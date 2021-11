–

De parte de CNT November 21, 2021

SINDICAL | Xixón (Asturias) | Extraído del cnt nº 428.

Asturies est谩 saliendo de una reconversi贸n que transform贸 el mercado laboral y descoloc贸 a la clase trabajadora y, sobre todo, a los sindicatos. A todos, sin excepciones, CNT incluida. Despu茅s de siglo y medio de minas y f谩bricas y de un movimiento obrero con una fuerza enorme, llega el desmantelamiento de la industria y la promesa de 芦La Reconversi贸n禄 que algunos entienden como 芦reindustrializaci贸n禄.

Reindustrializaci贸n que nunca lleg贸 y que algunos convierten en la nueva utop铆a asturiana, por la que sollozan entre nostalgias de tiempos mejores con m谩s de mito que de otra cosa. Mientras, la nueva industria, la hosteler铆a, se abre paso arrasando en Xix贸n y en los pueblos y ciudades m谩s tur铆sticos de Asturies. Haci茅ndose industria hegem贸nica y generando una cantidad desorbitada de beneficios para los empresarios, deja en unas condiciones lamentables a sus trabajadoras. Ignoradas por los sindicatos, solamente CNT se ocupa en esta ciudad, y pr谩cticamente en toda la regi贸n, de pelear por unas condiciones de trabajo dignas en el sector.

Y as铆 llevamos unos a帽os dando guerra a peque帽os y grandes empresarios hosteleros, con algunas victorias bastante notables.

Recientemente el juicio de La Suiza ha sido para nosotrxs un punto de inflexi贸n. Pero m谩s all谩 de eso, nos ha servido para sacar a la luz varios asuntos. En primer lugar, hay quienes interpretan que solo las plantillas numerosas pueden sacar sus conflictos a la calle. Esto no dar铆a m谩s de s铆 si no fuera porque se us贸 para dar a entender que la CNT solo asume conflictos en negocios peque帽os. Esto es algo que nadie se atrever铆a a comentar si pasara por nuestros sindicato: cualquiera de las trabajadoras que han pasado por 茅l pueden dar fe de que nunca hemos tenido en cuenta si se trata de una empresa peque帽a o una empresa grande. La explotaci贸n es explotaci贸n, se d茅 en la escala en que se d茅.

Por otra parte, donde otros ven conflictos individuales (una persona en un bar, otra en un restaurante, luego una sidrer铆a鈥 ), nosotras vemos un 煤nico conflicto que tiene que ver con la precariedad laboral. Esta se expresa casi siempre en horas extras no pagadas ni compensadar, jornadas fuera de contrato o personas contratadas como ayudantes sin que haya nadie a quien ayuden, solo por comentar algunos de los casos m谩s b谩sicos. Y por supuesto, el convenio es palabra tab煤. Algunos de estas situaciones las vivimos y resolvimos, por citar un ejemplo, con miembros de la directiva de OTEA (la patronal hostelera de Asturies) que ten铆an nada menos que diecis茅is establecimientos (caso de La Botica Indiana).

Donde otros sindicatos ven conflictos individuales (una persona en un bar, otra en un restaurante, luego una sidrer铆a鈥 ), nosotras vemos un 煤nico conflicto que tiene que ver con la precariedad laboral y con un sector laboral en concreto.

Retomando el hilo de La Suiza, se dijo en el juicio que hab铆amos hostigado al empresario y que qu茅 nos parecer铆a que viniera alguien a nuestra casa a hacer lo mismo. Esta es otra confusi贸n muy frecuente: la CNT no va a casa de nadie. Va a centros de trabajo. Es algo bastante recurrente o铆r eso de 芦en mi casa no entra un sindicato禄, 芦en mi casa los horarios los pongo yo禄 o 芦en mi casa no me vais a decir lo que tengo que hacer禄. Tambi茅n es frecuente o铆r eso de 芦en esta empresa somos como una familia禄, 芦aqu铆 hay que arrimar el hombro por la familia禄 y cosas similares. Pero ni el centro de trabajo es la casa de nadie ni las trabajadoras son familiares del empresario (o al menos, no la mayor铆a de veces). La relaci贸n entre trabajadoras y empresarias es una relaci贸n laboral y por mucho que duela, ah铆 tienen vigencia el Estatuto de los Trabajadores, la Ley Org谩nica de Libertad Sindical y los convenios colectivos.

Tambi茅n se comentaron cosas acerca del recorrido legal de las reclamaciones. Nosotras como sindicato nunca tenemos en cuenta este recorrido legal. Un trabajador puede estar reclamando un n煤mero de horas extra que no figuran en los registros horarios (muchas veces falsificados). Tal vez en este caso no haya un gran recorrido legal, pero desde luego s铆 que tiene recorrido sindical. De una v铆a se ocupa el equipo jur铆dico; de la otra, el sindicato. A prop贸sito de esto, se suelen ver ciertas contradicciones: por un lado, se insiste en aclarar que un sindicato no es un juzgado y, por otro, se nos pide en numerosas ocasiones que llevemos a cabo pr谩cticamente una fase de instrucci贸n. 驴En qu茅 quedamos? Por nuestra parte, ya nos ha pasado que un compa帽ero o compa帽era llegue al sindicato, nos diga que le deben X horas extra, que lleva dos a帽os sin disfrutar de vacaciones, el jefe insulta y trata a sus empleadas de cualquier manera y cuando vamos a hablar con la empresa, nos recibe con insultos de desprecio y actitud prepotente. Se帽or铆a, ah铆 termina para nosotras la fase de instrucci贸n: no necesitamos m谩s pruebas.

Si algo aprendimos en este tiempo es que juntas y presionando se puede ganar. Siempre se habla de que 芦en la hosteler铆a no hay conciencia de clase禄 y cosas por el estilo. Pero lo que vemos en el d铆a a d铆a es que, ante un conflicto en la hosteler铆a, la gente se solidariza y deja de consumir. Como se dijo al principio, es la industria hegem贸nica en Asturies y, por lo tanto, todo el mundo tiene a alguien pr贸ximo trabajando en el sector y todo el mundo sabe lo que hay. Quien no encuentra solidaridad aqu铆 es que no la busca, pues sale sola.

Parece claro que el futuro de la clase trabajadora asturiana est谩 en la hosteler铆a. Por ello, nos hemos propuesto poner el sector patas arriba hasta conseguir que todas las traajadoras tengan unas condiciones dignas y puedan aspirar a una vida en condiciones. Aunque para eso hay que poner patas arriba el sistema y por alg煤n lado hay que empezar. Pero como ya dijeron hace a帽os: 芦Nos estamos acercando禄.

脷ltima hora: Al cierre de este cnt, nos llega la injusta sentencia que sanciona con tres a帽os y medio de prisi贸n a los 7 compa帽eros de CNT por el 芦caso La Suiza禄. Nuestra solidaridad con los encausados. Seguiremos informando en nuestra web y en el siguiente n煤mero.