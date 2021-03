Vulnerabilidad del capitalismo

Nuestro orden socioecon贸mico se caracteriza por un alt铆simo nivel de interconexi贸n. Esto le hace muy vulnerable, pues los problemas se propagan r谩pidamente por 茅l. La extensi贸n de la pandemia a trav茅s de las redes empresariales y tur铆sticas es un ejemplo de esta vulnerabilidad. Es cierto que la interconexi贸n tambi茅n permite que las ayudas fluyan entre territorios (si pol铆tica y econ贸micamente se quiere), pero lo que muestra la crisis sanitaria es que la vulnerabilidad es cualitativamente mayor. Adem谩s, hacer que el sistema funcione como un todo est谩 produciendo que los fallos en una parte (el sistema sanitario en este caso) se amplifiquen y expandan afectado al conjunto.

Este sistema adem谩s tiene un alto nivel de especializaci贸n en cuanto a lo que producen los territorios. La autonom铆a econ贸mica es inexistente, especialmente cuanto mayor es la interconexi贸n, lo que aumenta la vulnerabilidad. De este modo, la pandemia ha mostrado como la mayor铆a de los pa铆ses no fabrican mascarillas, ni tantas otras cosas indispensables para afrontar una pandemia. Esto ha hecho que el coronavirus se haya extendido m谩s.

El desarrollo del capitalismo genera un incremento de las desigualdades sociales. Es m谩s, se sostiene sobre dicho incremento. Estas desigualdades est谩n siendo importantes en la propagaci贸n del virus. Las poblaciones que tienen peores condiciones sanitarias (por ejemplo, por una alimentaci贸n menos saludable o vivir m谩s hacinadas) se ven m谩s afectadas por el SARS-CoV-2 y con ello ayudan a la extensi贸n de la pandemia.

Y no solo genera desigualdades, sino destrucci贸n ambiental, que es la principal causa del incremento de las enfermedades zoon贸ticas en las 煤ltimas d茅cadas.

La b煤squeda del m谩ximo beneficio, que es un axioma del capitalismo, pues en caso contrario entra en crisis, se expresa de m煤ltiples formas. Una ha sido el desmantelamiento de los servicios p煤blicos (gastos improductivos en la terminolog铆a del FMI), empezando por la sanidad, lo que ha supuesto un incremento del estr茅s sist茅mico. Todo el funcionamiento del sistema se ha tenido que ralentizar para no desbordar los menguados servicios sanitarios de urgencias.

Ante todo esto, el capitalismo apuesta como soluci贸n a todos los problemas que causa por el desarrollo tecnocient铆fico. Sin embargo, la tecnolog铆a tiene m煤ltiples l铆mites. Por ejemplo, las vacunas no generan inmunidad total y es posible que no valgan de un a帽o para otro. Adem谩s, la tecnolog铆a no genera soluciones inmediatas. En el caso de las investigaciones m茅dicas, la disposici贸n de una vacuna contra la COVID-19 se ha demorado m谩s de un a帽o. Plazos demasiado dilatados para sortear una crisis sist茅mica, como hemos experimentado.