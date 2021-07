La Marea Blanca de Catalunya denuncia que nom茅s s鈥檃tenguin urg猫ncies als CAP perqu猫 鈥減osa en perill la salut p煤blica鈥

La plataforma assegura que s’ha arribat a la situaci贸 de saturaci贸 perqu猫 Salut no ha refor莽at prou el personal sanitari. “L鈥檈merg猫ncia ha de servir per optimitzar els serveis i establir mesures de suport al personal sanitari que est脿 en m茅s mala situaci贸, que s贸n els de l鈥檃tenci贸 prim脿ria, no per limitar el dret a l鈥檃tenci贸 sanit脿ria de la poblaci贸 que at茅n el SISCAT” afirma la Plataforma.

Por Kaos. Pa茂sos Catalans

La plataforma Marea Blanca ha rebutjat de manera contundent l鈥檃tenci贸 de nom茅s urg猫ncies als centres d鈥檃tenci贸 prim脿ria (CAP) perqu猫 鈥posa en perill la salut p煤blica鈥. L鈥檈ntitat ha valorat negativament el decret del Departament de Salut amb el qual es permet desprogramar l鈥檃ctivitat no urgent als CAP i hospitals per l鈥檌mpacte de la cinquena onada de la covid. En un comunicat, la plataforma considera que la pressi贸 assistencial ha arribat fins aquest punt perqu猫 Salut no l鈥檋a refor莽ada prou.

El decret, denuncien, no ha passat ni per la presid猫ncia del govern de la Generalitat, ni pel Parlament de Catalunya ni pel Consell de Ministres. 鈥Suposa pr脿cticament la militaritzaci贸 del sistema sanitari p煤blic catal脿 i, encara pitjor, de tot el seu personal鈥, diu el comunicat de la plataforma Marea Blanca. Recorda que si l鈥檃tenci贸 prim脿ria no at茅n b茅 els malalts cr貌nics, es pot originar una situaci贸 greu i de perill a la sanitat p煤blica, 鈥gaireb茅 al mateix nivell que la pand猫mia鈥.