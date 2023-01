–

Son 400 familias sin vivienda que se han auto-organizado en el barrio 鈥淟a Resistencia鈥 en una zona entre Gonz谩lez Cat谩n, Merlo y Laferrere. Y que han sido reprimidas en ocho oportunidades en apenas algunos meses. Dicen que tanto gobierno municipal y el provincial no han dado ninguna respuesta ni dialogo. El pasado martes fueron desalojados de un predio abandonado y hubo 20 detenidos, uno de ellos permanece e驴preso apesar de su estado de salud. Ma帽ana movilizaran hasta la municipalidad de La Matanza. Por ANRed.

Las familias que hoy est谩n organizadas en el barrio La Resistencia comenzaron a organizarse durante la pandemia cuando la situaci贸n de aislamiento y la escasez de trabajo impidi贸 a muchas familias mantener alquileres o salir a la calle cuando 鈥渓as changas鈥 se ca铆an por las medidas restrictivas. Fue el momento en que los medios hegem贸nicos de comunicaci贸n trasmitieron en vivo la toma de Guernica simb贸lica por la resistencia al desalojo durante semanas y que expresaba una oleada de ocupaciones de tierra de los sectores m谩s castigados de la clase trabajadora.

El lunes y el martes pasado el barrio La Resistencia fue desalojado de un predio en Lafererre. En el accionar policial hubo 20 detenidos, pero estas familias cuentan con experiencia porque han sido desalojadas en 8 oportunidades.

Ma帽ana las familias junto con organizaciones sociales y pol铆ticas se movilizar谩n al municipio de La Matanza. Reproducimos comunicado:

MOVILIZAMOS CONTRA LA REPRESI脫N Y LAS CARENCIAS DEL PUEBLO MATANCERO

Las jornadas de represi贸n del 9 y 10 de enero representan c贸mo el Estado reprime la protesta social y su 煤nica soluci贸n ante el pedido del pueblo es palo, tortura, bala y c谩rcel. El 9 de enero el Barrio La Resistencia fue reprimido y desalojado por 8va vez cuando intent贸 recuperar tierras en la zona de Laferrere (Ruta 21 y Carlos Casares) para construir su barrio y que el vecino y vecina que no tenga tierra para vivir, pueda acceder a ella. La represi贸n fue efectuada no s贸lo por polic铆a uniformada, sino tambi茅n incluy贸 a parapoliciales que con armas cortas y largas reprimieron salvajemente a los vecinos y vecinas, dejando un saldo de 5 detenidos.El d铆a 10 de enero la polic铆a y grupos parapoliciales continuaron con la represi贸n, pero esta vez en La Palangana, barrio de en frente, deteniendo, golpeando y disparando a los vecinos que s贸lo estaban caminando por la calle, adem谩s de entrar a casas sin orden de allanamiento, dejando un saldo de 20 detenidos, entre los cuales hab铆a un menor de edad de 16 a帽os. Los 20 atravesaron salvajes torturas f铆sicas y psicol贸gicas, fueron hacinados en una celda peque帽a, y lograron ser liberados reci茅n el 11 de enero por la noche.

Hasta el d铆a de la fecha todav铆a Lucio Hern谩n Ben铆tez, quien sufre de diabetes cr贸nica y es insulinodependiente, contin煤a detenido, est谩 incomunicado y la polic铆a no permite que se le administre la medicaci贸n ni tampoco se la proporcionan. Todos los compa帽eros quedaron con causas judiciales.La situaci贸n vivida esta semana no es ajena a nuestra realidad, ya que un n煤mero grande de los barrios de La Matanza se han construido a trav茅s de la recuperaci贸n de tierras, lo cual evidencia la necesidad urgente de respuestas por parte del Estado ante el reclamo genuino de tierra para vivir, as铆 como tambi茅n soluciones inmediatas para los barrios ya constituidos, como agua potable, electricidad, escuelas y polos educativos, asfaltos, alumbrado y tantos otros problemas de los cuales el Estado no se responsabiliza.