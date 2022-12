El precedente de la consolidaci贸n y musealizaci贸n del castillo medieval ha sido muy positivo, ya que 芦los visitantes que acuden a 茅l, en general, lo han cuidado y lo han respetado禄. Y a quienes ahora se acerquen a Irulegi animados por el hallazgo de la Mano, les pedir铆a que 芦intenten dejar sus veh铆culos en las inmediaciones de Ilundain, donde hay m谩s sitio para poder aparcar sin llegar a colapsar el peque帽o pueblo de Lakidain. Adem谩s, la ascensi贸n desde ese lugar cuenta con un sendero animado por esculturas que han sido talladas en los 谩rboles ca铆dos y ofrece una excursi贸n muy l煤dica y entretenida禄.

En cuanto al cuidado del yacimiento del poblado vasc贸n en s铆, Aiestaran considera que es 芦fundamental entender que no hay que da帽ar los restos arqueol贸gicos y que no hay que hacer remociones ilegales en busca de objetos para colecciones privadas禄. Al respecto, recuerda que 芦el castillo de Irulegi fue un yacimiento muy atacado por detectoristas de metales en las d茅cadas de los 80 y 90, antes de entrar en vigor las leyes actuales de patrimonio禄. Una pr谩ctica muy da帽ina a varios niveles, ya que 芦aparte de que constituye un robo a todos los ciudadanos, desde un punto de vista cient铆fico, constituye una enorme p茅rdida de informaci贸n. En el caso de la Mano, ha sido clave el encontrarla en su contexto arqueol贸gico y haberla registrado adecuadamente. Si la tuvi茅ramos, pero no supi茅ramos de d贸nde procede, no podr铆amos interpretarla禄.