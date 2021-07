–

De parte de Red Nacional De Medios Alternativos July 10, 2021

Brujes, la columna feminista y disidente de la RNMA, en el Enredando las Ma帽ananas entrevist贸 a Marcela Tobaldi fundadora de la organizaci贸n La Rosa Naranja en el marco del debate por la ley de cupo laboral travesti-trans. Durante la conversaci贸n nos cont贸 sobre su historia personal y sobre el proceso de lucha que viene llevando a cabo junto con sus compa帽eras.

Foto: Otro viento

Esta ley, que fue bandera de lucha de Diana Sacay谩n y Lohana Berkins, acuerda que el Estado nacional deber谩 garantizar un m铆nimo del 1 por ciento de su planta laboral para personas travestis, transexuales y transg茅nero. Adem谩s, se basa en la 鈥渘o discriminaci贸n鈥 y el acceso a puestos de trabajo en el sector privado.

Marcela, fundadora de la Rosa Naranja y trabajadora del Ministerio P煤blico de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires, cuenta que naci贸 en un pueblo del interior del pa铆s y que por mucho tiempo, a ra铆z del conservadurismo, tuvo miedo a expresar su identidad 鈥測o ten铆a terror a decir que no me sent铆a con mi g茅nero, no se hablaba de diversidad sexual鈥.

Cuenta que volvi贸 de Europa en el a帽o 2011 donde vivi贸 muchas situaciones de discriminaci贸n por su g茅nero y por ser latina, expresa que Argentina hab铆a tenido muchos cambios estructurales en materia de derechos, y en su vuelta al pa铆s, comenz贸 a militar en La C谩mpora que en aquel momento no inclu铆a la tem谩tica travesti-trans y fue ah铆 cuando nace la asociaci贸n civil 鈥淟a Rosa Naranja鈥.

La organizaci贸n fue producto de la lucha de varias compa帽eras travestis, Marcela manifiesta que la asociaci贸n 鈥渢iene una agenda pol铆tica marcada que tiene que ver con las aulas: primaria y secundaria鈥 y agrega que 鈥渆l mayor capital humano que puede tener una persona es el conocimiento鈥.

Marcela expresa firmemente que 鈥渢iene que haber otras alternativas para nuestras compa帽eras que no sea la prostituci贸n鈥, y agrega que la lucha por cupo laboral travesti-trans es un claro ejemplo de resistencia y organizaci贸n, expresa 鈥渢rasformamos todo el dolor en lucha鈥. Este proyecto fue llevado al Congreso por m谩s de 200 organizaciones LGTBIQ+

Argentina es vanguardia en materia de leyes como la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de g茅nero y la ley de aborto. Es muy importante que todos los sectores apoyen la ley de cupo, Marcela sostiene que la exclusi贸n produjo muerte y aclara que la comunidad travesti tiene un promedio de vida de 35 a 40 a帽os. La lucha del movimiento travesti trans viene dando batalla y una vez m谩s su voz llega al Congreso.