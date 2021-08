Con algún retraso, publicamos sendas cartas de compañeros que han sido clasificados, por fin, en segundo grado después de años de aislamiento. Una es de Xavier Corporales y contesta a los comunicados en que Toni Chavero se desmarcaba de la propuesta de lucha colectiva para continuarla por su cuenta, según decía. La segunda,, es de Toni Chavero y, precisamente, habla de cómo se ven las cosas desde segundo grado, donde, por ejemplo, el abandono médico-sanitario es el mismo que en primero, a pesar de todo el paripé de las supuestas medidas anti-COVID caracterizadas por la misma insuficiencia y negligencia de siempre en lo tocante al campo médico-sanitario y por el exceso de celo cuando se trata de restringir aún más los derechos de presxs y familiares, de controlarles, vacilarles y amargarles la existencia.

Cárcel de Puerto III, 26 de junio de 2021

Comienza el azote sistemático contra el sistema. Aviso a los navegantes de tripulaciones fascistas, chovinistas y arrivistas. Un nuevo clamor popular se alza contra los nuevos vientos causados por los camuflados de extrema derecha en los estamentos oficiales entre ellos la secretaría general penitenciaria. Pero ojo avizor, compañeros, las palabras son frágiles cuando el papel puede ser destruido, pero los hechos bien coordinados atemorizan y perduran en la mente de nuestros opresores.

Yo pienso en lo que dice Chavero y mi decisión es la siguiente. Como dice en su comunicado que él ha perdido su confianza en él mismo, ¿cómo va a dar confianza a los compñeros de lucha? Está cansado de luchar, ¿quién le ha dicho a él que esto iba a ser de un día para otro? Pues va a ser que no, esto tarda años, como los que han pasado para que suelten a la la peña de los búnkers. Por eso, si no se seinte fuerte, lo mejor es que se retire y deje de quejarse, porque hay gente que está dispuesta a hacer lo mismo que hacía. Por eso pienso, es una opinión mía, que por qué no se lo pensó antes y no ahora que la SGIP está dando algo a chavales que hemos estado chapados años y años Por ejemplo, en mi caso, a mí se me dio el 100.2 en noviembre de 2020 y hoy estoy en segundo grado. Pero eso no quiere decir que deje la lucha, porque yo me acuerdo de mis compañeros, camaradas que hemos estado en la lucha día a día, como Poblete, Peque, Toni y otros muchos, desde el principio, desde que se hizo la Asociación de Presos en Lucha Activa (ASPRELA), desde el año 2015 hasta el día de hoy, y continúo y hago lo que puedo y no me comprometo a hacer cosas que no puede hacer. Yo sí que estoy a cientos de kilómetros de mi domicilio, pero, como soy hombre de mundo, pues me suda la polla estar aquí o allí. Tú ves a tu familia y yo no, pero comunico con personas muy agradables. Por cierto, un saludo a X.

Si tú, Toni, no te encuentras bien, pues te das de baja y ya está. Por lo menos has estado seis años, y es de reconocer que has hecho muchas cosas muy buenas. Yo te conozco muy bien, de hecho, estamos de causa y has estado en mi casa, comiendo y durmiendo, fugado de la cárcel, y que tú digas eso me cuesta pensarlo y creérmelo. Tú sabes como yo que ahora van a escibir y te van a decir cosas que no quieres oír. Pero esto es así, tú reflexiona y quédate y no vayas a ningún sitio sin tus compañeros de lucha, y eso te lo dice tu compañero Xavi. Un saludo liberterio.

Desde el centro de exterminio de Puerto III envío también un saludo libertario a todos los compañeros en lucha. Todos somos necesarios para todos y todos juntos hacemos fuerza por nuestros derechos como personas, que eso es lo que somos, personas, no números. Espero vuestra contestación.

Anarkía, salud y libertad.

Xavier