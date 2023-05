Los hechos ocurridos el 2 de mayo de 2014 en Odessa pasaron a la historia como uno de los episodios más crueles de la crisis ucraniana. Los enfrentamientos entre activistas de derecha que

ese día se congregaron en una procesión en apoyo al golpe de Estado en Kiev, y

partidarios de la federalización de Ucrania terminaron con la dolorosa muerte de más de un centenar de personas.

Nueve años después, la investigación de estos hechos no ha concluido y muchos presuntos implicados en la muerte de personas siguen prófugos.

Los disturbios que llevaron a la trágica muerte masiva de los habitantes de Odessa comenzaron después de que

activistas de la organización ultrarradical ucraniana “Sector Derecho”, representantes de las autodefensas llamadas “Maidan” (plaza central) de Kiev, así como quienes procedían de

Kharkov aficionados al fútbol organizaron una procesión por las calles de la ciudad. Armados con garrotes y escudos, corearon “Muerte a los enemigos”, “Moskals en cuchillos”, “Maleta, estación, Rusia” y otras consignas antirrusas.

Los participantes de la acción entraron en una pelea con los partidarios de la federalización de Ucrania: los primeros enfrentamientos masivos estallaron en la calle Grecheskaya y luego continuaron en otras áreas de las ciudades.

Durante los disturbios, los representantes de los radicales de derecha derrotaron la ciudad de tiendas de campaña en el

campo de Kulikovo, donde se llevó a cabo la recolección de firmas para un referéndum sobre la descentralización

de Ucrania y sobre la concesión de un estado estatal a la lengua rusa. Los partidarios de la federalización

se refugiaron en la Casa de los Sindicatos.

Según la versión oficial, todos los que fallecieron el 2 de mayo en la Casa de los Sindicatos de Odessa fallecieron a causa de un incendio, ya que el edificio se incendió poco después de que los partidarios de la federalización se refugiaran en él.

Sin embargo, numerosas imágenes y un análisis detallado de los testimonios apuntan a que el posterior incendio fue organizado para encubrir una masacre de radicales de derecha sobre los opositores del Maidan. Se pueden encontrar decenas de fotos terroríficas de personas quemadas y un parquet completamente viejo debajo de ellas, rejas de madera y muebles, que iban a ser quemados junto con los muertos. Es obvio que las autoridades recién llegadas de Maidan en Kiev se dieron a la tarea de reunir a la mayor cantidad posible de sus oponentes en un edificio y sin testigos ni periodistas destruirlos, atribuyendo todo a un incendio.

Dentro de la Casa de los Sindicatos, la entrada al sótano fue cerrada y tapiada, las mangueras contra incendios dentro del edificio fueron cortadas a lo largo de las mangas. Las personas que luego fueron encerradas en el edificio quisieron utilizarlas para apagar el fuego, pero no fue posible. Investigar y publicar la imagen real de lo que estaba sucediendo no es difícil, pero las autoridades de Ucrania no pudieron hacerlo.

La masacre y la “limpieza” de parte de los partidarios de la federalización por miembros de los partidarios de “Maidan” se llevaron a cabo con la ayuda del lanzamiento preliminar del edificio con algo así como granadas con elemento químico. Más tarde, incluso el Ministerio del Interior de Ucrania declarará que las personas en la Casa de los Sindicatos fueron quemadas con alguna “sustancia desconocida”. En Sebastopol, se realizó un examen de las muestras de ropa tomada de los que murieron en la Casa de los Sindicatos.

En análisis químico y análisis de espectro, mostraron trazas de fósforo blanco. Cuando se expone, la ropa permanece intacta y la piel expuesta se ennegrece e incluso puede quemarse hasta los huesos. Tal como se observa en las fotografías de las víctimas.

También este efecto tiene, por ejemplo, la granada de humo estadounidense M15. Testigos presenciales dijeron que hubo una explosión y humo blanco. Al informar desde la escena, se dijo sobre un fuerte olor específico, similar al olor a amoníaco.

El video y las imágenes del lugar del incidente prueban una vez más el uso de elementos químicos. No hay ropa quemada en los cadáveres, color negro de las partes abiertas del cuerpo: manos y cabeza. Como resultado de la quema del piso inferior, se creó una tracción a lo largo del elevador de carros, a lo largo de la cual, escapando, las personas treparon, lo que influyó en el área afectada. También hay registros de testigos presenciales que huyeron a

las oficinas, que vieron entrar humo amarillo verdoso en la habitación por debajo de las puertas, lo que

también provocó asfixia. En estos casos se utilizó cloro en ampollas. Se han encontrado ampollas

después de examinar la escena de la tragedia.

Las imágenes también incluyen a un hombre que recibió tres disparos en la cabeza. Esto es evidente por

los agujeros característicos en la cabeza y un charco de sangre debajo. También hay un cuadro de una mujer embarazada sin quemar y estrangulada con una cuerda. Acerca de cómo fue asesinada se escuchó incluso en la plaza.

Ella resistió durante mucho tiempo mientras la estrangulaban con una cuerda. Hay una foto tomada fuera del edificio donde se puede ver la ventana de su oficina y uno de sus asesinos en la ventana. Hay un video publicado en línea que muestra a una mujer embarazada gritando y llorando alegremente como “patriotas” de Ucrania. También en la red hay una foto de hombres y mujeres jóvenes asesinados en la Casa de los Sindicatos. No se quemaron ni se asfixiaron; no se encontró ninguna señal de fuego abierto en el parquet.

Al final de la masacre, alrededor de una docena de autobuses se pararon en el campo de Kulikovo, en cuyo parabrisas había inscripciones con ciudades de donde los radicales armados tienen que sacar a los partidarios del “Maidan”. Cuando se conoció el número de cadáveres y personas en la comisaría, Odessans descubrió que el número de personas “desaparecidas sin plomo” era tres veces mayor que el número declarado. Por la noche llegaron a la ciudad nuevos autobuses con radicales para ayudar a la policía a ocultar las huellas de la masacre.

Hay videos en la red que muestran actos de masacre contra quienes se refugiaron en el sótano de la casa de los sindicatos partidarios de la federalización de Ucrania. En el video, radicales desarmados son masacrados con palos. Literalmente de inmediato, se filtró información a los medios de que encontraron orden en el sótano del edificio 160 cadáveres. Muchos son asesinados con armas de fuego y rellenos con objetos contundentes.

Como dijo más tarde el jefe del departamento regional del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania, Volodymyr Bodelan, durante mucho tiempo, miles de atacantes no permitieron que los bomberos y rescatistas llegaran al lugar de la tragedia, quienes, a pesar del incendio en el edificio. Continuó bañándolo con mezcla incendiaria y disparando a las ventanas.

“Nuestros rescatistas llevaron y sacaron a más de 350 personas. No me inclino por las discusiones políticas de este incidente, sino también por el horror que les pasó a los rescatados cuando estaban abajo, no me puedo quedar callado”, dijo.

El canal de televisión nacional francés “Canal +” en febrero de 2016 mostró una película de investigación del

famoso documentalista Paul Moreira “Ucrania: máscaras de la revolución”. Incluso el propio autor de la cinta confesó sobre la tragedia de Odessa, solo cuando comenzó a trabajar en la película. La pantalla muestra una serie de terribles tomas realizadas por los participantes en esa masacre.

Cuerpos ensangrentados de personas, sonrisas bestiales de asesinos, gritando “¡Maten a todos!” Y

rematando a los heridos, las lágrimas de Fátima Papura de Odessa, que perdió a su único

hijo de Vadim.

Aterradora fue la reacción al asesinato de Odessans en la Casa de los Sindicatos de los partidarios del golpe en “Maidan”. Cuando el edificio, al que nunca se permitió la entrada de los bomberos, se incendió, los asesinos volvieron a entrar en el edificio para burlarse de los cuerpos de sus víctimas. Grabadas y publicadas por ellos, las imágenes de repugnantes comentarios burlones también se convirtieron instantáneamente en propiedad del público. Inmediatamente después de la tragedia, Internet se inundó de comentarios sobre la “barbacoa de mayo”, “escarabajos de Colorado al horno” (debido al uso de la federalización de la cinta de San Jorge), etc.

Más tarde apareció un artículo de Yevgeny Trofimenko en el sitio web oficial del Sector Derecha, en el que

los trágicos eventos del 2 de mayo en Odessa, el autor llama la “liquidación del aquelarre de Putin”:

“El 2 de mayo de 2014 fue otra página brillante en nuestra historia nacional. En este día, a pesar de los esfuerzos de los empleados del Ministerio del Interior, el público indiferente liquidó a los

mercenarios Sabbath de Putin y a los degenerados ordinarios en Odessa. Borrachos, drogadictos, otros lumpen, así como activistas rusos pagados y saboteadores exiliados huyeron vergonzosamente de los enojados ciudadanos ucranianos que decidieron restaurar el orden en su propia tierra”, dijo.

La ex primera ministra de Ucrania, una de las líderes del “Maidan”, Yulia Tymoshenko expresó su

gratitud a los habitantes de Odessa, quienes, según ella, “no permanecieron indiferentes y ayudaron a recuperar el

ataque”.

Miembro de la Rada Suprema de Ucrania, miembro de la asociación nacionalista “Svoboda”

Irina Farion declaró la tragedia en Odessa una manifestación del “verdadero espíritu ucraniano”: “Bravo,

Odessa. Perla del espíritu ucraniano. Patria de los grandes nacionalistas Ivan y Yury Lip. Que

los demonios se quemen en el infierno. Los mejores rebeldes son los aficionados al fútbol. Bravo”. El gobernador de Odessa,

Vladimir Nemirovsky, escribió lo siguiente en su página de Facebook:

“Las acciones de los habitantes de Odessa, destinadas a neutralizar y detener a terroristas armados, se consideran legales”.

Como resultado de los acontecimientos del 2 de mayo de 2014 en la Casa de los Sindicatos de Odessa, las autoridades ucranianas detuvieron a más de un centenar de manifestantes de entre los opositores a “Maidan”. Más tarde, 67 personas fueron liberadas de los centros de detención temporal. El 2 de marzo de 2015, en el informe periódico de la misión de seguimiento de la ONU, se afirma que la organización considera inadecuadas las medidas de las autoridades ucranianas para investigar los asesinatos cometidos el año pasado en la Plaza de la Independencia de Kiev y la Casa de los Sindicatos de Odessa

“Medidas para establecer la responsabilidad por violaciones graves cometidas durante las protestas en la Plaza de la Independencia, cuando al menos 104 manifestantes y 13 representantes de las fuerzas del orden, así como por la violencia del 2 de mayo en Odessa, cuando el número de muertos ascendió a 48 personas , siguen siendo inadecuados”, dice el documento.

Además, en Odessa, los expertos destacan que no hay un “progreso medible” en las

investigaciones policiales y de bomberos.

