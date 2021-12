–

Vecinos del barrio Los Pilares de Ciudad Evita y del barrio Conde de Gonz谩lez Cat谩n se encuentran acampando desde ayer en la plaza de San Justo reclamando 芦tierra para vivir禄. Denuncian que 芦La Matanza se hunde en la marginalidad y la pobreza禄, por ello exigen respuestas a las autoridades municipales y provinciales y una soluci贸n al problema habitacional que padecen miles de personas. En el municipio del oficialista Fernando Espinoza durante el mes de noviembre hubieron reiterados desalojos de los mencionados barrio y del asentamiento 1掳 de Noviembre que con una orden judicial falsa, por la noche y bajo la lluvia, la polic铆a desaloj贸 a 300 familias. Por ANRed

Los desalojos en La Matanza se reiteran y los vecinos se organizan para resistir la violencia policial y el despojo frente al grave problema habitacional que padecen miles de personas.

Durante el mes de noviembre hubieron reiterados operativos policiales en el Municipio cuyo intendente es Fernando Espinoza, para desalojar los asentamientos en los barrios: Los Pilares de Ciudad de Evita, Conde de Gonz谩lez Cat谩n y 1掳 de Noviembre de Ciudad Evita.

Desde ayer vecinos y vecinas de Los Pilares y Conde acampan en la Plaza de San Justo para exigir planes de vivienda y visibilizar la situaci贸n en la que se encuentran e informaron que se intentar谩n sumar al acampe las 300 familias del barrio 1掳 de Noviembre que fueron reprimidas hace dos d铆as.

芦Nos encontramos acampando en la plaza de San Justo reclamando tierra para vivir decimos que La Matanza se hunde en la marginalidad y la pobreza. Mientras hay grandes extensiones de tierras fiscales osiosas y tierras abandonadas durante much铆simos a帽os. Nosotros no podemos acceder a un pedazo de tierra. La repuesta del intendente Espinoza, kicillof y Berni es la represi贸n y detenciones. Ni un solo plan de vivienda para miles de familias que nos encontramos descupados o con trabajos precarios. Solo la fuerza de la organizacion en cada barrio articulando con los trabajadores ocupados y los trabajadores de las organizaciones sociales de desocupados, quebrando el aislamiento que nos quieren imponer, nos llevar谩 a la conquista de nuestros derechos. Que se cumpla la ley 14.449禄 explicaron mediante un comunicado los vecinos.

Ver贸nica M茅ndez, vecina del barrio Los Pilares, cont贸 a Res煤men Latinoamericano: 鈥淓stamos hoy ac谩 solicitando tierra para vivir, una vivienda digna, por la cual vengo luchando hace dos a帽os. Tuve la p茅rdida de mi hija, me qued茅 a cargo de mis tres nietos. Me acerqu茅 al Municipio, me recibieron, hice cartas al intendente. Recibi贸 mis cartas, pero nunca me respondi贸. Hace dos a帽os que sigo en la lucha, pidiendo una vivienda digna para poder darle a mis nietos, porque ellos quedaron a mi resguardo鈥.

La Matanza: el municipio de los desalojos

A comienzos del mes de noviembre la polic铆a mediante una orden judicial falta, por la noche y bajo la lluvia desaloj贸 a 300 familias que tomaron unos terrenos lindantes a la hist贸rica toma de tierras denominada Barrio 22 de Enero. El operativo policial fue ilegal y estuvo plagado de una gran cantidad de irregularidades, denunciaron las familias desalojadas. La polic铆a avanz贸 disparando balas de goma contra las familias y destruyendo las casillas instaladas en los terrenos bald铆os que ocupaban desde hace 11 d铆as ante la crisis habitacional irresuelta por el gobierno de Axel Kicillof y la necesidad de tierras para construir vivienda digna.

Ayer las familias del Barrio 1掳 de Noviembre resistieron un nuevo desalojo, cuando alrededor de las 14hs la polic铆a ingres贸 al barrio y del operativo policial al menos dos personas resultaron detenidas.

#Urgente Otro desalojo en La Matanza, al menos 2 detenidos Un fuerte operativo de la polic铆a bonaerense desde las 14hs comenz贸 a desalojar a un centenar de familias sin vivienda que se encontraban habitando un predio 鈥1 de noviembre鈥, en Ciudad Evita. pic.twitter.com/vKpi89xQE3 鈥 ANRed #25A帽os (@Red__Accion) December 9, 2021

Asimismo el 3 de noviembre, la polic铆a bonaerense reprimi贸 sin orden judicial en el barrio Los Pilares en La Matanza. 芦Sin mostrarnos ninguna disposici贸n judicial en el d铆a de ayer se present贸 el Comisario Cristian Oreg贸n con personal uniformado y de civil, disparando con Itakas, intimidando con empujones y amenazas y arrastrando por la tierra a los vecinos que nos encontr谩bamos en el lugar. Manifestando a viva voz que 茅l tiene derecho a actuar sin orden judicial y desmantelar el Comedor禄 explicaron los vecinos ante la fiscal铆a.

A mediados de septiembre el barrio Los Pilares hab铆a sido reprimido sin orden judicial. La polic铆a dispar贸 con armas de fuego contra las familias que ocupaban el predio hiriendo a Jenifer Lizarraga de 19 a帽os quien buscaba un terreno donde vivir con sus tres hijos. La joven recibi贸 dos disparos de escopeta, y en ese entonces tuvo que ser horpitalizada por la gravedad de las heridas.

鈥淢e pegaron con 45 perdigones, ayer me cosieron el ojo. Tengo un perdig贸n en la cabeza. Yo fui a buscar un terreno para mi casita. Me dispararon y despu茅s me pegaban mientras yo vomitaba sangre. Ellos filmaban y se re铆an鈥 relataba a ANRed Jenifer.