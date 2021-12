–

De parte de La Tarcoteca Contrainfo December 16, 2021 91 puntos de vista

Hemos comprobado en numerosas ocasiones c贸mo las capacidades comunicativas son capaces de adormecer sociedades, cambiar reg铆menes, decidir gobiernos o iniciar guerras. Son un verdadero poder. A la antigua capa medi谩tica de religi贸n, educaci贸n y espect谩culos se le uni贸 la moderna de prensa la contempor谩nea de radio, tv. Ahora se le ha ha a帽adido una capa digital con webs, redes sociales y otra capa de informaci贸n online, de modo que donde no llegue uno llegue otros. Desde instituciones a partidos, sindicatos, asociaciones, empresas de todo tipo sufren la dictadura digital, incluido este modesto blog.

Esta dictadura se ejerce de tres modos: promoci贸n, democi贸n y cancelaci贸n. Su fin es mantener la hegemon铆a de los poderes establecidos.

Sabemos a d贸nde nos conduce el mantenimiento de estos intereses. A la acumulaci贸n de crisis irresueltas de todo tipo que como no son p煤blicamente visibles no se aborda. Entre ellas, la peor, la crisis ecol贸gica. Solo cuando la afectaci贸n social es tan grande que no se puede ocultar resurge la voz popular como expresi贸n del simple instinto de supervivencia.

Salud! PHkl/tctca

__________________

Traducci贸n tarcoteca – Silicon Valley Algorithm Manipulation Is The Only Thing Keeping Mainstream Media Alive 鈥 Caitlin Johnstone 3.5.2021 (versi贸n 铆ntegra)

La aparici贸n de Internet fue recibida con esperanza y entusiasmo por personas que entendieron que los principales medios de comunicaci贸n controlados por plut贸cratas estaban manipulando la opini贸n p煤blica para fabricar el consentimiento de el status quo.La democratizaci贸n del intercambio de informaci贸n iba a dar lugar a una conciencia p煤blica que se emancipa del dominio del control narrativo plutocr谩tico, abriendo as铆 la posibilidad de un cambio revolucionario a los sistemas corruptos de nuestra sociedad.

Pero nunca sucedi贸. El uso de Internet se ha convertido en un lugar com煤n en todo el mundo y la humanidad puede conectarse en red y compartir informaci贸n como nunca antes, sin embargo, permanecemos firmemente bajo el pulgar de las mismas estructuras de poder por las que hemos sido gobernados durante generaciones, tanto pol铆tica como psicol贸gicamente. Incluso las instituciones medi谩ticas dominantes siguen siendo las mismas de alguna manera.

Entonces, 驴Qu茅 sali贸 mal? Ya nadie compra peri贸dicos y las audiencias de televisi贸n y radio est谩n disminuyendo.

驴C贸mo es posible que esas mismas instituciones olig谩rquicas imperialistas sigan controlando la forma en que la mayor铆a de la gente piensa sobre su mundo?