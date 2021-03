–

Coordinadora

Antiprivatizaci贸n de la Sanidad (CAS) 鈥 21/03/2021

Basta

ya de represi贸n a los movimientos por la defensa de los derechos

b谩sicos.





La

lucha que desde hace a帽os viene llevando el Sindicato de Inquilinos

de Gran Canaria (SIGC) junto con la FAGC se enmarca dentro de la

lucha por y con lxs m谩s desfavorecidxs de esta sociedad, lucha que

ha supuesto un salto cualitativo en las resistencias populares, ya

que se ha enmarcado en un contexto de implicaci贸n con quienes sufren

esa necesidad. En este caso no se trata de luchar por/con aquellxs

que no pueden pagar una hipoteca, sino por /con aquellxs que nunca

so帽aron con poder tener una hipoteca, que tambi茅n son los mismxs

que tienen m谩s probabilidades de tener menos acceso al sistema

sanitario. En este sentido, la lucha por el derecho habitacional para

lxs excluidxs, es hermana de la lucha por un acceso al sistema

sanitario en condiciones de igualdad.

Hay

similitudes en la lucha por la vivienda del SIGC, con la lucha para

ofrecer asistencia sanitaria al margen del Estado que han llevado a

cabo lxs compa帽erxs griegxs a trav茅s de la puesta en marcha de

decenas de consultorios sociales autogestionados y farmacias de

barrio. En ambos casos se trata de tomar los problemas en nuestras

manos y resolverlos, ante la inacci贸n de la Administraci贸n. Y eso

es justo lo que m谩s da帽o hace al estado y a sus sat茅lites:

demostrar que es posible garantizar los derechos b谩sicos sin su

intromisi贸n.

Adem谩s,

la lucha por el acceso a la vivienda y la lucha por el acceso a la

asistencia sanitaria no s贸lo est谩n hermanadas por ser una demanda

de derechos b谩sicos y universales. Vivienda y salud est谩n unidas

铆ntimamente en tanto que la primera es un determinante social

fundamental de la segunda, como demuestra la evidencia cient铆fica

desde hace m谩s de veinte a帽os, tanto a nivel general[1] como factor

de riesgo espec铆fico para enfermedades respiratorias[2] o desarrollo

de hipertensi贸n arterial[3]. La vivienda no es por tanto algo

opcional ni un lujo, sino parte fundamental para que todxs podamos

tener una vida digna e 铆ntegra.

Es

por esto que desde la CAS denunciamos las pol铆ticas represivas de

todos los gobiernos, contra todxs aquellxs que estamos en la calle

defendiendo la cobertura de las necesidades b谩sicas de la poblaci贸n,

ya sea acceso al sistema sanitario, a la vivienda, al agua, a la

alimentaci贸n, o a la energ铆a /electricidad.

Curiosamente

el estado descarga su represi贸n contra todxs nosotrxs, ya sea con

detenciones, con montajes policiales o ali谩ndose con los nazis para

reventar nuestras movilizaciones.

Como

dice Ruy: 鈥淣ing煤n papel ni barrote han podido aplastar nunca el

instinto de supervivencia y la urgencia de conseguir comida, techo y

abrigo. Mi condena tampoco lo lograr谩鈥 [4].

Hacemos

un llamamiento a todos los individuos y organizaciones sensibilizados

para coordinarnos, organizaros y plantar cara a la represi贸n del

estado y contra el fascismo en todos los puntos del estado.





