Resulta interesante que la gente haya contrastado las imágenes de las colas de la gasolina británica este fin de semana con las colas de la gasolina que se formaron en 1973 como resultado del embargo de petróleo de la OPEP. No en vano, una comparación más acertada es con las protestas por el combustible en septiembre de 2000. Es decir, la «escasez» de este fin de semana es en gran medida el producto de una multinacional petrolera que lanza una campaña mediática para evitar tener que mejorar el salario y las condiciones de sus conductores. Por la experiencia pasada -incluida su prisa por conseguir papel higiénico el pasado mes de marzo- no había que ser un genio para darse cuenta de que publicitar una falsa escasez de combustible provocaría una carrera en las gasolineras del país. Al fin y al cabo, son como los bancos: si todos acudimos al mismo tiempo, se rompen. Y así, en cuestión de horas, la escasez de combustible se convirtió en una profecía autocumplida, ayudada por los ministros que tomaron las ondas para instar a la gente a no entrar en pánico.

En todo caso, hoy dependemos aún más de las entregas «justo a tiempo» que hace 21 años. Y entonces sólo hacía falta la pérdida del 15% de las entregas para llevarnos al borde de un colapso en cascada. Esto se debe a que la economía real falla de la misma manera que Liebig argumentó que los cultivos fallan. La ausencia de un componente es suficiente para provocar un fracaso total. Así, por ejemplo, en septiembre de 2000 varios hospitales ingleses dejaron de atender a la gente por la escasez de Sucher. Los quirófanos estaban listos para funcionar. Los cirujanos estaban en su sitio. Los pacientes estaban listos para ser anestesiados. Pero sin los medios para suturarlos, todo el proceso tuvo que quedar en suspenso. En toda la economía, los sistemas empezaron a fallar de la misma manera, lo que hizo temer que infraestructuras críticas como la red eléctrica o el sistema de agua y alcantarillado pudieran fallar.

La escasez de 1973 fue un asunto diferente porque no había nada internamente artificial en ella. Aunque en parte fue una reacción a la intervención occidental en la guerra árabe-israelí (lo que explica el momento pero no la razón subyacente), las sanciones de la OPEP fueron en gran medida una respuesta al pico de producción de petróleo de Estados Unidos tres años antes. Antes de ese momento, la Comisión de Ferrocarriles de Texas había ejercido el control sobre los precios mundiales del petróleo aumentando o disminuyendo la producción. Sin embargo, una vez superado el pico, ya no podían aumentar la producción para mantener los precios bajos. Esto convenía tanto a los estados petroleros de Oriente Medio como a las multinacionales del petróleo, que ahora podían forzar los precios al alza. Y las exigencias se vieron forzadas por la imposición de un embargo a las economías que dependían del petróleo para su existencia.

A nivel interno, países como el Reino Unido tuvieron su primera experiencia de lo que sería un mundo afectado por la disminución de la producción de petróleo. Y no fue sólo el racionamiento inmediato de combustible y los problemas de circulación de mercancías. El aumento del precio del petróleo alimentó la estanflación de la época al hacer subir el precio de todo lo que se fabricaba, utilizaba o transportaba con petróleo, al tiempo que reducía la rentabilidad de todos los sectores de la economía.

No es casualidad que a mediados de la década de 1970 aumentara el interés por las cuestiones medioambientales y por las posibles alternativas a los combustibles fósiles en general y al petróleo en particular. Aunque una teoría de la conspiración, muy común en aquella época, puede habernos adormecido con una falsa sensación de seguridad: se trataba de que las grandes petroleras habían comprado las patentes de una serie de tecnologías energéticas que no necesitaban petróleo, y que éstas se desarrollarían una vez que el mundo se enfrentara a un pico de producción. Resultó que lo mejor que podían ofrecer eran turbinas eólicas y paneles solares totalmente inadecuados que requieren combustibles fósiles en cada etapa de su fabricación, transporte, despliegue y mantenimiento.

Sin embargo, el aumento del precio del petróleo hizo que los yacimientos al norte de Alaska, en el Mar del Norte y en el Golfo de México, que antes eran demasiado caros, se pusieran en producción. Y fueron éstos (y el blanqueo de dinero basado en ellos) -en lugar de las maniáticas políticas económicas del gobierno de Thatcher- los que finalmente dieron un vuelco a la economía a principios de la década de 1990. A nivel mundial, la expansión de la oferta de divisas basada en la deuda de Clinton -reflejada por Blair en el Reino Unido- ayudó a dar paso a la década de crecimiento insostenible basado en la deuda, que se vino abajo en 2008. Y una vez más, nuestros relatos se equivocan al culpar a los problemas políticos inmediatos en lugar de a los límites de recursos a largo plazo. Para la derecha política, 2008 fue el resultado de gobiernos despilfarradores que pidieron prestado y gastaron más de lo que podían permitirse. Para la izquierda, se debió a que los banqueros codiciosos y las empresas que evaden impuestos hundieron el sistema financiero y luego pidieron limosnas al Estado.

Si bien hay una pizca de verdad en estos mitos, al igual que en la década de 1970, la crisis comenzó con el agotamiento de los recursos. El Reino Unido se vio especialmente afectado porque sus reservas de petróleo y gas del Mar del Norte se habían dilapidado a finales del siglo XX. Tanto la producción de petróleo como la de gas alcanzaron su punto máximo en 1999 y cayeron rápidamente a partir de entonces. En 2005, el Reino Unido se había convertido en un importador neto de petróleo y gas. También en 2005, la producción mundial de petróleo convencional alcanzó su punto máximo, con un impacto similar al experimentado a principios de la década de 1970. El precio de todo lo que dependía del petróleo empezó a subir.

La respuesta correcta a esto debería haber sido no hacer absolutamente nada. Era una ocasión en la que «dejar al libre mercado» habría hecho el menor daño. ¿Por qué? simplemente porque en un choque de oferta, la gente no tiene otra opción que ajustar su gasto en consecuencia. Esto significa que se gasta menos en artículos discrecionales -como artículos eléctricos, coches nuevos, vacaciones en el extranjero o comidas fuera- y más en artículos esenciales -como alimentos, vivienda, servicios públicos y ropa-. El descenso resultante en los sectores discrecionales de la economía dará lugar a la quiebra de los menos eficientes, lo que a su vez provocará un descenso de la demanda de petróleo. En última instancia, el precio del petróleo tendrá que establecerse a un precio que la economía pueda permitirse.

Esto es especialmente importante de entender cuando se trata de una economía sobrecargada de deuda. En 2005, la inmensa mayoría de los economistas, asesores gubernamentales y ministros trabajaban con una comprensión totalmente errónea del funcionamiento del sistema bancario. Creyeron en modelos que suponían que los bancos eran lo mismo que las cooperativas de crédito: dependían de los ahorradores para proporcionar el dinero prestado a los prestatarios y obtenían un pequeño beneficio con los tipos de interés marginales. En realidad, los bancos tenían licencia para crear una forma de moneda llamada «crédito bancario», que son todos los dígitos que aparecen en su extracto bancario. En 2005, el crédito bancario representaba más del 90% del dinero en circulación. Y cada céntimo y cada centavo de él había sido impulsado cuando los bancos emitieron nuevos préstamos.

Todo el sistema bancario era – y sigue siendo – una versión compleja de un esquema Ponzi; porque para devolver los intereses de la moneda que ya está en circulación, no tenemos más remedio que seguir pidiendo prestado. De hecho, como el interés compuesto crece exponencialmente, no tenemos más remedio que pedir prestado exponencialmente si queremos evitar un colapso del sistema bancario y financiero mundial. Pero hay límites en la medida en que los bancos pueden seguir prestando. Y podría decirse que alcanzamos esos límites a principios de la década de 2000, cuando los bancos empezaron a conceder hipotecas a personas que apenas podían pagarlas, los llamados «prestatarios de alto riesgo». Por supuesto, los bancos habían tomado medidas para protegerse de las deudas incobrables. Sin embargo, los impagos en la base de la pirámide harían caer toda la estructura.

Pocas personas han examinado el problema desde la base. Pero imagínese en la posición de un pagador de hipotecas de alto riesgo. El mercado de la vivienda en general ha sido disfuncional durante años. Los alquileres mensuales han subido mucho más que la cuota mensual de una hipoteca. Pero, a pesar de ello, a no ser que puedas hacer un gran depósito -lo que es más o menos imposible debido a los elevados alquileres- no tienes ninguna posibilidad de acceder a la vivienda. Pero a finales de los años 90, la voraz búsqueda de nuevos prestatarios por parte de los bancos llega al punto de que puedes conseguir una hipoteca al 100%. Y si eres cuidadoso, y estás preparado para cambiar de casa con regularidad, puedes utilizar el aumento del precio de cada una de las propiedades contra las que pides un préstamo para construir el depósito de tu próxima casa. Y, con el tiempo, el aumento de los precios de la vivienda le permitirá liquidar su hipoteca por completo. Al menos, ésa era la teoría. Así que se contrata una hipoteca que, siempre que se ahorre y se escatime, se puede pagar prácticamente. Y entonces, en 2005, los precios de toda la economía empiezan a subir con el aumento del precio del petróleo. En 2006, esto empieza a doler porque el coste de tener un trabajo – el funcionamiento del coche, la compra de la comida, la adquisición de ropa de trabajo nueva, etc. – te ha dejado sin gasto discrecional. Aun así, mientras nadie haga nada imbécil, como subir los tipos de interés, las cosas deberían calmarse en el futuro.

Por desgracia, subir los tipos de interés es exactamente lo que recomiendan los libros de texto de economía como remedio universal para la subida de los precios. El hecho de que el aumento de los precios -entonces como ahora- no tiene absolutamente nada que ver con el coste de los préstamos ni siquiera se tiene en cuenta. Y así, los prestatarios de alto riesgo que apenas se mantenían a flote se vieron afectados por el coste adicional del aumento de los pagos de intereses. Y esto fue la gota que colmó el vaso. Los prestatarios empezaron a no pagar y el valor de los títulos de los bancos empezó a caer en picado. Y entonces descubrimos que los bancos habían creado empresas subsidiarias para comprar sus valores dudosos con el fin de mantener el precio. Y así, los bancos dejaron de confiar en los demás y suspendieron todos los préstamos a corto plazo entre ellos: la llamada «crisis crediticia».

La oferta de petróleo y la mala economía, y no (o al menos no principalmente) los banqueros codiciosos o los gobiernos despilfarradores, fue la causa del crack de 2008 y del continuo retroceso de la prosperidad en los estados desarrollados desde entonces. Y si creen que eso es una mala noticia, consideren que la producción mundial de petróleo, incluyendo las fuentes no convencionales -fracking de esquisto y arenas bituminosas- alcanzó su punto máximo en 2018; aunque los efectos completos de esto se ocultaron en cierta medida por la llegada fortuita del SARS-CoV-2.

Para que quede claro, el «pico del petróleo» no se refiere al momento en el que «nos quedamos sin» petróleo. Más bien se refiere a la última vez que la producción de petróleo creció. A partir de ahora, produciremos menos petróleo que el año anterior. Y como el petróleo es un recurso finito, no podemos hacer nada para invertir el proceso. Tampoco es un descubrimiento nuevo. De hecho, el pico del petróleo se teorizó ya en los años 50 y empezó a tomarse en serio tras la crisis del petróleo de los años 70. Porque, aunque se tenga la tentación de considerar el petróleo como un recurso barato más, que cuesta menos de 0,50 peniques por litro, el valor que obtenemos del petróleo es inmenso. Por eso, cualquier disminución de la cantidad de petróleo disponible nos obliga a tomar decisiones difíciles sobre qué sectores de la economía mantendremos y cuáles tendremos que eliminar.

Pero lo que es peor, la calidad del petróleo del que dependemos también ha disminuido. Es decir, mientras que antes podíamos extraer el petróleo clavando una tubería unos metros en el suelo, ahora recurrimos a la minería a cielo abierto y a la cocción de arenas bituminosas o a la fracturación hidráulica de la roca madre. Y lo que esto supone es un aumento del coste energético de la energía, ya que nos vemos obligados a desviar una parte cada vez mayor de nuestra energía para asegurar la energía del futuro. Como resultado, parte de los sectores no energéticos de la economía, mucho más amplios, tienen que desaparecer. Y, al igual que el personaje de Hemmingway en The Sun Also Rises, esto sucede de dos maneras: «gradualmente, luego de repente».

Cada año desde 1973 ha supuesto un suave deslizamiento por la pendiente descendente gradual hacia el precipicio energético neto. Apoyados hasta cierto punto en los últimos yacimientos de petróleo económicamente asequibles y disimulados en gran medida por una montaña de deuda impagable y activos sobreinflados (sic), nos engañamos creyendo que la crisis había desaparecido. En lugar de tratar la crisis del petróleo como una llamada de atención, nos volvimos a adormecer creyendo erróneamente que gente inteligente en otro lugar se estaba ocupando de ella.

El pico del petróleo de 2005 y el consiguiente colapso financiero deberían habernos motivado a actuar también. Pero el puntaje político a corto plazo resultó ser mucho más reconfortante que enfrentarnos a la situación en la que nos encontrábamos en ese momento. En cualquier caso, el «milagro del fracking» -que fue en gran medida producto de una desesperada «búsqueda de rendimiento» en un entorno financiero de tipos de interés ultrabajos- parecía significar que nuestras preocupaciones energéticas habían quedado atrás. En cambio, el cambio climático parecía ser la crisis más inmediata.

Ocho años después de la crisis, con poco hecho para mejorar la suerte de la mitad inferior de la población, y con la prosperidad retirándose a unos pocos enclaves cerca de los centros de gobierno, tecnología y las universidades de primer nivel, el ascenso del populismo de derechas no debería haber sido una sorpresa para nadie. Sin embargo, el advenimiento del Brexit en el Reino Unido, de Trump en Estados Unidos y de los diversos populistas nacionalistas postsoviéticos de Europa del Este ha hecho que la izquierda política pierda la cabeza. Y, lo que es más importante, a fantasear de forma irreal con el restablecimiento del statu quo ante en lugar de abordar las crecientes crisis que tenemos ante nosotros.

La falsa escasez de gasolina de este fin de semana demostró ser una excelente distracción de la escasez de gas, mucho más grave, que fue noticia a principios de la semana. No estamos, en este momento, a punto de quedarnos sin combustible simplemente porque las economías capitalistas desarrolladas no hacen escasez; nosotros hacemos subidas de precios. Los precios de la gasolina en el Reino Unido han vuelto a un nivel visto por última vez en 2013, que fue el anterior récord. Eso significa que, como en 2005, la gente tendrá que hacer malabarismos con sus presupuestos y recortar su kilometraje para llegar a fin de mes. Y cuando la demanda caiga, el precio del petróleo empezará a bajar de nuevo; aunque quizá ya no caiga por debajo de los 40 dólares por barril que marcan el límite superior del crecimiento económico:

El gas, por otra parte, se está agotando realmente… al menos en lo que respecta a Europa. Las afirmaciones de que los problemas del Reino Unido son el resultado del Brexit son precisamente el tipo de diagnóstico erróneo que conduce a más remedios de charlatán. Por supuesto, al igual que con la respuesta a la pandemia y el cierre del almacén de Rough, el Brexit habrá tenido un impacto menor. Pero la principal diferencia entre el Reino Unido y sus vecinos europeos es que nos tomamos las energías renovables demasiado en serio. Es decir, al construir en exceso la generación intermitente antes de averiguar cómo almacenar energía para los momentos en los que el viento no sopla y el sol no brilla, nos dejamos especialmente vulnerables a las fluctuaciones del mercado del gas. A pesar de la retórica ecologista, Alemania mantuvo sus centrales de carbón, mientras que Bélgica y Francia mantuvieron sus centrales nucleares en funcionamiento más allá de su vida útil prevista. El Reino Unido, en cambio, cerró activamente las centrales de carbón y permitió que se retirara la energía nuclear, de modo que el gas se convirtió en el único medio para equilibrar la intermitencia de la energía eólica.

Esto habría sido una tontería en cualquier parte del mundo. Pero en un país del norte que también depende del gas para la calefacción y la cocina, así como para gran parte de lo que queda de su industria, fue una auténtica locura. Por otra parte, el mercado mayorista de la energía en Gran Bretaña se diseñó para ser una locura desde el principio, ya que su único objetivo era mantener los precios artificialmente bajos para los consumidores, razón por la que una gran cantidad de empresas de suministro de energía con modelos de negocio poco realistas se han estrellado en los últimos años. Parece que no podemos tener nuestra electricidad de reserva y calentar nuestras casas también con ella. Tampoco, una vez cerradas nuestras minas y centrales de carbón, podemos permitirnos volver atrás.

El problema de los diagnósticos erróneos es que nos llevan por caminos que empeoran la situación a largo plazo. Si, por ejemplo, se llegara a la conclusión de que la solución a nuestra creciente crisis energética es reiniciar los intentos de fracturación hidráulica (fracking), se van a malgastar muchos de los recursos que nos quedan intentando crear una industria que ha demostrado ser negativa desde el punto de vista energético: en el Reino Unido, debido a nuestra retorcida geología, el gas de esquisto simplemente no puede extraerse por menos energía de la que se produce. Por eso, por supuesto, las empresas de fracking renunciaron a la idea. Si, por el contrario, se llega a la conclusión de que el problema tiene que ver únicamente con los acuerdos comerciales energéticos de Gran Bretaña con la Unión Europea tras el Brexit, se va a perder mucho tiempo y esfuerzo negociando un acuerdo que alterará marginalmente su participación en un suministro de gas que disminuye rápidamente y que ya está afectando a todo el continente. Y, por cierto, no hay ninguna ley de la naturaleza que diga que Rusia debe dar a Europa un trato preferente en lo que se refiere a sus restantes -y menguantes- excedentes de gas.

Son muchas las causas de la actual -primera etapa- de la crisis energética. Algunas se remontan a la privatización del gas y la electricidad. Otras se deben a que no se han evaluado con precisión las reservas del Mar del Norte. Otras se remontan a la decisión de los nuevos laboristas de acelerar y ampliar en exceso el despliegue británico de turbinas eólicas y paneles solares intermitentes antes de que nadie hubiera descubierto un medio de almacenamiento escalable y rentable. Muchos de los fracasos de las empresas se deben a la decisión de Cameron-Osborne de permitir la creación de nuevas empresas de suministro que carecían de reservas de gas para aislarlas de las fluctuaciones del mercado mayorista. Y, en la práctica, estaremos mejor cuando estas operaciones de riesgo hayan cerrado y podamos evaluar mejor el verdadero estado de nuestra industria de suministro de energía. Sin embargo, el problema subyacente más importante es que el gas, al igual que el carbón y el petróleo, es un recurso finito que hemos extraído primero de la fruta más barata. Después de quemar el material barato, nos vemos obligados a pasar a los yacimientos difíciles y caros. Y nos guste o no, eso significa que en el futuro tendremos que pagar por la energía mucho más de lo que nos hemos acostumbrado.

La conclusión es que muchas de las cosas de las que nos quejamos actualmente -como la escasez de camiones de reparto y el aumento de los precios de todo, desde los alimentos hasta los microprocesadores- van a ser un hecho en un futuro próximo. De hecho, si nos equivocamos, nos enfrentamos a graves trastornos como consecuencia de los cortes de energía aleatorios que paralizan una economía que se ha hecho cada vez más dependiente de la electrónica para funcionar. Se mire por donde se mire, la disminución del excedente de energía (la cantidad que queda después de haber generado o producido energía) significa una disminución de la actividad económica discrecional. Al igual que durante los cierres de la pandemia, todo lo que no se considere esencial acabará por no hacerse.

La siguiente etapa de este viaje será, sin duda, un giro hacia la energía nuclear. Y es que ningún político -independientemente de las declaraciones en contra- va a presidir voluntariamente un colapso energético de la economía. De hecho, sólo fue cuestión de horas después de la subida del precio del gas y del comienzo de la escasez de gasolina, antes de que Rolls Royce saliera a la palestra para promocionar sus pequeños reactores modulares. De hecho, el gobierno del Reino Unido ya había dado luz verde a éstos -y a otros seis reactores nucleares sobre el horizonte- hace tres años. De ellos, el reactor de sales fundidas de Moltex es el único diseño que parece que será comercialmente viable, con pedidos de Canadá y Estonia, además del Reino Unido. A diferencia de los combustibles fósiles, hay uranio más que suficiente (y torio si alguien puede obtenerlo comercialmente) para alimentar y hacer crecer la economía mundial. El elevado coste de la energía nuclear se debe a los costes de construcción y seguridad de los grandes reactores de agua a presión, más que al combustible.

En este momento, la cuestión no es tanto si se puede desarrollar la nueva energía nuclear de cuarta generación, sino si se puede desarrollar a la escala y en el tiempo necesario. Europa se enfrenta a un déficit energético hasta mediados de la década de 2020. Pero incluso los nuevos reactores más pequeños van a tardar una década en desplegarse. E incluso entonces, no son un sustituto del gasóleo que actualmente impulsa la economía mundial.

Mientras tanto, hay tres medidas clave que podemos tomar para, al menos, mitigar la crisis que se está produciendo. La primera es incorporar las actuales compañías de gas y electricidad a un único organismo nacional, de modo que no se pueda utilizar el cuasi mercado para ocultar los verdaderos costes de la generación de electricidad. Esto puede implicar una nacionalización total o algo parecido a lo que se está haciendo con los ferrocarriles británicos. En cualquier caso, el objetivo principal de una nueva industria energética nacional debe ser el suministro de electricidad firme, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La preocupación por el precio debe quedar relegada a un tercer plano, detrás de la seguridad del suministro, y la pobreza energética debe resolverse a través del sistema de seguridad social y no de la falsa competencia entre empresas.

En segundo lugar, necesitamos desesperadamente ser realistas sobre el coste de todo en una economía con restricciones energéticas. Permitir que las corporaciones multinacionales deslocalicen grandes franjas de nuestra fabricación con el único fin de obtener mayores beneficios nos ha dejado peligrosamente expuestos a la ruptura de las cadenas de suministro que se producirá con frecuencia a medida que disminuya el excedente de energía. En muchos casos, o se hacen las cosas a nivel local o regional o no se harán… y todos tendremos que acostumbrarnos a ello aunque suponga renunciar a cosas que hemos llegado a esperar.

En tercer lugar, tenemos que abandonar urgentemente las fantasías tecno-utópicas promovidas por charlatanes como Elon Musk y por tecnócratas equivocados como Herr Schwab. Son remedios tan charlatanes como conseguir un mejor acuerdo con la UE para asegurar el acceso a un gas que ya no existe o hacer fracking hidráulico en depósitos de esquisto de los que se filtró la mayor parte del gas hace cientos de miles de años. Si una tecnología no existe -al menos como prototipo de demostración-, ya no hay tiempo para desarrollarla. Y si existe como tecnología madura -como un aerogenerador o una batería-, entonces ya se han realizado todas las mejoras viables; si no está a la altura hoy, nunca lo estará.

Podemos lamentar la larga cadena de decisiones políticas y económicas tomadas entre la primera crisis energética de 1973 y el inicio del agotamiento energético en la década de 2020. Pero echar la culpa no nos lleva a ninguna parte y, en realidad, todos hemos participado y respaldado al menos algunas de las decisiones que nos han llevado a donde estamos ahora. Lo que se necesita en este momento no es ni recriminación ni fantasía especulativa. Más bien, necesitamos una reflexión clara sobre cómo gestionar un periodo irreversible de contracción económica, algo que ningún ser humano vivo ha tenido que contemplar. Tenemos dos opciones: Gestionar el proceso para evitar las peores consecuencias negativas; o intentar mantener el negocio como siempre y enfrentarnos a un gran colapso tanto de la economía financiera como de la real. Podemos esperar que gente inteligente en otro lugar descubra cómo generar futuros excedentes de energía… pero seríamos tontos si confiáramos en ello.

Publicado originalmente en consciousnessofsheep.co.uk traducción automática