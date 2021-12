Hemos comprobado en numerosas ocasiones c贸mo las capacidades comunicativas adormecen sociedades, cambian reg铆menes, deciden gobiernos o inician guerras. Son un verdadero poder, por eso son acaparadas. A la antigua capa medi谩tica de religi贸n, educaci贸n y espect谩culos se le uni贸 la moderna de prensa y la contempor谩nea de radio, tv. Ahora se le ha ha a帽adido una capa digital con webs, redes sociales, una capa de informaci贸n online en tiempo real, de modo que donde no llegue uno lleguen otros. Desde instituciones a partidos, sindicatos, asociaciones, empresas de todo tipo sufren la dictadura digital. La clave son la saturaci贸n del espacio informativo, control de acceso y control de contenido. Esta dictadura se ejerce de tres modos: promoci贸n, democi贸n y cancelaci贸n. Su fin es mantener la hegemon铆a de los poderes establecidos. Sabemos a d贸nde nos conduce el mantenimiento de estos intereses: a la acumulaci贸n de crisis irresueltas de todo tipo que como no son p煤blicamente visibles, no se abordan. Entre ellas, la peor, la crisis ecol贸gica. Solo cuando la afectaci贸n social es tan grande que no se puede ocultar resurge la voz popular como expresi贸n del simple instinto de supervivencia.