De parte de ANRed September 27, 2021 21 puntos de vista

Hoy a partir de las 18:30 desde el Departamento de Estudios Sociológicos del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini realizarán una charla en vivo por Facebook en la que participarán investigadores sobre la Masacre de Napalpí. La charla se dará en el marco de la habilitación realizada por la jueza federal de Resistencia Zunilda Niremperger para la realización de un Juicio por la Verdad que dé a conocer el complejo proceso de violencia estatal en el que ocurrió la masacre bajo el concepto de Crímen de Lesa Humanidad y que permitirá definir las responsabilidades de los actores individuales, fuerzas militares e instituciones involucradas. Por ANRed

Ésta tarde a partir de las 18:30 se realizará la charla «La masacre de Napalpí. Hacia un Juicio por la Verdad en el marco de un Genocidio» organizada por el Departamento de Estudios Sociológicos del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorinil. La misma será transmitida en vivo por la red social Facebook y contara con el siguiente panel de oradores: Diego Vigay (Fiscal Federal Ad Hoc de Resistencia), Silvana Turner (Equipo Argentino de Antropología Forense), Raquel Esquivel (Fundación Napalpí – Investigadora qom), Mariana Giordano (IIGHI – CONICET/UNNE), Mario Paz (Comunicador qom – Colonia Aborigen), Diana Lenton (UBA/CONICET/Red de Investigadorxs en Genocidio Indígena), Marcelo Musante (CCC/Red de Investigadorxs en Genocidio Indígena).

En diálogo con ANRed la comunicadora e integrante de Red de Investigadorxs en Genocidio Indígena Luciana Mignoli, quien coordinará la charla explicó: » desde el Centro Cultural de la Cooperación así como hay actividades artísticas, también hay un montón de departamentos que investigan distintas temáticas sociales, en éste caso esta charla está organizada por el Departamento de Estudios Sociológicos. La idea de ésta charla en particular es poner en el debate ésta habilitación que se dio hace muy poquitos días de la jueza Federal de Resistencia Zunilda Niremperger sobre la realización de un juicio por la verdad que de a conocer el complejo proceso de violencia estatal que ocurrió en la Masacre de Napalpí, en el marco del concepto de crimen de lesa humanidad que va a permitir definir cuáles son responsabilidades de los actores individuales, de las fuerzas militares, de las instituciones involucradas».

Agregó «así como hubo Campañas al desierto en Patagonia y Pampa, también se llevó a cabo en nuestro país una serie de avanzadas cívico militares a lo que denominaban el desierto verde. Un concepto difícil de entender, porque si era verde justamente no era un desierto, no estaba deshabitado. Sino que se trató de un monte que se lo quiso deshabitar de pueblos indígenas. En éste marco de las campañas al desierto verde, el Estado nacional impulsó y desarrolló un sistema de reducciones indígenas estatales, algo así como espacios concentracionarios de personas, donde las personas indígenas eran alojadas allí y eran obligadas a trabajar bajo una relación de semi esclavitud. En una de esas reducciónes, la de Napalpí en Chaco, ocurrió una masacre una de las mas crueles de nuestra historia el 19 de julio 1924. Las víctimas fueron centenares de indígenas Qom y Mocoi en una represión porque estaban reclamando por mejores condiciones de vida y trabajo. La represión fue feroz desde el aire, tierra que incluyó hasta quema de personas en fosas comunes. La idea de la charla es poner ahora ésta Masacre en éste momento histórico que se está habilitando un juicio por la verdad y preguntarnos: ¿cómo es el proceso para un juicio por la verdad? ¿Cuál es su importancia en términos de memoria verdad y justicia? ¿qué implicaría reconocer ésta masacre desde el Estado en el marco de un proceso de genocidio?. También insertar éste tema en las políticas sobre la memoria, porque siempre decimos que no podemos soportar que una escuela se llame Jorge Rafael Videla, y si se puede llamar Roca, Victorica y otros militares que comandaron avanzadas cívico militares sobre los territorios y cuerpos indígenas y sus formas de organización».

La charla podrá verse en vivo por Facebook: F/CentroCulturalCooperación