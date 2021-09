–

De parte de ANRed September 10, 2021 92 puntos de vista

El s谩bado 4 de septiembre se llev贸 adelante una jornada para recordar el tercer aniversario de 鈥渓a masacre de La Victoria鈥 en Monte Grande, partido de Esteban Echeverria. Al filo de los caserios donde arranca el descampado, donde los bondis a duras penas llegan y bajo la lluvia un grupo de ni帽os y ni帽as, familiares, amigos y docentes, no resignan la memoria. 芦Un d铆a se har谩 justicia, a eso nos aferramos, al deseo que por una vez la cosa sea justa para quienes la injusticia es la regla禄. Texto e im谩genes Germ谩n Romeo Pena para ANRed

El 30 de agosto de 2018 el barrio La Victoria (en Monte Grande) fue escenario de un hecho que lo conmocion贸 por completo: tres j贸venes vecinos, Miguel, Pedro y Osmar, todos menores de edad, fueron asesinados a sangre fr铆a en una de las entradas del barrio. El hecho nunca termin贸 de esclarecerse, a pesar de las fundadas sospechas sobre la responsabilidad de los transas locales, y ante la desidia y complicidad policial que, como m铆nimo, liber贸 la zona.

El s谩bado 4 de septiembre se llev贸 adelante una jornada en la Casa de la Ni帽ez y la Juventud (CNJ) para recordar el tercer aniversario de la masacre. La casa es un espacio autogestionado, sin fines de lucro, que trabaja a partir de actividades sociales, culturales y deportivas para proteger los derechos fundamentales de ni帽os y j贸venes de barriadas populares del sur del conurbano.

芦Nuestro espacio se basa en la horizontalidad, la solidaridad, la no discriminaci贸n y el feminismo como principios fundamentales y articula esfuerzos de vecinos, estudiantes y docentes禄 explica un docente de la CNJ en di谩logo con ANRed.

Bajo la lluvia un grupo de ni帽os, familiares, amigos y docentes intenta poner algo de color, al gris que lo redea todo por esas latitudes. Ofrendando flores que rodean el recuerdo vivo de estos tres j贸venes, que brilla aun en los ojos de ni帽os que no resignan la memoria. Una madre llorando mirando las flores dijo 芦un d铆a se har谩 justicia a eso nos aferramos, al deseo que por una vez la cosa sea justa para quienes la injusticia es la regla禄.

Acerca de la Masacre y los derechos de la juventud

Miguel, Pedro y Osmar, todos menores de edad, fueron asesinados en el 2018 a sangre fr铆a en una de las entradas del barrio.

芦En ese momento, por primera vez desde su formaci贸n en 2007, el barrio fue noticia central de varios diarios Clar铆n, La Naci贸n, Cr贸nica. Como era de esperar, apareci贸 en los policiales, con el foco puesto en la violencia, las drogas, los narcos, la muerte, y aprovechando para remarcar una y otra vez, cual estigma, el origen extranjero de buena parte de su poblaci贸n. En esas notas que se pretenden period铆sticas nada se dijo de las infinitas dificultades que cotidianamente enfrentan sus miles de vecinos, que arrancan a las 4 o 5 de la ma帽ana, api帽ados como ganado en el colectivo 501 y el tren Roca, de sol a sol, de lunes a lunes, para ganarse la moneda, que a veces no alcanza ni para parar la olla. De esta ultra-explotaci贸n nada se dijo. Tampoco se habl贸 de los cientos de pibes que son escupidos fuera del sistema educativo por no tener escuelas ni vacantes, por quedar atrapados en las calles anegadas, por no tener para el boleto, o por estar confinados en la esclavitud dom茅stica, cuidando a sus hermanitos para que los adultos puedan salir a trabajar. Nada se dice de los cientos de reclamos y reivindicaciones del barrio, por mejores servicios, infraestructuras, por derechos b谩sicos禄 explican docentes del CNJ.

Agregan 芦la juventud es una irreversible transici贸n desde la ni帽ez y la tutela familiar, hacia la vida adulta aut贸noma, donde las injusticias y las desigualdades se cristalizan r谩pida y violentamente. El amarillismo de las notas de los medios basura no hace sino ocultar, intencionalmente, una enorme cadena de injusticias sobre la juventud m谩s vulnerable, que combina la imposibilidad de acceso a oportunidades educativas, laborales, de recreaci贸n, con la acumulaci贸n de riesgos de salud y seguridad. Es una transici贸n a la vida adulta marcada por la vulneraci贸n de derechos, por el aislamiento y la sensaci贸n de abandono禄.

芦La Victoria, no es un caso aislado, ni es exclusivo de Esteban Echeverr铆a o producto de una gesti贸n particular. Es una estructura, masiva, ubicua, generada por el actual sistema pol铆tico-econ贸mico de desigualdad y exclusi贸n. Hay miles de barrios como este en todos los bordes de Buenos Aires, de C贸rdoba, de Rosario, donde diariamente pasan cosas as铆 o a煤n peores. Es un modelo de ciudad, un modelo de sociedad, que abandona y acorrala a los pibes, y luego de ser necesario, los enjaula o liquida. La masacre de La Victoria, es en realidad la masacre de la juventud de los barrios populares禄 finalizaron.