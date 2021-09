A todxs

A nosotros nos caus贸 risa la noticia divulgada por los medios que polic铆as en servicio activo no salieron a las calles del estado brasile帽o en las manifestaciones del 07 de septiembre en defensa del psic贸pata genocida Jair Bolsonaro pidiendo a 茅l para imponer un golpe de estado y una dictadura, lo que ser铆a una prueba del debilitamiento de Bolsonaro. Lo m谩s rid铆culo fue la comandancia de la PMESP, la sanguinaria polic铆a militar de la provincia de S茫o Paulo, decir que hizo un trabajo de 鈥渋nteligencia鈥 y no detect贸 ning煤n de sus sicarios entre la horda de fascistas que se manifestaba en la capital de la provincia.

驴A quien ellos piensam que enga帽an?

Informaciones obtenidas junto a la PMESP prueban que un gran efectivo de PMs pidi贸 huelgo en el 07 de septiembre, lo que hasta reduci贸 los efectivos de ronda callejera. La 煤nica explicaci贸n para eso es que ellos fueron vestidos de civil en la manifestaci贸n fascista capitalina.

Y el debilitamiento de Bolsonaro es falso. A la manifestaci贸n de 07 de septiembre le sigui贸 un violento lockout de camioneros adeptos de Bolsonaro y vinculados a la burgues铆a agraria exportadora de soya y ma铆z en carreteras en el interior de Brasil que causaron escasez parcial de alimentos y combustible. Bolsonaro entonces pidi贸 a ellos para cesar el lockout (por miedo de aumento de la inflaci贸n) a un tiempo en que pidi贸 excusas al STF, la suprema corte que 茅l ataca y amenaza cerrar hace 2 a帽os. Eso fue conmemorado por la izquierda reformista como una derrota del psic贸pata. Incorrecto: el 鈥渄errotado鈥 Bolsonaro sin tardanza hizo una soflama para sus adeptos y dijo que es un error una pareja tener un noviazgo por s贸lo una semana y casar. Lo que quiso decir es que hizo un paso atr谩s estrat茅gico y no fue el primero, una t谩ctica de Bolsonaro es hacer un paso atr谩s para avanzar despu茅s en un momento m谩s oportuno. Para ayudarle, Bolsonaro convoc贸 como asesor el ex presidente golpista Michel Temer, que ya da instrucciones para estafar las elecciones de 2022 y imponer el golpe.

Mientras eso la izquierda reformista, que tutela la oposici贸n a Bolsonaro, hizo manifestaciones en el mismo d铆a 07 de septiembre, que se vaciaron por acci贸n de infiltrados para fortalecer la derecha liberal que quiere elegir en 2022 un candidato alternativo a Bolsonaro y al ex presidente Lula da Silva para hacer algunas 鈥渞eformas鈥 neoliberales que Bolsonaro no hace. La prueba es que los mismos traidores fueron en una peque帽a manifestaci贸n de la derecha liberal del 12 de septiembre. Hablamos de lxs diputadxs ORLANDO SILVA (partido PCdoB), ISA PENNA (PSOL) y TABATA AMARAL (PSB); BRUNA BRELAZ (presidente de UNE 鈥 Uni贸n Nacional de Estudiantes); FL脕VIA CAL脡 (presidente de ANPG 鈥 Asociaci贸n Nacional de alumnos de Posgrado); y ADILSON ARA脷JO (presidente de la central sindical CTB), los 3 del PCdoB.

La verdad es que Bolsonaro marcha para el golpe com apoyo de las polic铆as, de la burgues铆a agraria exportadora, y parte de las fuerzas armadas, iglesias cristianas protestantes pentecostales y el imperialismo yanqui (el ex presidente yanqui Donald Trump dijo que podr铆a venir a Brasil en 2022 y participar en un mitin electoral al lado de Bolsonaro). Y con la omisi贸n de la izquierda reformista que se deja sabotear por infiltrados con quien acepta convivir.

Llamamos a todxs lxs militantes sociales honestxs, lxs perseguidxs por el sistema y el pueblo brasile帽o para romper con la pol铆tica de capitulaci贸n y conciliaci贸n de clase de las burocracias de la izquierda reformista y de los traidores infiltrados, y pasar a la ofensiva con la lucha de masas y la acci贸n directa contra el sistema. Solo la confrontaci贸n har谩 que Bolsonaro y sus sicarios retrocedan en sus ataques contra el pueblo y su avance hacia el fascismo. 隆LA HORA ES AHORA!

隆Saludos y solidaridad para todxs a lxs kompas anarkos en la lucha contra el estado y el capital en todo el mundo!

隆MIENTRAS HAYA MISER脥A HABR脕 REBELI脫N!

隆FUEGO AL ESTADO, A LAS CORPORACIONES Y SUS LACAYXS!

隆VIVA LA ANARQU脥A!

NOS 鈥 N脷CLEO DE OPOSICI脫N AL SISTEMA

Nos causou risos a not铆cia difundida pela imprensa de que policiais da ativa n茫o sa铆ram 脿s ruas do estado brasileiro em manifesta莽玫es em 07 de setembro em defesa do psicopata genocida Jair Bolsonaro pedindo a ele para impor um golpe de estado e uma ditadura, o que seria uma prova do enfraquecimento de Bolsonaro. O mais rid铆culo foi o comando da PMESP, a sanguin谩ria pol铆cia militar do estado de S茫o Paulo, dizer que fez um trabalho de 鈥渋ntelig锚ncia鈥 e n茫o detectou nenhum dos seus sic谩rios em meio 脿 horda de fascistas se manifestando na capital do estado.

A quem eles pensam que enganam?

Informa莽玫es obtidas junto 脿 PMESP provam que um grande efetivo de PMs pediu folga no dia 07 de setembro, o que at茅 reduziu o efetivo do patrulhamento de rua. A 煤nica explica莽茫o para isso 茅 que eles foram 脿 paisana na manifesta莽茫o fascista.

E o enfraquecimento de Bolsonaro 茅 falso. 脌 manifesta莽茫o de 07 de setembro seguiu-se um violento lockout de motoristas de caminh茫o seguidores de Bolsonaro e ligados 脿 burguesia agr谩rio-exportadora em rodovias no interior do Brasil que causaram falta parcial de alimentos e combust铆vel. Bolsonaro ent茫o pediu a eles terminarem o lockout (por receio de aumento da infla莽茫o) ao mesmo tempo em que pediu desculpas ao STF, a suprema corte que ele ataca e amea莽a fechar h谩 2 anos. Isso foi comemorado pela esquerda reformista como uma derrota do psicopata. Errado: o 鈥渄errotado鈥 Bolsonaro logo discursou para seus seguidores e disse que 茅 errado um casal namorar por apenas uma semana e casar. Ele quis dizer que fez um recuo estrat茅gico e n茫o foi o primeiro, uma t谩tica de Bolsonaro 茅 recuar para avan莽ar depois em momento mais oportuno. Para ajud谩-lo, Bolsonaro convocou como conselheiro o ex-presidente golpista Michel Temer, que j谩 est谩 dando instru莽玫es para fraudar as elei莽玫es de 2022 e dar o golpe.

Enquanto isso a esquerda reformista, que tutela a oposi莽茫o a Bolsonaro, fez manifesta莽玫es no mesmo dia 07 de setembro, esvaziadas por obra de infiltrados para fortalecer a direita liberal que quer eleger em 2022 um candidato alternativo a Bolsonaro e ao ex-presidente Lula da Silva para fazer algumas 鈥渞eformas鈥 neoliberais que Bolsonaro n茫o faz. A prova 茅 que os mesmos traidores foram em uma pequena manifesta莽茫o da direita liberal em 12 de setembro. Falamos dxs deputadxs ORLANDO SILVA (partido PCdoB), ISA PENNA (PSOL) e TABATA AMARAL (PSB); BRUNA BRELAZ (presidente da UNE 鈥 Uni茫o Nacional dos Estudantes); FL脕VIA CAL脡 (presidente da ANPG 鈥 Associa莽茫o Nacional de P贸s-Graduandos); e ADILSON ARA脷JO (presidente da central sindical CTB), esses 3 membros do PCdoB.

A verdade 茅 que Bolsonaro marcha para o golpe com apoio das pol铆cias, da burguesia agr谩rio-exportadora, e parte das for莽as armadas, igrejas crist茫s protestantes pentecostais e do imperialismo ianque (o ex-presidente ianque Donald Trump disse que poder谩 vir ao Brasil em 2022 e participar de um com铆cio eleitoral ao lado de Bolsonaro). E com a omiss茫o da esquerda reformista que se deixa sabotar por infiltrados com quem aceita conviver.

Chamamos todxs xs militantes sociais honestxs, xs perseguidxs pelo sistema e o povo brasileiro a romper com a pol铆tica de capitula莽茫o e concilia莽茫o de classes das burocracias da esquerda reformista e dos traidores infiltrados, e ir 脿 ofensiva com luta de massas e a莽茫o direta contra o sistema. S贸 o enfrentamento far谩 que Bolsonaro e seus comparsas retrocedam em seus ataques ao povo e seu avan莽o ao fascismo. A HORA 脡 AGORA!

Sauda莽玫es e solidariedade para xs kompas anarkos em luta contra o estado e o capital em todo o mundo!

ENQUANTO HOUVER MIS脡RIA HAVER脕 REBELI脙O!

FOGO AO ESTADO, 脌S CORPORA脟脮ES E SEUS LACAIXS!

VIVA A ANARQUIA!

NOS 鈥 N脷CLEO DE OPOSI脟脙O AO SISTEMA