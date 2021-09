–

La escalada de la luz en el mercado mayorista no cesa y el Gobierno ultima un paquete de medidas para intentar reducir el impacto de esos altos precios en la factura que pagan los consumidores. El precio medio de la electricidad se situar谩 en los 152 euros por megavatio hora este viernes, un 7,5% m谩s que el jueves, y la ministra de Hacienda y Funci贸n P煤blica, Mar铆a Jes煤s Montero, prometi贸 que el Consejo de Ministros aprobar谩 un “plan de choque” en las pr贸ximas semanas.

Montero hizo estas declaraciones en una entrevista con Servimedia, donde sostuvo que el Ejecutivo no ha “dejado de trabajar desde el primer d铆a” y que es consciente de que son necesarias tanto “medidas urgentes” como “medidas estructurales” para cumplir el compromiso que el pasado domingo hizo p煤blico el presidente S谩nchez: que a finales de 2021 los consumidores hayan pagado por la luz lo mismo que en 2018, ajustando el importe a la inflaci贸n.

En ese sentido, la titular de Hacienda destac贸 que el Gobierno est谩 “analizando y volviendo a revisar todas las medidas que pueden impactar en la factura de los ciudadanos y preparando un plan de choque” que se aprobar谩 en el pr贸ximo Consejo de Ministros con el fin de “abaratar” el recibo, aunque evit贸 concretar: 鈥淭odav铆a no estamos en condiciones de anunciar cu谩les ser谩n las medidas concretas que aprobar谩 el Consejo de Ministros鈥, dijo.

As铆, sostuvo que “a lo largo de los pr贸ximos meses y el pr贸ximo a帽o” es previsible que se produzca una “normalizaci贸n del mercado mayorista”, por lo que no quiso responder a la pregunta de si se prorrogar谩n las bajadas fiscales ya aprobadas 鈥搇a del IVA, del 21 al 10%, y la suspensi贸n del impuesto a la generaci贸n el茅ctrica鈥, que tienen un “importante impacto” en la recaudaci贸n.

Finalmente, y sobre los consumidores vulnerables, subray贸 que el Gobierno tiene la “idea” de aprobar “una prestaci贸n que permita un m铆nimo vital b谩sico para el conjunto de ciudadanos que tengan unos determinados niveles de renta, o una especial vulnerabilidad por la propia composici贸n familiar o por el n煤mero de menores que habite en ese hogar”.

Mientras el Gobierno ultima este paquete de medidas, los precios no dan tregua en el ‘pool’ mayorista. Este viernes, 10 de septiembre, la electricidad costar谩 de media 152,32 euros el megavatio hora (MWh), alcanzando un nuevo m谩ximo al rebasar los 141,71 euros que ha marcado este jueves d铆a 9 de septiembre (un 7,5% m谩s). El coste m谩s caro se soportar谩 de 21:00 a 22.00, cuando el MWh se pagar谩 a 159,31 euros. Estos niveles triplican con creces los precios de hace un a帽o.

En la Moncloa preocupa este asunto. Hasta ahora, el Gobierno ha rebajado varios impuestos que afectan a la factura y est谩 pendiente de que las Cortes tramiten otras dos reformas: el fondo de sostenibilidad del sistema el茅ctrico 鈥搎ue se nutrir谩 con aportaciones de las el茅ctricas y permitir谩 sacar del recibo las primas a las renovables m谩s antiguas鈥 y el recorte a los beneficios extraordinarios que obtienen la nuclear y la hidroel茅ctrica debido a la actual regulaci贸n del mercado.

En el Ejecutivo defienden que esas dos reformas permitir谩n abaratar el recibo en torno a un 15% adicional y recuerdan que la volatilidad de los precios mayoristas afecta fundamentalmente a los consumidores con la tarifa regulada 鈥搎ue es tradicionalmente la m谩s barata鈥 y que no tiene traducci贸n directa en el recibo 鈥搚a que el peso del precio mayorista en la factura es aproximadamente del 24%鈥.

El presidente S谩nchez defendi贸 el pasado domingo, en una entrevista en El Pa铆s, que el consumidor pagar谩 este a帽o lo mismo por la luz que en 2018, y este mi茅rcoles dijo que “pronto” se iban a aprobar nuevas medidas, como finalmente suceder谩 el martes que viene. De acuerdo con los datos analizados por 20Minutos, para lograr la meta marcada por S谩nchez necesitar谩 evitar que los elevados precios de las 煤ltimas semanas 鈥搎ue previsiblemente continuar谩n en el 煤ltimo trimestre鈥 impacten en la factura, que roza ya niveles de hace tres a帽os.

Por su parte, la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, afirm贸 este jueves que “hay consenso en el seno del Gobierno” para seguir adoptando medidas e insisti贸 en su propuesta de “crear una empresa p煤blica de energ铆a” 鈥搎ue la parte socialista del Ejecutivo rechaza鈥, y “prohibir los cortes de suministros b谩sicos” 鈥搎ue figura en el acuerdo de coalici贸n鈥. No obstante, los morados no han participado en el dise帽o de las medidas que se aprobar谩n el martes, lo que ha generado malestar en UP.

