October 9, 2021

La Marcha a Glasgow, que sali贸 desde la Plaza Arriaga de Bilbo el pasado 28 de septiembre y recorrer谩 29 etapas cubriendo una media de 30 kil贸metros diarios, ha completado con su llegada a Princethorpe los 200 primeros kil贸metros de la ruta a pie que recorrer谩n hasta llegar a Glasgow, coincidiendo con la COP 26 que este a帽o se celebra en la ciudad escocesa.

Est谩n participando en recepciones y en actos reivindicativos con alcaldes y grupos locales defensores del clima. Su objetivo es llevar a la COP26 la voz de muchos ciudadanos y ciudadanas europeas preocupadas por la falta de compromiso clim谩tico de los gobiernos. Ciudadanas y ciudadanos conscientes de que 鈥渆l cambio clim谩tico es generalizado, r谩pido y se est谩 intensificando鈥, seg煤n el 煤ltimo informe del IPCC. Informe en el que 11.000 cient铆ficos y cient铆ficas advierten que, a menos que se decidan reducciones r谩pidas y ambiciosas de CO2, el mundo se enfrentar谩 a un 鈥渟ufrimiento indecible鈥. El lema de los marchistas es 鈥淪i nosotros podemos鈥 los gobiernos pueden鈥.

La ruta ha sido dise帽ada muy cuidadosamente para visibilizar el proyecto y atravesar las ciudades de Oxford, Sheffield, Leeds, Newcastle, Edimburgo, etc. Han contactado a abundantes grupos ecologistas locales de Extinction Rebellion, pero tambi茅n de Friends of the Earth o Greenpeace. Les han garantizado alojamiento en la mayor parte de las etapas gracias a su solidaridad.

El dos de octubre, en Portsmouth, bajo la estatua de Dickens, dieron sus primeros pasos hasta el puerto de Southampton situado a 33 kil贸metros de distancia. Grandes aguaceros a lo largo del d铆a complicaron el trayecto. Activistas aut贸ctonos se van uniendo por etapas al equipo de los diez marchistas fijos, haciendo de gu铆as durante los desplazamientos.

Decenas de activistas y una 鈥渟amba band鈥 les despidieron en Southampton, tras visitar la placa que conmemora la llegada del barco Habana. En 1937 embarcaron en Bilbo 4.000 ni帽os y ni帽as refugiadas huyendo del bombardeo que sufri贸 Guernica. La madre del marchista Luis Alejos fue una de las ni帽as embarcadas en el Habana. Tres familiares suyos m谩s descansan en fosas de Euskal Herria. Se notaba la emoci贸n.

Tras una caminata de seis horas con algunos parajes preciosos entraron en la monumental Winchester, una pr贸spera ciudad aquejada de los males de la abundancia: tiene una de las tasas m谩s altas de contaminaci贸n atmosf茅rica de Inglaterra. Una de las causas de este fen贸meno es el modelo urban铆stico extens铆simo, en mancha de aceite, que provoca excesivos desplazamientos en coche, incrementando el consumo de combustible, que a causa del Brexit escasea. Este hecho tambi茅n los oblig贸 a invertir horas en buscar gasolina.

Los 鈥淩ed Rebels鈥, un grupo art铆stico internacional dedicado a dar atenci贸n a la crisis ambiental global, los acompa帽aron hasta una multitud con Vivian Achwal, alcaldesa de Winchester, independiente, de centro izquierda y con claras proyecciones ecologistas. Las 40.000 personas que viven en Winchester comparten, en gran medida, la inquietud por la Crisis Clim谩tica. La alcaldesa cuenta con el apoyo de la coalici贸n de entidades involucradas en la acci贸n contra el Cambio clim谩tico. El Partido Liberal Democr谩tico es mayoritario en la regi贸n, aunque los pueblos circundantes tienen un perfil m谩s conservador.

La marcha reinicia el camino frente al ayuntamiento de Winchester y activistas locales les sirven de gu铆as para llegar caminando hasta Andover, donde se alcanzaron los 100 primeros kil贸metros de este recorrido. La marcha enton贸 c谩nticos en favor de la naturaleza en castellano y los activistas locales respondieron con otros en ingl茅s.

Tras abandonar el sur de Inglaterra el grupo de marchistas se adentran en las 鈥淢idlands鈥 alcanzando el hito de los 200km de la ruta hasta Glasgow. De todos los recibimientos que han protagonizado durante esta semana el m谩s pintoresco es el que les ofreci贸 en Abington el 鈥淭own Crier鈥 (pregonero o alguacil tradicional). A viva voz y embutido en su saya verde, sombrero de ala vuelta y haciendo sonar su elocuente campana informa a la ciudad de la llegada del grupo espa帽ol con destino a Glasgow.

Oxford, la monumental ciudad universitaria, reuni贸 a lo m谩s granado del activismo clim谩tico de la zona. Tras escoltarles a trav茅s de la ciudad, m谩s de un centenar de activistas compartieron mesa y tertulia con los y las integrantes de la marcha.

En su final, la marcha confluir谩 en Edimburgo con 鈥Camino to COP26鈥, proyecto af铆n tambi茅n de caminantes organizado por Extinction Rebellion. Se espera que miles de personas acompa帽en a ambos grupos en su entrada a Glasgow.

