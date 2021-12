–

De parte de Kurdistan America Latina December 16, 2021 25 puntos de vista

A pesar de la prohibici贸n y la supresi贸n de la lengua kurda, la literatura en Kurdist谩n se desarrolla r谩pidamente. El escritor Mehmet 脟akmak habl贸 con la agencia de noticias ANF en Amed, capital de Bakur, sobre el presente y el futuro de la literatura kurda.

-驴Puede presentarse brevemente? 驴De d贸nde viene su inter茅s por la literatura kurda y cu谩ndo empez贸 a escribir?

-Nac铆 en 1980 en un pueblo de Amed. Cuando era peque帽o, me traslad茅 a Mardin con mi familia. Durante un tiempo, viv铆 en grandes ciudades de Turqu铆a. Y luego estuvo mi tiempo en la c谩rcel. Tras mi liberaci贸n, me instal茅 en Amed y no tengo intenci贸n de volver a mudarme.

De ni帽o me interesaba la literatura y empec茅 a escribir en la c谩rcel. Pronto tuve claro que ten铆a que escribir en kurdo. Una voz interior me lo dec铆a. Desde 2002, s贸lo escribo en kurdo. Salvo las traducciones, apenas escribo nada en turco.

Hasta ahora se han publicado tres relatos y dos libros que he traducido. Adem谩s de escribir, he realizado varios trabajos, sobre todo de edici贸n de textos. As铆 es como me desarrollo m谩s. He trabajado con varias editoriales, entre ellas Aram Verlag. Eso me aport贸 mucho. Hace unos dos a帽os fund茅 mi propia editorial con un amigo. Como Payiz Verlag, hemos publicado 25 libros hasta ahora.

-驴C贸mo valora la situaci贸n de la literatura kurda y de la industria editorial en Turqu铆a?

-La respuesta a la pregunta es realmente clara. La literatura y las editoriales kurdas se encuentran en la misma situaci贸n que la lengua kurda en Turqu铆a. Como sociedad, estamos viviendo una 茅poca que no es nueva para nosotros. Sin embargo, no hay que subestimar el punto al que ha llegado la literatura kurda en las condiciones de la Turqu铆a actual. Se ha producido un r谩pido desarrollo y la literatura kurda hace tiempo que ha superado la mera lucha por la existencia. No hace mucho tiempo discut铆amos si exist铆a la literatura kurda. En mi opini贸n, eso se ha acabado. Ahora discutimos sobre la calidad.

Las obras publicadas han alcanzado un cierto nivel tanto cualitativo como cuantitativo. La edici贸n kurda tambi茅n ha progresado. S贸lo en Turqu铆a se publican m谩s de 200 libros kurdos al a帽o. No es una cantidad peque帽a dadas las circunstancias. La calidad es discutible, pero en mi opini贸n, el n煤mero tambi茅n es importante. Mientras tanto, en las c谩rceles tambi茅n se suelen escribir buenos libros. Por desgracia, la mayor铆a de ellos no pueden publicarse durante a帽os.

-驴Qu茅 dificultades experimenta como autor kurdo a la hora de escribir, editar y publicar?

-Escribir tiene que ser una actividad continua o no saldr谩 nada bueno. Tiene que ser una rutina en la vida. Cumplir esta rutina es dif铆cil y arduo debido a nuestras condiciones de vida. Si escribes en kurdo, las condiciones son a煤n m谩s duras. Hay que enfrentarse a muchas dificultades. Aceptas estas dificultades de antemano. As铆 que es una decisi贸n consciente y deliberada.

La acci贸n de escribir est谩 sujeta a diversas circunstancias. Para poder imprimir lo que se ha escrito, hay que pasar por el proceso de edici贸n y finalmente publicar el texto. Es un proceso largo. Y finalmente el libro tambi茅n tiene que llegar a los lectores. Y esto es a煤n m谩s dif铆cil. En Turqu铆a hay pocas personas que lean kurdo. Esto se debe principalmente a que no hay clases de kurdo en Turqu铆a. Sin educaci贸n, el desarrollo de la lengua corre el riesgo de estancarse. Cada vez hay menos j贸venes que saben hablar kurdo.

-驴Y c贸mo ve el futuro de la literatura kurda?

-En realidad, no soy muy pesimista. A pesar de todas las dificultades, la literatura kurda ha recorrido un largo camino. Todav铆a me preocupa su futuro y su desarrollo. El desarrollo va en paralelo a la lengua kurda.

-驴Qu茅 influencia tienen las prohibiciones de libros y la represi贸n? 驴Amenazan las prohibiciones la existencia de la cultura kurda?

-En un ambiente de prohibici贸n y opresi贸n, no puede haber un desarrollo natural. En la 茅poca en que los ayuntamientos pertenec铆an al pueblo, se trabajaba para favorecer el desarrollo de la lengua kurda. Hab铆a carteles en kurdo en todos los edificios municipales. Cuando llegaron los administradores (interventores estatales), la primera medida que tomaron fue quitar los letreros en kurdo. En mi opini贸n, no se trataba s贸lo de quitar los carteles, sino de un planteamiento ideol贸gico. En otras palabras, el mensaje era claro: no los reconozco, no cuentan para m铆.

Por supuesto, el Estado no se limita a la rutina. Por lo que s茅, en los 煤ltimos 10 a帽os se han prohibido m谩s de 200 libros kurdos. En cualquier otro lugar del mundo esto habr铆a provocado el caos, pero en Turqu铆a se toma como algo normal. Muchos autores y periodistas han sido encarcelados y condenados. En los 煤ltimos a帽os, muchas personas que escriben tambi茅n se han visto obligadas a abandonar su pa铆s. Adem谩s de las dificultades mencionadas, las prohibiciones y la opresi贸n tienen, naturalmente, un efecto contrario al desarrollo de la literatura kurda.

Sin embargo, la literatura kurda no desaparecer谩. Mientras haya una sociedad kurda y luche por su existencia, no me preocupa. La literatura kurda no morir谩 ni se desvanecer谩 y la lengua kurda seguir谩 existiendo.

-驴Qu茅 medidas toman los autores kurdos contra las prohibiciones y la represi贸n?

-Hay algunos grupos en los que se organizan los autores kurdos. En el pasado, se cerraron varias instalaciones por decreto. Actualmente, hay instituciones como la Pe帽a Kurd y la Asociaci贸n de Literatura Kurda. Por supuesto, se intenta limitar sus actividades mediante prohibiciones y opresi贸n. Tambi茅n hay actividades de solidaridad con miembros individuales. Por supuesto, esto no es suficiente, pero la mera existencia de estas instituciones nos da fuerza y motivaci贸n como escritores y editores en estas circunstancias.

-驴Apoya el pueblo kurdo su propia literatura? 驴Hay suficiente inter茅s en ella?

-Nosotros, el pueblo kurdo, somos ahora una sociedad politizada. Tenemos una identidad pol铆tica y mostramos preocupaciones sociales. Por desgracia, no se muestra la misma actitud por la lengua kurda. Si el kurdo apenas se habla hoy en d铆a, incluso en los pueblos, nosotros, como sociedad, corremos un gran peligro. El uso de la lengua kurda ha disminuido notablemente. El desarrollo de la literatura kurda sigue un curso paralelo. Hablar y leer en kurdo debe convertirse finalmente en una postura pol铆tica b谩sica. Defender la propia lengua, hablarla y leerla, es una medida fundamental del valor del amor hacia el propio pa铆s. Sobre todo, tenemos que invertir en nuestros hijos.

FUENTE: ANF / Edici贸n: Kurdist谩n Am茅rica Latina

