La masculinidad no es tóxica.

La Masculinidad No es T贸xica

https://trance-formation.com/masculinity-not-toxic/

Control mental MK Ultra / Por Cathy O鈥橞rien



Audio (9 min) 鈥 Apple 鈥 Spotify (en ingl茅s)

La masculinidad no es t贸xica.

La narrativa de los medios de comunicaci贸n para (mentalmente) socavar subliminalmente a los hombres es t贸xica. Esto ha estado en la agenda del Nuevo Orden Mundial desde que lleg贸 de la Alemania nazi a trav茅s del Proyecto Paperclip.

Mientras se promueve la confusi贸n de g茅nero en el ej茅rcito de los Estados Unidos, los librepensadores son eliminados a trav茅s de inyecciones obligatorias, dejando s贸lo a los soldados que marchar谩n hacia el Nuevo Orden Mundial como se pretende. La misma agenda ha diezmado a nuestra fuerza policial, dejando a los oficiales que se retirar谩n cuando se les ordene鈥 incluso mientras los ni帽os peque帽os son asesinados.

Ahora, mientras los medios de comunicaci贸n controlados por los globalistas no logran definir a las mujeres debido a la narrativa conflictiva, su mecanismo de ingenier铆a social redefini贸 con 茅xito a los hombres seg煤n lo previsto.

Lo s茅. Yo estaba en lo m谩s profundo del pantano bajo el control mental MK Ultra de los perpeTraidores escuchando c贸mo se re铆an y discut铆an sobre c贸mo progresaba el plan para emascular a los hombres. George Bush, Bill Clinton, Dick Cheney, entre otros, se re铆an juntos del plan estrat茅gico para debilitar la virilidad hasta el punto de inhibir la procreaci贸n humana. Despu茅s de todo, la despoblaci贸n es un objetivo fundaMental de su agenda de la sociedad esclava. Y desde que la CIA se infiltr贸 en los movimientos de mujeres para denigrar a los hombres en lugar de centrarse en la igualdad, los objetivos estrat茅gicos de ingenier铆a social se 鈥渘ormalizaron鈥 en la sociedad.

Un asalto deliberado a nuestras mentes y cuerpos

Las reuniones que experiment茅 entre la autodenominada 鈥溍﹍ite global鈥 no fueron formales como la gente supondr铆a por las operaciones de fotos de propaganda de trajes y jets. En su lugar, las discusiones se produjeron en lugares como el UNderground de Bohemian Grove despu茅s de que se cumplieran las perversiones (otra raz贸n que justific贸 que yo estuviera en su presencia).

Dos puntos fuertes de la humanidad estaban sobre la mesa para el debate:

Erradicar la fuerza de esp铆ritu del pensamiento libre e inhibier el poder de los hombres para luchar. La ingenier铆a social del control mental fue determinada como la soluci贸n para lograr ambas cosas.

Seg煤n la investigaci贸n de Hitler/Himmler, tres generaciones de cualquier actitud social, creencia o base de conocimiento se vuelven aut贸genas en el cerebro. El Proyecto Monarca del MK Ultra se basaba en esta premisa y es el proyecto para el que la CIA me eligi贸 porque nac铆 en una familia basada en el incesto multigeneracional. Mi experiencia en el Proyecto Monarca me proporcion贸 una profunda visi贸n del aspecto gen茅tico del control mental, que en 煤ltima instancia me proporcion贸 la comprensi贸n del plan de ingenier铆a social multigeneracional a largo plazo que se estaba discutiendo e imponiendo sistem谩ticamente.

La pedofilia antes de los 5 a帽os, cuando el cerebro a煤n se est谩 formando, provoca trastornos disociativos de extrema sugestibilidad. Despu茅s de 3 generaciones de abusos basados en el incesto, los beb茅s nacen m谩s complacientes y f谩ciles de guiar, tanto si son abusados como si no. La sugestionabilidad aumentada se convierte en aut贸gena.

Por esta raz贸n, George Bush apoy贸 en gran medida la promoci贸n subliminal de la pedofilia en la sociedad mientras la autorizaba en los tribunales bajo el manto de la 鈥淪eguridad Nacional鈥.

La alianza de Disney con el Proyecto Paperclip y el control mental MK Ultra aceler贸 los mensajes subliminales en sus pel铆culas para promover la pedofilia. Con el tiempo, los animadores ascendidos en Disney se hicieron notoriamente reconocidos como controlados mentalmente, y a menudo fueron utilizados para promover a煤n m谩s la pedofilia y su sub-producto de la confusi贸n de g茅nero.

La agenda ped贸fila es una agenda de control mental que tiene como resultado la despersonalizaci贸n y la confusi贸n de g茅nero. La confusi贸n de g茅nero emascula a煤n m谩s a los hombres como se pretende.

La alteraci贸n deliberada de los alimentos agrava los efectos generacionales de la castraci贸n de los hombres. Los aditivos que afectan a las hormonas, a la funci贸n cerebral del an谩lisis cr铆tico y a la destreza f铆sica allanan el camino a los alimentos manufacturados dise帽ados para emascular a煤n m谩s a la humanidad. Mantengamos a la Big Pharma (grandes farmac茅uticas) fuera de nuestras granjas, investigue la nutrici贸n para alimentar nuestras mentes y cuerpos con opciones saludables, incluyendo el cultivo propio como www.happyhydrofarm.com

Mirar hacia atr谩s en la historia con conciencia proporciona una visi贸n del lento deterioro de la fortaleza de los hombres a lo largo de las generaciones. Piense en c贸mo las mujeres menospreciaban a los hombres que les abr铆an las puertas, en lugar de dar las gracias y corresponder con la misma amabilidad. La divisi贸n estaba siendo introducida por ingenier铆a social en la sociedad de forma que el juicio precipitado y la groser铆a han sustituido a la compasi贸n y la consideraci贸n. La competencia en el trabajo se basaba en el g茅nero, la raza y la 鈥渋gualdad de derechos鈥 que eclipsaban las cualificaciones. Ahora lo hemos delegado en los medios de comunicaci贸n que se centran en los hombres que 鈥渃ompiten鈥 en los deportes femeninos y ocupen los ba帽os de las mujeres, para continuar con la repetitiva narrativa de ingenier铆a social de que la masculinidad es 鈥渢贸xica鈥.

Defiende la libertad

Qu茅 suerte para m铆 que Mark Phillips, miembro de la Inteligencia, tuviera la fortaleza masculina de rescatarnos a mi hija y a m铆 del pantano de Wash DC del tr谩fico humano de control mental MK Ultra. Un hombre capaz de integridad y fuerza de esp铆ritu, la intrepidez de Mark nos mantuvo un paso por delante del juego sumamente peligroso de exponer la c谩bala del Nuevo Orden Mundial y su agenda oscura.

Mark se enfrent贸 a esta c谩bala del Orden Mundial Liberal en 1988, cuando a estos perpeTraidores globalistas todav铆a se les llamaba Gobierno en la Sombra. Con cualquier otro nombre, la maldad de esta c谩bala de fuerza de energ铆a oscura no tiene l铆mites, pero a煤n as铆 no fue rival para las capacidades mentales y f铆sicas de Mark. Mark fue ciertamente un h茅roe para m铆 y para todos nosotros, en los Estados Unidos, entreg谩ndome las llaves de la libertad para que yo pudiera sanarme desde mi interior con el fin de mantenerme fuerte junto a 茅l mientras nos embarc谩bamos en nuestro prop贸sito de vida compartido. Impulsados por el amor y la pasi贸n por la libertad, Mark y yo sobrevivimos a lo imposible para sacar a la luz la verdad.

Nuestra relaci贸n era 100-100 en lugar de 50-50, ya que ambos 茅ramos completos en nosotros mismos. Nuestras diferencias y sabidur铆as de g茅nero y de otro tipo nos daban poder, y no conoc铆amos los l铆mites de lo que pod铆amos lograr. Y por muy masculino que fuera Mark, tambi茅n era un chef gourmet que segu铆a abriendo puertas para m铆 en sentido figurado y f铆sico. Mark vivi贸 el amor, me mostr贸 el amor y me ense帽贸 que el amor es la fuerza m谩s poderosa del universo.

Mark ejemplifica por qu茅 todos debemos armarnos de conocimiento como nuestra defensa contra la ingenier铆a social destinada a debilitar nuestra fuerza innata. La comprensi贸n de los componentes del control mental nos abre los ojos a los esfuerzos sistem谩ticos para minar nuestra libertad a trav茅s de la focalizaci贸n en nuestros ni帽os, la confusi贸n de nuestros g茅neros y la emasculaci贸n de nuestros hombres con el fin de desarmarnos mental y f铆sicamente.

Armados con el conocimiento que es nuestra defensa contra el control mental, estamos capacitados para dejar de acatar a esta agenda inhumana y oscura. Podemos llegar a los dem谩s con compasi贸n y cuidado, permitiendo las diferencias personales en lugar de moldear a todos en la misma apariencia despersonalizada y sin g茅nero. Este es nuestro momento para que los hombres se levanten contra el condicionamiento sistem谩tico, reviertan generaciones de conformidad aut贸gena condicionada y reclamen la integridad de la fuerza.

La masculinidad s贸lo es t贸xica para los perpeTraidores que temen a los hombres de verdad, como Mark Phillips, con la fortaleza e integridad de negarse a cumplir con sus Nuevas 脫rdenes Mundiales.

TRANCE Formaci贸n de Am茅rica $25.00

TRANCE Formation of America es la autobiograf铆a documentada de una sobreviviente del control mental del gobierno. Cathy O鈥橞rien es la 煤nica sobreviviente que se ha recuperado de la operaci贸n de control mental del Proyecto Monarca del MK-Ultra de la Agencia Central de Inteligencia.

A脩ADIR AL CARRITO

Libro electr贸nico destacado:

PTSD: Time to Heal

$12.00 Ya sea que su experiencia traum谩tica llegue a la cima de la escala deslizante del TEPT (Trastorno por Estr茅s Postraum谩tico) de la manera en que lo hizo la programaci贸n de Control Mental MK Ultra del Pent谩gono de Cathy; o sea de los horrores de la guerra; o incluso si es simplemente el resultado del control de la informaci贸n y los temores socialmente dise帽ados, este libro es para usted. A脩ADIR AL CARRITO





PDF 62 p谩ginas (en ingl茅s)