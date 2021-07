–

De parte de Indymedia Argentina July 5, 2021 94 puntos de vista

Con el patrocinio de la Comisi贸n Provincial por la Memoria, Mecanismo Local de Prevenci贸n de la Tortura, familiares de las v铆ctimas de la masacre de Pergamino presentaron un recurso extraordinario ante la Corte bonaerense para que sea revisada la sentencia del Tribunal de Casaci贸n, que confirm贸 la sentencia en primera instancia, y se condene a los polic铆as por el delito de homicidio como ya hab铆an reclamado durante el juicio oral y p煤blico. El escrito sostiene que el fallo de Casaci贸n fue arbitrario y contradictorio: reconoci贸 que los imputados pudieron prever que sus acciones, la ausencia de tareas de rescate, llevar铆a el resultado de la muerte de los detenidos, pero que s贸lo tuvieron intenci贸n de abandonar y no causar la muerte. La defensa de los polic铆as tambi茅n apel贸 el fallo e insistieron con su inocencia.

Semanas atr谩s, la sala 1 del Tribunal de Casaci贸n Penal bonaerense confirm贸 la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal de Pergamino por la masacre ocurrida en el 2 de marzo de 2017 en la comisar铆a 1陋: seis polic铆as fueron condenados, con pena de entre 6 y 15 a帽os, por el delito de abandono de persona seguido de muerte contra siete v铆ctimas: Sergio Filiberto, Fernando Latorre, Franco Pizarro, John Mario Claros, 鈥淣oni鈥 Cabrera, Federico Perrota y Alan C贸rdoba

En el mismo fallo, los jueces de Casaci贸n Carlos Natiello y Mario Kohan se negaron a modificar la calificaci贸n legal de los hechos para que sean considerados homicidio, tal como hab铆a solicitado la Comisi贸n Provincial por la Memoria (CPM) como patrocinante de las familias de las v铆ctimas.

Esa decisi贸n fue cuestionada ahora mediante los recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de la ley ante la Corte Suprema de Justicia de Buenos Aires, por considerar que se trat贸 de una sentencia arbitraria. 鈥淧ara confirmar la calificaci贸n legal adoptada en el caso lo hicieron bajo una fundamentaci贸n aparente que reposa en afirmaciones dogm谩ticas empero no encuentran sustento y coherencia l贸gica en los hechos y pruebas comprobados鈥, dice el escrito.

El 2 de marzo de 2017, luego de una discusi贸n entre dos detenidos, los polic铆as que estaban de servicio decidieron encerrar a todos en las celdas. Los internos comenzaron a pedir que les abran las rejas, que no hab铆a raz贸n para tal castigo; al no ser escuchados en sus reclamos, prendieron fuego un pedazo de colch贸n y lo tiraron al pasillo, los polic铆as vieron c贸mo el fuego iba creciendo y abandonaron el lugar: desoyeron los gritos de auxilio, no hicieron nada por controlar el incendio y, finalmente, entorpecieron la labor de rescate de los bomberos.

Ese d铆a hab铆a, 19 personas detenidas en la comisar铆a 1陋 de Pergamino: los siete que estaban en la celda 1 murieron asfixiados y quemados. Doce sobrevivieron y sus testimonios fueron indispensables para reconstruir lo que hab铆a pasado.

Para el Tribunal de primera instancia, al momento de sostener la calificaci贸n legal de los hechos, hab铆a dicho que: 鈥淧ara que exista abandono de persona es indispensable poner en peligro la vida o la salud de la v铆ctima, de modo que el autor del delito ha de representarse siempre, como posibilidad m谩s o menos cierta, el hecho de que pudiese sobrevenir la muerte, y si esto ocurre, como ocurri贸 en el caso, se configura la circunstancia agravante del abandono de persona pero no el delito de homicidio doloso, el cual se verifica cuando la intenci贸n de matar haya sido indudable鈥.

Para la Casaci贸n, en cambio, la previsi贸n del resultado de la muerte ya es suficiente para encuadrar el hecho como lesiones u homicidio. No obstante la contradicci贸n entre ambas instancias, el m谩ximo tribunal penal bonaerense consider贸 debidamente fundada la sentencia del tribunal de Pergamino.

M谩s a煤n, la doctrina en la que se apoyan est谩 en clara contradicci贸n a su propia postura; al momento de tratar la prueba, el mismo fallo de Casaci贸n reconoce que los polic铆as no pod铆an desconocer la posibilidad concreta de muerte: 鈥淟os imputados nada hicieron para sofocar el fuego ni tampoco los sacaron de la trampa mortal cuando ello era a煤n posible鈥.

La sentencia describe que los polic铆as sab铆an que no ten铆an agua, que ten铆an materiales de gran combusti贸n, que Giulietti y Carrizo abandonaron el sector calabozos porque el humo y el fuego los estaba ahogando y no pod铆an respirar, que adem谩s antes de retirarse dejaron clausurada la salida de agua de todos los calabozos, as铆 lo pudo determinar el Tribunal en oportunidad de realizar la inspecci贸n ocular de la comisar铆a.

Tras esa descripci贸n de la situaci贸n en que se produjeron la muerte de los siete j贸venes, la CPM pregunta en el escrito a la Corte: 鈥溌緾贸mo se infiere que el conocimiento de los sujetos activos no abarc贸 la previsi贸n del resultado muerte?鈥. Y agrega: 鈥淓l evento transcurri贸 en unos, cuantos menos, 30 minutos. El incendio transcurri贸 sus fases, comenzaron peque帽os focos que no fueron sofocados permitiendo que estos crezcan hasta un incendio generalizado. No llamaron jam谩s a los Bomberos voluntarios, eso no se discute. Cuando los bomberos llegaron todav铆a algunos j贸venes segu铆an enviando mensajes de auxilio a su familia incluso los condenados obstaculizaron adrede la labor de los bomberos 驴La previsi贸n de la muerte no se vislumbra?鈥.

En definitiva, ni el Tribunal de primera instancia ni la Casaci贸n vincularon la calificaci贸n legal con las pruebas; es decir, no vincularon la acci贸n delictiva de los polic铆as con las pruebas del debate que permiten sostener que los polic铆as previeron la posibilidad de la muerte y nada hicieron.

鈥淓l abandono de persona tiene lugar cuando, quien tiene una posici贸n de garant铆a, pone en peligro la vida o salud de las personas sobre las que tiene el deber de cuidado. Pero cuando hay un riesgo concreto de muerte, porque el medio utilizado para abandonar es apto para causar la muerte, ya estamos frente a un homicidio con dolo. En este caso, la posibilidad de prever la muerte ha sido debidamente probada. Dejarlos encerrados sin ning煤n elemento que les permita protegerse ante el avance del fuego y no tomar ninguna acci贸n para sofocarlo, a pesar de escucharlos clamar por su vida, 鈥榥os estamos muriendo鈥 , es un claro conocimiento de la posibilidad concreta de muerte鈥, explicaron del programa de Litigio Estrat茅gico de la CPM.

Por su parte, la defensa de los polic铆as condenados tambi茅n apel贸 la decisi贸n de la Casaci贸n e insistieron con su inocencia o, de manera subsidiaria, que el delito sea recalificado como homicidio culposo. Una calificaci贸n legal con una pena menor a la que corresponde por el delito de abandono de persona agravado por el resultado de muerte.

Fuente: https://www.andaragencia.org/la-masacre-de-pergamino-llega-a-la-corte-bonaerense-piden-condenar-a-los-policias-por-homicidio/