–

De parte de Kurdistan America Latina May 7, 2021 47 puntos de vista

El co-presidente del Consejo Ejecutivo de la Unión de Comunidades de Kurdistán (KCK), Cemil Bayık, expresó en un mensaje de vídeo su opinión sobre la resistencia guerrillera contra la actual invasión militar del ejército turco en las Zonas de Defensa Medya, en Bashur (Kurdistán iraquí, norte de Irak).

Bayık describió la defensa de las regiones de Zap, Metina y Avashin por parte de las Fuerzas de Defensa Popular (HPG) y las Unidades de Mujeres Libres (YJA-Star) como una “misión histórica” para preservar los “logros del Kurdistán y del pueblo kurdo”.

“Nadie que eluda la resistencia en esta fase difícil debe esperar el perdón –manifestó-. Esta lucha se libra por el Kurdistán y el pueblo kurdo. Se trata de una resistencia en defensa de los logros humanos, a la que deben unirse todas las personas kurdas, patrióticas, revolucionarias, socialistas y antifascistas”.

El también comandante guerrillero aseguró que “el Estado turco quiere liquidar el movimiento de liberación kurdo, porque el PKK (Partido de los Trabajadores de Kurdistán) es la única fuerza que ejerce oposición al genocidio de los kurdos”. Bayık agregó que “suponer que la operación de ocupación en Zap, Metina y Avashin está dirigida únicamente contra el PKK, sus guerrillas y Bakur (Kurdistán del Norte) muestra una irreflexión, que supone un grave peligro para los logros del Kurdistán”.

“La guerrilla está luchando desinteresadamente contra los invasores y está oponiendo una resistencia significativa –remarcó-. Quiere frustrar los planes de ocupación del Estado turco y defender las conquistas por las que el Kurdistán y su pueblo han luchado. Hay compañeros que dieron su vida en esta resistencia decisiva. Los recuerdo con respeto y gratitud. Saludo a los comandantes que luchan en esta guerra y a todos los combatientes en el frente. Todos ellos cumplen sus deberes por nuestro pueblo y por todos los demás pueblos oprimidos, por la democracia y las fuerzas liberales en una conciencia histórica”.

En la actualidad, Oriente Medio es el escenario de la Tercera Guerra Mundial, recordó Bayık, que analizó que, “como en las guerras anteriores, el objetivo es la destrucción de un pueblo, actualmente los kurdos. El Estado turco no es capaz de llevar a cabo el genocidio de los kurdos por sí solo. Cuenta con el apoyo de diversas fuerzas, tanto en el ámbito internacional como en el propio Kurdistán. El PKK y sus guerrillas, por obligación nacional, son la fuerza de defensa de todas las partes del Kurdistán para impedir la erradicación de la existencia kurda. Cada persona debe considerar esta lucha como propia y mostrar una postura clara”.

“Como ha dicho antes Murat Karayılan, la lucha que estamos librando es una guerra defensiva legítima, una guerra para proteger al Kurdistán, al pueblo kurdo y sus logros –advirtió el representante de la KCK-. Es una guerra por la democracia y la libertad. Estamos defendiendo a los pueblos, los valores de la humanidad. Este hecho debe determinar la conciencia de todos y llevarlos a formar parte de esta resistencia. Defender juntos los logros del Kurdistán es lo que se requiere de todos nosotros”.

Bayık analizó que “la guerra en el Kurdistán no es una guerra ordinaria. El Estado fascista y genocida de Turquía dice abiertamente que quiere destruir al pueblo kurdo. No dice que su enemigo sea sólo el PKK y Bakur. En este sentido, consideramos la guerra actual como una guerra contra la nación kurda”.

“Por lo tanto, el pueblo kurdo debe ocupar un lugar en las filas de la resistencia tanto en las cuatro partes del Kurdistán como en el exilio –señaló-. De esta manera, podremos cambiar el rumbo hacia la lucha de liberación nacional. La política contra el pueblo kurdo se caracteriza por sus cálculos genocidas. Por lo tanto, la resistencia guerrillera contra ella es una lucha para proteger la existencia y la vida del pueblo kurdo. Esta debe ser la autoconcepción de todos los kurdos, socialistas, demócratas y luchadores por la libertad. Sólo juntos podremos conseguir defender el Kurdistán y sus logros”.

A este análisis, agregó: “Los que eluden la resistencia y siguen esta fase sólo como espectadores son más que negligentes y dejan que el pueblo kurdo sufra un grave retroceso. Los ataques del enemigo son asunto de todos nosotros. Esto debería estar claro para todos”.

Bayık indicó que “las mujeres y los jóvenes, en particular, no deben detener su resistencia contra los invasores turcos, y nunca olvidar a los que perdieron la vida en esta lucha. No olvidarlos significa realizar sus ideales. Cada mártir es un motivo para organizarnos y luchar. El pueblo kurdo sólo necesita éxito. Sólo el éxito salvará al pueblo kurdo de la aniquilación y le permitirá vivir libremente”.

FUENTE: ANF / Edición: Kurdistán América Latina

<!–

–>