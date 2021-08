–

LA MATRONA DE LOS EXILIADOS

En mitad de la desolaci贸n de los

campos de concentraci贸n del sur de Francia, donde se hacinaban los cerca de

500.000 republicanos espa帽oles que atravesaron la frontera de los Pirineos,

hubo una joven maestra suiza que se dedic贸 a buscar y recoger a las mujeres

embarazadas. Elisabeth Eidenbenz, que as铆 se llamaba la joven, hab铆a llegado a

Espa帽a el 24 de abril de 1937 como enfermera voluntaria de la Asociaci贸n de

Ayuda a los Ni帽os de la Guerra y se hab铆a marchado junto a los exiliados al

sureste de Francia, cuando cay贸 la Rep煤blica. All铆 busc贸 un lugar donde crear

una maternidad. Lo encontr贸 en un antiguo palacete abandonado en la peque帽a

ciudad de Elna, donde fund贸 un espacio de paz y humanidad en medio de una

Europa en guerra en el que nacieron 597 ni帽os. La mayor铆a, hijos de exiliados

republicanos que se encontraban en los campos de concentraci贸n de Francia,

aunque tambi茅n fueron atendidas madres jud铆as que hu铆an de los nazis.

鈥淓ra el mes de abril y por los

altavoces del campo informaron de que Franco hab铆a ganado la guerra 鈥搑elata

Remei Oliva en el libro de la historiadora Assumpta Montell脿 La maternidad de

Elna鈥 ya hac铆a meses que est谩bamos rodeados de alambres, vigilados como

criminales y mal alimentados. La sarna, el polvo y la arena fina se colaban por

todas partes, la ropa, la comida, los ojos (鈥). Yo no quer铆a que mi hijo

naciera en estas condiciones. Ten铆a miedo de que no sobreviviera. Hab铆a visto

con mis ojos c贸mo mor铆an los hijos de otras mujeres鈥. La mortalidad infantil en

los campos de concentraci贸n del sur de Francia superaba el 90%.

鈥淓n la enfermer铆a me informaron de la

apertura inminente de una maternidad para los refugiados. Se encargaba de todo

una mujer muy joven, extranjera, pero no era francesa. La hab铆a visto alguna

vez hablando con mujeres embarazadas. Llevaba un delantal blanco y siempre iba

muy limpia, con el pelo largo recogido en una trenza replegada en un mo帽o. Le

llamaban la se帽orita Isabel鈥, prosigue Remei Oliva. El 7 de diciembre de 1939

naci贸 el primer beb茅 en la reci茅n creada maternidad. Su nombre: Jos茅 Molina.

A Jos茅 Molina le siguieron una larga

lista de ni帽os de republicanos exiliados. Adela Aguado, Alberto 脕lvarez,

Azucena Baquero, Faustino Bretos, etc. Entre ellos, Celia Garc铆a, que naci贸 el

14 de febrero de 1941 y permaneci贸 en la maternidad hasta abril de 1944, cuando

soldados de la Alemania nazi clausuraron la instituci贸n. Celia, recuerda para

P煤blico desde su casa en Perpi帽谩n lo que signific贸 la peque帽a isla de paz de

Elisabeth Eidenbenz.

“En la maternidad no hab铆a jud铆os

ni cristianos. Todos eran iguales”, recuerda Celia, quien naci贸 all铆 en el

a帽o 1941

鈥淢i madre me contaba que cuando acudi贸

a la maternidad fue maravilloso. Siempre dec铆a que all铆 fue recibida como una

persona y no como un animal, que era como se hab铆a sentido hasta el momento en

Francia. All铆 las madres estaban unidas y todas eran iguales. No hab铆a ni

blancos, ni negros, ni jud铆os, ni cristianos. Todos iguales鈥, recuerda Celia,

que se帽ala que la maternidad es uno de los lugares m谩s importantes de su vida,

ya que fue en sus jardines donde vio por primera vez a su padre con tres a帽os

de edad.

Marruecos,

el paritorio

La maternidad estaba instalada en un

palacete de tres pisos construido en 1900. Un espacio de tranquilidad y

relativo confort que contrastaba con la Europa de destrucci贸n de la 茅poca. El

espacio dispon铆a de aproximadamente 50 camas, distribuidas por habitaciones de

entre cuatro y ocho camas cada una. La mayor铆a de estas habitaciones hab铆an

sido bautizadas con nombres de ciudades espa帽olas: Barcelona, Bilbao, Madrid,

Santander, Sevilla y Zaragoza. El paritorio se llamaba Marruecos.

鈥淐uando llegamos a las puertas de la

maternidad ya nos esperaba la se帽orita Isabel. La casa era preciosa y estaba

muy limpia. Ella nos explic贸 las cuatro normas y nos dijo que las mujeres que

se encontraran bien y con 谩nimo pod铆an colaborar en las tareas de la casa.

Quien pudiera planchar, que planchara, quien estuviera m谩s fuerte, limpiaba las

baldosas, los platos… Trabajo hab铆a para todo el mundo鈥, explica Joana Pascual,

exiliada espa帽ola en la maternidad de Elna, que recoge Assumpta Montell脿 en su

obra.

Entre esas madres que se quedaron en

la maternidad a cuidar del resto y a

ayudar en el mantenimiento del hogar est谩 la madre de Celia, de quien hered贸 el

nombre. 鈥淢i madre siempre dec铆a que en la maternidad pas贸 los cuatro mejores

a帽os de su vida en Francia. Despu茅s, todo fue luchar y luchar. La integraci贸n

en Francia no fue nada f谩cil鈥, se帽ala Celia.

Apenas dos meses despu茅s de Celia

naci贸 en la Maternidad Sergio Barba. Era el 12 de abril de 1941, ya hab铆an

pasado casi 10 a帽os desde el advenimiento de la II Rep煤blica espa帽ola y sus

partidarios deb铆an parir fuera de su pa铆s. Barba se qued贸 a vivir en Francia.

All铆 preside la FFREEE, la asociaci贸n de los hijos e hijas de espa帽oles de

Republicanos Espa帽oles y Ni帽os del Exilio. Barba, desde Francia, recuerda para

P煤blico la labor de la se帽orita Isabel.

鈥淢i madre siempre me habl贸 de la

suerte que tuvo de poder darme a luz en la Maternidad. Siempre dec铆a que

Elisabeth era una mujer estupenda, que cuidaba de todas y cada una de las

mujeres y que hab铆a conseguido crear un ambiente caluroso, como de una gran

familia. Pero lo formidable y fant谩stico fue que hubiese un lugar para las

madres republicanas espa帽olas y despu茅s para las madres jud铆os y gitanas

perseguidas por los nazis鈥, se帽ala Barba.

Refugio

para mujeres jud铆as

Cuando estall贸 la Segunda Guerra

Mundial, la Maternidad acogi贸 tambi茅n a madres jud铆as que hu铆an de la

persecuci贸n nazi. Se calcula que nacieron all铆 alrededor de 200 ni帽os jud铆os.

La voluntad de Elisabeth de proteger a los ni帽os y madres jud铆os de la barbarie

alemana hizo que la Gestapo visitase frecuentemente la Maternidad. Celia Garc铆a

recuerda una de las visitas de la Polic铆a alemana que le cont贸 su madre.

鈥淢i madre me dio la vida. Elisabeth,

la esperanza en el g茅nero humano鈥, dice Barba, hijo de exiliados espa帽oles 鈥淯n d铆a Elisabeth fue al hospital de Perpi帽谩n

y vio a una Lucie, una chica jud铆a embarazada de 18 a帽os. Elisabeth se la llev贸

a la maternidad y trat贸 de protegerla. Pero poco tiempo despu茅s la Gestapo se

present贸 en la Maternidad y la reclam贸. La matrona les dijo que Lucie no estaba

all铆, pero los alemanes dijeron que si no entregaban a la chica se la llevar铆an

a ella y a otras mujeres presas. Finalmente, la tuvo que entregar a los

alemanes. La cogieron, le pegaron, la tiraron al suelo, le escupieron (…).

Eso la se帽orita Elisabeth no se lo pudo perdonar nunca鈥 relata Celia.

Finalmente, durante la Pascua de 1944

el ej茅rcito alem谩n, en uno de sus 煤ltimos coletazos, cerr贸 la Maternidad,

poniendo punto y final a uno de los cientos de episodios olvidados de la Guerra

Civil espa帽ola y la Segunda Guerra Mundial. Elisabeth desapareci贸 entonces de

la vida de los casi 600 ni帽os a los que ayud贸 a nacer, aunque ellos nunca lo

olvidaron.

El

reencuentro

El palacete estuvo abandonado hasta

que un artesano vidriero franc茅s lo adquiri贸 en la d茅cada de los noventa sin

saber el pasado del edificio. En 2001, el artista conoci贸 a Guy Eckstein, uno

de los ni帽os jud铆os que hab铆a nacido en la Maternidad, quien se acerc贸 hasta el

palacete para conocer el lugar donde hab铆a nacido. En 2002, el ayuntamiento de

la ciudad le dedic贸 un homenaje institucional a la matrona de los exiliados,

entreg谩ndole la Medalla de los Justos Entre las Naciones, otorgada por el

Estado de Israel. Al acto acudieron algunos de los 597 ni帽os a los que la

se帽orita Isabel hab铆a ayudado a nacer.

En 2004 el edificio fue adquirido por

el Ayuntamiento de Elna, gobernado por Nicol谩s Garc铆a, nieto de espa帽oles exiliados

en Francia que lo convirti贸 en un espacio de recuerdo a las v铆ctimas de la

barbarie y a la labor de Elisabeth. Sergio Barba resume en una sola frase todo

lo que ha aprendido de la labor de la se帽orita Isabel. 鈥淢i madre me dio la

vida. Elisabeth, la esperanza en el g茅nero humano鈥, concluye.

