De parte de El Topo February 24, 2022 86 puntos de vista

Los dos medios se han enfrentado a un ciberataque en mitad de una campa帽a de suscripciones en com煤n para sumar lectores y lectoras.

El Salto y La Marea no son los 煤nicos medios de comunicaci贸n que han sufrido un ciberataque recientemente. Pero justo esos d铆as, El Salto y La Marea estaban unidos por una campa帽a conjunta: #UnidasFrenteAlOdio. Las dos redacciones trabajamos por separado, como hasta ahora, pero al dar este paso quisimos cubrir una demanda que muchas socias y lectores nos hab铆an trasladado hac铆a tiempo. Desde la l贸gica de cooperar y no competir con las que desarrollamos este oficio desde hace a帽os, planteamos la posibilidad de unificar el apoyo a dos proyectos con diferencias, por supuesto, pero con muchas cosas en com煤n: entre ellas, el mensaje combativo contra la extrema derecha.

No es f谩cil crear una agenda propia en un contexto de profunda transformaci贸n 鈥攑odr铆amos echar mano de esa palabra tan conocida en Andaluc铆a como la 芦reconversi贸n禄鈥. Sin embargo, poco a poco, el trabajo que venimos haciendo cala cada vez m谩s en 谩mbitos muy diversos. Tampoco fueron agradables aquellos momentos en los que ibas a publicar una informaci贸n y no pod铆as. O, lo que es lo mismo, ibas a trabajar y no te dejaban hacerlo. Ver c贸mo el medio en el que escribes no funciona porque alguien no quiere que funcione te genera impotencia, desasosiego y es, sobre todo, desmotivador.

Miremos por donde miremos, vivimos momentos desalentadores 鈥攑or momentos, parece que estoy haciendo el discurso navide帽o del rey鈥. Bromas aparte, no nos enga帽emos. En los medios, el panorama es desolador, en el periodismo tambi茅n. Y la situaci贸n entre quienes apostamos por un trabajo riguroso, sin dependencias de los poderes econ贸micos, pol铆ticos y gubernamentales, es, como m铆nimo, incierta. Por eso campa帽as de suscripciones como la que hemos desarrollado en La Marea con El Salto son vitales. No solo para quienes trabajamos en esos medios, que, obviamente, comemos, pagamos alquiler, hipoteca, tenemos hijos/as, nos gusta ver pelis en plataformas de pago鈥 sino para garantizar un periodismo honesto y de calidad a nuestras lectoras y lectores, a veces, incluso molesto para ellos mismos. Es importante no olvidar esta cuesti贸n: en La Marea dedicamos todos nuestros esfuerzos a hacer un periodismo profesional. Comprometido, por supuesto, con los derechos humanos, con el feminismo, con los servicios p煤blicos 鈥攃on la 茅tica, en resumen鈥, pero sin perder de vista la rigurosidad.

Nos hace m谩s fuertes estar unidos, est谩 claro. 驴Es posible un periodismo as铆? 驴Es posible trabajar como siempre hab铆amos so帽ado? 驴Como, en alg煤n momento, pudimos llegar a trabajar? Es posible, pero siempre y cuando haya, tambi茅n, lectores y lectoras comprometidas. Esa es nuestra principal fuente de financiaci贸n. Y sin ello, no vamos a ning煤n sitio que no sea precariedad, angustias y frustraci贸n. Grandes compa帽eros y compa帽eras periodistas est谩n abandonando esta profesi贸n porque, sencillamente, no se puede vivir del aire, ni de la vocaci贸n, ni del amor al arte, por mucho que nos guste, por mucho que amemos este oficio. Esta es la realidad. Y no verla no nos ayuda.

Les pongo un ejemplo. Hace unos a帽os, en nuestra revista en papel, publicamos un especial sobre rutas de la memoria. El coste total de la primera ruta que emprendimos, al campo de concentraci贸n en Castuera (Badajoz), ascendi贸 a 417 euros. La hicimos, s铆. Pero hubi茅ramos necesitado m谩s tiempo y dinero para, en primer lugar, pagar un precio justo a los trabajadores/as. Y, en segundo lugar, para realizarla de un modo m谩s completo: nos dejamos por el camino otros lugares destacables de la memoria y viajamos sin un fot贸grafo/a.

Nuestro objetivo era llegar a 50 rutas repartidas por toda la geograf铆a espa帽ola, que supondr铆an un coste m铆nimo de 20 000 euros. Para ello, creamos una suscripci贸n espec铆fica de apoyo a Rutas de la Memoria de 60 euros, que inclu铆a, adem谩s del bolet铆n mensual, una suscripci贸n semestral a la revista La Marea en papel y una joya artesanal conmemorativa de la Rep煤blica (pin o colgante), realizada en acero inoxidable con los principios: libertad, igualdad y fraternidad.

驴Qu茅 pas贸? No lo pudimos concluir. Publicamos algunas con mucho esfuerzo, en muchas ocasiones a costa de nuestros bolsillos personales, de jornadas excesivas.

No tenemos corresponsales, ni enviadas especiales ni podemos hacer coberturas a lo grande. En La Marea, si uno vive en Canarias, como le pasa a nuestro compa帽ero Eduardo Robaina, cubre la crisis migratoria o los primeros d铆as del volc谩n. Y si est谩 en Lesbos document谩ndose para una historia justo cuando se incendia el campamento de Moria, como Patricia Sim贸n el verano de 2020, puede enviar una cr贸nica diaria desde Grecia. Luego puedes hacer un encaje de bolillos con un viaje pendiente a EE UU para poder cubrir las elecciones. O a Cuba. Pero eso, como saben, es cuesti贸n de suerte, de estar un d铆a en el sitio que hay que estar 鈥攐 coste谩rtelo por tu cuenta, como digo鈥 y en el que no podr铆amos estar de manera natural, como requiere el periodismo, por la falta de recursos.

Y es importante estar, insisto, porque no siempre se cuentan las cosas que pasan o las cosas que interesan o las cosas que a otros no les interesa que se cuenten. En La Marea, al menos, lo intentamos. Nos pasa con las informaciones que hacen referencia al IBEX. 芦Casi nunca vemos en el titular la palabra Endesa禄, me dijeron algunos familiares afectados por la explosi贸n de un transformador en un hotel de Tarifa en el verano de 2017 en la que murieron dos trabajadoras y varios compa帽eros y compa帽eras resultaron heridas.

En La Marea apostamos por contar su historia cuando se olvida el titular del d铆a, cuando las administraciones no prestan tanta atenci贸n a las familias, cuando la actualidad deja de serlo por las prisas y se olvida. El caso sigue abierto en los tribunales. Fuimos, costeamos el viaje, invertimos el tiempo necesario sabiendo que dej谩bamos otras cosas de lado, como la informaci贸n diaria, por ejemplo.

Y algo m谩s: no pod铆amos permitirnos el lujo de contar solo esa historia. 芦驴Qu茅 podemos hacer m谩s en aquella zona?禄, pregunt贸 la directora, Magda Bandera. As铆 que aprovechamos tambi茅n aquella cobertura para narrar una de esas rutas de la memoria, la de la playa de Bolonia y las fortificaciones que 30 000 prisioneros construyeron en el Campo de Gibraltar entre 1939 y 1940. En aquella ocasi贸n, al menos, las vistas hicieron m谩s llevaderos el viaje y la sensaci贸n de impotencia que te dejan dos historias de desgarro separadas por el tiempo.

Un a帽o despu茅s, tras los resultados de las elecciones municipales, cuando los diarios estaban llenos de declaraciones y entrevistas con los nuevos alcaldes y alcaldesas de las grandes ciudades 鈥攃on raz贸n, obviamente鈥, nosotros volvimos a Tarifa. Uno de los trabajadores que resultaron heridos en la explosi贸n acababa de ser elegido concejal en el Ayuntamiento de esta localidad gaditana. Le hicimos la entrevista en la playa, con la Isla de las Palomas al fondo, separada del continente por un camino de piedra. 芦驴Has estado alguna vez ah铆 dentro?禄, le pregunt茅. Y el concejal de Tarifa, como los parroquianos del pueblo, respondieron: 芦Qu茅 va, nunca禄.

Despu茅s, La Marea entr贸 en la isla y cont贸 c贸mo era aquel lugar paradis铆aco y a la vez nauseabundo donde se ubicaba una de las verg眉enzas de Espa帽a: un CIE.

Y, visto as铆, hay una cosa buena de ser 芦peque帽os禄 en este oc茅ano de medios de comunicaci贸n: estamos obligados a mirar donde otros no miran, no quieren o no los dejan mirar. Por eso es importante el apoyo de quienes nos leen. Por eso fue posible tambi茅n PorTodas, una investigaci贸n period铆stica basada en el an谩lisis de los 55 asesinatos por violencia machista cometidos en Espa帽a en 2014, seg煤n los registros oficiales. Pensamos que cinco a帽os despu茅s de que mataran a estas mujeres, reconstruir sus historias nos permitir铆a averiguar si hubo factores que favorecieron o posibilitaron los homicidios, y qu茅 medidas y cambios se han adoptado posteriormente para evitar que se pudiesen repetir. Y en ello estamos, gracias a las casi 3 000 personas que microfinanciaron el proyecto a trav茅s de un crowdfunding. S铆, un crowdfunding para hacer periodismo.

Recientemente, nos acaban de dar un premio por uno de esos reportajes, el de Antonia, una mujer asesinada en C煤llar Baza (Granada) por su marido. 驴Qu茅 pas贸 despu茅s?, 驴qu茅 pas贸 con la familia?, 驴y con el asesino?

Eso es lo que explica con detalle este trabajo, que ha permitido, siete a帽os despu茅s, detectar c贸mo afecta la violencia a mujeres mayores, c贸mo el sistema judicial, en ocasiones, alarga el dolor de las familias y c贸mo determinados atenuantes, como la reparaci贸n del da帽o, resultan complicados de explicar y entender en casos en los que se arrebata una vida.

El d铆a que recibimos el premio no se pod铆a leer ni este ni ning煤n otro art铆culo de La Marea ni El Salto porque est谩bamos en mitad del ciberataque. No sabemos c贸mo hubi茅ramos afrontado esta amenaza en solitario, aunque s铆 sabemos con total seguridad que juntas nos ha ido much铆simo mejor.