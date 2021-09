–

De parte de ANRed September 5, 2021 84 puntos de vista

Se habla del cine de Almod贸var como del director de la modernidad, de la movida, de las mujeres, de los personajes LGTBQ o del costumbrismo, pero uno de sus grandes temas es la maternidad. El pr贸ximo 8 octubre retoma el tema en 鈥楳adres Paralelas鈥, un buen momento para repasar las maternidades no siempre t铆picas del manchego. Por Carolina Velasco (El Salto)

La resignada, la compasiva, la luchadora, la gru帽ona, la ausente, la superiora y hasta la propia: lejos de quedarse en el arquetipo de madre amant铆sima y convencional tan frecuente en el cine, el director manchego Pedro Almod贸var no ha dudado en mostrar las aristas y recovecos de la figura materna, as铆 sea esta una madre biol贸gica 鈥攐 adoptiva鈥 o, como en otros casos, esa amiga dispuesta a ejercer como tal.

Pero nadie puede negar la importancia de una figura sin la que es dif铆cil entender no ya la carrera de Almod贸var, sino ese imaginario que apela a las costuras de la sociedad espa帽ola. Y lo hace, como era de esperar, de forma poli茅drica, retratando tanto a la madre m谩s cl谩sica como a la m谩s moderna, y al igual que otros de sus grandes temas, ha evolucionado tanto con su madurez y vivencias como con la historia de la sociedad espa帽ola.

En sus primeras obras, la maternidad era m谩s una circunstancia que una forma de vida, una faceta m谩s que serv铆a para el chiste o la cr铆tica, como en 驴Qu茅 he hecho yo para merecer esto?, donde los hijos apenas dejan de ser secundarios que sirven para ilustrar la precariedad, la falta de oportunidades o incluso hacer la broma, como cuando Lampreave ayuda a su nieto con los deberes con funestos (pero hilarantes) resultados.

Con el tiempo, la maternidad ha adquirido tanto protagonismo que en sus 煤ltimas cintas es uno de los grandes temas, tanto que no solo rob贸 buena parte de Dolor y gloria, sino que Madres paralelas ya nos avisa desde el t铆tulo y el pol茅mico cartel (un pez贸n en forma de l谩grima que llora leche y que fue inicialmente censurado por instagram) qu茅 podemos esperar. La pregunta es qu茅 clase de madres podemos esperar y si la cinta se enfrentar谩 a los grandes temas que se plantea la sociedad espa帽ola de los 煤ltimos a帽os cuando se habla de familia, cuidados, crianza y hasta g茅nero, porque una de las caracter铆sticas del cine de Almod贸var es, precisamente, haber ido reflejando los cambios de la sociedad espa帽ola, desde la m谩s provocadora, curiosa y contestataria de los primeros a帽os 80 a esa clase media aspiracional que vemos en sus 煤ltimos t铆tulos.

Entre la Carmen Maura de 鈥樎縌u茅 he hecho yo para merecer esto?鈥 y la de 鈥榁olver鈥 no solo pasan dos d茅cadas, sino dos formas absolutamente diferentes de abordar la maternidad en circunstancias extremas

Volvamos a la madre: entre la Carmen Maura de 驴Qu茅 he hecho yo para merecer esto? y la de Volver no solo pasan dos d茅cadas, sino dos formas absolutamente diferentes de abordar la maternidad en circunstancias extremas (pobreza, homicidios y hasta abusos). La primera est谩 presente, pero es como si no lo estuviera: no se entera 鈥攐 no se quiere enterar鈥 de qu茅 hacen sus hijos, delega buena parte de sus cuidados en la suegra (una inolvidable Chus Lampreave) y no tiene reparos en venderlos, literalmente, al mejor postor. Es una madre que funciona en piloto autom谩tico, a la que le mueve el mero instinto de supervivencia, a a帽os luz de la complejidad que la misma Maura muestra en Volver, en la que se ocupa de su familia desde ultratumba: aunque a priori aprovecha su desaparici贸n para evadir las consecuencias de un crimen, termina aprovechando que todo el mundo la d茅 por muerta para cuidar a su familia desde la sombra, aun cuando eso suponga renunciar a su propia vida. Es la quintaesencia de madre abnegada, capaz de hacerse pasar por rusa y resignarse a vivir al margen de la sociedad con tal de estar disponible para quien la necesite, hacer las comidas favoritas de sus hijas o ayudarlas a salir adelante. Es, tambi茅n, uno de los personajes m谩s redondos de Almod贸var: todos reconocemos a esas se帽oras de ejecutivos color carne, falda, rebequita y zapatillas de felpa a cuadros, que dan besos de abuela, hacen gala de un gran sentido pr谩ctico y de conocer todos los cotilleos del lugar: la cl谩sica madre (y se帽ora) a la que no se le escapa una.

Pero el cine de Almod贸var no se nutre solo de la madre coraje, sino tambi茅n de las madres m谩s asfixiantes o controladoras, que se sienten castigadas por los actos de sus hijos y tan obsesionadas con la perfecci贸n que al final nada es suficiente, ni siquiera sus hijos. Rosa Mar铆a Sard谩 es as铆 para Pen茅lope Cruz en Todo sobre mi madre, una madre que no ve con buenos ojos ni la vocaci贸n de su hija, ni su maternidad ni mucho menos el padre que elige, y por m谩s que lo intenta, solo su nieto consigue ablandarle.

Pero si hay una madre-reproche inolvidable en el cine del manchego esa es Chus Lampreave en La flor de mi secreto, que lleva el personaje a la parodia absoluta, llamando a su hija (Rossy de Palma) incluso 鈥渃ara de ladilla鈥 mientras se queja de lo olvidada que est谩, lo poco que se la cuida, lo loca que est谩 su hija y que donde ella estar铆a bien es en su casa donde, como no para de repetir, 鈥渉asta el culo me descansa鈥. Es un personaje tan reconocible pese a lo par贸dico, y tan bien interpretado, que roba toda la pel铆cula y llega un momento en que te da un poco igual si la protagonista deja la novela rosa o si se vuelve a enamorar, porque quien realmente importa es Chus con sus salidas de tono y sus 鈥渕e est谩is matando a disgustos鈥 que todo hijo ha escuchado alguna vez.

Por supuesto, tambi茅n hay malas madres, y tienen su m谩ximo exponente en Tacones lejanos, en la que Victoria Abril trata de compensar la ausencia de su madre (Becky, interpretada por Marisa Paredes) llegando a matar a quien se interponga entre ellas, cas谩ndose con el que fuera amante de Paredes y li谩ndose con un travesti que la imita. Solo al final de su vida Becky realiza el 煤nico acto desinteresado en favor de su hija, pero es una victoria p铆rrica para una mujer que no podr谩 recuperar los a帽os perdidos ni superar la sensaci贸n de abandono, por m谩s que Almod贸var trate de reconciliar al p煤blico con el personaje de Becky.

En otras ocasiones, las cintas de Almod贸var est谩n plagadas de madres que no lo son en sentido estricto, pero que ejercen como tales para sus amigas. Pensemos en el final de 脕tame, con Antonio Banderas y Victoria Abril metidos en un coche en su huida hacia adelante. Les acompa帽a Lola, interpretada por Loles Le贸n, y que durante toda la cinta ha mirado por el inter茅s de Abril. En ese momento, Loles coge del brazo a Victoria y le dice que no llore, 鈥溌縩o ves que nos llevamos muy bien?鈥, exclama, dando el visto bueno a una relaci贸n que ahora, dicho sea de paso, no ser铆a f谩cil de llevar al cine.

Tambi茅n es inolvidable esa Pilar Bardem que acompa帽a a Pen茅lope Cruz durante el parto de Carne tr茅mula, la Carmen Maura que vela por el sue帽o de Rossy de Palma en Mujeres al borde de un ataque de nervios o las monjas de Entre tinieblas que acogen a una prostituta sin pedir explicaciones. Son personajes que hacen gala de aut茅ntica sororidad, incluso con completas desconocidas, y que dan cuidados sin esperar nada a cambio. Si esa no es una maternidad bien entendida鈥

La madre por antonomasia del cine de Almod贸var es la suya, Francisca Caballero, que no solo realiz贸 numerosos cameos, sino que establece un di谩logo p贸stumo con ella en 鈥楧olor y gloria鈥

Pero la madre por antonomasia del cine de Almod贸var es la suya, Francisca Caballero, que no solo realiz贸 numerosos cameos, sino que establece un di谩logo p贸stumo con ella en Dolor y gloria: por un lado tenemos esa madre que se enfrenta a la muerte, que deja instrucciones precisas sobre c贸mo debe ser enterrada, que se deja acompa帽ar y que muestra su lado m谩s tierno y comprensivo con su hijo pese a no callarse lo poco que le gusta haberse visto reflejada con las amigas en sus pel铆culas. Parece como si Almod贸var quisiera tener una conversaci贸n que se qued贸 pendiente o quisiera cumplir su 煤ltima voluntad redimi茅ndola ante el espectador y a la que, de paso, homenajea en forma de metacine d谩ndole las gracias por inculcarle ese amor al s茅ptimo arte que le llev贸 a dejar de lado su carrera en Telef贸nica, para disgusto de su familia y fortuna de sus espectadores.