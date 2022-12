La Marea Blanca no cede

Mario Hernandez

Continuaron paros y movilizaciones de los trabajadores de la salud en la provincia de Buenos Aires, C贸rdoba, Chubut, Rosario y los hospitales nacionales Garrahan y Posadas

Paro provincial de salud en La Matanza

El mi茅rcoles 7 de diciembre las y los trabajadores del Hospital Paroissien, junto a otros del Simplemente Evita y de la Sala de Atenci贸n Primaria de Villa Celina, se concentraron en el hall central. Luego realizaron un semaforazo en la Ruta 3, para visibilizar sus reclamos, en el marco de un paro convocado por CICOP provincial.

Cientos de trabajadores de la salud comenzaban la asamblea en el Hall, la primera en hablar fue Valeria Bonetto, Presidenta de la seccional Paroissien de CICOOP, quien enumer贸 los reclamos del sector: 鈥淰enimos todo el equipo de salud luchando por la reapertura de paritarias. Una recomposici贸n salarial y reivindicaciones por condiciones laborales. El 煤ltimo aumento fue dado por decreto por Kicillof, nosotros queremos discutir en las paritarias una remuneraci贸n justa y que tenga que ver con un reconocimiento a los trabajadores de la salud鈥.

Viviana Mi帽o, Trabajadora Social y secretaria Gremial plante贸: 鈥渓a lucha de concurrentes y residentes de CABA, eso hizo concientizaci贸n de que tambi茅n pod铆amos pelear por otros espacios y lugares como los municipales, nacionales como lo hace el Garrahan, como lo hace el Posadas, entonces en esta lucha es muy importante decir en unidad que el Gobiernos nos escuche鈥.

Residentes del Hospital Simplemente Evita de Trabajo Social y Pediatr铆a fueron parte de esta jornada, y convocaron a sus compa帽eros y compa帽eras a que se sumen a esta pelea: 鈥淣osotras somos de segundo a帽o y estamos cobrando 148.000 y 130.000 los de primer a帽o, muy por debajo de la canasta b谩sica y un salario por hijo que se increment贸 en 1.500 pesos, un chiste. Lo bueno es que se van sumando compa帽eros y compa帽eras al reclamo, estamos todos atravesados por la precariedad. Sali贸 la nueva reglamentaci贸n de residencias que fue nuestro gran logro pero no se aplica. La acci贸n que hicimos en el Posadas ayud贸 un poco a visibilizar toda la situaci贸n. Los trabajadores de provincia tienen que salir para que se vea el problema en provincia鈥.

Maria Behrens, Trabajadora Social e interina, tambi茅n fue parte de las oradoras de la asamblea: 鈥渉ace dos meses que no cobramos. Ingresamos el 1潞 de octubre y a la fecha no hemos cobrado ning煤n sueldo. Somos once profesionales en el Paroissien en la misma situaci贸n. Sabemos de otros hospitales que se repite esta situaci贸n con los profesionales interinos鈥.

Hace siete semanas que las y los residentes de Naci贸n y Provincia vienen sosteniendo medidas de lucha. El 1潞/12 la marea blanca cortaba la Acceso del Oeste frente al emblem谩tico Hospital Posadas, uni茅ndose a trabajadores del Hospital Garraham, del Paroissien, de Villa Celina, y un gran n煤mero de residentes bonaerenses que denuncian que sus sueldos no llegan a cubrir la canasta, que recurren al pluriempleo y defienden una salud p煤blica, gratuita y de calidad. El 23/11 en una nueva jornada de paro y movilizaci贸n, desde todo el Conurbano fueron a la Gobernaci贸n, a reclamar a Kicillof un salario digno, la urgente implementaci贸n del nuevo reglamento y la necesaria inversi贸n en salud p煤blica. As铆 llegaron a este mi茅rcoles 7, con un paro convocado por CICOP provincia como tel贸n de fondo, llevando acciones zonales en toda la Provincia de Buenos Aires.

Paro y movilizaci贸n de residentes y trabajadores de la salud a Gobernaci贸n

La medida fue convocada por el gremio Cicop con manifestaciones en diferentes distritos de la Provincia. En la capital bonaerense, residentes y trabajadores de diferentes hospitales participaron de la jornada de lucha en defensa de la salud p煤blica. El reclamo comenz贸 frente a la Legislatura y finaliz贸 en Casa de Gobierno. Exigieron la inmediata reapertura de paritarias, 鈥減ara que ning煤n trabajador cobre por debajo de la canasta familiar鈥.

En la ciudad de La Plata confluyeron junto a trabajadores de la educaci贸n de la Lista Multicolor, que marcharon por sus demandas y en solidaridad con el personal de salud en lucha. 鈥淩eclamamos salario m铆nimo igual a la canasta por un cargo; contra la quinta hora y los recortes a las FOBAS; contra todo despido docente y por la incorporaci贸n a las POF de todos los docentes precarizados; por obras y aumento de las partidas escolares; para defender el Estatuto del Docente contra el ajuste en educaci贸n; por inversi贸n real en infraestructura y por SAE nutritivo sin cupo en todas las escuelas. Decimos No al Presupuesto de ajuste al servicio del acuerdo con el FMI y el impuestazo de Kicillof鈥, remarcaron desde la Lista Multicolor.

Luego, residentes y trabajadores de la salud movilizaron hasta la Casa de Gobierno. Pidieron ser recibidos para expresar el motivo de su reclamo, lo que fue rechazado por el Gobierno.

鈥淰enimos a reclamar para que ning煤n trabajador cobre por debajo de la canasta familiar, hoy estipulada en $217.000. Las y los residentes quedamos muy por debajo de este monto, percibiendo de ingreso menos de $140.000. Exigimos apertura de paritarias ya鈥, sostuvieron desde la Comisi贸n Provincial de Residentes.

El plan de lucha del personal de salud contin煤a. Desde las puertas de Gobernaci贸n explicaron que en los pr贸ximos d铆as van a impulsar asambleas en todos los hospitales y centros de salud, y llevar谩n esos mandatos a las reuniones donde definir谩n los pasos a seguir.

Hospital Posadas: asamblea rechaz贸 acuerdo paritario firmado por gremios

Luego del corte en Acceso Oeste, el viernes 2 se realiz贸 una audiencia en el ministerio de Trabajo llamada por el Gobierno nacional, adelantando la mesa paritaria prevista para enero de 2023. En la misma participaron los gremios ATE, UPCN, Femeca y Cicop. Este 煤ltimo cedi贸 uno de sus lugares en la reuni贸n a un representante de los autoconvocados, como lo hab铆a votado la asamblea previa en el Hospital.

Como denuncian los propios trabajadores 鈥渆l Gobierno lleg贸 a esa reuni贸n con un acuerdo previo con ATE, UPCN y Femeca, gremios que no han apoyado hasta el momento a los sectores que estamos en lucha desde hace m谩s de un mes鈥. En dicha reuni贸n los propios funcionarios reconocieron que la misma se daba por el creciente conflicto que protagonizan profesionales y no profesionales, junto a residentes y becarios del Hospital, y por el estado p煤blico que hab铆a tomado.

El Gobierno present贸 un acta acuerdo con ofrecimientos que r谩pidamente y sin evaluaci贸n previa ATE, UPCN y Femeca aceptaron y firmaron. La audiencia no hab铆a terminado y ya estos gremios estaban difundiendo a trav茅s de sus redes sociales lo anunciado, lo que daba cuenta de que ten铆an un conocimiento anterior a la presentaci贸n del Gobierno, como denunciaron los trabajadores.

Tanto desde la Cicop seccional como desde autoconvocados dejaron en claro que esa instancia no era una 鈥渕esa de negociaci贸n por el conflicto del Hospital Posadas鈥, que estaban dejando fuera a los verdaderos y leg铆timos representantes de los sectores en lucha, ni se pon铆an en discusi贸n el pliego 煤nico de reclamos elaborado por la asamblea y que, por lo tanto, se negaban a firmar el acta que llevaron finalmente a la asamblea del lunes 5 para su deliberaci贸n.

La semana comenz贸 nuevamente con un paro como decidieron en asamblea, junto a una posta de donaci贸n de sangre para los pacientes del Hospital ya que la lucha es por la defensa de la salud p煤blica, gratuita y de calidad. Posteriormente en el aula magna el Director cit贸 a una reuni贸n p煤blica a m茅dicos, m茅dicas y no profesionales, donde se lo increp贸 en un clima tenso y con expresiones de bronca.

En dicha reuni贸n varios m茅dicos, m茅dicas y no profesionales expresaron distintas opiniones: 鈥渜ue se desconoce el reclamo de aumento del 100% por fuera de la paritaria鈥, que 鈥渓os gremios que lo firmaron no est谩n ac谩 para dar la cara鈥, que 鈥渆l macrismo destruy贸 la salud, pero que este gobierno mantiene lo esencial de su pol铆tica con bajos salarios y precarizaci贸n鈥, que 鈥渘o hay respuesta al pase a planta para todo el hospital cuando ac谩 hay profesionales con casi 20 a帽os de antig眉edad鈥, 鈥渜ue cesen los aprietes鈥. El director se termin贸 retirando de la sala.

En la asamblea posterior por unanimidad se rechaz贸 el acuerdo firmado entre el Gobierno, ATE, UPCN y Femeca. Las consideraciones que se tuvieron en cuenta para esta decisi贸n fueron: que el reclamo genuino es el aumento del 100% por fuera de la paritaria, con un bono de 100.000 pesos; mientras que el acta firmada prev茅 un mayor aumento sobre todo a directivos (sic) y est谩 lejos de los reclamos, mientras m茅dicos con 20 a帽os de antig眉edad presentes en la asamblea manifestaron que no percibir谩n aumento alguno; junto con que no hay ofrecimiento para los sectores no profesionales y se desconoce qu茅 ofrecimiento hay para los residentes, mientras los becarios siguen sin percibir salario. Estos argumentos fueron, entre otros, los que llevaron a votar el rechazo y ratificar las medidas de lucha.

El plan de lucha votado ratific贸 el paro del lunes 5, martes 6 y mi茅rcoles 7, que continuar谩 el 13, 14 y 15 de diciembre. El mi茅rcoles 7/12 se movilizaron nuevamente al ministerio de Salud de Naci贸n desde la ma帽ana, donde resolvieron convocar a que los acompa帽en otros sectores de trabajadores, pacientes y vecinos. Para la semana que viene, de no haber respuestas, se preparar谩 una nueva jornada en las inmediaciones del hospital.

Corte Acceso Oeste: una jornada hist贸rica

M茅dicos, profesionales, residentes y becarios, enfermeras (que muchos confiesan que nunca hab铆an participado de una marcha y menos a煤n de un corte de autopista), el 1潞 de diciembre pintaron de blanco con sus guardapolvos el Acceso Oeste, acompa帽ados por la juventud de los hospitales bonaerenses y los del Garrahan. Incluso esa marea de salud alent贸 a otros sectores, como los de administraci贸n del Posadas, que a pesar de sus sindicatos que le dan la espalda a la lucha, se animaron a acompa帽ar esta medida.

Todo empez贸 semanas atr谩s cuando m茅dicos y m茅dicas dijeron 鈥渂asta鈥, junto a otros sectores de profesionales. Un 鈥渂asta鈥 que libera una broca de a帽os por los gobiernos que ajustan y desprecian la salud de calidad subordinados al FMI. Bronca a los sindicatos que le dan la espalda, por la inflaci贸n que les come los ya bajos salarios. Y de conjunto, 鈥渂asta鈥 de un sistema expulsivo, que echa a los mejores profesionales, entre l谩grimas de sus compa帽eros y compa帽eras, en servicios que est谩n al borde del cierre. Como lo dicen ellos y ellas mismas, 鈥渘os llamaban h茅roes en la pandemia y ahora nos tratan como descartables鈥. Ese es el trasfondo profundo de lo que sucedi贸 el 1潞 de diciembre, que es mucho m谩s que una foto, un d铆a, una acci贸n, un momento de la lucha, que tiene diversas expresiones en varias provincias del pa铆s.

En este marco surgi贸 鈥渁utoconvocados鈥 y las primeras asambleas, a las que se sumaron a dar su apoyo la Cicop seccional, STS, despedidos bajo el gobierno de Macri que lograron su reincorporaci贸n y los j贸venes residentes. A estos 煤ltimos el director no tuvo mejor idea que no pagarles parte de sus ingresos, cuando ellos ya estaban contagiados del impulso de sus pares de la Ciudad de Buenos Aires. El ataque los anim贸 a煤n m谩s a sumarse a la organizaci贸n que desde abajo crec铆a, donde tambi茅n tienen voz los becarios y cursistas que no perciben salario ni tienen derechos elementales.

En com煤n y en unidad, fueron dando las primeras vueltas en ronda al m谩stil de entrada, con aplausos y c谩nticos que llamaban 鈥渁l Gobierno nacional, para que vea, que este equipo no cambia de idea, pelea y pelea por el Hospital鈥. La Ministra Vizzotti 鈥渜ue lo mira por TV鈥 fue una de las m谩s se帽aladas.

Como los d铆as pasaban y los de arriba no escuchaban, empezaron a trascender la reja de entrada, y confluir con los bocinazos de los autos y camiones, tratando de ganar visibilidad.

驴Pero cu谩l fue la gota, o las gotas, que rebalsaron el vaso de la paciencia de los trabajadores e inclinaron la balanza para que decidieran subirse a la autopista?

Las promesas de una supuesta oferta del Gobierno que nunca llega. El director que anuncia que se va de vacaciones a correr una marat贸n. Y una notificaci贸n a una audiencia en el ministerio de Trabajo que no los reconoce, entre aprietes, amenazas y un profundo desprecio por quienes trabajan en un sistema p煤blico de salud agobiado por la crisis social que inunda sus pasillos en el coraz贸n del Conurbano bonaerense.

Y esa unidad que se mantiene hacia adentro, se fue construyendo tambi茅n hacia afuera intrahospitales. Con el Garrahan que los une enfrentar al mismo Gobierno y una larga tradici贸n de peleas comunes; con la fuerza de los residentes bonaerenses que experimentan el mismo ninguneo por parte de Kicillof y se autoorganizan; pero tambi茅n con los pacientes y vecinos que se empiezan a sumar y participar de las acciones para dar pasos en esa alianza poderosa, as铆 como con otros trabajadores en lucha, donde tambi茅n la izquierda tiene un lugar ganado por su incondicional apoyo y coherencia.

El viernes 2 cerca del mediod铆a en el ministerio de Trabajo hubo una audiencia. El Gobierno nacional notific贸 a los gremios paritarios como ATE, UPCN y Aprosan, que no han pisado ni una asamblea como les exigen los que luchan, y a Cicop que s铆 los acompa帽a.

Al bajarse de la autopista los trabajadores volvieron a realizar una asamblea y decidir que en esa y todas las instancias de negociaci贸n las autoridades tienen que recibir a los representantes elegidos democr谩ticamente por la misma, llevar un pliego 煤nico de reclamos, que se va solo a escuchar, no se realiza ning煤n compromiso, y que es en la asamblea donde se eval煤a y decide si hubiese alguna oferta. Con ese mandato fueron el viernes 2 hasta el edificio de la calle Callao en Caba, mientras a su vez impulsan otras actividades como la campa帽a de donaci贸n de sangre, en el marco del paro, para los pacientes y vecinos que ya se empiezan a organizar en apoyo a los trabajadores que el 1潞 de diciembre protagonizaron una 鈥渏ornada hist贸rica鈥, como ellos mismos lo dicen, que no recuerdan precedente.

Garrahan

Tras la falta de respuestas del Consejo de Administraci贸n y el Gobierno Nacional, los trabajadores y las trabajadoras del Garrahan realizaron este martes 6 de diciembre el s茅ptimo paro, junto con un Abrazo al Hospital, que se hizo desde las 10:00 en Combate de los Pozos 1881 de la Ciudad de Buenos Aires. Reclaman un aumento de salario de un 100% en una cuota, que el m铆nimo sea igual a la canasta familiar (hoy en 217.000 pesos) y por un r茅gimen de Insalubridad en el nosocomio.

Desde la Junta Interna de ATE expresaron: 鈥淗abiendo tenido por respuesta s贸lo bonos e incrementos parciales, que no resuelven nuestro reclamo, los trabajadores continuamos nuestro plan de lucha escalonado. La falta de respuestas por parte del ministerio de Salud el pasado 23 de noviembre tanto a los trabajadores del Garrahan como a los del Hospital Posadas, dan cuenta de una pol铆tica de ajuste integral por parte del gobierno nacional de Fern谩ndez. Si no hay respuestas, hay paro鈥.

En tanto, Norma Lezana, secretaria general de la Asociaci贸n de Profesionales y T茅cnicos, agreg贸: 鈥淓s la s茅ptima medida de fuerza que vamos a realizar este a帽o. Las autoridades tuvieron que darnos en parte, la raz贸n: logramos un aumento que cuestion贸 la paritaria firmada por UPCN y ATE. Pero, no alcanza: vamos por m谩s (鈥). En reuniones mantenidas con autoridades del hospital, designadas por el gobierno nacional, nos reconocen que el presupuesto se ajusta a las exigencias del pago al FMI y que 麓nos tenemos que adaptar a esa realidad麓. Rechazamos por completo ese condicionante: est谩 en juego el servicio de salud en un hospital de pediatr铆a de alta complejidad, p煤blico y de calidad, y est谩 en juego tambi茅n la situaci贸n laboral, salarial y profesional del equipo de salud. Nuestra consigna es 麓no perder ni un especialista m谩s, por los bajos salarios麓鈥.

La marea blanca vuelve a las calles de Rosario

Durante la jornada nacional en defensa de la salud p煤blica SiPrUS convoc贸 a paro y movilizaci贸n donde se sumaron no s贸lo los m茅dicos residentes sino tambi茅n los trabajadores autoconvocados de la Municipalidad, trabajadores del Gamen, del Hospital Eva Per贸n y AMRA. Una menci贸n especial merece la presencia de los portuarios que desde hace semanas vienen en lucha por lo que se acercaron para traer solidaridad a los trabajadores de la salud.

Los residentes en Rosario siguen por debajo de la canasta familiar, cobrando fuera de t茅rmino y en condiciones de completa precariedad. Por otro lado, la precariedad no s贸lo afecta a los residentes, tambi茅n la gran parte del personal de salud se ve corro铆do por dichas condiciones. Adem谩s, los reclamos no s贸lo ata帽en al aumento salarial, sino que busca la defensa de la salud p煤blica lo que implica una mejor atenci贸n para los pacientes y usuarios.

Son ampliamente extendidas las condiciones de las largas y extenuantes jornadas de trabajo que cumplen los trabajadores de la salud, donde la falta de personal se hace presente en cada efector que cuentan con pocos insumos para la atenci贸n primaria. Esto adem谩s de sugerir condiciones de absoluta precariedad, supone la sobreexplotaci贸n por la falta de personal en los diferentes efectores.

Residentes y concurrentes rosarinos

Una vez m谩s, los residentes y concurrentes de la salud coparon las calles de Rosario el pasado 30 de noviembre. Contin煤an levantando su reclamo: que nadie cobre por debajo de la canasta familiar y que se acaben los cargos no rentados, muy comunes en el sector.

Luego de una importante concentraci贸n frente al CEMAR, la movilizaci贸n se hizo presente en gobernaci贸n. All铆 se desarroll贸 una importante asamblea, donde diferentes j贸venes profesionales de la salud contaron la situaci贸n de los diferentes servicios y plantearon ideas sobre c贸mo continuar la lucha.

Tambi茅n se hizo presente en la asamblea Daniel Sol铆s, integrante de la asamblea de residentes y concurrentes de CABA, qui茅n cont贸 la experiencia de lucha de dicha asamblea y c贸mo consiguieron conquistar parte de sus demandas.

Se resolvi贸 participar de la marcha de velas de trabajadores de la salud el martes 6 por la tarde. A su vez que continuar organizados en pie de lucha.

Jornada Nacional de Lucha

Tal como fue anunciado las semanas anteriores, Fesprosa ratific贸 una nueva Jornada Nacional de Lucha para el martes 6 de diciembre.

鈥淓l sector salud est谩 en la calle exigiendo hace meses mejores condiciones de trabajo, salarios dignos, el 82% m贸vil para la jubilaci贸n de los y las trabajadoras de salud, y por supuesto por una paritaria nacional de salud que fije un piso鈥, destac贸 Mar铆a Fernanda Boriotti, presidenta de la Federaci贸n.

En esta l铆nea, hubo paros y movilizaciones de las delegaciones de la Federaci贸n en La Rioja, Tucum谩n, C贸rdoba, Santa Fe y Salta, cada una con sus pliegos a nivel provincial y municipal.

鈥淗emos llegado a un l铆mite, a un hartazgo, porque todos los gobiernos de turno creen que vamos a bajar los brazos, y no es as铆. Tenemos derechos y vamos a seguir luchando por ellos鈥, se帽al贸 Boriotti.

Al mismo tiempo, Fesprosa contin煤a a la espera de una respuesta por parte de la ministra Carla Vizzotti por el pedido urgente de reuni贸n que el Comit茅 Ejecutivo Nacional present贸 hace unas semanas.

鈥淟a ministra tiene el poder de convocar a la paritaria nacional de salud, de poner en agenda del Consejo Federal de Salud la situaci贸n precaria del medio mill贸n de trabajadores de la salud p煤blica鈥, finaliz贸 Boriotti.

Trabajadores de salud en C贸rdoba siguen reclamando por salario y condiciones laborales

Luego de semanas de conflicto la estrategia del gobierno de ninguneo al reclamo fracas贸. Las acciones por hospitales, las marchas, pero sobre todo la unidad de las diferentes 谩reas que hacen funcionar el sistema de salud, termin贸 obligando a reconocer que los reclamos son absolutamente v谩lidos y que tambi茅n las y los trabajadores se han dado una forma de organizaci贸n que los representa a todas y todos y a sus asambleas.

Este reconocimiento es hist贸rico, jam谩s el gobierno de Schiaretti hab铆a reconocido como interlocutor a alguien m谩s que no sea el SEP, que demostr贸 una vez m谩s que act煤a como rueda de auxilio del gobierno, en lugar de como un sindicato.

El nuevo decreto del gobierno, con el que pretende dividir, no reconoce puntos b谩sicos que la misma Coordinadora ha planteado en las reuniones con el gobierno. Partiendo de que no discute las actualizaciones del b谩sico ni las condiciones de trabajo. As铆 y todo, el decreto reconoce que los reclamos de aumento salarial son v谩lidos, que todo el personal de salud debe ser considerado recurso cr铆tico y que los residentes est谩n en una situaci贸n de precarizaci贸n.

Lo que el gobierno saca por decreto no es una oferta, es un reconocimiento a las y los trabajadores y es algo que ya hoy se conquist贸 con la lucha. Pero este decreto deja afuera a varios sectores y sus reclamos, y por eso fue rechazado.

Personal del Hospital Urrutia de Unquillo realizaron un corte de ruta

Las y los trabajadores del Hospital Jos茅 Urrutia cortaron el domingo 4, por segunda vez, la ruta E53, como medida dentro del conflicto que est谩 atravesando Salud en C贸rdoba para lograr salarios que equiparen a la canasta b谩sica de alimentos y superar la l铆nea de la pobreza en la que est谩n los trabajadores. Tambi茅n, la marea blanca de Unquillo, se manifest贸 frente al municipio, con un importante apoyo de la comunidad.

La situaci贸n del corredor de Sierras Chicas en la cuesti贸n sanitaria es conflictiva. Por un lado, el 煤nico Hospital en todo el corredor es el Urrutia en Unquillo, all铆 convergen todas las ciudades y pueblos, para las asistencias de todas las especialidades. Ciudades como R铆o Ceballos, con aproximadamente 40.000 habitantes o Salsipuedes con poco m谩s de 20.000 solo cuentan con dispensarios y postas sanitarias. Este hecho hace que el Hospital Regional Urrutia se encuentre desbordado.

Por otro lado, hay pocos m茅dicos en relaci贸n a la cantidad de pacientes, produciendo sobrecarga laboral para quienes trabajan y el personal de administraci贸n, por disposici贸n de los directivos del Hospital, trabaja hasta las 20:00. Esto ocasiona tareas extras para el personal de salud que trabaja en la franja nocturna, no solo tienen que cumplir con el trabajo de atender pacientes, sino cumplimentar las tareas administrativas.

Una trabajadora, refiri茅ndose al sistema de salud en Sierras Chicas, manifest贸 que el corredor tiene muchas carencias y 鈥渘osotros estamos luchando no solo por lo salarial, estamos luchando por los recursos humanos que nos faltan, tenemos guardias con un solo m茅dico, no hay contratos nuevos ante personal que ya est谩 jubilado, pero con lo que pagan no hay posibilidad que se cubran esos puestos indispensables para la salud del corredor鈥.

En relaci贸n al decreto anunciado por el gobierno, que lejos de apaciguar y de dividir a las y los trabajadores de la salud, los uni贸 en una nueva masiva marcha el jueves 1潞 de diciembre: 鈥渆l decreto del gobierno es insuficiente y con una pauta mentirosa hacia los medios de comunicaci贸n porque una trabajadora social tiene un b谩sico de $59.000 y seg煤n este gobierno es de $100.000 y pasar铆a a $140.000, una mentira absoluta, no dan los n煤meros y quieren poner a la sociedad en contra nuestro鈥.

A pesar de que el gobierno ha intentado quebrar la lucha de salud, ha tratado de dividir a las y los trabajadores seg煤n sus escalafones, ha mentido a la sociedad mostrando sueldos que no son reales, ha ninguneado a quienes se han puesto de pie a defender la salud p煤blica y sus condiciones de vida, ac谩 nadie se rinde.

En Sierras Chicas, con Asambleas en estado permanente, con manifestaciones expl铆citas a los municipios, est谩n dispuestos a continuar hasta que se escuchen, respeten y logren todas sus demandas.

La Coordinadora se Salud, la instituci贸n que est谩 conformada por las bases y con m茅todo asambleario que permite que todas las decisiones sean mandatadas por las y los trabajadores puso al gobierno y a las conducciones gremiales en jaque. La marea blanca vino a decir basta a las burocracias que han sometido al sector de salud en la pobreza, llam谩ndolos indispensables en pandemia para luego hacerles ver que para los gobiernos son descartables.

A la Ruta E53, lleg贸 la marea blanca con banderas de lucha y con un mensaje contundente: 隆Gana salud y Ganamos todos!

Paro y movilizaci贸n en Chubut

Los trabajadores y las trabajadoras de la salud protagonizaron este 1掳 de diciembre un paro de 24 horas convocados por los sindicatos de la salud: ATE y SiSaP. Los residentes de la provincia se movilizaron reclamando la derogaci贸n del decreto 972/88 y aumento salarial. Durante la ma帽ana se manifestaron en el ministerio de Econom铆a en Rawson. Exigen paritarias salariales y un 150% de incremento en el valor de las horas guardia. Adem谩s, hubo movilizaciones en Comodoro Rivadavia, Trelew, Esquel y la Comarca Andina.

Trabajadores representados por el sindicato de Salud P煤blica y la Asociaci贸n de Trabajadores del Estado (ATE) convocantes al paro provincial con estado de asamblea y movilizaci贸n, exigen el cumplimiento de actas salariales homologadas el 28 de octubre y del 7 de noviembre de este a帽o, adem谩s del cumplimiento de un acta de acuerdo de paritarias; un 150% de incremento en el valor de la hora guardia; la solicitud de paritarias salariales para la primera semana de diciembre de 2022; la asignaci贸n presupuestaria para el 2023 o en su defecto se declare la emergencia sanitaria con asignaci贸n presupuestaria para abordar recomposiciones salariales al b谩sico.

Mientras, legisladores, oficialistas y opositores, aprobaron a puertas adentro de la Legislatura un nuevo aumento de partidas especiales para el bloque, que junto a la dieta hace que ganen $750.000 pesos cada legislador.

