En b煤squeda de una forma imaginativa de destruir lo existente

Ideas nacidas de los hechos, palabras acompa帽adas por la acci贸n que conlleva la marca de la vida. Hemos dejado incapacitado a Roberto Adinolfi, uno de tantos farsantes del 谩tomo, de alma c谩ndida y conciencia tranquila. Roberto Adinolfi, ingeniero nuclear, administrador a cargo de Ansaldo Nuclear; conduce el Consorcio Ansaldo Fiat como director t茅cnico, empresa creada para el dise帽o de las plantas italianas de Montalto di Castro y Trino Vercellese; en el pasado colabor贸 en la renovaci贸n de Superf茅nix y en la construcci贸n de la planta de Cernavoda en Rumania. Antes que la tecnolog铆a nuclear cayera en desgracia, fue de los principales responsables, junto a Scajola, de su retorno a Italia. Miembro de Unicem [Comisi贸n de Regulaci贸n Nuclear] y vicepresidente de la Sociedad Nuclear Italiana. Forma parte de la junta administrativa de la Plataforma Tecnol贸gica Europea de Energ铆a Nuclear Sostenible.

A pesar que nos desagrada la ret贸rica de la violencia, tomamos con gusto las armas y con placer llenamos los cargadores. Empu帽ar un rev贸lver, elegir y seguir al objetivo, coordinar la mente y el tacto fueron pasos necesarios. La consecuencia l贸gica del ideal de justicia implica riesgos, pero al mismo tiempo, confluyen sensaciones placenteras. Un peque帽o fragmento de justicia; el plomo en la pierna es recuerdo imborrable para un gris asesino. El objetivo fue un cient铆fico deslucido, un tecn贸crata (tristemente palabra de moda) que detr谩s de una neutralidad ficticia esconde el largo brazo del capital. Un directivo poco propenso a apariciones p煤blicas, aunque responsable del dise帽o y operaci贸n de instalaciones nucleares que han causado y siguen causando muertes por todo el mundo. No solo ha proyectado la creaci贸n de mort铆feras industrias, sino que ha urdido complicidades de la empresa Ansaldo con los poderes; cient铆ficos, pol铆ticos y econ贸micos.

En el siglo pasado, 鈥嬧媗a ciencia prometi贸 una 茅poca dorada, pero hoy en d铆a nos lleva a la destrucci贸n y a la esclavitud totales. El binomio ciencia-tecnolog铆a nunca ha estado al servicio de la humanidad, en su sentido m谩s profundo muestra una imperiosa necesidad por eliminar lo que es irracional, por deshumanizar, aniquilar y destruir a la humanidad. El capitalismo, con ayuda de la ciencia, tiende a anular los conflictos, hoy el individuo es libre de reafirmar su subjetividad a trav茅s del consumo y la producci贸n de mercanc铆as. La m谩quina ordena, el ser humano cumple. El capital ordena, el cliente consume. La ciencia ordena, la tecnolog铆a mata. Estado y ciencia, capitalismo y tecnolog铆a son una sola cosa, un solo Moloch.

Acuerdos de colaboraci贸n cada vez m谩s estrechos entre Estados, capitalismo trasnacional, ciencia sin escr煤pulos y tecnolog铆a criminal est谩n acabando con el planeta. En el norte, a pocos kil贸metros, en Francia, Suiza, Rumania, las centrales nucleares son innumerables. En la Uni贸n Europea hay ciento noventa y siete, doce dentro de las fronteras italianas. Adinolfi sabe bien que es solo cuesti贸n de tiempo antes que un Fukushima europeo siembre la muerte en nuestro continente. Estamos seguros, ingeniero, que aunque sea por solo un segundo, te has sentido responsable por la espada de Damocles que pende sobre nuestras cabezas. Tenemos malas noticias para ti: por cada acci贸n existe una reacci贸n igual y opuesta, y tu cuerpo lo demuestra. Con nuestro accionar, te devolvemos una 铆nfima parte del sufrimiento que t煤, hombre de ciencia, has vertido sobre el mundo.

Roberto Adinolfi, l铆der de Ansaldo Nuclear, tent谩culo de Finmeccanica, pulpo artificial monstruoso. Sus tent谩culos est谩n en todas partes, estrangulando, asesinando y oprimiendo. Finmeccanica quiere decir Ansaldo Energ铆a con sus tumbas nucleares. Finmeccanica significa Ansaldo Breda, con sus trenes de alta velocidad que devastan la Tierra. Finmeccanica significa Selex Sistemi Integrati, Dirstechinical Service Inc. Elsag Datamat equipando a la polic铆a racista estadounidense para el control de la frontera con M茅xico, con su delirante dise帽o de muros electr贸nicos contra migrantes en Libia, y el suministro de tecnolog铆a sofisticada para carabineros de Chile. Finmeccanica Alenia significa Avio Alenia, Selex Galileo con sus bombarderos F35 de combate, y los terribles aviones no tripulados. Finmeccanica significa centros policiales en el Salto de Quirra, Cerde帽a. Finmeccanica significa bio y nano tecnolog铆as. Finmeccanica significa muerte y sufrimiento, las nuevas fronteras del capitalismo italiano.

Los seres humanos est谩n hechos de materia y sue帽os. Nuestro sue帽o es una humanidad libre de toda forma de esclavitud, que crezca en armon铆a con la naturaleza. Un sue帽o que hacemos vivir en el instante que luchamos por conseguirlo. Nuestro sue帽o tiene para nosotros un nombre, 鈥渁narqu铆a鈥, y estamos dispuestos a todo para realizarlo. No estamos solos en esta aventura, en todo el mundo una nueva anarqu铆a est谩 floreciendo, opuesta al anarquismo ideol贸gico y falso, anarquismo vac铆o de cualquier aliento de vida, que solo se hace efectivo en la teor铆a, en el asistir a asambleas y manifestaciones, y en la cobard铆a de un ciudadanismo que apesta a muerte. Una nueva anarqu铆a se est谩 levantando entre las ruinas de ese anarquismo, miles de c茅lulas que se comunican entre s铆 a trav茅s de miles de acciones.

Damiano Bolano, Giorgos Nikolopoulos, Panayiotis Argyrou, Gerasimos Tsakalos, Michalis Nikolopoulos, Olga Ikonomidou, Christos Tsakalos, Haris Hatzimichelakis, los miembros encarcelados de la Conspiraci贸n de C茅lulas de Fuego (CCF) FAI son los hermanos y hermanas que dedicaron su determinaci贸n y coraje a la lucha, su coherencia y proyecci贸n nos han hecho fuertes. Camenish, Pombo da Silva, Eat y Billy, Tortuga, Silvia Costa, y tantos otros prisioneros en las c谩rceles de todo el mundo; Rusia, M茅xico, Chile, Indonesia, Suiza, Estados Unidos, fueron quienes nos ense帽aron a no temer a la c谩rcel. De Blasi, Pinones, Di Napoli, Cinieri, Morales, Sole, Baleno y otros tantos asesinados por la represi贸n estatal, nos ense帽aron a no temer a la muerte. Fueron desconocidos hermanos y hermanas de la FAI/FRI italiana, que impulsan el proyecto de la organizaci贸n informal. Con su determinaci贸n, constancia y persistencia, a pesar del pesimismo general, en contra de la cr铆tica malintencionada, contrario a un realismo desesperanzado, contra todo y todos, han logrado mantener viva la llama de la nueva anarqu铆a. Una llama encendida como sol cuando hermanas y hermanos de la CCF han aportado con su coraje-acci贸n-organizaci贸n.

Si fu茅ramos m谩s realistas no hubi茅ramos tomado las armas. Si fu茅ramos m谩s realistas no afrontar铆amos tantos riesgos, vivir铆amos nuestra existencia produciendo y consumiendo, quiz谩 indign谩ndonos. Somos amantes locos de la libertad, nunca renunciaremos a la revoluci贸n ni a la destrucci贸n completa del Estado y su violencia. En nuestra revuelta an谩rquica y nihilista, con la esperanza de un futuro sin fronteras, sin guerras, sin clases sociales, sin econom铆a, sin explotados ni explotadores. La posibilidad de realizar este sue帽o es para nosotros como un rayo de luz en la oscuridad. A pesar de lo tenue de ese rayo, siempre valdr谩 la pena buscarlo, cueste lo que cueste engrandeceremos nuestras vidas.

Ustedes, anarquistas que nos acusan de ser poco realistas, aventureros, suicidas, provocativos y m谩rtires, les decimos que con su lucha 鈥渟ocial鈥, con su ciudadanismo hacen que se fortalezca la democracia. Siempre en la b煤squeda de consenso, sin llegar a cruzar el l铆mite de lo 鈥減osible鈥 y lo 鈥渞acional鈥, la 煤nica br煤jula que orienta su acci贸n es el c贸digo penal. Dispuestos a arriesgarse solo hasta cierto punto, siempre dispuestos a encontrar infinitas justificaciones ideol贸gicas para no aceptar sus propios miedos. Estamos seguros de que alg煤n d铆a tendr谩n la 煤ltima palabra sobre nosotros, como en el pasado la tuvieron sobre otras experiencias de la lucha armada. En algunos a帽os escribir谩n un bello libro sobre esta historia, criticar谩n nuestros errores y deficiencias. Desde las alturas de su 鈥渃oherencia鈥 nada es lo suficientemente revolucionario, pero nadie, ni siquiera ustedes ser谩n capaces de quitarnos el placer de haber realizado y vivido, aqu铆 y ahora, nuestra revoluci贸n.

Al consideramos la vida de la inmensa mayor铆a, nos damos cuenta que los anarquistas no estamos tan lejos de la enajenaci贸n de aquellos que producen, consumen y mueren. Nosotros somos productores y consumidores de cultura radical y m煤sica alternativa, poco a poco, muy lentamente, morimos sin haber tomado las armas ni haber disparado contra el opresor. Toda nuestra tensi贸n revolucionaria se desahoga con los encendidos art铆culos de publicaciones y sitios de internet, tambi茅n con las apasionadas letras de nuestras canciones, o en los espor谩dicos enfrentamientos callejeros, suficiente para acallar la conciencia propia. Claro que hacemos autocr铆tica, no nos sentimos diferentes de los dem谩s anarquistas por empu帽ar una est煤pida pistola, tan solo hemos dado un paso de los muchos que hay que dar para escapar de la enajenaci贸n del 鈥淎hora no es el momento鈥︹ 鈥淟os tiempos no est谩n maduros鈥︹

Vencer el miedo ha sido m谩s sencillo de lo que hubi茅ramos imaginado. Haciendo ahora lo que ayer cre铆amos imposible, es la 煤nica soluci贸n que hemos encontrado para derribar el muro de la opresi贸n cotidiana, de impotencia y de resignaci贸n que, hasta ahora, hemos visto es la salida de un anarquismo insurreccionalista de fachada, que por falta de coraje legitima al Poder. Se podr铆a buscar 鈥渃onsenso鈥 golpeando ah铆 donde hay malestar social, por ejemplo, contra alg煤n funcionario de Equitalia [oficina de recaudaci贸n de impuestos], aunque con esa acci贸n no se busque tal 鈥渃onsenso鈥. Lo que ahora buscamos es complicidad. Hace poco, una c茅lula de la FAI/FRI hiri贸 de gravedad a un bur贸crata de Equitalia, acci贸n que ha tenido una amplia aceptaci贸n, algo que los denominados anarquistas 鈥渟ociales鈥 han intentado obtener en numerosas ocasiones, pero sin mucho 茅xito. Los hermanos y hermanas del 鈥淣ucleo por la libertad de Eat y Billy鈥 han demostrado con su accionar que la coherencia da resultados, y que no es necesario limitarse a acciones que buscan obtener 鈥渃onsenso.鈥 Estos compa帽eros han acabado con la maldici贸n que durante mucho tiempo cargaron en sus espaldas los anarquistas, aquella que mal interpretaba la b煤squeda de consenso social, atando de manos a quienes son conscientes de la urgencia de accionar, aqu铆 y ahora.

En estos tiempos existe la certeza de que el Estado-Capital se hunde, por eso no puede ser abolida la idea de libertad. La idea de lucha social con la cual nos identificamos, y con la que deseamos activar, es la del pueblo armado contra cualquier Estado, cualquier pol铆tico, y cualquier opresi贸n econ贸mica. Nosotros no nos reconocemos con la ciudadan铆a indignada por el mal funcionamiento del sistema, del que quieren seguir siendo parte. Intercambiar rabia e indignaci贸n en lugar de un proceso de rebeli贸n contra lo establecido es una peligrosa se帽al de miop铆a revolucionaria. Vincularse con compa帽eros (incluso si son honestos) que laboran en el campo de la democracia disidente con grupos que presionan a pol铆ticos y empresarios, donde la generosidad se transforma en asistencialismo, es contribuir a que la conflictividad sea tornada espect谩culo por los medios de comunicaci贸n. Solo radicalizando el conflicto nos orientaremos hacia caminos de libertad individual y social. Identificar el objetivo, 鈥済olpear donde m谩s duele鈥, saber reconocer al enemigo aunque aparente ser cordero. Hacer trabajo que permita transitar del arma de la cr铆tica a la cr铆tica armada. No hay ret贸rica ni espect谩culo cuando una acci贸n propicia la coincidencia entre instrumentos y objetivos.

Con esta acci贸n nace el 鈥淣煤cleo Olga.鈥 Nos adherimos con entusiasmo a la FAI/FRI, uni茅ndonos a tantos otros grupos de la nueva internacional anarquista por todo el mundo; M茅xico, Chile, Per煤, Argentina, Indonesia, Rusia, Inglaterra, Italia, Espa帽a, Grecia 鈥 Operaci贸n proyectada y realizado por anarquistas sin experiencia militante ni especializaci贸n, sencillamente anarquistas. Con esta primera acci贸n, deseamos definitivamente trazar una l铆nea entre nosotros y el anarquismo que se conforma tan solo con palabrer铆as y se hunde en el gregarismo.

Hemos tomado el nombre de una hermana nuestra de la CCF, Olga Ikonomidou, debido a su coherencia y fuerza como parte de la 鈥淐茅lula de integrantes encarcelados de la CCF鈥, instalada en el coraz贸n de la FAI/FRI. En nuestra pr贸xima acci贸n, usaremos el nombre de otro hermano griego, una acci贸n para cada uno de ellos. Con Adinolfi herido, proponemos una campa帽a de lucha contra Finmeccanica, el pulpo asesino. Hoy Ansaldo Nuclear, ma帽ana otro de sus tent谩culos. Invitamos a todos los grupos e individualidades de la FAI a atacar esa monstruosidad con todos los medios necesarios.

隆Larga vida a la Conspiraci贸n de C茅lulas de Fuego!

隆Larga vida a la FAI/FRI!

隆Viva La Anarqu铆a!

N煤cleo Olga FAI/FRI

Mayo 2012