De parte de ANRed May 2, 2023 193 puntos de vista

El comunicador e investigador boliviano Edson Hurtado reedit贸 su libro 鈥淟a Madonna de Sorata鈥 en Argentina, a trav茅s de la editorial 鈥淐oraz贸n de Perrx鈥. All铆 cuenta historias, costumbres e ilustra lugares de Bolivia atravesados por una sociedad machista, transf贸bica, lesbo y homof贸bica. El autor pas贸 por el programa radial 鈥淓st谩s Muteadx鈥 y profundiz贸 acerca de este libro que ser谩 presentado el viernes 28 de abril desde las 20 en La Tribu Mostra (Lambar茅 873, CABA). Por La Retaguardia.



Entrevista y redacci贸n: Juli谩n Bouvier

Edici贸n: Pedro Ram铆rez Otero

Edson Hurtado es comunicador, investigador y documentalista. Naci贸 en 1980 en Vallegrande, un pueblo cercano a Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. La mayor铆a de sus libros son independientes, financiados con sus propios recursos. Escribi贸 biograf铆as, antolog铆as, poes铆a y luego se centr贸 en las investigaciones sobre las diversidades sexuales en su pa铆s. Hizo radio durante quince a帽os y realiz贸 un programa de entrevistas a escritores en la televisi贸n.

Hace un a帽o termin贸 su primer documental y est谩 realizando otro acerca de la Ley de Identidad de G茅nero que fue aprobada en 2016 por la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. El autor se refiri贸 a c贸mo viven las diversidades sexuales en su pa铆s. 鈥淏olivia hoy tiene un andamiaje legal mucho m谩s amigable que antes con las diversidades sexuales. Tenemos una Constituci贸n que penaliza la discriminaci贸n por orientaci贸n sexual e identidad de g茅nero. Tambi茅n reconoce la diversidad de las composiciones familiares. Tenemos espacios en resoluciones ministeriales, en decretos supremos, en ordenanzas municipales. Y luego, la Ley de Identidad de G茅nero, que ha cambiado un poco la vida de las hermanas, los hermanos, les hermanes trans en nuestro pa铆s. Pero esos pasos importantes, se han quedado en el esp铆ritu bonito de la ley y no han trascendido a la sociedad. El pueblo no est谩 todav铆a sensibilizado con estas demandas. Seguimos viendo muchos casos de discriminaci贸n, de violencias, de asesinatos, de expulsi贸n de hogares de mucha gente perteneciente al colectivo. La sociedad est谩 preocupada en muchas otras cosas, pero no en la defensa de los derechos civiles de estas poblaciones vulnerables. Este proceso de cambio, que ha comenzado hace ya muchos a帽os en Bolivia, ha respondido en importante medida a las demandas del colectivo. Todav铆a no hemos logrado el Matrimonio Igualitario, por ejemplo, pero imagino que es parte de un proceso y que hay ciertas cosas que restan avanzar. De todos modos, se ha avanzado mucho en el tema legal. No se ha encontrado todav铆a una manera eficaz de llegar a la gente para que entienda estos temas鈥, dijo.

Hurtado public贸 en 2011 el libro de cr贸nicas 鈥楽er gay en tiempos de Evo鈥 y en 2014 鈥楲a Madonna de Sorata鈥, recientemente reeditado en Argentina por la editorial Coraz贸n de Perrx. El escritor cont贸 c贸mo fue la recepci贸n de estos textos en Bolivia: 鈥淐aus贸 mucho revuelo porque es uno de los primeros libros que se publica abiertamente con estas tem谩ticas. Imagino que hacerlo en tiempos de Hugo Banzer Su谩rez o de Goni S谩nchez de Lozada, dos dictadores que tuvo nuestro pa铆s, hubiera sido m谩s dif铆cil. Creo que se ha entendido que la iniciativa ten铆a que ver con contar historias. Desde el periodismo, desde la investigaci贸n, contar realidades, historias de gente que vive, que sobrevive con toda la discriminaci贸n, el racismo, la pobreza, la segregaci贸n. Entonces, creo que el valor que se le ha dado a estos libros tiene que ver con ese aporte a la visibilizaci贸n del colectivo鈥.

Cosmovisi贸n de las diversidades sexuales

En la solapa del libro hay una palabra que resuena cada vez que hablamos de Bolivia y sus pueblos originarios: cosmovisi贸n. En este caso, viene acompa帽ada de 鈥渄iversidad sexuales鈥. Hurtado explic贸 de qu茅 se trata el concepto de cosmovisi贸n de las diversidades sexuales: 鈥淟os pueblos en Am茅rica Latina tenemos muchas cosas en com煤n, tenemos ra铆ces muy cercanas. La cosmovisi贸n es la manera de ver el universo que tenemos y c贸mo interpretamos o argumentamos sobre la vida, sobre la muerte, sobre las din谩micas sociales. En esta investigaci贸n me interesaba tratar de entender c贸mo estos pueblos originarios entend铆an las diversidades sexuales, c贸mo explicaban la identidad de g茅nero, desde esa posici贸n, con esa herencia ancestral, desde la relaci贸n con la madre tierra, con el pasado. Mi intenci贸n es bucear en esas aguas. Es doloroso, pero siempre gratificante, porque he encontrado historias muy impresionantes, que me han acercado a comprender nuestra realidad. Les adelanto que ninguna de las historias de este libro tiene final feliz. Pero muestra la complicaci贸n de las comunidades originarias en relaci贸n a estas diversidades. Seguimos teniendo sociedades machistas, homof贸bicas, transf贸bicas. Es parecido a lo que pasa en Per煤, en Colombia, en M茅xico, en Centro Am茅rica鈥.

Coraz贸n de Perrx, la editorial independiente que reedit贸 鈥淟a Madonna de Sorata en Argentina鈥, surgi贸 en 2019 en Buenos Aires, de la mano de Mat铆as Borsani y Andrea Del Zorro Bogado. Sus publicaciones abordan tem谩ticas sociales y pol铆ticas y trabajan de manera colectiva con cada autor y autora. Esta es su cuarta publicaci贸n. El pr贸logo del libro fue escrito por Chana Mamani, integrante de Identidad Marr贸n y la contratapa cuenta con unas palabras de la escritora Claudia Pi帽eiro. 鈥淎 Claudia la conoc铆 en Bolivia, en un encuentro de escritores y entablamos una relaci贸n de amistad. Cuando se dio la oportunidad de publicar en Argentina, le ped铆 si me escrib铆a unas palabras y con mucho gusto acept贸, por lo cual estoy muy agradecido. Chana Mamani es allegada a la gente de Coraz贸n de Perrx, pero cuando discutimos con los editores qui茅n deb铆a interpretar esta investigaci贸n, coincidimos en que ten铆a que ser Chana y la gente de Identidad Marr贸n. Porque est谩n poniendo en el tapete discusiones y est谩n provocando un debate sano sobre estas cuestiones que son tan importantes. El pr贸logo intenta entender esta propuesta literaria period铆stica y creemos que lo hace muy bien鈥, dijo el escritor.

La presentaci贸n del libro en Buenos Aires ser谩 este viernes 28 de abril, en La Tribu Mostra (Lambar茅 873, CABA) desde las 20. El panel estar谩 conformado por Chana Mamani, de Identidad Marr贸n; la gente de Coraz贸n de Perrx: y la periodista Estefan铆a Santoro.

Fuente: https://laretaguardia.com.ar/2023/04/la-maddona-de-sorata-cronicas-de-indigenas-lgbtiq-en-bolivia.html