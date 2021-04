En agosto de 2020, tras las elecciones presidenciales bielorrusas, comenzaron las protestas de la derecha en el país de Europa del Este

Los manifestantes, respaldados por fuerzas imperialistas en el exterior, pidieron la dimisión de Alexander Lukashenko. En respuesta, también se llevaron a cabo manifestaciones a favor del gobierno en defensa de Lukashenko.

Desde entonces, las tensiones políticas se han mantenido altas en Bielorrusia, donde se avecina la amenaza de una nueva revolución de color. Recientemente hablé con Nadezhda Sablina, columnista bielorrusa del Minskaya Pravda, un periódico del país. Nadezhda ofrece un panorama antiimperialista de lo que está sucediendo. En esta entrevista se usa la palabra “derecha”, más correcta para nombrar a la “oposición”, palabra que utilizan los medios y gobiernos occidentales para blanquear lo que no es más que un intento de acabar con un gobierno antiimperialista.

Kayla: Durante los últimos meses, hemos visto a bielorrusos en todo el país y en el extranjero apoyar a la derecha y al cambio de régimen en Bielorrusia. ¿Por qué es esto?

Nadezhda: En primer lugar, es necesario disipar el mito de que “todos los bielorrusos salieron”. Aunque las protestas de 2020 fueron de hecho las más masivas de las últimas décadas, no salió todo Bielorrusia, como dicen en varios medios de comunicación, sino una pequeña parte de los bielorrusos tanto en el país como en el extranjero.

Lo segundo que debemos disipar es el uso del término “régimen”. En ruso, esta palabra tiene una clara connotación negativa y se usa para referirse al sistema estatal antipopular. Por ejemplo, hablamos de regímenes fascistas cuando se trata de Alemania bajo el liderazgo de Hitler. Aquellos que llaman al gobierno actual un régimen en ruso generalmente identifican el sistema estatal en Bielorrusia con el fascismo. Esto es fundamentalmente incorrecto. Bielorrusia es un estado burgués con un fuerte poder presidencial, del cual había asumido la misión de resistir la caótica dominación liberal en las otras repúblicas destruidas de la ex URSS. Esta república tiene libertades democráticas burguesas, pero todavía hay una lucha tácita e invisible entre dos caminos de desarrollo: el capitalista o el socialista.

Ahora a tu pregunta. Precisamente porque el capitalismo en Bielorrusia se está desarrollando cada vez más, la gente siente el deterioro de sus condiciones: aumento de precios, disminución de ingresos y bajos ingresos, injusticia de funcionarios y tribunales, etc.

Debido al hecho de que la propaganda liberal de los medios privados y la derecha liberal-nacionalista han estado abiertamente activos durante las últimas tres décadas, muchas personas asocian el deterioro de la situación socioeconómica con el gobierno de Lukashenko. Y dado que la gente piensa que todos los problemas en la sociedad son causados por las acciones de una sola persona, entonces es natural que lleguen, más precisamente conducidos a, la solución de que todos los problemas desaparecerán con la renuncia del actual presidente.

Las protestas, que comenzaron en agosto de 2020, se habían estado preparando desde el otoño de 2019. Se llevó a cabo una gran campaña de propaganda y agitación bien organizada en Internet, especialmente a través de los canales de telegramas Nexta. Esta campaña preparó al público para el día D: las elecciones presidenciales de agosto de 2020.

Y, debo admitir, tuvieron éxito. Los cuentos liberales de que solo tenemos que cambiar al presidente mientras nos curamos, nos volveremos como Europa, afectaron a muchos. Luego, a partir del 9 de agosto, cayó sobre el pueblo bielorruso una serie de falsificaciones sobre la monstruosa violencia de los organismos encargados de hacer cumplir la ley contra los manifestantes “pacíficos”. Esto provocó que más personas salieran a las calles, incluso aquellas que no son liberales. Es decir, las protestas tenían una estrategia, cuyas tácticas fueron decididas por los organizadores de estas protestas en un esfuerzo por fabricar un golpe de estado neoliberal.

Kayla: ¿Puede decirnos qué partidos y coaliciones están liderando este movimiento de derecha?

Nadezhda: Anteriormente, el movimiento liberal-nacionalista estaba encabezado por partidos como el Frente Popular Bielorruso, el Partido Civil Unido, así como los movimientos Bielorrusia europea, el Frente Joven y varios otros. Muchos líderes de estas organizaciones fueron detenidos incluso antes de las elecciones y actualmente siguen en la cárcel. Luego, ya durante la campaña electoral, apareció la sede conjunta de Svetlana Tikhanovskaya. Fue la sede de los candidatos presidenciales Sergeiy Tikhanovsky, Viktor Babariko y Veronika Tsepkalo.

Después de las elecciones, se creó un Consejo de Coordinación, que incluía a liberales de diversas organizaciones políticas. Pero después de que los organizadores de las protestas (golpe de estado) fueran arrestados, muchos de estos líderes de la derecha se fueron a Occidente. Y los centros políticos, como la sede de Tikhonovsky, la Administración Popular Anticrisis y otros, comenzaron a formarse en el extranjero en Occidente. Sin embargo, están más comprometidos con la política y la lucha entre ellos por la lealtad de Occidente y sus concesiones.

Entonces podemos decir que a lo largo de la duración de las protestas, no tuvimos una sola organización dirigente. Formalmente, el liderazgo pasó de una persona a otra, pero el liderazgo real se llevó a cabo a través de las redes sociales, principalmente a través de los canales de telegramas Nexta, que cuentan con el respaldo de los servicios especiales polacos.

Kayla: ¿Cuáles son las demandas de la derecha? ¿Está claro para las masas bielorrusas cuáles son sus planes si asumen el poder?

Nadezhda: Las demandas de la derecha se mantienen constantes durante las protestas. Su redacción a veces puede cambiar, se pueden concretar, se les agregan algunos puntos más, pero las principales demandas siguen siendo tres: 1) la celebración de nuevas elecciones justas, 2) la liberación de los presos políticos y 3) el fin de la violencia de las fuerzas de seguridad. Además, las dos primeras demandas fueron exaltadas el 8 de agosto, antes incluso de que terminaran las elecciones.

La derecha no tiene un programa de acción unificado si llega al poder, porque está dividida. El Paquete de Reformas de Reanimación para Bielorrusia, que estaba en el corazón del programa de Tikhanovskaya, ha sido olvidado por la derecha durante mucho tiempo. Esto se debe a que se ha encontrado con fuertes reacciones negativas de la población. Ahora la derecha dice que Tikhanovskaya nunca tuvo tal programa, y el paquete de reformas de reanimación es una invención de Lukashenko.

La derecha continúa con su política anti-popular. Piden represalias contra las fuerzas de seguridad, así como contra todos los que apoyan al actual gobierno y sus familias; continúan planeando acciones terroristas; piden sanciones contra Bielorrusia; pidieron la negativa a celebrar el campeonato de hockey sobre hielo en Bielorrusia y ahora están contentos de que el campeonato se traslade a otro país.

Casi nadie de la derecha está dispuesto a dialogar no solo con las autoridades, sino también con los ciudadanos de a pie que tienen opiniones diferentes. Todo esto ha llevado al hecho de que muchos bielorrusos, que solían estar del lado de las protestas o se mantenían neutrales, vieron que el país enfrentaría una catástrofe si la derecha liberal llegaba al poder. Sin embargo, sigue habiendo gente que se opone a Lukashenko y apoya a quienes quieren derrocarlo, y esto es propuesto principalmente por la derecha liberal.

Kayla: ¿Crees que este movimiento es popular entre la clase trabajadora en Bielorrusia?

Nadezhda: No, no es popular. Las personas con opiniones liberales están, por supuesto, en todas partes, incluso entre los trabajadores. Pero incluso en los calurosos días de agosto, los trabajadores no acudieron a las protestas en masa. Los liberales tuvieron que vigilarlos en los puestos de control y persuadirlos para que salieran a protestar.

Hay un video de una reunión de trabajadores que tuvo lugar en algunas fábricas a la hora del almuerzo, y estaba claro que salieron pocos trabajadores, entre los cientos de miles de trabajadores de las plantas. E incluso entonces, no solo salieron los que apoyan las protestas, sino también trabajadores curiosos o simplemente interesados.

Kayla: ¿Qué nos puede decir de las violaciones de DDHH y la brutalidad policial, según alega la derecha?

Nadezhda: La “violación de los DDHH” es un tropo conocido desde hace mucho tiempo en el que se esconden los poderosos para atacar a los gobiernos que no les gustan. No hay DDHH en absoluto en una sociedad de clases. Y vemos prueba de esto en el mundo moderno a cada paso, cuando un puñado de ricos tiene todos los derechos concebibles e inconcebibles, mientras que los oprimidos y los pobres, que constituyen la mayoría de la población mundial, no tienen derechos básicos para trabajar. , atención médica asequible, educación e incluso el derecho a la vida.

En cuanto a las acciones de las fuerzas del orden hacia los manifestantes, no creo que se puedan calificar de brutales. Primero, las acciones de la milicia y los militares fueron provocadas por paramilitares y manifestantes agresivos comunes, quienes intencionalmente atacaron a los agentes del orden y destruyeron edificios gubernamentales. Ya el día 9 tenían armas, cócteles Molotov, uniformes especiales preparados para agitar.

Y al principio, la milicia estatal estuvo inactiva, pidiendo dispersiones. Solo un poco más tarde, cuando se hizo evidente que los combatientes entrenados estaban al frente de la multitud de protesta, listos para aplastar, mutilar y matar, se ordenó a la milicia estatal y al ejército que usarán medios especiales contra ellos y los detuvieran.

Por supuesto, los que simplemente caminaron entre la multitud y que no pudieron ser separados de los paramilitares durante el arresto también fueron golpeados. En segundo lugar, como ya he dicho, desde el día 9, una ola de afirmaciones falsas sobre la violencia de las milicias estatales cayó sobre los bielorrusos. Hubo muchas publicaciones sobre las que fueron violadas, golpeadas hasta la muerte en salas de aislamiento, asesinadas, etc.

Esto, por supuesto, fue devastador y fue muy difícil al principio averiguar dónde estaba la verdad y dónde estaba la mentira. Además, no ha habido refutaciones por parte del estado, no se informó el estado real de las cosas.

Con todo esto, hay que entender que la milicia bielorrusa todavía no es la milicia soviética y que en ella trabajan diferentes personas. Algunos de ellos usaron fuerza excesiva, por ejemplo, cuando golpearon con su porra a una persona que ya estaba acostada. Sin embargo, estos hechos individuales de abuso de poder no significan que la milicia estatal y las tropas internas en general actuaron de manera incorrecta.

Sus acciones fueron generalmente justificadas y necesarias. Si no fuera por su trabajo organizado y profesional, entonces en nuestro país, tal vez, ya habría habido una verdadera guerra y pogromos fascistas.

Kayla: ¿Por qué crees que este movimiento de derecha es tan popular en Occidente y por qué crees que hay poca o ninguna cobertura de quienes son patriotas / progubernamentales?

Nadezhda: Es popular en Occidente porque Occidente es el centro organizativo y financiero de la derecha. Allí, en Occidente, están especialmente aquellos que están interesados en las protestas y el cambio de un gobierno fuerte e independiente en Bielorrusia a una administración títere y liberal. Lukashenko está intentando seguir una política en interés del pueblo y, lamentablemente, también en interés de una parte de la burguesía bielorrusa.

En cualquier caso, está tratando de seguir una política independiente de los imperialistas, para fortalecer la economía nacional y desarrollar la esfera social. Bielorrusia tiene muchas instalaciones de producción sólidas y de clase mundial. Tomemos, por ejemplo, nuestro BelAZ, Belaruskali, la planta de tractores de Minsk, la planta de automóviles de Minsk y otras. Tenemos nuestra propia industria pesada y ligera, agricultura desarrollada, etc. Somos competidores bastante fuertes en el mercado mundial, y así es como los obstaculizamos, los imperialistas.

En la era de la crisis del capitalismo, la destrucción de las fábricas bielorrusas dará un soplo de aire al imperialismo en decadencia y le dará la oportunidad de retrasar un poco más su muerte.

Y esto explica por qué en Occidente no encontrarás información sobre los patriotas bielorrusos y los movimientos pro gobierno que defienden no el capitalismo bielorruso y la burguesía, sino el pueblo bielorruso, su independencia.

Kayla: ¿Qué crees que los occidentales deberían tener en cuenta, ya que en los próximos meses veremos más protestas antigubernamentales organizadas en Bielorrusia?

Nadezhda: Deben entender que los gobiernos occidentales y la gran burguesía detrás de ellos nunca han actuado en interés de las masas populares en la historia. Los occidentales pueden ver por su propio ejemplo que sus gobiernos son indiferentes a los residentes hambrientos, desempleados y, a menudo, privados de sus derechos de sus propios países. ¿Por qué sus gobiernos se preocuparon por el bienestar de otras personas?

Debes entender que detrás de cada palabra, cada acción de un político, de los grandes medios, hay un interés de clase específico, es decir, el interés de la clase capitalista gobernante. Necesita poder discernir este interés. Vives en países imperialistas, por lo que tus gobiernos y medios de comunicación reflejarán las políticas agresivas del imperialismo. Por lo tanto, apoyarán aquellos movimientos en nuestro país que sean beneficiosos para el imperialismo y no para el pueblo bielorruso.

Nosotros, los bielorrusos que trabajamos, somos las mismas personas que ustedes. Queremos decidir nuestro propio destino, pero al mismo tiempo estamos dispuestos a unirnos con otros pueblos en nuestra lucha común por la justicia, contra el hambre, la pobreza, la anarquía, contra las guerras y, en última instancia, contra el imperialismo, que trae todos estos problemas a la gente. En todas partes. Tanto nuestro presidente como nosotros siempre invitamos a todos a visitar nuestro país y ver con sus propios ojos cómo vivimos. Entonces verá que vivimos en un país limpio, tranquilo y desarrollado, que somos un pueblo trabajador, pacífico y que somos capaces de resolver nuestros problemas por nosotros mismos, sin la intervención de los arrogantes gobiernos occidentales.

9 de febrero de 2021. anticonquista.com / La Haine