos no son suficientes. Por ejemplo, hay guerras ah铆 fuera, y c贸mo responden a eso. Creo que sus esfuerzos no son contundentes. Las mujeres que lucharon en Afganist谩n, Libia, Egipto no son diferentes de las mujeres de Kurdist谩n/Rojava (Siria), nuestro dolor es el mismo, nuestra lucha por la paz tambi茅n es la misma. Por esa raz贸n, los esfuerzos de paz deben ser iguales para todas las personas. Cuando luch谩bamos en Kobane, millones de personas de todo el mundo se unieron en nuestro favor, lo que significa que hacemos lo correcto, que luchamos por la paz y que estas personas se unieron por nosotros, nos apoyaron. Sin embargo, los esfuerzos de paz no son suficientes contra esta guerra horrible鈥 Tengo responsabilidades, no puedo vivir sin hacer nada. Necesito detener esta guerra y protegernos. Ojal谩 pudiera hacer m谩s en esta lucha. Hay una guerra en Siria y en los pa铆ses vecinos. Hay tantas cosas que hacer. Soy uno de los camaradas de YPJ, pero no necesariamente luchamos y permanecemos en combate. Nos educamos a nosotras mismas, educamos a otras mujeres y personas y nos involucramos en el trabajo social. Dondequiera que la gente nos necesite, trabajamos all铆. Tambi茅n hacemos trabajo pol铆tico鈥. (Isik, 2016)

Ella no se identifica s贸lo como luchadora, sino como educadora, pol铆tica y trabajadora social. Su respuesta tambi茅n sugiere que necesitamos repensar el concepto de pacifismo con respecto a las mujeres combatientes kurdas. A medida que ha cambiado el lugar de la guerra, tambi茅n ha cambiado el significado de los espacios que ocupan las mujeres. Hoy en d铆a, los conflictos se producen en muchos espacios diferentes y a nivel local, nacional e internacional. Las mujeres pueden transformar estos lugares y de hecho lo hacen. Por ejemplo, el ejemplo de las Madres de Plaza Mayo, las madres de desaparecidos durante las guerras sucias en Argentina, o las Madres de los S谩bados en Turqu铆a, madres de kurdos desaparecidos en la d茅cada de 1990, son ejemplos de mujeres que ocuparon el espacio p煤blico durante o despu茅s de la guerra.

FUENTE: Ruken Isik / Traducido por Ana Rivas / Revista Periferias

