La lucha por la vida en las ciudades [libro]

La lucha por la vida en las ciudades

Defensa del territorio, irrupciones subterr谩neas, proyectos de autonom铆a

Descarga este y otros libros en nuestra secci贸n de Libros para descargar.

Presentaci贸n

Marcelo Sandoval Vargas

Las ciudades surgieron como espacio de libertad, significaron la huida de aquellas personas que decidieron no someterse, que apostaron por el pensamiento libre y que estuvieron dispuestas a autoorganizarse con una colectividad para evitar ser dominados. Ahora las ciudades han muerto, se han convertido en conurbaciones, en megal贸polis, que organizan la vida en favor del mundo del capital. La ciudad capitalista en un espacio ordenado para producir, distribuir y consumir mercanc铆as, todo est谩 subordinado al valor. El tiempo est谩 organizado de acuerdo con la l贸gica del trabajo, un tiempo semic铆clico que divide el devenir en instantes iguales e insignificantes, donde todo se vuelve un tedio.

La civilizaci贸n moderna ha llevado las relaciones patriarcales y colonialistas a alcances nunca vistos en la historia de la humanidad. Son parte de la guerra que libra este sistema contra sus posibilidades de sobrevivencia, ya que ha creado problemas que no pueden resolverse dentro de la propia l贸gica del orden social imperante, 鈥渘ada cabe esperar de la evoluci贸n del capital si no es un empeoramiento progresivo de las condiciones de existencia humanas y del planeta鈥 (Vela, 2018: 292). Cada dimensi贸n de este mundo entra帽a la totalidad del desastre, el cual, adem谩s, 鈥渘o ha sido nunca secreto. Todo lo que hac铆a falta para comprender hacia d贸nde nos llevaba el 芦desarrollo禄 estaba ah铆 desde hac铆a d茅cadas鈥 (Riesel y Semprun, 2020: 25). Por tanto, si pensamos en el territorio, se puede comprobar de qu茅 manera, con la disoluci贸n de 鈥渃iudades, campos y 谩reas urbanas, las infraestructuras de los sistemas modernos de comunicaci贸n reintegran a los individuos aislados y a los residuos de la antigua ciudad en el vasto territorio homogeneizado y planificado de la econom铆a totalitaria鈥 (Encyclop茅die des Nuisances, 2007: 28); no es posible resolver los problemas sobre el espacio de vida dentro de los par谩metros de las conurbaciones actuales, porque no es un problema de reordenaci贸n o apropiaci贸n de los espacios p煤blicos, la metr贸polis es el problema mismo, de ah铆 que la necesidad est谩 en crear nuevas territorialidades de resistencia. Esto debido a que se dilucida que la conformaci贸n de una:

[鈥 metr贸poli global integrada es el proyecto y el resultado de la colonizaci贸n hist贸rica occidental de al menos un planeta a manos del capital. En una 茅poca en la que todo lugar posible sobre la Tierra se ha vuelto 芦colonia禄, toda colonia tiende a convertirse en 芦metr贸poli禄 (Consejo Nocturno, 2018: 13).

Es la producci贸n de espacio que instituye 鈥渦na nueva feudalidad que ha de expresar mediante el aislamiento y la dispersi贸n, y con toda la brutalidad, la organizaci贸n espacial del espect谩culo de la circulaci贸n de mercanc铆as y de los humanos鈥 (Encyclop茅die des Nuisances, 2007: 28). Por lo mismo, la ciudad capitalista es la destrucci贸n de los territorios y las comunidades; donde hay urbanismo, 茅stos desaparecen. Lo que provoca la disoluci贸n de las relaciones aut茅nticas y solidarias, es su sustituci贸n por

[鈥 los rackets [que] expresan una necesidad de acceso personal a la comunidad. Pero en las zonas de guerra 茅stas son falsas comunidades, pesadillas posando de sue帽os. Los rackets resultan de la descomposici贸n de la sociedad, y adem谩s contribuyen a ella, incautando las soluciones humanas, mediante la destrucci贸n de toda esperanza en el futuro (Palinorc, 2021: 17).

En este sentido, se puede reconocer una 鈥渧iolencia reticulada, sin centro, que brota desde todos los m谩rgenes y se autonomiza del Estado鈥 (Rodr铆guez, 2014: 28) que se encarna en los espacios urbanos, principalmente en las periferias de las megal贸polis. Una violencia generalizada que no debe verse como una consecuencia, sino que es el factor que produce y da forma a las propias urbes capitalistas:

[鈥 resulta dif铆cil pensar la historia de las ciudades latinoamericanas, sin considerar la violencia como parte de su matriz constitutiva. La conquista y la apropiaci贸n de tierras y ciudades a los pueblos originarios, las guerras de independencia, las rebeliones populares [鈥 dictaduras de toda laya y el horror del terrorismo de Estado, las sucesivas crisis econ贸micas y las migraciones forzadas, son solo un ejemplo del v铆nculo existente entre tiempo hist贸rico y forma f铆sica, que ha moldeado su topograf铆a y condicionado su producci贸n socio espacial (Schachter, 2014: 85).

Los territorios urbanos, particularmente las periferias, se convierten en lugares marcados para 鈥渆l saqueo privado a la administraci贸n a gran escala y el acceso burocr谩tico (y legal) al tesoro nacional鈥 (Palinorc, 2021: 1). Pero ya no solo se tiene que lidiar con el Estado en esos territorios urbanos, la destrucci贸n de las comunidades que provoca el urbanismo capitalista provoca que las persones terminen enfrentadas entre s铆 y que, adem谩s, para sobrevivir, accedan a pseudocomunidades que den un falso sentido de pertenencia, las aglomeraciones de poblaci贸n en espacios peque帽os, la represi贸n policial cotidiana, el control territorial para la producci贸n y distribuci贸n de drogas, las condiciones de precarizaci贸n y explotaci贸n laboral, los largos trayectos que tienen que hacer las personas en transporte p煤blico, la disoluci贸n de los tejidos sociales barriales, todo ello provoca 鈥渓a fragmentaci贸n de la sociedad mercantil y su consecuente guerra de todos contra todos, crea suelo f茅rtil para los rackets鈥 (Palinorc, 2021: 1).

Lo que ahora llamamos ciudades son un suced谩neo. Lo que llamamos vida es una apariencia. Lo que antes era habitar ahora es movilidad. Cada espacio y tiempo dentro de las megal贸polis est谩 marcado por el Estado, el capital y el patriarcado. Est谩 colonizada nuestra cotidianidad. Sin embargo, ninguna victoria es definitiva para los poderosos, ninguna persona o comunidad, por m谩s alienada que est茅, prescinde de formas de resistencia o de insumisi贸n. Debajo del concreto est谩 la playa, como dec铆an los insurrectos de mayo del 68. La ciudad del capital existe porque niega el territorio, y el territorio es la negaci贸n de la conurbaci贸n.

La clave para resistir, para luchar contra el urbanismo totalitario, est谩 en la lucha por el territorio, en la defensa de lo comunitario que sigue vivo. Y debajo de la ciudad tenemos territorio, podemos crear territorialidades de ruptura. En este sentido, es necesario pensar y hacer, en la perspectiva de entender los procesos de dominaci贸n y los modos en que se instituyen un espacio y un tiempo para reproducir y ordenar la cotidianidad en el sentido de desterritorializar a las personas, destruir las comunidades e impedir formas de habitar la tierra que no resulten nocivas para la vida. Pero, tambi茅n, en la perspectiva de resistir desde los territorios que siguen en pie en el interior de las ciudades o con la tentativa de ocupar espacios mercantilizados para transformarlos en territorios en ruptura, en antagonismo desde donde se generen las bases para insubordinar la vida cotidiana.

Por todo esto, en la C谩tedra Jorge Alonso se consider贸 pertinente desarrollar una serie de reflexiones que pudieran ayudar a entender las caracter铆sticas de la ciudad capitalista actual, su historia y reestructuraci贸n en la direcci贸n de favorecer la reproducci贸n de relaciones patriarcales, de explotaci贸n y dominaci贸n. Junto a esto se incorporan an谩lisis sobre procesos insurreccionales y de lucha que emergieron desde las ciudades, donde se dejan ver sus pr谩cticas, horizontes de futuro y formas de organizaci贸n, as铆 como los modos de resistir a la represi贸n y a la violencia.

