–

De parte de ANRed December 1, 2022 169 puntos de vista

Todo el panorama de los principales conflicos de les trabajadores de la salud. Paro de Cicop en PBA, Hospital Posadas, Garrahan, paro en C贸rdoba, movilizaciones en R铆o Negro, Jujuy y Campana. Residentes de la PBA reclaman al ministro Kreplak. Ajuste en Discapacidad. Por Mario Hern谩ndez

Nuevo paro de Cicop

Hoy 1潞 de diciembre con movilizaci贸n central en la Ciudad Aut贸noma de Buenos Aires, desde la Casa de la Provincia de Buenos Aires, ubicada en Avenida Callao al 100, hasta el Congreso, para reclamar recomposici贸n salarial, aprobaci贸n del proyecto de pase de Ley 10.430 a 10.471, pase a planta de todos los becarios y becarias, contra el Impuesto a las Ganancias, por la extensi贸n del Desgaste Laboral a los municipios, y en rechazo al cobro mediante el Monotributo.

La medida se da en el marco de un plan de acci贸n, votado por amplia mayor铆a por la Asociaci贸n Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP), que incluye adem谩s otro paro de 24 horas para el mi茅rcoles 7 de diciembre con acciones locales y regionales.

芦En el contexto de una profunda crisis de todo el sistema de salud y con el impacto de la pandemia todav铆a a flor de piel, el equipo de salud ha demostrado durante las 煤ltimas semanas en todo el pa铆s que no est谩 dispuesto a seguir tolerando los bajos salarios y las malas condiciones de trabajo禄, expresaron desde CICOP.

Hospital Posadas: convocan a una nueva jornada de lucha por la salud

El lunes 28/11 se esperaba por parte del Gobierno nacional una respuesta a los reclamos de los trabajadores, ante el conflicto por la recomposici贸n salarial del 100% independientemente de la paritaria a la baja que firmaron los sindicatos sin consulta, junto con un bono de $100.000 pesos. En el caso de los residentes se suma que no cobraron parte de los ingresos de noviembre, unos $39.000, por eso piden que se reintegre lo adeudado desde el mes de noviembre de forma inmediata, junto con el pago de salarios y derechos laborales para los becarios y concurrentes.

Que el lunes habr铆a una oferta lo hab铆an anunciado tanto los funcionarios del ministerio de Salud como el Director del Hospital en una reuni贸n p煤blica en el aula magna el jueves 24 y lo hizo trascender tambi茅n el gremio UPCN que no se ha plegado a las medidas de lucha resueltas en la asamblea.

En horas del mediod铆a, el Director cit贸 a los trabajadores nuevamente en el aula magna del Hospital. Inform贸 que a煤n no hab铆a oferta, amenaz贸 con que se dicte la conciliaci贸n obligatoria y anunci贸 ante la sorpresa de todos que pr贸ximamente se iba de vacaciones.

A continuaci贸n publicamos el comunicado de prensa de diversos sectores del Hospital Posadas, que se preparan para una pr贸xima jornada de lucha en defensa de la salud y por sus demandas, donde convocan a otros trabajadores, equipo de salud y a la comunidad a participar:

Convocatoria a una nueva jornada de lucha del equipo de salud del Hospital Nacional A. Posadas

El equipo de salud del Hospital Nacional A. Posadas se encuentra en una lucha hist贸rica por nuestro reconocimiento, reclamando por nuestros magros salarios que, en su gran mayor铆a, no llegan a cubrir la canasta b谩sica familiar y por nuestras malas condiciones laborales.

Profesionales y no profesionales (equipo de salud) estamos en una misma lucha contra la precariedad, unidos con un mismo objetivo a nivel nacional.

Transitando esta lucha, defendiendo nuestro rol, comprendimos que esta es la 煤nica manera de defender la salud p煤blica. Por eso llamamos a la comunidad a que nos acompa帽e en este genuino reclamo, porque de esta manera tambi茅n est谩n defendiendo su derecho al acceso a la SALUD PUBLICA DE CALIDAD.

Nuestros reclamos son:

100% de aumento salarial por fuera de paritarias

Un bono de $100.000

Pase a planta permanente (el 85% se encuentra precarizado)

Pago de autogesti贸n a residentes, becarios y cursistas

Reconocimiento de derechos laborales a becarios y cursistas (ART, OBRA SOCIAL, SALARIO)

Por todo lo mencionado y ante la INDIFERENCIA del Gobierno nacional y los Directivos de nuestro Hospital se resolvi贸 en ASAMBLEA: paro de 96 horas (29, 30/11, 1 y 2/12).

Es por todo lo dicho que queremos convocar a la comunidad este jueves 01/12 a las 9:00 a unirse a la movilizaci贸n que vamos a realizar frente a nuestro Hospital.

QUEREMOS SER MILES PARA SER ESCUCHADOS: ESTAMOS DEFENDIENDO LA SALUD DE LA NACION.

Autoconvocados, Cicop Seccional, Residentes y Becarios, STS

Hospital Garrahan: vota continuar con los paros y la unidad con el Posadas

La asamblea general del hospital Garrahan vot贸 paro y abrazo al hospital, cese de actividades el 01/12 para apoyar el corte del Hospital Posadas, paro el 6/12 y abrazo al Garrahan, una nueva asamblea general el 13/12. Se vot贸 la continuidad del plan de lucha a pesar del acuerdo de un 30% en tres meses con el que la direcci贸n del hospital y el ministerio pretend铆an cerrar el conflicto.

Para esta votaci贸n fueron claves las intervenciones de administrativos autoconvocados y las maestras del jard铆n maternal que en sus asambleas votaron paro con una importante adhesi贸n. Aportaron gran determinaci贸n en contraposici贸n a quienes planteaban que hab铆a cansancio.

UPCN, aun as铆, vuelve a firmar con el Consejo de Administraci贸n, a espaldas de los trabajadores. Sin llamar ni participar en ninguna acci贸n, firmaron el acta acuerdo con un aumento insuficiente y tramposo.

Insuficiente porque sigue por debajo de la canasta familiar. Tramposo porque con porcentajes y cuentas enga帽osas intentan dividir por tramos y niveles. La asamblea vot贸 en contra de esa intenci贸n.

Recordemos que vienen de casi 3 meses de lucha con acciones en el hospital y 6 paros. Los reclamos son claros: recomposici贸n salarial acorde a la inflaci贸n, ning煤n sueldo por debajo de la canasta familiar y r茅gimen de insalubridad, en defensa de la salud p煤blica y contra su vaciamiento.

C贸rdoba: Solo se atienden urgencias

鈥淓stamos haciendo s贸lo lo que es urgencias, no se est谩 haciendo nada de lo que es consultas externas, no estamos extendiendo certificados, ni recetas, ni nada porque estamos de paro. Salvo que se trate de urgencias no estamos haciendo otra cosa鈥, explic贸 Silvina Peir煤, m茅dica obstetra del Hospital Eva Per贸n de Santa Rosa de Calamuchita.

Consciente de que el reclamo lleva varias semanas, la profesional de la salud pidi贸 a la poblaci贸n que acompa帽e el reclamo. 鈥淪iempre es un lugar odioso para la salud hacer paro porque implica perjudicar, de alguna forma, a la poblaci贸n. Estamos pidiendo a la poblaci贸n que, por un lado, se queden tranquilos que todo lo que es urgencia va a ser atendido鈥.

Por otro lado, 鈥渜ue nos acompa帽en en esta lucha, porque lo largo o no de este proceso va a depender un poco de la voluntad del Gobierno, entonces lo que le pedimos a la gente es que nos ayude acompa帽谩ndonos para que el Gobierno de una vez se siente a hacer lo que tiene que hacer y se deje de ningunearnos a todos鈥, a帽adi贸.

Peir煤 es m茅dica especialista hace 27 a帽os y cuenta con un salario b谩sico de $75.000 con 35 horas de trabajo semanal. A ese sueldo se le suman algunos 铆tems que mejoran su ingreso ahora, pero 鈥渘o van a redundar en nuestra jubilaci贸n, y lo que estamos pidiendo es que todos estos 铆tems se apliquen al b谩sico para que realmente tengan impacto jubilatorio, y que el b谩sico est茅 m铆nimamente por encima de la canasta b谩sica鈥.

Adem谩s, explic贸 que otro reclamo es la falta de personal, ya que 鈥渉ace mucho tiempo que no se est谩n dando altas por bajas, o sea, las personas que se jubilan no son reemplazadas鈥.

鈥淭enemos d茅ficit de personal en todos los hospitales de C贸rdoba, y adem谩s tiene un alto porcentaje de sus empleados en situaci贸n laboral precaria porque muchos est谩n trabajando como monotributistas y otros tantos est谩n trabajando con contratos anuales, cosa que es absolutamente ilegal鈥, denunci贸.

Campana: gran movilizaci贸n de trabajadores de la salud

M茅dicos, enfermeras e integrantes del personal de salud se movilizaron este viernes 25 de noviembre. Cientos de personas se hicieron o铆r, exigiendo al gobierno municipal del macrista Abella, un sueldo genuino y por mejores condiciones laborales. Entrevista a la Dra. Eugenia Aldecoa, medica cl铆nica del Hospital San Jos茅.

驴Qu茅 est谩n reclamando hoy?

Eugenia Aldecoa (EA): La realidad es que hoy estamos pidiendo un sueldo b谩sico, m谩s importante tenemos sueldos que son, muchos, muy por debajo de la canasta b谩sica, por debajo de los $ 50.000 y esto nos est谩 llevando a manifestarnos. Ya lo hablamos en reiteradas oportunidades con los directivos del hospital y ante la falta de escucha y la cantidad de compa帽eros que se est谩n yendo del hospital por los sueldos, decidimos salir a las calles.Nosotros somos personal de salud, m茅dicos, enfermeros, camilleros, gran parte de los m茅dicos del hospital, de los CAPS y de los CIC que nos est谩n acompa帽ando.Estamos todos cansados de esta situaci贸n y ante la falta de escucha de los directivos decidimos salir.

驴Qui茅nes deber铆an resolver la situaci贸n que est谩n atravesando?

EA: Creo que secretar铆a de Salud y la Intendencia. Obviamente, la idea es que nos escuchen para poder llegar a un b谩sico mayor a la canasta b谩sica m铆nimamente. Para todos porque tenemos muchos sueldos que son dispares. Y muchos de los compa帽eros cobran un sueldo menor a la canasta b谩sica.Y con los datos de la inflaci贸n es muy importante que se nos escuche porque cada vez son menos los m茅dicos en el hospital.Cada vez somos menos en el hospital y en los centros de atenci贸n perif茅rica y si no estamos nosotros qui茅nes van a atender.

驴C贸mo piensan seguir?

EA: Vamos a seguir, sabemos que esto va a llevar un tiempo y apelamos a la comunidad de Campana que entienda que la salud es un derecho, tanto a recibirla y nosotros a poder ejercerla.

Se hace cada vez m谩s urgente unificar las luchas y no pelear por separado. As铆 como las y los trabajadores del sector de Discapacidad se movilizaron en la ciudad contra el ajuste del gobierno nacional, y como la juventud en Campana y las organizaciones en otras localidades se organizan para defender el medio ambiente, y las miles de mujeres que se movilizaron contra los femicidios, es necesario unificar todos los reclamos y no solo apoyar a las y los trabajadores de la salud, sino de poner en pie una coordinaci贸n para enfrentar en com煤n y con m谩s fuerza el ajuste que recae sobre las espaldas de los sectores populares.

Personal de salud se manifest贸 por mejoras salariales en R铆o Negro

Enfermeros y enfermeras autoconvocadas junto con estudiantes que hacen sus pr谩cticas en el hospital de alta complejidad, Francisco L贸pez Lima, de la ciudad de Fiske Menuco, General Roca, se manifestaron y luego movilizaron en cercan铆as al nosocomio para visibilizar sus condiciones laborales y exigir al Gobierno una recomposici贸n salarial urgente.

Daina una de las enfermeras declaraba que: 鈥渆stamos ac谩 peleando por un salario digno, espec铆ficamente estamos luchando por las horas extras que es una verg眉enza, nos pagan solo 400 pesos la hora cuando otros cobran el doble que nosotros, el sueldo b谩sico de un enfermeros es de 10.000 pesos, el resto es todo en negro y esos 铆tems te juegan en contra porque cuando te quer茅s jubilar ten茅s 50 a帽os y ten茅s que vivir ac谩 haciendo horas extras porque la jubilaci贸n no te alcanza, nos est谩n negreando mal鈥.

Adem谩s coment贸 en relaci贸n al 煤ltimo acuerdo alcanzado por el gremio ATE y el Gobierno: 鈥渟e nos burlan en la cara, 2.000 pesos de aumento, quiere decir que nuestro salario es m铆nimo y no nos sirve para nada; pero nosotros tomamos como ejemplo la lucha de Neuqu茅n, que empez贸 as铆, de a poco, pero ahora pisa muy fuerte el elefante y nosotros apostamos a eso鈥.

Romina, licenciada en Enfermer铆a, trabaja en el sector de terapia intensiva del hospital y comentaba: tenemos muchas cosas para reclamar pero inicialmente queremos una recomposici贸n salarial urgente, real que hoy est谩 muy por debajo de los sueldos de la canasta b谩sica que indica el INDEC, hoy el sueldo b谩sico para la zona patag贸nica es de 200.000 pesos y nosotros estamos muy por debajo de eso. Nosotros somos profesionales, que llevamos muchos a帽os en nuestra formaci贸n y cumplimos tareas esenciales, permanecemos las 24 horas al cuidado de los pacientes, que estamos los 365 d铆as y que hacemos cosas que ning煤n otro profesional de la salud hace鈥.

鈥淗oy nos depositaron el famoso mini aguinaldo, que la verdad es una verg眉enza, fue de 3.000 pesos y el de algunos compa帽eros de 1.500, no se condice con nada de lo que dijo el gobierno ni los gremios con lo que iba a pasar鈥. D铆as atr谩s, ATE y el gobierno de Juntos Somos R铆o Negro hab铆an anunciado que el reajuste salarial del 10% llegar铆a a montos de entre los 7.000 y los 11.500 pesos.

Romina, adem谩s destacaba: 鈥渘osotros queremos crear un movimiento similar al de Neuqu茅n, que pueda lograr cambios realmente sustanciales para la profesi贸n, hoy estamos reclamando por los salarios pero tambi茅n queremos mejores condiciones laborales, la Ley de insalubridad, la cantidad de horas que trabajamos, no tenemos psicoprofilaxis que repercuten en el cuidado de los pacientes y de la comunidad. Vamos a seguir reclamando, decimos basta de sueldos en negro y por las condiciones laborales que tenemos dentro de los servicios, nos estamos agrupando como autoconvocados y estamos invitando al resto de la provincia que se nos una porque esto no es una realidad del hospital de Roca sino una realidad de todos los hospitales de la provincia鈥.

Estudiantes de enfermer铆a se sumaron al reclamo

Estudiantes de Enfermer铆a de la Universidad del Comahue se sumaron al reclamo y comentaban que: 芦el reclamo que hacen es justo. Nosotros estamos ahora apoyando, somos estudiantes, no cobramos, pero cuando nos recibamos vamos a estar en la misma situaci贸n. Y se ve que el trabajo que realiza cada uno es desgastante. Es desgastante pasar 16 horas en el Hospital y encima hay muy poco personal. En cada sala hay dos camas e imaginate si te dan cinco salas. Ten茅s que estar con los pacientes todo el tiempo禄.

Adem谩s, comentaban cuales eran sus condiciones de pr谩cticas: 芦son pr谩cticas ad honorem. Un mes y hay que aguantar. Yo soy de la L铆nea Sur, de Maquinchao, y tengo que aguantar ac谩 un mes, sin laburo, alquilando. Es sacrificado鈥.

芦Nosotras estamos 15 d铆as con las pr谩cticas. 7 d铆as de tarde 7 horas, de 14 a 21 horas y luego a la ma帽ana lo mismo, de 7 a 14. Y lo que pasa es que muchos, adem谩s de estudiar trabajan y tienen que arreglar en el trabajo para poder estar ac谩 o perder la materia. En las pr谩cticas ahora hacemos todas las tareas que hace el personal de Enfermer铆a, excepto administraci贸n de medicamentos. Eso reci茅n en segundo. Todos los a帽os hay pr谩cticas. Son d铆as de semana pero es complicado porque a veces se te choca con materias y s贸lo ten茅s dos faltas禄.

Trabajadores y estudiantes al finalizar se reunieron en una asamblea para intercambiar sobre la jornada y los pasos a seguir 鈥渟in dudas este es el comienzo, tenemos que seguir porque es por nuestras condiciones laborales, para estar mejor鈥 recalcaron al finalizar la jornada.

Profesionales de la salud p煤blica de Jujuy movilizaron por salario y mejores condiciones de trabajo

Las calles c茅ntricas de la capital juje帽a se vistieron de blanco, con luces y sonidos, de m茅dicos y distintos profesionales de hospitales como el Materno, Pablo Soria, San Roque o Zabala se hicieron presentes junto a familiares y amigos que acompa帽aron en este reclamo justo, y que fue recibido por aplausos de transe煤ntes.

鈥淟o que nos interesa y exigimos es el aumento del b谩sico, blanqueo de adicionales y que el salario parta de la canasta familiar鈥, afirm贸 una m茅dica. 鈥淭ambi茅n por el 82% m贸vil para jubilarnos y por una nueva Ley de profesionales de la salud para tener un convenio colectivo propio y se reconozcan las funciones y tareas que hacemos鈥.

La situaci贸n del sistema p煤blico es preocupante. M茅dicos comentan que ante los bajos salarios y las condiciones de trabajo muchos profesionales suelen dejar esos trabajos, e incluso las residencias ni siquiera son cubiertas con los cupos existentes por las implicancias que tiene.

鈥淢i salario b谩sico es de 23.000 pesos鈥, comenta una referente de AMEJU, Asociaci贸n de M茅dicos de Jujuy, que adem谩s plante贸 que siendo especialista su salario es de 130.000 pesos, lo cual roza la l铆nea de la pobreza.

En estas 煤ltimas semanas trabajadores del sistema p煤blico de salud vienen expresando malestares y preocupaci贸n por el ajuste en curso que pesan contra quienes sostienen el mismo con salarios de pobreza y ritmos de trabajo insalubres. Se expresaron con las acciones de visibilizaci贸n los mi茅rcoles en el Hospital Materno por parte de profesionales, movilizaciones que se realizaron convocadas por el sindicato APUAP y la convocada el 25/11 por sectores autoconvocados y AMEJu.

A la par de los trabajadores y profesionales con salario de pobreza que sostienen el sistema p煤blico se suman quienes lo hacen en condiciones de indigencia como enfermeras, agentes sanitarios o administrativos cuyos salarios rondan entre los 30.000 a 70.000 pesos.

La mayor铆a, no tiene otra salida que buscar trabajos que complementen el d铆a, hacer horas extras y llenarse de guardias, para llegar al fin de semana, totalmente rotos. Mientras tanto, la referente del sindicato de salud m谩s grande de Jujuy, con miles de afiliados, Yolanda Canchi, se encuentra a la espera de la convocatoria del Gobierno para firmar otra paritaria a la baja, sin salir a las calles, como manifest贸.

Sin embargo, la salud est谩 de pie en Jujuy, como se viene expresando en CABA, con el importante triunfo de residentes, en C贸rdoba y Tucum谩n.

Residentes bonaerenses repudian dichos del ministro de Salud

Compartimos el comunicado de la Comisi贸n Provincial de Residentes en respuesta a los dichos del jefe de la cartera sanitaria de la provincia de Buenos Aires sobre la lucha que llevan adelante desde hace semanas por condiciones dignas de trabajo.

En respuesta a los comentarios del Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Sr. Nicol谩s Kreplak, junto a sus voceros y/o representantes:

En el d铆a de ayer, 23 de Noviembre del 2022, sali贸 publicada una nota en el diario P谩gina 12 que relata la jornada de lucha y movilizaci贸n por parte de residentes y concurrentes de la provincia de Buenos Aires. Hace 21 d铆as que nosotrxs 鈥搑esidentes y concurrentes del sistema de salud de la Provincia de Buenos Aires- nos estamos organizando y movilizando para reclamar condiciones laborales dignas mediante una consigna muy clara: RECOMPOSICION SALARIAL YA.

Se ha sostenido en reiteradas oportunidades, tanto desde la direcci贸n del Ministerio de Salud como desde la Escuela de Gobierno en Salud Floreal Ferrara, que el trabajo de lxs residentes y concurrentes en nuestros hospitales, centros de salud y postas sanitarias sostiene el funcionamiento del sistema p煤blico de salud y permite garantizar los derechos de la poblaci贸n a su acceso; a煤n m谩s teniendo en cuenta el atravesamiento de la pandemia y todas las medidas de cuidado y atenci贸n llevadas a cabo por residentes y concurrentes en nuestros hospitales y lugares de atenci贸n.

Es interesante notar c贸mo el reconocimiento a lxs trabajadorxs de la salud p煤blica, reafirmados como 鈥減ersonal esencial鈥 en tiempos de crisis sanitaria global, sea boicoteado y deslegitimado en al menos dos sentidos. Primero, en los comentarios de la mencionada nota de P谩gina 12 donde se afirma desde el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires que nuestro reclamo pertenece a una 鈥減ropuesta aislada, carente de adhesiones de diversos hospitales鈥, cuando hace semanas que desde todos los hospitales y centros de salud de la Provincia de Buenos Aires, junto a otras sedes hospitalarias y de atenci贸n del territorio nacional, nos estamos organizando y unificando en nuestro reclamo siendo m谩s de doscientas residencias de todas las especialidades m茅dicas y no m茅dicas, que hacen a miles y miles de trabajadorxs de la salud p煤blica que reclamamos RECOMPOSICION SALARIAL YA, para dejar de trabajar bajo condiciones laborales indignas, con un salario neto que no llega a cubrir la canasta familiar.

El segundo sentido del boicot y la deslegitimaci贸n a nuestro reclamo por parte del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires est谩 en la respuesta que a煤n no nos dan desde el Ministerio de Salud, cuando residentes y concurrentes nos acercamos a la Casa de Gobierno en La Plata para conversar sobre nuestras condiciones laborales. No nos dan una respuesta a residentes movilizados, pero s铆 conversan con diarios y medios de comunicaci贸n, ignorando la dignidad de nuestro reclamo y evitando a miles y miles de trabajadorxs de la salud organizados que pedimos condiciones laborales dignas y RECOMPOSICION SALARIAL YA, para no trabajar en la pobreza.

Las residencias venimos de un triunfo hist贸rico por nuestro reglamento de residentes, que lejos de ser idea del Ministerio de Salud de PBA, fue arrancado con a帽os de organizaci贸n y lucha de todas las residencias provinciales. Celebramos el enorme avance de esta conquista, y desde all铆 nos posicionamos para exigir 隆salarios dignos! Hoy un residente de primer a帽o percibe un salario 70.000 pesos por debajo de la canasta familiar.

Las jornadas que venimos desarrollando no son un hecho aislado, tienen relaci贸n directa con las pol铆ticas nacionales y provinciales de desfinanciamiento de la salud p煤blica y nuestros salarios de pobreza.

Sabemos que as铆 como miles de residentes sentimos en nuestros cuerpos el ajuste, tambi茅n lo siente el resto del equipo de salud y sobre todo la poblaci贸n que all铆 se atiende. Por ese motivo, gracias a nuestra organizaci贸n y exigencia logramos que Cicop llame a paro de residentes y continuamos por un paro de todo el equipo de salud, en defensa de una salud p煤blica, gratuita y de calidad.

Primeras muestras de que habr谩 ajuste en discapacidad en el 2023

Por Celeste V谩zquez

[鈥

Termina un a帽o en el que la extrema precarizaci贸n en la que viven las personas con discapacidad y quienes trabajan en el sector se convirti贸 en agenda gracias a una lucha que tuvo expresiones en todo el pa铆s y visibiliz贸 por primera vez en muchos a帽os las consecuencias de a帽os de ajuste.

Bajos salarios, inestabilidad laboral, multiempleo, inexistencia de derechos sindicales, cobro de sueldos con meses de atraso en un contexto de alta inflaci贸n son las condiciones laborales de trabajadores y prestadores del sector de discapacidad. Tratamientos rechazados, demoras en los turnos, medicamentos (en muchos casos muy caros) que no se cubren, autorizaciones demoradas de manera eterna, son parte de las trabas diarias a las que se tienen que enfrentar las personas con discapacidad y sus familias.

Este panorama no es nuevo, esto es as铆 desde hace a帽os y cualquiera que tenga alg煤n v铆nculo con personas con discapacidad o que trabajen en ese sector lo sabe. Lo que pasa es que este panorama desde hace a帽os no hace m谩s que agravarse, gobierne quien gobierne.

Es lo que hizo Macri, cuando en 2018 dio de baja miles de pensiones por discapacidad y humill贸 a quienes las percib铆an al dictaminar que deb铆an 鈥渆jercer su leg铆timo derecho de defensa y ofrecer la prueba鈥 de su discapacidad para poder cobrar dichas pensiones (que recordemos ni siquiera llegan a ser una jubilaci贸n m铆nima).

Es lo que hizo el Frente de Todos, cuando al poco tiempo de haber asumido Sergio Massa recort贸 fondos en salud que precarizaron a煤n m谩s todo.

Precarizar lo ya precarizado

芦Siempre cobramos con un promedio de dos o tres meses de demora, pero este a帽o la situaci贸n se volvi贸 insostenible porque la demora se hizo peor y la inflaci贸n es terrible禄. La que habla es Ximena, kinesi贸loga de ni帽as y ni帽os con discapacidad.

芦La situaci贸n para el a帽o que viene seguramente sea peor. Hay obras sociales y prepagas que est谩n avisando a sus pacientes que van a autorizar menos cosas que este a帽o. Por ejemplo, si un ni帽o tuvo este a帽o dos sesiones de kinesio por semana, para el a帽o que viene le van a autorizar solo una禄, cuenta Ximena.

Adem谩s del Estado, hay otros responsables del ajuste: quienes dirigen las obras sociales. Las direcciones sindicales, acostumbradas a mirar para otro lado y dejar pasar todo (lo hicieron con Macri y lo est谩n haciendo ahora), en este caso dan un paso m谩s porque son quienes rechazan y obstaculizan tratamientos.

Y lo peor es que para justificarse responsabilizan a las propias personas con discapacidad. 芦Transporte y Educaci贸n se llevan el 70% de la recaudaci贸n del Fondo Solidario de Redistribuci贸n (FSR), lo que acent煤a el desfinanciamiento de las obras sociales禄, dicen. Sin embargo, desde el Foro Permanente Discapacidad lo desmienten. Seg煤n un informe elaborado hace unos d铆as, 芦Educaci贸n y transporte en 2021 significaron el 19,6% del FSR. Y seg煤n nuestra proyecci贸n de estas prestaciones a diciembre del 2022 las mismas dan un 15,2% del FSR禄. Los c谩lculos fueron realizados en base a los n煤meros de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSSalud).

El FSR est谩 conformado con aportes de todas las obras sociales y es administrado por la SSSalud. De all铆 salen los fondos para los tratamientos y cobertura de salud de las personas con discapacidad.

El ajuste en discapacidad es una de las expresiones de la cr铆tica situaci贸n que atraviesa el sistema de salud, que por estos d铆as tambi茅n se convirti贸 en agenda, gracias a la lucha persistente de quienes all铆 trabajan y se convirtieron en una marea blanca que est谩 copando las calles de Ciudad y Provincia de Buenos Aires, C贸rdoba, Jujuy, Tucum谩n y otros puntos del pa铆s.

Fuentes: Agencia Farco, Red Eco Alternativo, La Izquierda Diario, Resumen Latinoamericano