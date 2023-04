–

De parte de Grup Antimilitarista Tortuga April 20, 2023 192 puntos de vista

La OTAN instruye a sus trabajadores para que repitan las palabras 鈥減az鈥 y 鈥渓ibertad鈥, controla los mensajes de los medios y dedica muchos esfuerzos a justificar que sus operaciones militares son imprescindibles como garantes de la seguridad mundial.

脫scar F. Civieta

La narrativa (o el relato, como dicen ahora) importa, y mucho, en la OTAN. Desde la Organizaci贸n del Tratado del Atl谩ntico Norte venden una imagen alejada de las armas y manejan con meticulosidad el mensaje que llega a la ciudadan铆a: sus acciones militares est谩n constre帽idas por los dem谩s y son inexcusables movimientos para defender la paz.

En varios documentos e informes instruyen a sus trabajadores sobre c贸mo deben hablar de la OTAN. El lavado de cara se completa gracias a la cantidad de negocios millonarios que hace con empresas de todo el mundo. Todo un engranaje perfectamente alineado para inocular en el pueblo la creencia de que la OTAN es un imprescindible garante de la libertad.

驴Qu茅 piensa la gente de la OTAN?

Dec铆a Macron antes de que Rusia invadiera Ucrania que la OTAN estaba en muerte cerebral. Meses despu茅s, se amplifica el mensaje de que est谩 m谩s viva que nunca y, a pesar de las amenazas de Putin, pa铆ses que anta帽o no ansiaron su ingreso tratan de acelerar los tr谩mites para formar parte de la organizaci贸n.

Quiz谩 esto haga mejorar la percepci贸n que tienen los hombres y mujeres en los territorios miembros, que ya era favorable 鈥搒eg煤n la propia OTAN鈥 en los a帽os precedentes.

Seg煤n el Informe Anual de la OTAN de 2021, el 62% de la ciudadan铆a votar铆a a favor de que su pa铆s siguiera dentro de la organizaci贸n, un 11% apoyar铆a la salida y el resto no tiene una opini贸n al respecto. Son porcentajes id茅nticos a los de 2020 y ligeramente peores que en 2019, cuando apoyaban la permanencia el 64% de las personas encuestadas..

Por a帽adidura, el 53% de los aliados considera que la pertenencia a la OTAN reduce la posibilidad de un ataque por parte de una naci贸n extranjera y solo el 14% est谩 en desacuerdo con esta afirmaci贸n.

驴C贸mo se 鈥榲ende鈥 la OTAN?

El informe destaca que, en 2021, la OTAN apoy贸 y financi贸 481 proyectos p煤blicos de diplomacia, que fueron seguidos por m谩s de 5,5 millones de personas en 48 pa铆ses. En su estrategia, la OTAN tambi茅n se adapta a los nuevos tiempos, y, por ejemplo, sus seguidores en LinkedIn han crecido un 21%; en YouTube, un 16%; un 15% en Instagram; y un 1% en Twitter. El objetivo es llegar a los estratos m谩s j贸venes de la sociedad, y parece que lo logran: el 69% de sus seguidores en Instagram, el 6% de los de YouTube y el 54% de los de Facebook son menores de 35 a帽os.

Parad贸jicamente, la organizaci贸n tambi茅n resalta el crecimiento de sus redes sociales en Rusia, gracias, sostiene, 鈥渁 una renovaci贸n del lenguaje鈥.

Coadyuvan a esta mejor铆a de la impresi贸n ciudadana los m煤ltiples eventos que programan a lo largo de todo el a帽o. El informe destaca el primer hackat贸n de pol铆ticas de la OTAN (donde diversos universitarios lanzaron ideas para la OTAN 2030), los Di谩logos OTAN-Sector Privado (seis reuniones virtuales con 鈥渕谩s de 100 l铆deres del sector privado鈥), la posibilidad de seguir a trav茅s de las distintas plataformas el Ejercicio Steadfast Defender (se pudo ver en directo mientras se desarrollaba en Bulgaria, Hungr铆a, Portugal y Ruman脥a) y la Cumbre de Bruselas.

Sumado a lo anterior, N茅stor Prieto, polit贸logo y coordinador de Descifrando la Guerra, explica que, adem谩s de con think tanks, medios o gobiernos, tambi茅n tiene convenios de colaboraci贸n con universidades. Sucede en Espa帽a, por ejemplo, donde los centros universitarios 鈥渢ienen programas de becas, concursos o c谩tedras financiados por la OTAN鈥.

Para Juan Carlos Rois, veterano antimilitarista y colaborador de organizaciones como Grup Antimilitarista Tortuga, Alternativas Noviolentas o En Pie de Paz, la pol铆tica de comunicaci贸n de la OTAN consiste en 鈥渧ender que lo que hacen es traer la paz al mundo鈥. 鈥淟a gente est谩 desinformada y los medios de comunicaci贸n ofrecen la versi贸n enlatada que da la propia organizaci贸n. La sociedad cree en lo que dicen en televisi贸n los periodistas acr铆ticos鈥, sostiene.

En la Gu铆a de la Marca OTAN realizan esta esclarecedora afirmaci贸n: 鈥淪i no contamos nuestra propia historia, otros la contar谩n por nosotros鈥. Y en el informe se refieren, sin ambages, a lo que denominan como 鈥減rotecci贸n de los ciudadanos contra la informaci贸n hostil鈥. Reconocen que han construido una resistencia social contra la desinformaci贸n, 鈥渋ncluso a trav茅s de un programa de subvenciones que invita a organizaciones no gubernamentales, think tanks y universidades para que presenten proyectos innovadores destinados a aumentar esa resistencia鈥.

A veces, subrayan, la OTAN 鈥渄irectamente desacredita y expone la desinformaci贸n鈥. Es el caso, por ejemplo, de NATO-Russia, donde 鈥渃ontrarrestan el agresivo y continuo uso de la desinformaci贸n por parte de Rusia, acusando falsamente a la OTAN de una serie de amenazas y acciones hostiles鈥.

La marca OTAN: paz, democracia y libertad

鈥淪i trabajas para la OTAN, esta gu铆a es para ti. Porque sois de la OTAN. Cada vez que hablas, escribes o tuiteas, o incluso cuando eliges no decir nada, est谩s ayudando a construir nuestra marca. Y s铆, la OTAN, como la UE o la ONU, es una marca. No vendemos cosas, pero brindamos un servicio importante a los ciudadanos de nuestras naciones: salvaguardamos la paz, la libertad y la seguridad鈥, dice la Gu铆a de la Marca OTAN.

Desde la organizaci贸n animan a la gente a huir de la racionalidad: el psic贸logo Daniel Kanheman, anotan, 鈥渄emostr贸 que el 95% de las decisiones que tomamos est谩n guiadas por la intuici贸n y el instinto y no por el pensamiento racional. Si queremos que nuestra comunicaci贸n sea efectiva, tenemos que llegar a ese lado emocional e instintivo鈥.

Estructuran la instrucci贸n en lo que denominan como 鈥渃ap铆tulos de marca鈥. Son tres en total y en cada uno de ellos destacan unas palabras clave.

El primero se refiere a la pol铆tica y en 茅l comienzan afirmando que 鈥渓a OTAN ha asegurado la paz y la libertad de sus miembros desde 1949鈥. Los t茅rminos a tener en cuenta son: paz, democracia, libertad individual, estado de derecho, cooperaci贸n y determinaci贸n.

Entre las iniciativas contempladas dentro de este apartado est谩n la toma de decisiones por consenso o la promoci贸n del papel de la mujer en la paz y la seguridad.

Los militares son los protagonistas del segundo cap铆tulo. De nuevo una rimbombante afirmaci贸n en el inicio: 鈥淟a OTAN te protege las 24 horas del d铆a, los 7 d铆as de la semana, los 365 d铆as del a帽o鈥.

Resulta imposible obviar t茅rminos b茅licos en esta secci贸n, pero se las arreglan para que la palabra 鈥済uerra鈥 no aparezca. 芦Al combinar el poder铆o militar de todos los aliados de la OTAN, creamos una formidable fuerza de combate. Estamos listos para proteger a todos de cualquier amenaza鈥, sostienen.

Las palabras clave son defensa, disuasi贸n, fuerza, seguridad, protecci贸n y compromiso.

Por 煤ltimo, la gu铆a de la Marca OTAN habla de cambio: refiri茅ndose a la 鈥渃onstante amenaza del terrorismo, los ataques cibern茅ticos y la guerra h铆brida鈥.

Inciden en que hay que recordar t茅rminos como futuro, adaptar, innovador, 谩gil, entrenar o invertir. Y entre las iniciativas: adaptaci贸n militar, ciberdefensa, contraterrorismo y, por supuesto, ciencia de la paz y la seguridad.

En la gu铆a tambi茅n dan instrucciones relacionadas con las im谩genes. Obviamente, nada de fotograf铆as b茅licas: hay que usar im谩genes, explican, que muestren su diversidad (hombres, mujeres, j贸venes y mayores de todos los or铆genes): 鈥淨ue ense帽en a las sociedades con las que trabajamos, que cuenten historias y emoci贸n鈥.

Incluso advierten de que hay que 鈥渆vitar im谩genes que muestren a representantes de la OTAN de espaldas鈥 y que tienen que intentar incluir siempre el logotipo de la organizaci贸n.

Los negocios la OTAN

Otra de las armas utilizadas para obtener un pl谩cet generalizado son los millonarios contratos que firma con empresas de todo el mundo. El informe Oportunidades de negocio en el 谩mbito de la OTAN, publicado en 2020 por ICEX Espa帽a Exportaci贸n e Inversiones (la entidad p煤blica empresarial de 谩mbito nacional que tiene como misi贸n promover la internacionalizaci贸n de las empresas espa帽olas y la promoci贸n de la inversi贸n extranjera), explica c贸mo funcionan estos negocios.

Describen a la organizaci贸n como 鈥渦n mercado por explotar para el conjunto de las empresas espa帽olas鈥: las instituciones de la OTAN en Bruselas y Luxemburgo, apuntan, generan anualmente un volumen de negocio de entre 2.000 y 4.000 millones de euros.

En 2018, concretan, Espa帽a fue adjudicataria tan solo del 1,6% del volumen total de contratos (40 millones de euros), contrastando con otros pa铆ses de la Alianza como Francia (12%), Alemania (16%) o Estados Unidos (18%).

Las dos agencias principales de contrataci贸n son la NATO Support and Procurement Agency (NSPA) y la NATO Communications and Information Agency (NCIA). La primera se dedica a cubrir las necesidades operativas y de mantenimiento de las operaciones y misiones; y la segunda invierte en infraestructuras tecnol贸gicas.

驴Quieres patrocinar a la OTAN?

Aparte de lo anterior, existe un Programa de Subvenciones de copatrocinio de la Divisi贸n de Diplomacia P煤blica de la OTAN.

Con 茅l, la organizaci贸n promueve el copatrocinio de conferencias, seminarios, talleres, eventos p煤blicos y otras actividades relevantes de diplomacia p煤blica, como proyectos digitales, multimedia o en l铆nea, sobre temas relacionados con la paz y la seguridad.

Todo el que est茅 interesado en colaborar con la OTAN, detallan, tienen a su disposici贸n subvenciones, cuyos destinatarios suelen ser 鈥渙rganizaciones no gubernamentales, universidades, grupos de expertos y otras organizaciones de la sociedad civil鈥.

La 煤ltima convocatoria, cuyo plazo para enviar solicitudes finaliz贸 el 10 de mayo de 2022, incid铆a, de nuevo, en la desinformaci贸n. Su nombre era: Aumento de la resistencia social: formas innovadoras de contrarrestar la desinformaci贸n y las actividades de informaci贸n hostil.

Fuente: https://www.lamarea.com/2022/06/24/…