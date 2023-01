–

“Si tomamos el caso de la medicina, vemos que ni siquiera su objeto es un hecho natural. De hecho, tanto el hombre como sus enfermedades est谩n determinadas en gran medida por el conjunto de sus condiciones de vida. Lo mismo ocurre con las enfermedades infecciosas, en la medida en que la forma en que el organismo reacciona ante tal o cual agente pat贸geno (microbio, virus, etc.) depende de la totalidad de su estado y de su mayor o menor grado de equilibrio. As铆, la proliferaci贸n de nuevas enfermedades puede sin duda tener su origen en cambios en los microorganismos pat贸genos, pero no cabe duda de que tambi茅n deriva de una modificaci贸n de las propias defensas del organismo.

Si existe una historia de la medicina, no es s贸lo porque los conocimientos m茅dicos se ampl铆en, sino sobre todo porque cada forma social tiene sus propias enfermedades y su propia actitud ante la enfermedad (pi茅nsese en las diferentes formas de reaccionar ante el dolor en las distintas comunidades hist贸ricas). Adem谩s, dentro de una sociedad dividida en clases, cada clase tiene sus enfermedades caracter铆sticas: y no hablamos aqu铆 de enfermedades “profesionales” (silicosis de los mineros, saturnismo de los impresores, etc.), sino de las que dependen del conjunto de condiciones de vida, tanto materiales en sentido propio (trabajo, alimentaci贸n, vivienda, etc.) como “psicol贸gicas”, es decir, dependientes de las relaciones rec铆procas entre los hombres en un modo de producci贸n dado.

(…)

Pero, algo tambi茅n previsto por Marx, el capital tiende a sustituir la explotaci贸n extenuante por la explotaci贸n intensiva, la plusval铆a absoluta por la plusval铆a relativa: hoy el “desgaste” del proletariado adquiere as铆 aspectos menos directamente f铆sicos, la duraci贸n de la vida vuelve a aumentar, pero al mismo tiempo se multiplican los trastornos circulatorios, digestivos, etc., y sobre todo los desequilibrios nerviosos con todas sus secuelas, efecto de la tensi贸n nerviosa del trabajo no menos que de la creciente ansiedad social.

Esto explica el aumento de las afecciones m贸rbidas, frente a las cuales la medicina acaba agarr谩ndose las manos por estar condicionada por la industria farmac茅utica -el capitalismo la condena a la impotencia, o m谩s bien le impone una orientaci贸n y un objetivo que hacen in煤tiles sus mayores logros.

Una medicina que se precie debe aspirar a mantener al hombre en buena salud, a preservar o restablecer un equilibrio satisfactorio. Este era el objetivo de la antigua medicina china; a diferencia de hoy, el mandar铆n pagaba al m茅dico cuando estaba bien y recortaba sus honorarios cuando estaba enfermo. Bajo el capitalismo, el hecho de que en nuestra sociedad al m茅dico le interese que enfermemos, muestra el papel que el sistema capitalista impone a la medicina: remendar al hombre agotado por la vida que se ve obligado a llevar.

Ser铆a un error creer que lo que impide a la medicina prevenir los males y la reduce a intentar curarlos es una “insuficiencia cient铆fica” o una “incapacidad t茅cnica”. El problema no es cient铆fico sino social, la medicina es incapaz de prevenir porque las condiciones de vida de los trabajadores ya est谩n determinadas por las exigencias de la producci贸n capitalista, sobre las que la medicina no tiene ning煤n poder. Solo cuando la tasa de morbilidad amenaza la producci贸n del capital, el propio capital orienta la medicina en la direcci贸n de la prevenci贸n (caso de las enfermedades infecciosas de car谩cter epid茅mico). Pero, en general, la tendencia “natural” de la medicina (y de los ilusos j贸venes m茅dicos) hacia la prevenci贸n se rompe por las f茅rreas exigencias del capital. No hace falta ser f铆sico para saber que la atm贸sfera de las ciudades est谩 cada vez m谩s contaminada y envenena a las personas que las habitan (…). Todo el mundo lo sabe; pero 驴de qu茅 sirve saberlo si las cosas siguen como est谩n?

Es evidente que la situaci贸n en la que se encuentra la medicina burguesa determina todo su desarrollo (…)

Ser铆a muy f谩cil dar mil ejemplos del calvario impuesto por el capitalismo a la investigaci贸n m茅dica, incluso en el 谩mbito terap茅utico. Se dedica un gran esfuerzo a acortar la duraci贸n de las enfermedades para que el trabajador vuelva r谩pidamente a la producci贸n (antibi贸ticos, por ejemplo), a riesgo de dejarlo mal curado o incluso descompuesto por un “remedio de caballo”, para que posteriormente tenga que luchar contra los efectos nefastos de la “cura” primera. Pero sin entrar en las particularidades de las contradicciones en las que se desenvuelve la medicina burguesa, en general podemos decir lo siguiente: el capitalismo necesita trabajadores que puedan ser explotados, pero esta misma explotaci贸n es la condici贸n que los arruina. Esta es la contradicci贸n en la que se ve aplastada la medicina bajo el capitalismo y que la determina por completo”.

