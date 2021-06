–

Şimal Ülkem Güneş, integrante de la Coordinación del Partido de las Mujeres Libres del Kurdistán (Partiya Azadiya Jin a Kurdistanê, PAJK), llamó a bloquear las bases aéreas turcas en las ciudades de Batman y Amed (Diyarbakır), en el Kurdistán turco (Bakur, sudeste de Turquía).

En declaraciones a la agencia de noticias ANF, Güneş señaló la resistencia de la guerrilla en las zonas de Defensa de Medya, en el Kurdistán iraquí (Bashur, norte de Irak), donde continúan los ataques militares de Turquía. Recordó también que los y las guerrilleras “sacan su determinación de la postura sobre Imrali. El líder Apo (Abdullah Öcalan) dijo sobre el PKK: ‘Conozco al PKK y nunca será derrotado’. Nosotras somos las luchadoras desde esta perspectiva. Para el PKK no hay rendición. La guerrilla se hace más fuerte con cada ataque y su voluntad es cada vez más fuerte”.

La integrante del PAJK además criticó la colaboración del partido gobernante del Kurdistán del Sur, el PDK, con el Estado turco. A su vez, advirtió que el enemigo trata de humillar al pueblo kurdo.

“No sirve de nada expresar la indignación sobre esto sólo verbalmente –aseveró-. Como Movimiento de Mujeres por la Libertad del Kurdistán, hacemos un llamamiento especialmente a las mujeres del Kurdistán del Sur: deben levantarse y cumplir con su deber patriótico. Deben desempeñar su papel con respecto a la unidad nacional. Deben oponerse claramente a la actual invasión”.

Güneş alertó que “todos los días, los vehículos aéreos armados no tripulados (SIHA) que despegan de Amed, Batman y Malatya bombardean las montañas del Kurdistán, incendian los bosques y se cobran la vida de los guerrilleros. Su industria bélica se sitúa en Bursa, Ankara, Adana, y desgraciadamente también en Hewler. En todos estos lugares, las mujeres y la juventud deben actuar”.

“¿Por qué los jóvenes y las mujeres que no pudieron encontrar una oportunidad para unirse a las filas de la guerrilla no se oponen a la técnica del Estado turco invasor en los pueblos, barrios y ciudades donde viven? –se preguntó-. Todos los que tienen conciencia y espíritu pueden venir a las montañas del Kurdistán y luchar contra los genocidas, los ocupantes y los fascistas en los frentes de la guerrilla. La lucha guerrillera es la lucha más honorable. En este sentido, invitamos a todos los que quieran unirse a la lucha a las montañas, pero los que no puedan crear una oportunidad para acceder a las montañas, pueden responder al enemigo donde viven”.

Por último, Güneş expresó: “El 95 por ciento de la gente de Batman es patriota. Al igual que los aviones de reconocimiento y de guerra turcos despegan de estas ciudades, bombardean nuestras tierras y devastan nuestros bosques, podemos asestar un golpe al enemigo de la misma manera en estos lugares. Todos los jóvenes de Amed pueden actuar como un escudo humano, como una fortaleza contra los aviones que despegan del centro de Amed y bombardean el Kurdistán. Si no se puede hacer nada, se pueden formar barreras como un muro en los lugares donde se encuentran las bases aéreas”.

